618¼Û¸ñ¸ü¡°Ïã¡±£º»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æÖÇ»ÛÌåÑéÈçÒ»£¬ÈëÊÖÕýµ±Ê±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×î½ü£¬618´ó´Ù»î¶¯ÕýÔÚÈç»ðÈçÝ±µÄ½øÐÐµ±ÖÐ£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æÆ¾½èÆä¾«ÇÉµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ¡¢³öÉ«µÄÓ²¼þÅäÖÃÒÔ¼°¶ÀÌØµÄÖÇ»Û¹¦ÄÜµÈÁÁµã£¬ÊÜµ½ÁËÖî¶àÏû·ÑÕßµÄ¹Ø×¢¡£
»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æÔÚºËÐÄÓ²¼þÅäÖÃÉÏÓëWindows°æÏàÍ¬£¬¶øÇÒÒ²Ïí¹ú²¹ÓÅ»Ý¡£²»½öÈç´Ë£¬»»×°WindowsÏµÍ³ºó¡°ÌåÑéÈçÒ»¡±£¬Ö»Ðè¼òµ¥µÄ²Ù×÷¼´¿É»ñµÃÓëWindowsÏµÍ³°æ±¾Ò»ÑùµÄ·á¸»µÄÖÇ»Û¹¦ÄÜºÍ¸ßÐ§µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬³©Ïí³¬¼¶ÖÕ¶Ë¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾£¬ÖÇ»ÛËÑË÷ÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°AI¸ÅÒª¡¢AI×ÖÄ»¡¢AI¿Õ¼äµÈ¹¦ÄÜ¡£
ÌåÑéÊ¼ÖÕÈçÒ»£¬³©ÏíÖÇ»Û¹¦ÄÜ
»ªÎª±Ê¼Ç±¾µÄ³¬¼¶ÖÕ¶Ë´òÆÆÁËPCÓëÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÖÇ»ÛÆÁµÈÉè±¸Ö®¼äµÄ±ÚÀÝ£¬ÎªÓÃ»§µÄ°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¡¢´´×÷µÈ³¡¾°´øÀ´¸ü¸ßµÄÐ§ÂÊ¡£³¬¼¶ÖÕ¶ËÈÃ¶àÉè±¸ÐÍ¬±äµÃ¸ßÐ§¼òµ¥£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚPCÉè±¸ÉÏÖ±½Ó²Ù¿ØÊÖ»ú£¬»Ø¸´¹¤×÷ÏûÏ¢£¬ÉõÖÁÍ¬Ê±´ò¿ª×î¶àÈý¸öÊÖ»úÓ¦ÓÃ´°¿Ú£¬ÏíÊÜPCÆ½ÐÐÊÓ½ç´øÀ´µÄ´óÆÁ²Ù×÷¿ì¸Ð£¬ÀûÓÃPCµÄ¼üÅÌÊó±ê»Ø¸´Î¢ÐÅ¡¢±à¼¶ÌÐÅ£¬Ð§ÂÊÔ¶³¬ÊÖ»úÐ¡ÆÁ²Ù×÷¡£ÎÄ¼þ»¥´«Í¬Ñù±äµÃ¼«Îª±ã½Ý£¬ÎÞÐèÊý¾ÝÏß£¬Ö»Ðè¼òµ¥µÄÍÏ×§¼´¿ÉÍê³É£¬Ë¿»¬¸ßÐ§¡£
ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔÐÍ¬Æ½°åµçÄÔ£¬½«±Ê¼Ç±¾ÆÁÄ»¾µÏñµ½ÉÏÃæ£¬ÈÃÆ½°å»¯Éí»°å£¬´îÅäHUAWEI M-Pencil£¬ÊÍ·Å´´×÷Áé¸Ð;»òÊÇÆ½°å×÷ÎªÀ©Õ¹ÆÁ£¬¸ßÐ§´¦Àí¶àÏß³ÌÈÎÎñ£¬ÌáÉý°ì¹«µÄÐ§ÂÊ¡£»òÊÇÐÍ¬ÖÇ»ÛÆÁ£¬ÔÚ¿ªÏßÉÏ»áÒéÊ±£¬Ò»¿éÆÁÄ»¹²Ïí»Ãæ£¬Ò»¿éÆÁÄ»×ö»áÒé¼ÍÒª£¬Ð§ÂÊ¼Ó±¶¡£
¶ÔÓÚ¹ã´óÖ°³¡ÈËºÍÑ§Éúµ³£¬³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¹¦ÄÜ¿ÉÒÔËµÊÇÒ»¿î¡°ÉñÆ÷¡±£¬ÔÚËÑ¼¯Ñ§Ï°»òÊÇ¹¤×÷×ÊÁÏÊ±£¬¿´µ½ÍøÕ¾ÉÏµÄÎÄ×ÖÄÚÈÝ¡¢Í¼Æ¬ËØ²Ä»òÊÇÁ´½Ó£¬Ö»ÐèÇáÇáÒ»ÍÏ£¬¾ÍÄÜÔÝ´æµ½Ðü¸¡µÄÖÐ×ªÕ¾Àï£¬Ö®ºó¿ÉÒÔÊµÏÖÒ»´ÎÐÔÅúÁ¿Õ³Ìù£¬ÐÅÏ¢ÕûÀíÐ§ÂÊÖ±ÏßìÉý¡£¶øÇÒ£¬ÖÐ×ªÕ¾Ö§³Ö¿çÉè±¸Á÷×ª£¬µçÄÔÉÏÊÕ¼¯µÄ×ÊÁÏ£¬¿ÉÒÔÎÞ·ìÍ¬²½µ½»ªÎªÆ½°å»òÊÖ»úÉÏ£¬·½±ãÓÃ»§½øÐÐ²é¿´£¬Îª¹¤×÷ºÍÑ§Ï°Ìá¹©ÓÐÁ¦Ö§³Ö¡£
¶øÕë¶Ô¶àÉè±¸³¡¾°ÏÂµÄÐÅÏ¢¹ÜÀíÍ´µã£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾»¹Ìá¹©ÁËÖÇ»ÛËÑË÷¹¦ÄÜ£¬ÓÃ»§Ö»ÐèÔÚËÑË÷¿òÊäÈë¹Ø¼ü´Ê£¬ÏµÍ³¼´¿ÉÍ¬Ê±¼ìË÷PC¡¢ÊÖ»ú¼°Æ½°åÖÐµÄÍøÒ³¡¢ÎÄµµ¡¢Í¼Æ¬¡¢ÊÓÆµµÈ×ÊÔ´£¬ÎÞÂÛÊÇÑ§Éúµ³Ñ°ÕÒÖ®Ç°µÄÑ§Ï°×ÊÁÏ£¬»¹ÊÇÖ°³¡ÈË²éÑ¯Ö®Ç°µÄ½á°¸±¨¸æ£¬¶¼ÄÜÊÖµ½ÇÜÀ´£¬´ó´ó½ÚÊ¡ÁË·ÕÒÎÄ¼þµÄÊ±¼ä£¬ÈÃ¹¤×÷ºÍÑ§Ï°¸ü¼Ó¸ßÐ§ÓÐÐò¡£¶øÇÒ²»½öÖ§³Ö°´ÎÄ¼þÀàÐÍ·ÖÀàÉ¸Ñ¡£¬»¹Ìá¹©Ô¤ÀÀ¹¦ÄÜ£¬ÓÃ»§ÎÞÐè´ò¿ªÎÄ¼þ¼´¿É²é¿´ÄÚÈÝÕªÒª¡£
»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æ»»×°WindowsÏµÍ³ºó¸÷ÖÖAIÄÜÁ¦Ò²¶¼Ò»Ó¦¾ãÈ«£¬ÏñAI¸ÅÒª£¬½èÖúÅÌ¹Å´óÄ£ÐÍÇ¿´óµÄAIÄÜÁ¦£¬¿ÉÒÔ´ÓÒôÊÓÆµ»òÊÇÊµÊ±¼ÍÒª£¬¿ìËÙ¾«×¼µØ´ÓÖÐÌáÁ¶¹Ø¼üµã£¬Éú³ÉÕªÒª£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¿ìËÙÕÆÎÕ»áÒé»òÊÇ¿Î³ÌµÄÒªµã£¬½ÚÊ¡´óÁ¿µÄÊ±¼ä¡£
