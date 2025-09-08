Ò¼ºÅ±¾Èý¿îÐÂÆ·Æë·¢£ºÈýºÏÒ»PCÁìÏÎ£¬»¹ÓÐË«ÆÁ±äÐÎÕÆ»úºÍ¿Ú´üÏÔ¿¨À©Õ¹Îë
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿9ÔÂ8ÈÕÏÂÎç£¬Ò¼ºÅ±¾ÔÚÉîÛÚ¾Ù°ìÁË2025Çï¼¾ÐÂÆ··¢²¼»á£¬ÕýÊ½ÍÆ³öÁË¿ÉÒÔ±ä»»¶àÖÖÐÎÌ¬µÄÒ¼ºÅÓÎÏÀX1 Air¡¢Ö§³Öµ¥Ë«ÆÁÐÎÌ¬×ÔÓÉÇÐ»»µÄÒ¼ºÅ·½ÌÇONEXSUGAR SUGAR 1£¬ÒÔ¼°ÐÔÄÜÇ¿¾¢µÄONEXGPU LiteÍâÖÃÏÔ¿¨Èý¿î¸÷¾ßÌØÉ«µÄÖØ°õ²úÆ·£¬³ä·ÖÕ¹ÏÖ³öÁËÒ¼ºÅ±¾µÄ³ÖÐøÍ»ÆÆºÍ¼¼Êõ´´ÐÂ¡£
Ê×ÏÈÊÇÒ¼ºÅÓÎÏÀX1 Air£¬ËüÑÓÐøÁË¸ÃÏµÁÐ´´ÐÂÐÔµÄ¶àÐÎÌ¬Éè¼Æ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ý´ÅÎü¼üÅÌÓë·ÖÌåÊ½ÊÖ±úÊµÏÖ±Ê¼Ç±¾¡¢Æ½°åºÍÕÆ»úÈýÖÖÄ£Ê½µÄ×ÔÓÉÇÐ»»£¬Âú×ãÓÃ»§ÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£Åä±¸ÁËÒ»¿é10.95Ó¢´çLTPS´óÆÁ£¬2560*1600·Ö±æÂÊ£¬120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬540ÄáÌØÁÁ¶È£¬138% sRGBÉ«ÓòÈÝ»ý£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÇåÎúÁ÷³©ÇÒÉ«²Ê·á¸»µÄÏÔÊ¾Ð§¹û¡£
ºËÐÄÅäÖÃ·½Ãæ£¬ËüÖÁ¸ß¿É´îÔØ¿áî£Ultra 7 258V´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ4¿ÅÐÔÄÜºË+4¿ÅÄÜÐ§ºË£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ïµ½4.8GHz£¬¼¯³ÉÁË²ÉÓÃXe2¼Ü¹¹µÄArc 140VºËÏÔ£¬ÓµÓÐ8¸öXe2ºËÐÄ£¬²¢Ö§³ÖXeSS 2.0¼¼Êõ£¬¾ß±¸³öÉ«µÄ¼ÆËãÓëÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬´îÅäÉÏLPDDR5x 8533MHzË«Í¨µÀÄÚ´æºÍPCIe 4.0 SSD£¬²»½ö¿ÉÁ÷³©ÔËÐÐ´óÐÍÈí¼þºÍ3AÓÎÏ·£¬Ò²ÄÜ¹»ÇáËÉÓ¦¶Ô×¨Òµ¼¶ÊÓÆµ¼ô¼Óë¶àÈÎÎñ´¦ÀíÐèÇó¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬X1 