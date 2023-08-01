±Ê¼Ç±¾µçÄÔÒ²ÊÇÏûºÄÆ·£¡ÕâÐ©Ó²¼þÖªÊ¶ÁË½âÒ»ÏÂ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Ç°ÑÔ
ÔÚÈç½ñÕâ¸öÐÅÏ¢ÖÇÄÜ»¯Ê±´ú£¬ÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢Æ½°åµÈÖÇÄÜ²úÆ·²»½ö³ÉÎªÁËÎÒÃÇ»ñÈ¡ÐÅÏ¢¡¢¹ºÎïÖ§¸¶¡¢Ñ§Ï°µÄºÃ°ïÊÖ£¬»¹ÊÇ´ó¶àÊýÈËµÄ¹¤×÷Éè±¸¡£ÏàÐÅ×÷ÎªÒ»¸öºÏ¸ñµÄ´ò¹¤ÈË£¬´ó¶àÊýÓÃ»§¶¼»áÊ¹ÓÃ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ»òÕßÌ¨Ê½Ö÷»ú¡£µ«ºÜ¶àÈËÖ»¹Ë×ÅÊ¹ÓÃ£¬È´Ã»Ïë¹ýÒªÈçºÎÎ¬»¤¡¢±£»¤×Ô¼ºÉè±¸£¬¾ÍÈçÍ¬Æû³µÒ»Ñù£¬µçÄÔÒ²ÊÇÒ»¼þÏûºÄÆ·£¬ÊÇÓÐÊ¹ÓÃÊÙÃüµÄ£¬¶øÇÒÕâ¸öÊ¹ÓÃÊÙÃüÒ²ºÍÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÏ°¹ßÒÔ¼°±£»¤´ëÊ©ÓÐ¹Ø¡£½ñÌìÐ¡±à¾Í´Ó±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄ¼¸¸öÖ÷Òª²¿¼þÀ´¸ø´ó¼Ò¿ÆÆÕÒ»ÏÂµçÄÔÓ²¼þ±£»¤ÖªÊ¶¡£
Ó²ÅÌ
Ê×ÏÈÊÇµçÄÔÓ²ÅÌ£¬ÎÞÂÛÊÇWindows±Ê¼Ç±¾»¹ÊÇMac±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬Ò»¿éºÃµÄÓ²ÅÌ¾ö¶¨ÁËµçÄÔµÄÏÂÏÞ(´ó¼ÒÊìÖªµÄ¿ª»úËÙ¶È¾ÍÓëÓ²ÅÌºÃ»µ¹Ò¹³)¡£ÎÒÃÇ½«´ó²¿·ÖÊý¾Ý´æ´¢ÔÚÆäÓ²ÅÌÇý¶¯Æ÷ÉÏ£¬ÔËÓÃÕâÐ©Êý¾ÝÀ´½øÐÐ¸÷ÖÖ²Ù×÷£¬ÕâÒ²¾ÍÊÇ´ó¼ÒÊ¹ÓÃµçÄÔµÄÔÒò¡£Ð¡±à»¹ÊÇ½¨Òé´ó¼ÒÊ±²»Ê±¿ÉÒÔÔËÓÃÈÎÎñ¹ÜÀíÆ÷»òÕß¼àÊÓÆ÷²é¿´Ó²ÅÌÊ¹ÓÃ×´Ì¬£¬±£»¤´ÅÅÌ°²È«ÒâÎ¶×Å±£»¤ÄúµÄÊý¾Ý¡£