»¹ÓÐAI¼ÍÒªÌá¹©ÊµÊ±ÓïÒô×ªÐ´¡¢ÒôÊÓÆµÎÄ¼þ·ÖÎö¼°ÖÇÄÜÕªÒªÉú³ÉµÈ¹¦ÄÜ£¬ÏÔÖøÌáÉý»áÒéÐ§ÂÊºÍÐÅÏ¢ÕûÀíÄÜÁ¦;AI×ÖÄ»¿ÉÒÔÊµÊ±Ê¶±ðÊÓÆµÓïÒô²¢×ª»¯ÎªÎÄ×Ö£¬Ö§³ÖÖÐÓ¢ÈÕº«µÈ¶àÓïÑÔ»¥Òë£¬ÊÊºÏ¹Û¿´Íø¿Î¡¢µçÓ°»ò¿çÓïÑÔ¹µÍ¨;AI»ÛÑÛÔòÌá¹©ÐéÄâ±³¾°¡¢×ÔÈ»¶ÔÊÓ¡¢Ó°ËæÈË¶¯¡¢ÃÀÑÕµÈ¹¦ÄÜ£¬ÓÅ»¯ÊÓÆµ»áÒéÌåÑé¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æ»»×°WindowsÏµÍ³ºó£¬Ò²Ö§³ÖÒ»Õ¾Ê½AIÄÜÁ¦¾ÛºÏÈë¿Ú¡ªAI¿Õ¼ä¹¦ÄÜ£¬ÕûºÏÁË°Ù¶ÈÎÄÐÄÒ»ÑÔ¡¢¿Æ´óÑ¶·ÉÐÇ»ð¡¢ÖÇÆ×ÇåÑÔµÈ³¬¹ý100¸öAI´óÄ£ÐÍÖÇÄÜÌå£¬¸²¸Ç°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¡¢´´×÷¡¢Èí¼þ¿ª·¢µÈ³¡¾°¡£
·á¸»²úÆ·¾ØÕó£¬¶à¿î»úÐÍ¿ÉÑ¡
»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æÓÐ×Å·á¸»µÄ²úÆ·¾ØÕó£¬Ìá¹©ÁË¶à¿î²»Í¬µÄ»úÐÍ¹©Ïû·ÑÕß½øÐÐÑ¡Ôñ¡£
Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»¿î¼æ¾ßÇá±¡Ê±ÉÐÉè¼ÆºÍÇ¿´óÐÔÄÜµÄÈ«ÄÜ²úÆ·£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÕâ¿î»ªÎªMateBook 14 Linux°æ¡£ËüÓÐ×ÅÇá±¡Ê±ÉÐµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Õû»úÇáÖÁ1.31kg£¬±¡ÖÁ14.5mm£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Íâ³ö»¹ÊÇ³ö²î¶¼ÄÜÇáËÉÐ¯´ø¡£´îÔØ2.8K OLEDÊÖÐ´´¥¿ØÆÁ£¬3:2Éú²úÁ¦±ÈÀý¡¢¸ß´ï91%µÄÆÁÕ¼±È£¬¿ÉÌá¹©¸ü¶àÄÚÈÝÕ¹Ê¾¿Õ¼ä£¬120HzË¢ÐÂÂÊ¸ü¼ÓË¿»¬ÈÕ³£¡£»»×°WindowsÏµÍ³ºóÖ§³Ö¾«×¼¶àµã´¥¿ØºÍÊÖÐ´£¬»æÍ¼»òÊÇä¯ÀÀÍøÒ³Ê±£¬¿ÉËæÊÖ·Å´óËõÐ¡£¬²Ù¿Ø¸ü·½±ã¡£
»ªÎªMateBook 14 Linux°æÂú×ãÁËÖ°³¡ÈËÊ¿¼°´óÑ§ÉúÈËÈº±ãÐ¯³öÐÐ¡¢¸ßÐ§ÐÔÄÜÓëÖÇ»Û°ì¹«µÈ¶àÖÖÐèÇó¡£618ÆÚ¼ä¿ÉÏí300Ôª´ó¶îÓÅ»ÝÈ¯£¬µþ¼Ó¹ú¼Ò²¹Ìù£¬µ½ÊÖ¼ÛÖ»Òª4559ÔªÆð¡£Èç¹ûÄãÊÇÑ§ÉúÓÃ»§£¬»î¶¯ÆÚ¼ä»¹ÄÜÔÙµþ¼Ó300ÔªÑ§ÉúÓÅ»Ý£¬µ½ÊÖ¸ü±ãÒË¡£
Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»¿îÐÔÄÜÇ¿º·¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊ¸ß£¬Í¬Ê±ÓÖÓÐ×Å²»´í±ãÐ¯ÐÔµÄ²úÆ·£¬ÄÇÃ´¿ÉÒÔÑ¡ÔñÕâ¿î»ªÎªMateBook GT 14 Linux¡£Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷£¬ÇáËÉÓ¦¶ÔÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢3DäÖÈ¾µÈ¸ß¸ºÔØÈÎÎñ¡£´îÔØ»ªÎªÌìÍõÐÇÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬²ÉÓÃ½ðÊô»¯Ê¯Ä«Ï©+µÚ¶þ´úöèÓã÷¢·çÉÈ£¬Íò¿×µãÕó½ø·çÉè¼Æ£¬³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÒ²ÄÜ±£³ÖÀä¾²¡£ËüÅä±¸ÁËÒ»¿é2.8K OLEDÐü¸¡ÆÁ£¬3:2ÆÁÄ»±ÈÀý¸üÊÊºÏÎÄµµ±à¼¡¢´úÂë¿ª·¢¡£Ö§³Ö144Hz¸ßË¢£¬¸²¸Ç100% DCI-P3¡¢É«Óò£¬Ö§³Ö10.7ÒÚÉ«ÏÔÊ¾£¬Âú×ã×¨ÒµÓÃ»§¶ÔÓÚÆÁÄ»µÄÐèÇó¡£Ëü²ÉÓÃÁË³¬±¡Ð¨ÐÎ½ðÊô»úÉí£¬ÖØÁ¿Ô¼1.49kg£¬»úÉíºñ¶ÈÔ¼15.3mm£¬ÔÚÓµÓÐ¸ßÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÓÐ×Å²»´íµÄ±ãÐ¯ÐÔ¡£
»ªÎªMateBook GT 14 Linux°æÒÔÆì½¢¼¶ÐÔÄÜ¡¢×¨Òµ¼¶ÆÁÄ»³ÉÎªÆ½ÃæÉè¼ÆÊ¦¡¢¹¤³ÌÊ¦µÈ×¨ÒµÓÃ»§ÓëÐÔÄÜµ³µÄÊ×Ñ¡¡£618ÆÚ¼äÉÏ¾©¶«£¬ÖÁ¸ßÓÅ»Ý100Ôª£¬¿Éµþ20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬µ½ÊÖ¼Û5519ÔªÆð¡£»î¶¯ÆÚ¼ä(5.13-6.20)£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔÔÙµþ¼Ó300Ñ§ÉúÓÅ»Ý¡£
Èç¹ûÄãÊÇÒ»Î»¾³£ÐèÒªÒÆ¶¯°ì¹«ºÍ³ö²îµÄÉÌÎñÈËÊ¿£¬ÄÇÃ´ÎÒÍÆ¼öÄãÑ¡ÔñÕâ¿î»ªÎªMateBook X Pro Linux°æ¡£Æä»úÉíÖØÁ¿½öÎª980g£¬ºñ¶ÈÎª13.5mm£¬²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄ·ÉÔ¾ÏßÉè¼Æ£¬ÎÕ³Ö¸ü¼ÓÊæÊÊ£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Íâ³ö»¹ÊÇ³ö²îÐ¯´ø¶¼·Ç³£ÇáËÉ¡£ÔÚÇá±¡µÄ»úÉíÖÐ£¬´îÔØµÄÊÇ¿áî£Ultra¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷£¬×ãÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÈÕ³£°ì¹«ÐèÇó¡£Åä±¸ÁËÒ»¿é14.2Ó¢´ç3.1K OLEDÆÁÄ»£¬Ö§³Ö120Hz¸ßË¢¡¢10.7ÒÚÉ«ÏÔÊ¾£¬¸²¸Ç100% DCI-P3É«Óò£¬ÏÔÊ¾¸ü¼ÓÁ÷³©¡¢É«²Ê¸ü¼ÓÉú¶¯¡£
