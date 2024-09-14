ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

³©ÍæÓÎÏ·Ê×Ñ¡ÍâÐÇÈË¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê ÏÂµ¥¿ÉÏíÖÁ¸ß2000ÔªÕþ¸®²¹Ìù

2024-09-14 11:02:34 YeskyÌì¼«×ÊÑ¶

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿9ÔÂ13ÈÕ£¬ÍâÐÇÈËÉúÌ¬²úÆ·Æ·¼ø»áÔÚ±±¾©¾ÙÐÐ£¬Í¬Ê±Ò²ÔÚ¾©¶«3CÊýÂë²ÉÏúÖ±²¥¼äºÍ¾©¶«µç¾ºÖ±²¥¼äÍ¬²½Ö±²¥¡£ÎªÈÃÓÎÏ·Íæ¼Ò¶¼ÄÜ¸ü¼ÓÊ¡ÐÄ»®ËãµØ»»ÐÂÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬¾©¶«³ýÁËµÚÒ»Ê±¼äÔÚÏßÉÏÇþµÀÌáÇ°´øÀ´×îÇ°ÑØµÄ¿Æ¼¼×ÊÑ¶£¬¸üÔÚ¼Û¸ñ·½Ãæ½øÒ»²½ÈÃÀûÏû·ÑÕß£¬ÏÖÔÚ´ò¿ª¾©¶«£¬½øÈëÍâÐÇÈË¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê£¬¹ºÂòÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬Ïû·ÑÕß¼´¿ÉÏíÊÜÕþ¸®²¹ÌùÖÁ¸ßÁ¢¼õ2000ÔªµÄÊµÔÚ¸£Àû£¬¸Ã¸£ÀûÒÑÔÚ±±¾©¡¢¹ã¶«¡¢Õã½­¡¢ºþ±±¡¢ÉîÛÚ¡¢Çàµº¡¢Ìì½òÂÊÏÈÉÏÏß£¬²¢½«ÔÚÈ«¹úÆäËû¸ü¶àµØÇøÂ½Ðø¿ªÆô¡£

  Æ·¼ø»áÉÏ£¬ALIENWAREÍâÐÇÈË´øÀ´ÁËÈ«ÏßµçÄÔ²úÆ·¡¢ÓÎÏ·ÏÔÊ¾Æ÷¡¢ÓÎÏ·ÍâÉè£¬ÒÔ¼°È«ÐÂ´÷¶ûXPSÓëÁéÔ½ÏµÁÐAI PC£¬ÈÃÏû·ÑÕßÄÜ¹»¸ü¼Ó³ä·ÖµØÁË½âµ½ÐÔÄÜ¸ü³öÉ«¡¢ÅäÖÃ¸ü¸ß¶ËµÄPC²úÆ·¼°ÓÎÏ·Ïà¹ØÐÂÆ·£¬Ò²ÈÃ¹ã´óÍæ¼ÒÁË½âµ½ÍâÐÇÈËÏµÁÐ²úÆ·µÄ¡°AIÊµÁ¦¡±¡£Ö±²¥ÖÐ¾«ÐÄ´òÔìµÄµç¾º×¨Êô¶ÔÕ½ÇøÒ²ÈÃÐí¶àÏû·ÑÕßÏëÒª¿ìËÙ³¢ÏÊÍâÐÇÈËÏµÁÐÐÂÆ·£¬À´ÍâÐÇÈË¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¹ºÂòÏà¹Ø²úÆ·£¬¼´¿ÉÏíÊÜÕþ¸®²¹ÌùÖÁ¸ßÁ¢¼õ2000ÔªµÄÊµÔÚÓÅ»Ý¡£

