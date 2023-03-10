i9-13900H+高性能4060＋MiniLED星云原画屏 ROG幻16翻转版首发13499元

【天极网笔记本频道】作为笔记本领域的品牌先驱，ROG一直致力于为行业带来更多创新与突破，2023年ROG幻系列全能本全面升级，幻16系列也细分为幻16翻转版、幻16星空版、幻16经典版、幻16 2023，为高阶创作人群带来更多选择。

目前，16寸最强性能翻转本ROG幻16翻转版已开启首发预约，15日开售到手仅需13499元起。其搭载i9-13900H处理器，可选RTX4070/4060显卡，支持双显三模显卡热切换，配2.5K ROG星云原画屏，支持360°触控翻转。

核心性能方面，ROG幻16翻转版搭载英特尔13代酷睿移动处理器i9-13900H，拥有14核心20线程，其中6颗性能核心，8颗能效核心，最高睿频可达5.4GHz，三级缓存高达24MB。搭配RTX 4060或RTX 4070显卡，同时支持新版内置RTX 4090的XG Mobile显卡拓展坞，能够提供卓越性能输出。RTX 4060作为英伟达最新的甜品级显卡，8GB显存，通吃市面上3A游戏大作。DLSS 3技术的加入也令RTX 4060面对更高画质游戏时显得游刃有余，更强光追性能让游戏画面更显真实，并且能效方面提升巨大。

ROG幻16翻转版在屏幕选择上配备一块16英寸16:10比例的ROG星云原画屏，采用mini LED发光面板，背光分区从512分区增加至1024分区，峰值亮度1100尼特。同时拥有2560x1600高分辨率、240Hz刷新率以及100%DCI-P3色域，屏幕响应速度低至3ms，并且通过VESA DisplayHDR 1000认证和潘通色彩认证，对比度达到惊人的100000:1，还支持杜比视界以及色域切换。对于这款定位高性能全能的翻转笔记本而言，ROG星云原画屏几乎能够满足用户在任何场景下的使用需求。

同时ROG幻16翻转版采用全新铰链，可以360度翻转，不同形态满足用户多种使用需求。得益于A面引力波线条装饰的设计，整机质感出色。ROG幻16翻转版拥有笔电、平板、游戏以及分享模式，一台机器解决所有问题。

预约通道：

幻16翻转版 i9-13900H+RTX4070 ：https://item.jd.com/10070323009297.html

幻16翻转版 i9-13900H+RTX4060 ：https://item.jd.com/10070323009296.html

除此之外，ROG幻16经典版也可参与抢购，i9-13900H加满功耗RTX 4070，配合16GB DDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD存储，硬件堆料满分。同时配备16英寸16:10 2.5K分辨率的星云屏，超值价格14499元。

抢购通道：https://item.jd.com/100052940701.html

同时，ROG幻16 2023款也正在火热预约中，i9-13900H+RTX 4060的核心配置，16英寸四窄边星云屏拥有240Hz刷新率，100%DCI-P3色域、杜比视界，500尼特屏幕亮度也为这块屏幕增色不少，并且还通过Pantone专业色彩认证，真香售价10999元。

抢购通道：https://item.jd.com/100043674220.html