×÷Îª»ªÎªµÄÆì½¢Çá±¡±¾£¬ËüÓµÓÐ×Å980g³¬Çá»úÉí¡¢¸ßÐÔÄÜ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¡¢3.1K OLEDÆÁÄ»¡¢·á¸»µÄÖÇ»Û¹¦ÄÜºÍAIÌåÑéµÈÁÁµã£¬¿°³Æ¹ã´óÉÌÎñÈËÊ¿µÄÊ×Ñ¡¡£618ÆÚ¼ä£¬ÖÁ¸ßÓÅ»Ý100Ôª£¬¿Éµþ20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬µ½ÊÖ¼Û8299ÔªÆð¡£
¹ºÂò»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æ¿ÉÒÔ´îÅäHUAWEI Care+£¬ÏíÑÓ³¤Ò»Äê±£ÐÞ¡¢2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ£¬µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»1´Îµç³Ø¡£ÏÖÔÚÈëÊÖ£¬¼ÈÄÜÏíÊÜ618ÓÅ»Ý£¬ÓÖÄÜÍ¨¹ýHUAWEI Care+ÎªÉè±¸Ìá¹©È«·½Î»ÊØ»¤£¬ÊÇ³¤ÆÚÊ¹ÓÃÓë±£ÖµÉý¼¶µÄÀíÏëÑ¡Ôñ!
´ËÍâ£¬»ªÎªµçÄÔ·þÎñÒ²½«ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü¿ìËÙ¡¢¸ü×¨ÒµµÄÃÅµê·þÎñ¼¼Êõ¡£µ½µê¼´¿ÉÏíÊÜÎåÄêÃâ·ÑÏµÍ³»ÀÐÂ²¢¿ÉÃâÈË¹¤·Ñ½øÐÐÉè±¸Íâ¿ÇÇå½à±£Ñø·þÎñ£¬·þÎñÈÕ¿É½øÐÐ²ð»úÇå½à¡£Ñ¡Ôñ»ªÎªµçÄÔ£¬¿ªÆô¸ßÆ·ÖÊµçÄÔÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÊÕ»ñÂúÂú°²ÐÄÓë±ã½Ý¡£(*¾ßÌåÊÊÓÃÇé¿ö¿ÉÁªÏµ¹Ù·½¿Í·þÁË½â)
ÌåÑéÈçÒ»£¬¼Û¸ñ¸üµÍ
»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æ¿É»»×°WindowsÏµÍ³£¬»»×°ºóµÄÖÇ»ÛÌåÑéÒÀ¾ÉÈçÒ»£¬²¢ÇÒÔÚ¼Û¸ñÉÏ£¬ËüÏà±ÈWindows°æÖ±½µ300Ôª£¬618»¹ÓÐ´ó¶îÓÅ»ÝÈ¯²¢¿ÉÒÔÏíÊÜ¹ú¼Ò²¹ÌùÕþ²ß£¬½øÒ»²½½µµÍÈëÊÖÃÅ¼÷¡£Èç¹ûÄãÏëÒª¸ßÐ§Éú²úÁ¦¹¤¾ß£¬ÓÖÏë»ñµÃÎÞ·ìÏÎ½ÓÖÇ»ÛÌåÑéºÍ·á¸»µÄAI¹¦ÄÜ£¬ÄÇÃ´»ªÎª±Ê¼Ç±¾Linux°æ·Ç³£ÖµµÃ¿¼ÂÇ£¬ÎÞÂÛÊÇÑ§Éúµ³¡¢Ö°³¡ÈË»¹ÊÇ´´ÒâÉè¼ÆÈËÈº¶¼¿ÉÒÔÕÒµ½ÊÊºÏ×Ô¼ºµÄ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â