AirÈ«ÇòÊ×¶ÈÒýÈëMini SSD´æ´¢½â¾ö·½°¸£¬ÎÞÐè²ð»ú¼´¿ÉÇáËÉÊµÏÖÀ©Õ¹£¬ÎªÉè±¸Ìá¹©¶îÍâµÄ¸ßËÙ´æ´¢¿Õ¼ä¡£»úÉíÄÚÖÃÁËÒ»¿é72.77WhµÄ´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬´îÅäÉÏ¿áî£Ultra 7 258VµÄ³öÉ«ÄÜÐ§±íÏÖ£¬Ëü×î¸ß¿ÉÒÔÊµÏÖ12.5hµÄ°ì¹«Ðøº½ºÍ17hµÄ±¾µØÊÓÆµÐøº½¡£Ò¼ºÅÓÎÏÀX1 Air»¹ÄÚÖÃÁËOneXconsoleÒ¼ºÅÍæ¼ÒÖÐÐÄ£¬Ö§³ÖCPUÐÔÄÜ¡¢GPU²ÎÊý¡¢·çÉÈ×ªËÙ¡¢ÏÔÊ¾·Ö±æÂÊ¡¢ÆÁÁÁ¶ÈµÈÖî¶àÉèÖÃµÄµ÷½Ú£¬·Ç³£µÄ±ã½ÝºÃÓÃ¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ËüÌá¹©ÁË2¸öUSB-C 4.0È«¹¦ÄÜ½Ó¿Ú£¬¿ÉÓÃÓÚÁ¬½ÓÏÔ¿¨À©Õ¹Îë¡¢4KÏÔÊ¾Æ÷¡¢À×µçÓ²ÅÌÒÔ¼°ARµÈ¸ßËÙÊý¾ÝÉè±¸;³ý´ËÖ®Íâ£¬»¹ÓÐÒ»¸öUSB-A 3.2¡¢TF¿¨4.0¡¢3.5mmÒôÆµ½Ó¿ÚÒÔ¼°Mini SSD½Ó¿ÚµÈ£¬Âú×ãÓÃ»§ÈÕ³£À©Õ¹ÐèÇó¡£
¼Û¸ñÕâ¿é£¬Ò¼ºÅÓÎÏÀX1 Air¿áî£Ultra 5 228V+32GB+512GB°æ±¾Ê×·¢Ô¤ÊÛ¼ÛÎª6899Ôª£¬¿áî£Ultra 7 258V+32GB+1TB°æ±¾Ê×·¢Ô¤ÊÛ¼ÛÎª7999Ôª£¬¿áî£Ultra 7 258V+32GB+2TB°æ±¾Îª8599Ôª¡£
ÏÂÒ»¿îÔòÊÇÒ¼ºÅ·½ÌÇONEXSUGAR SUGAR 1£¬ÆäÖÐ¹úÔ´´µÄ±äÐÎÄ£¿é»¯½á¹¹¸øÈËÁôÏÂÁË·Ç³£Éî¿ÌµÄÓ¡Ïó¡£ËüÅä±¸ÁË6.01Ó¢´çºÍ3.92Ó¢´çÁ½¿îOLEDÆÁÄ»£¬¶ÀÌØµÄÉè¼ÆÈÃËü¿ÉÒÔÔÚµ¥Ë«ÆÁÐÎÌ¬×ÔÓÉ½øÐÐÇÐ»»£¬ÓµÓÐËÄÖÖ±äÐÎÐÎÌ¬£¬Í»ÆÆ´«Í³ÕÆ»úÐÎÌ¬ÏÞÖÆ¡£¿ÉÐý×ª´ÅÎüÊÖ±úÉè¼Æ½øÒ»²½ÓÅ»¯ÁËÈË»ú½»»¥ÌåÑé£¬Ìá¹©Áé»îÊæÊÊµÄ²Ù×÷¸ÐÊÜ¡£ËüÅä±¸ÁË»ô¶ûÒ¡¸Ë£¬Ìá¹©ÁË¾«×¼µÄ²Ù¿ØÌåÑé¡£
ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬´îÔØÁËµÚÈý´úæçÁúG3 Gen3´¦ÀíÆ÷£¬ÔÚ´¦Àí¸ß¸ºÔØÓÎÏ·ºÍ¶àÈÎÎñÐ×÷Ê±±íÏÖÓÈÎª³öÖÚ£¬²¢ÇÒÅä±¸ÁËË«·çÉÈË«ÈÈ¹ÜµÄÉ¢ÈÈÅäÖÃ£¬ÈÃËü¿ÉÒÔ³Ö¾ÃÂúÑªÊä³ö¡£ËüÄÚÖÃ16GBÄÚ´æºÍ512GB UFS 4.0´æ´¢¿Õ¼ä£¬Ö§³Ö°²×¿ÓÎÏ·¡¢¸´¹ÅÓÎÏ·¡¢´®Á÷ÓÎÏ·µÈ£¬µç³ØÈÝÁ¿Îª5400mAh¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬ONEXSUGAR SUGAR 1Ä¿Ç°½öÓÐ16GB+512GBÒ»¸ö°æ±¾£¬ÊÛ¼ÛÎª3999Ôª¡£
