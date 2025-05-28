²»Í×ÐµÄ1Kg£¡ »úÐµ¸ïÃüÐÇÒ«14ÕýÊ½·¢²¼£ºÇá±¡»úÉí+È«ÄÜÌåÑé
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿5ÔÂ27ÈÕÍí£¬»úÐµ¸ïÃüÕÙ¿ªÁË¡°Ò«¼û¡¤ÐÇ³Ì¡±ÐÂÆ··¢²¼»á£¬´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄÇá±¡±¾ÏµÁÐ¡ª¡ªÐÇÒ«£¬²¢ÍÆ³öÁËÊ×¿î²úÆ·¡ªÐÇÒ«14£¬ÓµÓÐ¶à²ÊÇá±¡µÄ½ðÊô»úÉí¡¢2.8K OLEDÕé²ÊºÃÆÁ¡¢80Wh´óµç³ØµÄ³¤Ðøº½¡¢³öÉ«µÄÓ²¼þÐÔÄÜµÈÖî¶àÁÁµã¡£¸ÃÏµÁÐÐÂÆ·µÄµÇ³¡±êÖ¾×Å»úÐµ¸ïÃü¼ÓÂë·¢Á¦¸ß¶ËÇá±¡±¾ÁìÓò£¬Ïò×Å¶àÔª»¯²úÆ·²¼¾ÖÔÙ¶ÈÂõ³ö¹Ø¼üÒ»²½¡£
ÔÚ·¢²¼»áÏÖ³¡£¬»úÐµ¸ïÃü´´Ê¼ÈËÅË´º½ÚÏÈÉúÔÚÖÂ´ÇÖÐÌáµ½£º¡°ÐÇÒ«µÄÕýÊ½·¢²¼ÊÇ»úÐµ¸ïÃü·Ü½øµÄÆðµã!Î´À´£¬ÎÒÃÇ½«ºÍÐÂÀÏÓÃ»§Ò»Æð£¬¼ÌÐø¹²´´£¬¾«½øµü´ú!Ò²Ï£ÍûÔÚÊ¹ÓÃÌåÑéÉÏÖÁÕéÍêÃÀ£¬ÔÚ×·Çó¸üÃÀºÃµÄÂ·Í¾£¬Ð¯ÊÖÍ¬ÐÐ¡£ÐÇÒ«¼Ò×å½«Öð½¥·á¸»£¬ÐÇÒ«ÏµÁÐ´ú´ú´«³Ð£¬´ú´ú¾µä£¬Ò²·Ç³£Ï£Íû´ó¼ÒµÄÐÇÒ«£¬ÄÜÖúÁ¦¸÷Î»Ö°³¡¸ü³É¹¦£¬Éú»î¸üÃÀºÃ!ÕæÕý³ÉÎª´ó¼Ò°®²»ÊÍÊÖµÄËæÐÐ°éÂÂ¡£¡±
»úÐµ¸ïÃü´´Ê¼ÈËÅË´º½ÚÏÈÉú
AMD¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃÅËÏþÃ÷ÏÈÉúÇ×ÁÙÏÖ³¡£¬½ÒÃØ¼¼Êõ¹²´´³É¹û£º¡°ÔçÔÚÒ»ÄêÇ°£¬Ë«·½¾ÍÎ§ÈÆ²úÆ·¶¨Î»µÈ·½ÃæÕ¹¿ªÉîÈë¹µÍ¨¡£ÔÚÑÐ·¢¹ý³ÌÖÐ£¬ÎÒÃÇ¹²Í¬¾Û½¹²úÆ·ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢ÐÔÄÜ±íÏÖ¡¢Ðøº½ÄÜÁ¦ÒÔ¼°ÓÃ»§Ê¹ÓÃÌåÑé£¬Á¦Çó´òÔìÒ»¿î×ÛºÏÊµÁ¦³öÉ«µÄÇá±¡±¾¡£´Ë´Î´îÔØÁËAMD×îÐÂÈñÁú AI 300ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄÐÇÒ«ÏµÁÐÐÂÆ·£¬ÕýÊÇË«·½ÓÅÊÆ»¥²¹µÄ³É¹û£¬¼ÈÈÚºÏ¼¼ÊõÓëÃÀÑ§£¬Ò²³ÐÔØ¶Ô³¬¸ßÆ·ÖÊµÄ²»Ð¸×·Çó£¬Ï£ÍûÎªÓÃ»§´øÀ´ÓÅÖÊÌåÑé¡£¡±
AMD ¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃÅËÏþÃ÷ÏÈÉú(×ó)Óë»úÐµ¸ïÃü´´Ê¼ÈËÅË´º½ÚÏÈÉú(ÓÒ)
»úÐµ¸ïÃü¸ßÐÔÄÜÖÕ¶Ë²úÆ·Ïß×Ü¾ÀíÔ¬¼Ìê¿ÏÈÉú±íÊ¾£¬ËûÃÇÒª×ö²»Í×ÐµÄ1.0Kg£¬Í¨¹ýÇ¿¶È²»Í×Ð¡¢Éè¼Æ²»Í×Ð¡¢ÐÔÄÜ²»Í×Ð¡¢É¢ÈÈ²»Í×Ð¡¢³Ö¾Ã²»Í×Ð¡¢ÊÓÌý²»Í×Ð¡¢Ò×ÓÃ²»Í×Ð¡¢°²È«²»Í×Ð¡¢ÖÇÄÜ²»Í×ÐµÈ¶à·½Ãæ²»Í×Ð£¬Õ¹ÏÖÁË»úÐµ¸ïÃüÔÚ´òÔì²úÆ·Ê±µÄ¼«ÖÂ×·ÇóÓë¼á¶¨¾öÐÄ¡£
