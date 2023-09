¡¡¡¡Æ»¹ûÓÐÒâ¿ª·¢¸üµÍ¼ÛMacBook MacµçÄÔÒ²ÓÐÐÔ¼Û±È£¿

【天极网笔记本频道】熟悉科技圈的小伙伴一定也和我一样十分期待每年的九月份,这是因为世界上最厉害的科技公司之一“苹果”,每年的九月份都会举办一场秋季新品发布会。根据目前已经爆料的消息,今年的苹果秋季新品发布会将会在9月13日凌晨举办。但今天我们这篇文章的主角不是iPhone,而是比iPhone更贵的Mac电脑。

在2008年的1月15日,苹果掌门人乔布斯时隔多年再次踏上了发布会的舞台,并且带来了一款改变笔记本行业的产品—初代MacBook Air(11.6寸和13.3寸)。我至今还记得当时台下观众异口同声的“Why is it so light and thin”?但带来极致产品的代价也是昂贵的、人力、物力、研发甚至是营销费用都是十分巨大,这也导致了不止是初代MacBook Air价格昂贵,时至今日Mac电脑在很多人心中依旧是一个“奢侈品”。

但只要你仔细去观察苹果近些年MacBook电脑产品的布局,你就会发现,苹果正在慢慢细分这个产品线,如今的Mac电脑五花八门,分别是:MacBook Pro系列,MacBook Air系列,iMac系列,Mac mini系列,Mac Pro以及最强大的造梦机器Mac Studio。而一台Mac电脑的价位也从3K档位起一直延伸到十多万。

近期,小编从外网了解到,苹果其实一直都有意向开发价格更低的MacBook系列产品。这是因为苹果公司把谷歌授权开发的Chromebook当成了近些年的一个重要对手,国内市场大家可能从没有见过Chromebook,但在海外市场,特别是教育领域这个细分化市场,Chromebook很受海外大学生的欢迎。这是因为Chromebook笔记本在设计之初就有考虑到学生群体,这款笔记本有着一般Windows电脑没有的安全优势、坚固的构建质量和软件限制,方便学校管理部门进行教学、科研等等。

这样也给大家科普一下Chromebook是个啥东西。Chromebook其实和Mac电脑也有些类似,这台电脑和一般的Windows笔记本有着很大不同。首先Chromebook有着自己的操作系统— Chrome OS,这个系统是基于 Linux 开发,电脑的界面也是Chrome 浏览器。Chromebook是有基本的计算要素,比如文件管理器和应用启动器都是自带的,我们使用的应用程序绝大多数都是基于web,不用下载。

当然,以上Chromebook有的优势,其实Mac电脑也有,而且现在很多大学都开设了苹果系统专门的编程专业。但为什么Mac电脑依旧在海外市场卖不过Chromebook呢?其核心原因小编认为依旧还是价格。

虽然苹果有着Mac mini这样的高性价比主机,以国内某电商平台的价格,我们只需要两千多元的价格就可以拿下。但学生群体包括一些辛勤打工人,其实更需要的是一台价格便宜、性价比高的MacBook笔记本。如今最便宜的MacBook Air M1芯片版本也需要7000元的价格,而是还是8GB运行内存版本,这就劝退了很多人。小编认为电脑内存还是很重要的,如今手机动不动都24GB运行内存的时代,电脑8GB运行内存未免有些“太惨”。

可能是苹果也发现了这个“盲点”,在外媒平台一直有苹果的供应链表示,未来将会有价格更低的MacBook系列产品,这款产品的外观依旧会采用苹果祖传的金属壳子,但材质会不同,机构件单价也会更低。结合这些信息,说不定我们会在9月13日看到一款与MacBook Air及MacBook Pro做出区隔的产品推出。当然以上都是小编结合爆料信息的一些猜测,大家可以当个乐子看看。但我相信有着如此社会责任的苹果公司,一定会在未来某一个时间段推出一款价格低、性能够用的MacBook笔记本电脑。