×îºóÕâ¿îÔòÊÇONEXGPU LiteÍâÖÃÏÔ¿¨ÍØÕ¹Îë¡£Ëü²ÉÓÃÈ«½ðÊôÍâ¹Û£¬´øÓÐRGB·ÕÎ§µÆ£¬ÕûÌå³ß´ç114x116x34.5mm£¬ÖØÁ¿493.5g£¬ÈÕ³£Ð¯´ø²¢Ã»ÓÐÌ«´óÑ¹Á¦¡£¸Ã²úÆ·´îÔØ»ùÓÚAMD RDNA 3¼Ü¹¹µÄRadeon RX 7600M XTÏÔ¿¨£¬ÓµÓÐ8GB GDDR6ÏÔ´æ£¬²¢ÇÒÖ§³Ö¹âÏß×·×ÙºÍFSR 3.0¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÈÃÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦ÏÔÖøÌáÉý¡£ËüÖ§³ÖOculink½Ó¿Ú£¬ÄÜ¹»¼¸ºõÎÞËðºÄµÄÁ¬½Ó¡£Í¬Ê±ONEXGPU LiteÖ§³ÖÐÂÒ»´úÀ×µç5½Ó¿Ú(ÏòÏÂ¼æÈÝUSB 4¡¢À×µç4¡¢À×µç3)£¬ÀíÂÛ´«ÊäËÙ¶È¸ß´ï80Gbps£¬ÊµÏÖPCIe´ø¿í·±¶£¬´øÀ´¸ü¿ìµÄÊý¾Ý´«ÊäËÙ¶ÈºÍ¸üÎÈ¶¨µÄÍâ½ÓÏÔÊ¾Ö§³Ö£¬Âú×ãÓÃ»§¶Ô¸ßÐÔÄÜÍ¼ÐÎÀ©Õ¹µÄÆÈÇÐÐèÇó¡£´ËÍâ£¬Ëü»¹Ìá¹©ÁËDP 1.4ºÍHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬ÓÃÓÚÀ©Õ¹¶îÍâµÄÆÁÄ»¡£
ONEXGPU LiteÊ×·¢Ô¤ÊÛ¼ÛÎª3899Ôª£¬¹ºÂò¼´ËÍUSB 5.0Êý¾ÝÏß¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬Õâ´ÎÒ¼ºÅ±¾·¢²¼µÄÈý¿îÐÂÆ·»¹ÊÇ·Ç³£ÓÐ¿´µãµÄ£¬Ò¼ºÅÓÎÏÀX1 AirÑÓÐøÁË¸ÃÏµÁÐµÄ¶àÐÎÌ¬Éè¼Æ£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÇóÔÚÆ½°åµçÄÔ¡¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔºÍÓÎÏ·ÕÆ»úÖ®¼ä½øÐÐÇÐ»»£¬Âú×ã¶à³¡¾°µÄÊ¹ÓÃÐèÇó;ONEXSUGAR SUGAR 1¶ÀÌØµÄË«ÆÁÉè¼Æ·Ç³£µÄÎü¾¦ºÍÓÐÈ¤£¬ÓÐÖÖ¡°±äÐÎ½ð¸Õ¡±µÄÒâË¼£¬¿ÉÒÔÔÚµ¥Ë«ÆÁÐÎÌ¬½øÐÐÇÐ»»£¬Íæ·¨Âù¶àµÄ;ONEXGPU LiteÔòÎªÏëÒª»ñµÃ¶îÍâÍ¼ÐÎÐÔÄÜµÄÓÃ»§×¼±¸£¬·Ç³£µÄÐ¡ÇÉÒ×ÓÚÐ¯´ø£¬ÄÜ¹»ÎªÒÆ¶¯Éè±¸Ìá¹©¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ£¬¸üºÃµÄÓ¦¶ÔÓÎÏ·»òÊÇ3DäÖÈ¾µÈ¸ß¸ºÔØÐèÇó¡£