  ÒÔÍâÐÇÈËm16 R2 2024¿îÎªÀý£¬ÏÖÔÚÏÂµ¥µþ¼ÓÖÁ¸ß2000ÔªµÄÕþ¸®²¹Ìù¸£Àûºó£¬×îÖÕµ½ÊÖ¼ÛÎª11998Ôª£¬Ïà±ÈÔ­¼ÛÊ®·Ö»®Ëã£¬¸ü¿ÉÏí24ÆÚÃâÏ¢¸£Àû¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ä¿Ç°ÉÏÊö¸£ÀûÒÑÔÚÈ«¹úÂ½Ðø¿ªÆô£¬±±¾©¡¢¹ã¶«¡¢Õã½­¡¢ºþ±±¡¢ÉîÛÚ¡¢Çàµº¡¢Ìì½òÒÑÂÊÏÈÉÏÏß¡£Ïû·ÑÕß³ýÁËÄÜÏíÊÜ²¹ÌùÍâ£¬»¹ÄÜµþ¼Ó¾©¶«ÒÔ¾É»»ÐÂ²¹Ìù£¬ÒÔ¸ü¼Ó»®ËãµÄ¼Û¸ñ»»ÐÂÍâÐÇÈËÓÎÏ·×°±¸¡£¶øÔÚÅäÖÃ·½Ãæ£¬Õâ¿îµçÄÔËù´îÔØµÄÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra9´¦ÀíÆ÷ºÍRTX40ÏµÏÔ¿¨Ò²´øÀ´ÁË¸ü¼Ó³öÉ«µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÄÜÈ·±£Íæ¼ÒÔÚÆô¶¯¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·µÈ±¬¿î3A´ó×÷Ê±Á÷³©ÔËÐÐ£¬»ñµÃ¸üºÃµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£

  ³ýÁËÍâÐÇÈËm16 R2 2024¿îÍâ£¬ÍâÐÇÈË¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µêÖÐ»¹ÓÐ¸ü¶àÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾²úÆ·¿ÉÏíÖÁ¸ß2000ÔªµÄÕþ¸®²¹Ìù£¬ÐèÒª×ÔÐÐ×é×°Ì¨Ê½»úµçÄÔµÄÏû·ÑÕßÒ²¿ÉÒÔÈëÊÖÏÔÊ¾Æ÷¡¢Êó±ê¡¢Ö÷»úµÈ±¬¿î²úÆ·£¬¼Û¸ñÍ¬Ñù»®Ëã¡£

  Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬¾©¶«ÓëALIENWAREÊ¼ÖÕ±£³Ö×Å½ôÃÜµÄºÏ×÷¹ØÏµ¡£Ë«·½¶ÔÓÃ»§ÌåÑéÖÁÉÏµÄ¹²Í¬×·Çó£¬³ÉÎª±Ë´Ë³¤ÆÚºÏ×÷µÄÖØÒª»ùÊ¯¡£Î´À´£¬¾©¶«½«¼ÌÐøÓëALIENWARE½øÒ»²½¼ÓÉîºÏ×÷£¬ÊµÏÖ¹²Í¬Ôö³¤¡£Ë«·½Ò²½«¹²Í¬ÍÆ½øµç¾ºÐÐÒµµÄ·¢Õ¹¡£Í¨¹ý³¤ÆÚµÄÉî¶ÈÕ½ÂÔºÏ×÷½øÒ»²½ÓÅ»¯ÓÃ»§ÌåÑé£¬ÌáÉý·þÎñÖÊÁ¿£¬Âú×ãÏû·ÑÕß¶Ô¸ßÐÔÄÜµç¾ºÉè±¸µÄÐèÇó£¬ÎªÖÐ¹úµç¾ºÊÐ³¡´´Ôì³ö¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£ÏëÒª¼´¿Ì»»ÐÂÍâÐÇÈËÓÎÏ·±¾µÄÏû·ÑÕßÒ²¼ÇµÃ´ò¿ª¾©¶«ËÑ¡°ÍâÐÇÈË¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¡±£¬½øÈëµêÆÌºó¼´¿ÉÏíÉÏÊö»®Ëã¼Û¸ñ£¬ÓÃÐÂ¿î¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾ÇáËÉ¿ªÆô³©Íæ3AÓÎÏ·µÄÂÃ³Ì¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

×îÐÂ×ÊÑ¶

»ªË¶ÌìÑ¡5µ½ÊÖ½öÐè5999Ôª

ÈÈÃÅÊÓÆµ

¶¯Ì¬ÊÔ¼ÝÀÖµÀL60

ÐÂÆ·ÆÀ²â

»ªË¶ÁéÒ«16 Air AIÇá±¡±¾ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