»úÐµ¸ïÃüÐÇÒ«14²ÉÓÃÁËÈ«Ã¾ºÏ½ð²ÄÖÊ»úÉí£¬²¢ÇÒ±Úºñ´ïµ½ÁË1mm£¬ÔÚÇáÓ¯µÄÍ¬Ê±£¬Ò²±£ÕÏÁË»úÉíµÄÇ¿¶È£¬×öµ½ÁËÇá¶ø²»Èí£¬±¡¶ø²»´à£¬ÎÞ¾åÒÆ¶¯°ì¹«³¡¾°ÖÐÆµ·±Ð¯´ø¡¢ÒâÍâµøÂäµÈ£¬È·±£Éè±¸³¤ÆÚÄÍÓÃÐÔ¡£
14.9mm³¬±¡»úÉí´îÅäÇ×·ôÅçÆá¹¤ÒÕ£¬¼æ¹Ë·ÀÖ¸ÎÆÓëÎÕ³ÖÊæÊÊ¶È£¬¶øÇÒÖØÁ¿½öÎª1Kg£¬ÈÃÌá¹©¡°ÎÞ¸ºµ£ÃÀÑ§¡±ÌåÑé£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Íâ³ö»¹ÊÇ³ö²î£¬¶¼¸ü¼ÓÎÞ¸ºµ£¡£
ÔÚÇá±¡µÄ»úÉíÉÏ£¬»¹ÅäÓÐ2¸öUSB4 Type-C½Ó¿Ú¡¢2¸öUSB-A 3.2½Ó¿Ú¡¢HDMI 2.1½Ó¿ÚÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Âú×ãÓÃ»§ÈÕ³£Êý¾Ý´«ÊäºÍÁ¬½ÓÍâÉèµÈÐèÇó¡£
ÐÇÒ«14´îÔØAMDÈñÁúAI 9 H 365´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃZen 5¼Ü¹¹£¬10ºËÐÄ20Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.0GHz£¬¾ßÓÐ·Ç³£Ç¿´óµÄÐÔÄÜ£¬»¹¼¯³ÉÁËÄÜ¹»±È¼çÈëÃÅ¼¶¶ÀÏÔµÄRadeon 880MºËÏÔ£¬ÇáËÉÓ¦¶ÔÈÕ³£°ì¹«¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢Í¼ÐÎäÖÈ¾µÈÐèÇó¡£Ëü»¹ÓÐ×Å50 TOPSËãÁ¦µÄNPU£¬·ûºÏWindows11 AI+ PCµÄ±ê×¼£¬Ö§³Ö±¾µØAIÓ¦ÓÃ¡£¶øÇÒËü»¹±êÅäÁË32GB LPDDR5X 8000MHz¸ßËÙÄÚ´æºÍ1TB SSD£¬²¢ÇÒÓµÓÐË«SSD²å²Û£¬ÖÁ¸ß¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ4TB´¢´æ¿Õ¼ä¡£
ÎªÁË±£Ö¤ÐÔÄÜÎÈ¶¨ÊÍ·Å£¬ÐÇÒ«14²ÉÓÃÈ«ÐÂ¶¨ÖÆË«·çÉÈ£¬Ìå»ý¸üÐ¡¡¢·çÁ¦¸ü´ó£¬´îÅäË«ÈÈ¹ÜÓë24.7dB³¬µÍÔëÒô¿ØÖÆ£¬ÓÐÐ§½â¾öÇá±¡±¾¡°·¢ÈÈ½µÆµ¡±Í´µã£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´°²¾²ÊæÊÊµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Ëü»¹Åä±¸ÁËÒ»¿é80Wh³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬¸³ÓèÁËÆä18Ð¡Ê±³¬³¤Ðøº½ÄÜÁ¦£¬ÇáËÉÂú×ãÄêÇáÖ°³¡ÈËÈ«ÌìºòµÄÒÆ¶¯°ì¹«ÐèÇó¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬Ëü²ÉÓÃÁËÒ»¿é14Ó¢´çµÄ2.8K