Ò»°ãÀ´Ëµ£¬Windows±Ê¼Ç±¾»áÓÐÒ»¸öÏµÍ³ÅÌ£¬¶øMacµçÄÔÎÞÐè·ÖÅÌ¡£µ«ÎÞÂÛÇé¿öÈçºÎ£¬´ó¼ÒÖ»ÒªÔ¤Áô10-15%µÄ¿ÉÓÃÇý¶¯Æ÷¿Õ¼ä¿ÉÓÃ¾ÍÐÐ£¬ÕâÊÇµçÄÔÕý³£Æô¶¯ºÍÔËÐÐµÄ±ØÒªÌõ¼þ¡£Èç¹ûÓ²ÅÌ¿Õ¼ä³öÏÖ²»×ã£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔÉÏµÄËùÓÐ²Ù×÷¶¼¿ÉÄÜ»á±äÂý£¬ÉõÖÁ¿ÉÄÜ³öÏÖÏµÍ³´íÎó¡£
ÔÚÊ¹ÓÃ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÊ±£¬Ò»¶¨Òª±ÜÃâ¸ßÎÂÊ¹ÓÃ£¬ÕâÊÇÒòÎªHDDºÍSSDµÄÉè¼Æ²»ÄÜ³ÐÊÜ¸ßÎÂ¡£±Ê¼Ç±¾µçÄÔºÜÉÙÓÐÓ²ÅÌ´îÔØÁË¶ÀÁ¢É¢ÈÈÆ¬£¬ËùÒÔÓ²ÅÌÇý¶¯Æ÷Ö»ÄÜÒÀ¿¿±»¶¯É¢ÈÈ¡£Ó²ÅÌ¹ýÈÈÊ±£¬Ó²ÅÌÇý¶¯Æ÷ÄÚµÄ²¿¼þÄ¥ËðËÙ¶ÈÒª¿ìµÃ¶à£¬Òò´ËÕû¸ö´ÅÅÌµÄ¹ÊÕÏ¿ÉÄÜ±ÈÄãÔ¤²âµÄÒª¿ì¡£½µµÍ¹ýÈÈµÄ·½·¨ÓÐÁ½ÖÖ£¬¼õÉÙCPUºÍÄÚ´æµÄ¸ºÔØÒÔ¼°ÈÃ±Ê¼Ç±¾µÃµ½¸üºÃµÄ¿ÕÆøÁ÷¶¯»·¾³(±ÈÈç·ÅÔÚ×À×Ó»òÈÎºÎ¾ùÔÈµÄ±íÃæÉÏ£¬ÈÃÉ¢ÈÈ½øÆø¿Ú²»±»ÕÚ¸Ç)¡£
Ó²ÅÌÇý¶¯Æ÷Ò²ÊÇÓÐ½¡¿µÖµµÄ£¬Õâ¾ÍºÍÎÒÃÇÊÖ»úµç³ØµÄÈÝÁ¿½¡¿µ²î²»¶à¡£ËäÈ»Ð¡±àËµµÄÓÐÐ©³éÏó£¬µ«´ó¼Ò»¹ÊÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýÒ»Ð©¼ì²âÈí¼þÀ´¿´µ½×Ô¼ºµçÄÔµÄ½¡¿µÖµ¡£¾ÍÄÃÐ¡±àµÄµçÄÔÎªÀý×Ó£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ¿´µ½ÎÒÇý¶¯Æ÷µÄ½¡¿µÖµÎª°Ù·ÖÖ®¾ÅÊ®¾Å¡£Ó²ÅÌµÄ½¡¿µÖ¸Êý»ùÓÚ¹Ø¼ü¹¤×÷²ÎÊý£¬ÈçÊý¾Ý±£Áô¡¢ÄÚ´æ¿é×´Ì¬µÈµÈ¡£µ«Õâ¸öÖ¸Êý²¢²»ÄÜ×÷ÎªÎÒÃÇÅÐ¶ÏÓ²ÅÌÇý¶¯Æ÷ÄÜÊ¹ÓÃ¶àÉÙ¸öÔÂ»ò¶àÉÙÌìµÄÒÀ¾Ý£¬Ö»ÄÜËµÈç¹û½¡¿µÂÊÔ½µÍ£¬ÎÒÃÇ¾ÍÐèÒªÔ½ÔçÐÞ¸´»ò¸ü»»´ÅÅÌ¡£
