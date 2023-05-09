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AMD展示FSR 2技术，但更强的FSR 3正在路上！

2023-05-09 17:23:55 作者：

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  【天极网笔记本频道】最近，在AMD官方的最新博文中，向外界展示了FSR 2技术。在该文章中，AMD针对12款游戏进行了测试，并且展示了质量、平衡和性能模式下的性能提升。

AMD展示FSR 2技术，但更强的FSR 3正在路上！

  AMD采用基于RDNA 3架构的RX 7900系列显卡，对12款支持光线追踪的3A大作进行FSR 2测试。测试结果表明，在电子竞技游戏中能够以60帧的速率为玩家带来流畅游戏体验，并且在3A大作中，无需降低图形设置或者禁用光线追踪的情况下，就能实现超过60帧的帧率。

  除此之外，今年AMD也有望推出FSR 3，在最近接受采访时，AMD游戏解决方案首席架构师透露了在RX 7000系列显卡上有关FSR 3技术的一些信息。该架构师表示，FSR 3并非是为了对抗英伟达的DLSS 3.0技术而临时推出的技术。这项技术已经开发了很长一段时间，但是需要更多时间去适配更多硬件，这也是为何这项技术明年才能到来的原因。

  其还表示：AMD FSR3不是 DLSS3的紧急应对产物，它绝对是我们已经研究了很长一段时间的东西。为什么它的发行时间比你预期的要长呢? 关于FSR，需要记住的关键是FSR的原理，到目前为止，FSR 不仅适用于RDNA2或RDNA1，还适用于其他几代AMD显卡。他们还兼容竞争对手的显卡。它比我们只在RDNA3上做工作要难成指数级。我们真的想做的不仅仅是RDNA3。

  

AMD展示FSR 2技术，但更强的FSR 3正在路上！

  首先FSR技术全称为FidelityFX Super Resolution，也就是超级分辨率锐化。这是一类提高视频或图像分辨率和质量的算法，在视频编辑以及图像领域，超分辨率十分常见。例如一些老照片、老电影的修复都会用到此项技术。

  在游戏领域，随着硬件分辨率的越来越高，加上光追技术的成熟，对于硬件设备的需求也越来越高。想要以原生分辨率来稳定运行游戏，会给硬件造成巨大的压力，而FSR技术的初衷就是以低分辨率运行这些游戏，同时通过超分辨率技术使其适应高分辨率的屏幕，用少量的画质损失带来可观的帧数提升。

  而英伟达的DLSS 3.0技术则是采用了不同的方案，DLSS全称Deep Learning Super Sampling深度学习超采样技术，是英伟达显卡上的独占技术。这项技术强大在于其使用了AI计算能力，基于英伟达显卡的Tensor Core加速，并且通过深度学习和计算，用低分辨率的输入来准确预测更高分辨率输出的过程。

AMD展示FSR 2技术，但更强的FSR 3正在路上！

  DLSS 3.0在前代基础上，采用光流法直接运算出完整的中间帧，突破CPU的渲染瓶颈，从而让显卡迈入“AI完全渲染游戏画面”的时代。不同于AMD FSR技术的单帧超采样，DLSS 3.0使用光流加速器计算每个像素的运动方向，从而计算出两帧画面中原本不存在的中间帧画面，来实现帧数的翻倍。

  官方宣称，DLSS 3.0技术仅需显卡运算1/8的画面，而另外的7的画面则是由AI生成，如此一来英伟达显卡就能实现将1080P60帧的游戏画面超采样+插帧至4K120帧，帧率和分辨率都能获得成倍提升，同时突破CPU渲染上限。

  从技术上来看，英伟达的DLSS 3.0技术更吃显卡算力，而FSR技术则在实现方法上更加简单。不过目前并不知道FSR 3会采用何种技术形式来呈现最终效果，但该架构师在介绍FSR 3技术细节的同时，还暗示这项技术将不会局限在RDNA 3系列产品上。

AMD展示FSR 2技术，但更强的FSR 3正在路上！

  在技术特性上，DLSS 3.0目前所展示的实力确实令不少玩家惊叹，但是在适用范围上，FSR 3明显更占优势。DLSS 3.0是在显卡本就强劲的性能之上抽取部分性能来进行计算，对于本身性能的要求非常高，FSR 3则对于性能需求要少得多，与更多甜品级显卡更契合。从另一个角度来看，DLSS 3.0就是玩家锦上添花的产物，而FSR 3才是真正为玩家雪中送炭的技术。

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