OLED¸ßË¢ÆÁÄ»£¬ÓµÓÐ120HzÓÎÏ·±¾¼¶±ðµÄË¢ÐÂÂÊ¡¢100% DCI-P3¹ãÉ«Óò¼°500nitÁÁ¶È£¬ËØÖÊ·Ç³£³öÉ«£¬Îª×ÔÃ½Ìå¡¢Éè¼Æ´ÓÒµÈËÈºÌá¹©×¨Òµ¼¶É«²Ê±íÏÖ¡£ÆÁÄ»»¹Í¨¹ýÁËTÜVÀ³ÒðÓ²¼þµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤£¬³¤Ê±¼ä°ì¹«ÒàÄÜ»º½âÊÓ¾õÆ£ÀÍ¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹Åä±¸ÁËNahimicÒôÐ§ÈÏÖ¤µÄËÄÑïÉùÆ÷£¬´îÅäÉÏ³öÉ«µÄÆÁÄ»£¬´øÀ´¸üºÃµØÊÓÌýÌåÑé¡£
¾Û½¹¶à³¡¾°°ì¹«Í´µã£¬ÐÇÒ«14´òÆÆÉè±¸±ÚÀÝ£¬´ó·ùÌáÉý¿çÉè±¸Ð×÷Ð§ÂÊ¡£ÄÚÖÃµÄÐÇ½çÖÇÁªAPPÊµÏÖ°²×¿/iOS/WindowsÈ«Æ½Ì¨ÎÞ·ì»¥Í¨£¬µçÄÔ¡¢ÊÖ»ú¡¢Æ½°åÎÞ¸Ð»¥Áª£¬Ö§³ÖÎÄ¼þ»¥´«¡¢¹²Ïí¼ôÌù°å¡¢ÆÁÄ»¹²Ïí¡¢ÖÇÄÜ·´¿ØµÈ¶àÖÖ²Ù×÷£¬ÈÃÔÚÏß»áÒé¡¢ÎÄµµ±à¼¡¢´úÂë±àÒë¡¢×ÊÁÏ²éÑ¯µÈ²¢ÐÐ²»ã££¬´Ó´ËÖ°³¡ÎÈÎÈ¿ª¹Ò¡£
ÁíÍâ£¬»úÐµ¸ïÃü»¹Ðû²¼ÓëÍøÒ×ÔÆÒôÀÖ¿ç½çÁª¶¯£¬Ê×·¢¡°ÐÇÒ«14|´ø¸ÐÈÈ¸è¡±×¨ÊôÒôÀÖ¸èµ¥£¬ÒÔÒôÀÖÎªÅ¦´ø£¬½«Ó²ºË¿Æ¼¼ÓëÄêÇáÎÄ»¯Éî¶ÈÈÚºÏ£¬½øÒ»²½Ç¿»¯Æ·ÅÆÓëÓÃ»§µÄÇé¸Ð¹²Ãù¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬ËüÌá¹©ÁË×ðÏí°æºÍ½ø½×°æ¿ÉÑ¡£¬Ç°Õß´îÔØÈñÁúAI 9 H 365´¦ÀíÆ÷£¬¶¨¼Û5999Ôª¡¢Ê×·¢ÓÅ»Ý¼Û5699Ôª¡¢¹ú²¹µþ¼ÓÓÅ»Ýºóµ½ÊÖ¼Û½ö4559.2Ôª;ºóÕßÎªÈñÁú 7 H 255´¦ÀíÆ÷£¬¶¨¼Û5299Ôª¡¢Ê×·¢ÓÅ»Ý¼Û4999Ôª¡¢¹ú²¹µþ¼ÓÓÅ»Ýºóµ½ÊÖ¼Û½öÐè3999.2Ôª¡£Ä¿Ç°Á½¸ö°æ±¾ÒÑ¾ÔÚ¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬¶øÇÒ»¹ÄÜÔÙµþ¼ÓÆ½Ì¨µÄÓÅ»Ý£¬µ½ÊÖ¼Û¸üµÍÅ¶!
Ð´ÔÚ×îºó
×÷Îª»úÐµ¸ïÃüÔÚÇá±¡±¾ÊÐ³¡µÄÈ«ÐÂÁ¦×÷£¬ÐÇÒ«14¿ÉÒÔËµÒ»¿î¸÷·½Ãæ¶¼²»Í×ÐµÄ²úÆ·£¬1KgµÄ¸ßÇ¿¶ÈÇá±¡»úÉí¡¢·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿Ú¡¢Ê±ÉÐµÄÉè¼ÆºÍÅäÉ«¡¢¸ßÐÔÄÜµÄÓ²¼þÅäÖÃ¡¢´óÈÝÁ¿µÄµç³Ø¡¢¸ßËØÖÊµÄÆÁÄ»¡¢ÖÇÄÜµÄÈí¼þÌåÑéµÈµÈ£¬ÈÃÆä³ÉÎªÁËµ±ÏÂÇá±¡±¾ÊÐ³¡ÖÐÒ»¿îÖÊ¼Û±È·Ç³£¸ßµÄÑ¡Ôñ¡£¶øÇÒËüµÄ³öÏÖ£¬Ò²±êÖ¾×Å»úÐµ¸ïÃüÔÚ²úÆ·²¼¾ÖÉÏµÄ½øÒ»²½ÍêÉÆ£¬´Ó×¨×¢ÓÎÏ·±¾ÁìÓòµ½Éî¶È²¼¾ÖÇá±¡±¾ÊÐ³¡£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎª²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄÓÃ»§´òÔì¸ßÆ·ÖÊµÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â