ÎÞÂÛÊÇ»úÐµÓ²ÅÌ»¹ÊÇ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¶¼»á³öÏÖ¹ÊÕÏ¿éµÄÇé¿ö£¬ÕâÊÇÒ»¸ö³£¼ûÎÊÌâ¡£µ±¹ÊÕÏ¿éµÄÊýÁ¿²»ÑÏÖØÊ±£¬ÎÒÃÇ²»ÐèÒªÐÞ¸´»ò¸ü»»´ÅÅÌ£¬Õâ¾ÍÊÇÒ»¸öÕý³£µÄÀÏ»¯¡£µ«Ó²ÅÌËð»µÕâ¸ö¶«Î÷ÓÐÊ±ºò¾ÍºÍÖÐ²ÊÆ±Ò»Ñù£¬Ö¸²»¶¨ÄÄÌìÄã¾ÍÍ»È»ÖÐ½±¡¢È»ºóÊý¾Ý¶ªÊ§ÁË¡£ËùÒÔ£¬ÔÚÕâ¸öÎÊÌâÉÏ£¬Ð¡±àÈÏÎª×îºÃµÄ½â¾ö·½°¸ÒÀ¾ÉÊÇ¶¨ÆÚ±¸·Ý£¬ÒÔÀ´È·±£ÄúµÄÊý¾Ý°²È«¡£
µç³Ø
±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄµç³ØºÍÊÖ»úµç³ØÊ®·ÖÏàËÆ£¬²úÆ·µÄÊ¹ÓÃÊÙÃüÈ¡¾öÓÚÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÌõ¼þ£¬ÌØ±ðÊÇ¹¤×÷ÎÂ¶È¡£ÕâÀïÒ²ÊÇÒÔÐ¡±à×Ô¼ºµÄµçÄÔÎªÀý×Ó£¬Ñ»·´ÎÊýÔ½¶à£¬µç³ØÈÝÁ¿Ò²¾ÍÔ½Ð¡¡£¼òµ¥µØËµ£¬Èç¹ûÄãÂòÁËÒ»Ì¨ÐÂMacµÚÒ»´Î³äµç10Ð¡Ê±£¬µ±½¡¿µÂÊÎª70%µÄÊ±ºò£¬ÄÇÃ´³äµçÊ±¼ä½«¼õÉÙµ½´óÔ¼6ÖÁ7Ð¡Ê±¡£µ±È»£¬Õâ¸öÀý×ÓÊÊÓÃÓÚÒ»°ãÇé¿ö;Èç¹ûÎÒÃÇ´ò¿ªÐí¶àÏûºÄ×ÊÔ´µÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò£¬µç³ØºÄ¾¡µÄËÙ¶È»á¸ü¿ì¡£
ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬µ±µç³Ø½¡¿µ×´¿öµÍÓÚ80%Ê±£¬µç³ØÐ§ÂÊ»áÏÔÖøÏÂ½µ¡£±£»¤µç³Ø×î¼òµ¥µÄ·½·¨ÔÚ¿ªÍ·Ð¡±à¾ÍËµÁËÆäÊµ¾ÍÊÇÎÂ¶È¡£±ÈÈçµç³ØÎÂ¶ÈµÍÓÚ10ÉãÊÏ¶È£¬ÕâÑùµÄµÍÎÂ¿ÉÄÜ»á¶Ôµç³ØÔì³ÉÑÏÖØÉõÖÁÓÀ¾ÃÐÔËð»µ;¸ßÓÚ35ÉãÊÏ¶È£¬µç³Ø¹ýÈÈ¼ÓËÙÀÏ»¯;×îÀíÏëµÄÎÂ¶ÈÊÇ10ÉãÊÏ¶ÈÖÁ35ÉãÊÏ¶È£¬ÕâÊÇÒ»¸öÍêÃÀµÄµç³Ø¹¤×÷ÎÂ¶È¡£´ó¼Ò¿ÉÒÔ¾¡¿ÉÄÜ±£³ÖÔÚÕâ¸öÇø¼ä½øÐÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÊ¹ÓÃ¡£
CPU
ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷(CPU)ÊÇ±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄºËÐÄ£¬ÕâÃ¶Ð¾Æ¬¶ÔËùÓÐÓ¦ÓÃ³ÌÐòºÍÈÎÎñ½øÐÐ¼ÆËã¡£¼ÆËã»úËÙ¶ÈÖ÷ÒªÈ¡¾öÓÚ´¦ÀíÆ÷µÄ×î¸ß¸ºÔØÄÜÁ¦ºÍ¶à¶Ë´¦ÀíÄÜÁ¦(ÒÔGHz»òÃ¿ÃëÖ´ÐÐµÄÊýÊ®ÒÚ¸ö»ù±¾²Ù×÷À´ºâÁ¿)¡£ÕâÕýÊÇÎÒÃÇÐèÒªÁË½âCPU×îÖØÒªµÄÔÒò£ºÄãÔ½Ôç·¢ÏÖºÍÐÞ¸´¿ÉÄÜµÄCPUÎÊÌâ(±ÈÈç¸ººÉ¹ý´ó¡¢¹ýÈÈ)£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÊ¹ÓÃ¾ÍÔ½Á÷³©¡£
ÄÚ´æ
ÄÚ´æÌõÒ²¿ÉÒÔ½Ð×öËæ»ú´æÈ¡´æ´¢Æ÷(RAM)ÊÇ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÉÏµÄ¶ÌÆÚ´æ´¢Æ÷£¬´¦ÀíÊý¾ÝµÄËÙ¶È±ÈÓ²ÅÌÇý¶¯Æ÷¿ìµÃ¶à¡£Ëæ»ú´æÈ¡´æ´¢Æ÷¿ÉÒÔÔËÐÐµçÄÔµÄÏµÍ³ÒÔ¼°ÆäËûµÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò¡£¼òµ¥À´Ëµ£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔÓµÓÐµÄÄÚ´æÔ½¶à£¬Ê¹ÓÃ´ò¿ªµÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò(»òÔÚä¯ÀÀÆ÷ÖÐÇÐ»»Ñ¡Ïî¿¨)µÄËÙ¶È¾ÍÔ½¿ì¡£ÄÇÎªÊ²Ã´µ±ÄÚ´æºÄ¾¡ºó±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄËÙ¶È»á±äÂýÄØ£¿ÕâÊÇÒòÎª±Ê¼Ç±¾µçÄÔ»á¿ªÊ¼´ÓÓ²ÅÌÇý¶¯Æ÷¶ø²»ÊÇËæ»ú´æÈ¡´æ´¢Æ÷ÖÐ´æ´¢ºÍ»ñÈ¡Êý¾Ý¡£´ÅÅÌ´«ÊäÐÅÏ¢µÄËÙ¶È±È±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÄÚ´æ(¼´Ê¹ÊÇ×îÐÂµÄSSD)ÂýµÃ¶à¡£
×Ü½á
ÒÔÉÏ¾ÍÊÇÒ»Ð©±Ê¼Ç±¾µçÄÔÓ²¼þÖªÊ¶¿ÆÆÕ£¬Ï£Íû¶Ô´ó¼ÒÓÐËù°ïÖú¡£µ±È»Ò»Ì¨±Ê¼Ç±¾µçÄÔ»¹²»Ö¹ÕâÐ©Ó²¼þÅäÖÃ£¬Ð¡±àÖ»ÊÇÁÐ³öÁË¼¸¸ö±È½ÏÖØÒªµÄÓ²¼þÀ´¸ø´ó¼Ò½²½â¡£×îºó£¬Ð¡±àÈÏÎª²»¹ÜÊÇÊ²Ã´ÖÇÄÜ²úÆ·£¬´ó¼Ò¶¼ÒªÓÐÁ¼ºÃµÄÊ¹ÓÃÏ°¹ß£¬ÕâÑù²»½öÓÃµÄÊæÐÄ¡¢»¹»áÓÃµÄ³¤¾Ã¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â