Ö÷Á÷ÐÔÄÜÓÎÏ·±¾·¢ÊÛÒ»¸öÔÂ ÎÒÃÇ¹Û²ìµ½ÄÄÐ©ÓÐÈ¤µÄÏÖÏó£¿

差不多一个月前,搭载几款主流性能级RTX 40系移动版显卡的笔记本在各大平台开启了预售,我们也分享了其中的一些首发阵容。其中以RTX 4070为例,简单分析了在高端入门的定位下,新一代高性能笔记本尤其是游戏本,它们首发定价的竞争力如何。

但在实际经历了过去的一个月后,无论是想要购买一台新装备,亲身投入首发抢购行列的消费者,还是像笔者一样默默观望的吃瓜人,想必都会发现事情的发展总是超乎我们的预料。

首发就要抢 首发完也要抢?

首先是抢购的问题。难得在多灾多难的RTX 30系之后,移动PC硬件迎来了第一次CPU+显卡的整体换代,消费者备足预算持币待购的同时,也希望厂商能够备足货源,现货上架,“Just shut up and take my money”,预约抢购的玩法首发前玩一玩也就算了。

但很显然,就算是讨论热度最高,似乎发货量也最高的“厉不厉害你机革”,也选择了一轮又一轮的预售。京东甚至专门为它设置了一个排行榜,其中截至目前的数据显示,机械革命最走量的两款RTX 4060游戏本极光Pro与蛟龙16K,分别在30日内售出了7120件与6384件,已经基本准确反映了单一平台、京东自营渠道的销售量。

另外,它们最新一轮的预约人数目前分别显示为5.8万人、2.6万人,在排除了首发初期几十万预约数里“点一下图一乐”的部分后,这应该能更准确反映出单一平台有意向的消费者数量。

RTX 4060为代表的热门配置,定价较为亲民的走量机型,呈现出这两种特征的新一代高性能笔记本多少都有货源紧俏、频繁预售的现象,并一直持续到今日。以至于预定稍晚推出的其他品牌新机型都会被当做“救命稻草”,例如近期的宏碁掠夺者擎,或是尚未推出的新一代联想拯救者、惠普暗影精灵9等等系列。

加钱能解决任何问题 真的吗?

我们再回到“你机革”上,作为一款比较出圈的产品,搭载RTX 4060的机械革命极光Pro最为人津津乐道的是它的价格:5999元,当然这个首发价格已经是过去式,目前官方自营渠道显示的价格为6499元,并且难挡消费者预约热情,许多人认为即使加价500也不失性价比。

以上只是其中一个案例,加价的现象普遍存在于这一代新品笔记本中,这是我们要说到的第二个问题。加价也分很多种:伴随着配置、定位提升的加价在SKU规划时就已决定好;首发价结束后的加价则是刺激消费者参与首发的策略,并且可能在未来半年内都会是最实惠的价格,为这一部分群体提供额外的满足感;非官方店的加价是考虑到额外的仓储运输成本以及利润需要;黄牛的加价则是在消费者付出更多经济成本的前提下,消除一些运气因素与精力成本。

这些加价现象在不同平台普遍存在,不过笔者还是认为消费者应该谨慎选择,如果你有耐心,就等待你心仪的产品结束反复的预约抢购,甚至回到首发价;如果缺乏耐心或是有紧急需求,就多花费一些精力参与官方渠道的预售,或是选择有销售资质、行货认证但非官方的店购买现货;永远将缺乏保障的黄牛和二手平台作为不得已而为之的最后选择。加钱能够解决问题,但前提是你真的有这个问题。

无需抢购的RTX 4070 问题出在哪?

热门的RTX 4060游戏本抢不到,那考虑RTX 4050或RTX 4070如何呢?答案可能有些难以启齿,相比规格、价格和性能都低半档,在入门级整体表现优异的RTX 4050,理论规格和价格都比RTX 4060高一档的RTX 4070,实际性能却不尽如人意。

RTX 4050的表现与我们一个月前的预期相符,部分超出上代RTX 3050Ti的规格使其具备不错的性能上限,接近上代RTX 3060的水平,同时在先进制程加持下能耗比表现极佳,性能/功率曲线平缓,第五代Max-Q技术提供宽广的功率调节范围。这款入门级移动显卡的诞生可以说全面利好轻薄本的图形性能提升,同时在正经游戏本上他又能发挥出符合定位的主流性能。

但是实事求是地说,RTX 4050依旧不是替代RTX 4060的最佳选择,尤其考虑到它在显存容量、位宽等方面的短板,对一些有2K以上分辨率性能需求的群体而言甚至不能成为一个选择。

那么考虑上位替代如何呢?作为中高端分水岭的RTX 4070毫无疑问会强于RTX 4060,4608比3072的CUDA核心数就能展现这一点,但在第一批首发游戏本正式发售,评测解禁后我们却能够发现,它们之间的性能差距并没有纸面规格乃至价格上那么大。

简单来说,RTX 4070的各方面性能相比RTX 4060大约强15%,在不考虑DLSS 3等新技术加持的情况下理论性能与前代RTX 3070 Ti近似,同时更省电。我们甚至很难找到一款相同尺寸、相同模具且其它配置相同的产品进行价格方面的对比,好在ROG提供了两个标准答案:游戏本领域的枪神7与全能本领域的幻16经典版均为13999元(RTX 4070)与10999元(RTX 4060)。

此外,七彩虹将星X15-AT的两种版本分别为9299元(RTX 4070)与6999元(RTX 4060),但在CPU上也略有区别,分别为i7-13700HX与i5-13500HX,因此仅供参考。

可以说,不少专业媒体全面而详尽的评测,让消费者得以了解这一代移动版RTX 40系显卡,由此也必然使得消费者对价格与定位的预期变得更为清晰,尤其是在RTX 4060主打的万元以内,以及RTX 4070正好身处的中高端分水岭范围内,想要这一部分消费者排除性价比因素,纯粹追求高一档甚至半档性能几乎是不可能的。

由此,搭载RTX 4070的大部分笔记本产品遇冷,成为不需要抢购,但依然要加价的“小透明”。移动版RTX 4070最合适的归宿可能还是更强调能效比,定位更高端的全能本领域。

写在最后

纵观目前已经发布的移动版RTX 40系显卡以及众多笔记本产品,从目前已有性能实测的角度来看,笔者的观点几乎与一个月前相同:RTX 4080与RTX 4050都是符合定位的选择,值得推荐;RTX 4090更适合重视旗舰定位的发烧友,RTX 4060展现出相对的性价比,RTX 4070除特定需求外很难推荐。

由于台积电4N工艺带来的提升,RTX 40系显卡普遍拥有更好的能效比,但在玩家眼中,在游戏本的使用场景之下,能效比只是性能提升的一个前置条件,是锦上添花而不是核心优势。目前许多测试都表明,第一批出货的笔记本并没能通过调度和调校完全发挥RTX 40系显卡的出色性能,在规格最高的移动版RTX 4090上尤为明显。

总的来说,希望厂商在卖货的同时也不要忘记考虑产品本身后续的更新支持,如果能从软件层面解决已有的一些硬件问题,无疑能弥补一些“预售”、“加价”对消费者带来的负面体验。