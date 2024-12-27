华为感恩回馈季智慧PC福利来袭，一文教你如何选心仪的产品！

【天极网笔记本频道】2024即将结束，难倒各位打工人的年终总结，以及期盼已久的年终奖，都要一起到来了。借此年终节点，华为智慧PC全品类产品将为用户带来感恩回馈季，让各位可以舒舒服服完成年终总结，开开心心领年终奖，为明年的高效工作做足准备。

可面对繁杂的华为智慧PC产品，相信很多用户都有点不知所措，这就跟着小编的脚步，选出心仪的PC产品。

专业创作用户，这一年最为辛苦，华为MateBook GT 14你带回家。该机搭载英特尔®酷睿™ Ultra标压处理器，至高可选Ultra 9 185H，拥有75W常态性能释放，突破14英寸轻薄本性能上限。另外，在华为天王星散热系统、Super Turbo 3.0技术等加持下，在Turbo状态下将性能释放飙升至115W，无论是运行大型专业软件还是畅玩3A游戏大作，都能游刃有余。

屏幕方面，该机配备14.2英寸2.8K OLED全面屏，支持100%DCI-P3、95%Adobe RGB、100%sRGB多种色域，配合华为专业的色彩管理、多种色彩模式等能力，拥有144hZ高刷新率、1ms低延迟和1000nits超高亮度，无论是艺术创作，还是专业剪辑，都能轻松拿捏，14英寸最强轻薄本的称号当之无愧。

同时，华为MateBook GT 14采用星穹美学设计，配备华为星光灯，外观十分出众。平时带出去移动办公，既能吸睛，又能凭借强大性能轻松处理各种任务。当然，更强的轻薄本也要Hold得住游戏，华为MateBook GT 14可选配第三方品牌的独立PC配件――便携式高性能显卡坞Hi GT Cube 显卡魔方，随时随地开一把，也能强势顶住高压工程。

职场白领，这一年雷厉风行，勤恳工作，华为MateBook X Pro便归你了。它采用华为自研的云隼架构，保证性能的同时，将重量做到980g，还是全球首款采用14.2英寸柔性OLED屏幕的笔记本。同时搭载英特尔®酷睿™Ultra 9处理器，带来轻薄本中罕见的40W TDP性能释放，即使不插电，也能释放40W性能。另外，该机还有高达80W的峰值性能释放，远超业界主流轻薄本。

强大性能配合华为的AI慧眼、AI音效、智慧语音等AI功能，以及超级终端带来的包括超级中转站、多屏协同、智慧搜索等等一系列跨设备智慧互联能力，极大提升工作效率，带来无限灵感。轻薄的机身，让用户即使身在外面，也能随时随地轻量办公，是目前轻且强的最优解。

职场新人，这一年勇闯社会，经受历练，华为MateBook 14助你站稳脚跟。它全系标配可手写可触控的2.8K OLED超清屏，该屏幕拥有高达1,000,000:1的对比度，支持120Hz高刷，支持10.7亿色，在sRGB、P3、Adobe RGB三色域下均有ΔE<1的专业级色准。

性能上，搭载英特尔®酷睿™Ultra 7高性能处理器，同样拥有40W TDP性能释放，同时华为鲨鱼鳍风扇为其全程保驾护航。并且采用超材料天线，带来270米超远距离联网，就算身处网络复杂环境，也能获得优质的网络体验，完成工作任务。

AI能力方面，盘古大模型加持的AI概要、一站式AI能力聚合入口――AI空间，以及由超级终端带来的各项智慧互联能力也都一应俱全。

除此之外，华为MateBook D系列的两款机型MateBook D 16和MateBook D 14也非常值得关注。华为MateBook D 16配备华为超材料天线，搭载16英寸16:10全面屏，配备13代英特尔®酷睿™标压处理器。华为MateBook D 14搭载第13代英特尔®酷睿™ i5-13420H处理器，14英寸16:10黄金比例的德国莱茵TÜV低蓝光认证全面屏，提高观感的舒适度，效率翻倍。

除了PC产品之外，这次华为感恩回馈季还带来了华为MateView SE显示器和华为毕N激光打印机X1系列。华为MateView SE拥有95%的P3色域，配备27英寸IPS全面屏，带来2K高清画质，支持多屏同色，以及HDMI+DP双高清输入和100Hz高刷新率，还原最精准的画面。

华为毕N激光打印机X1系列将智慧进行到底，支持一碰打印、远程打印、微信小程序打印等，免去繁杂的驱动安装过程，即使是职场小白也能轻松上手。

这么多华为智慧PC产品，总有一款适合你，来犒劳辛苦一年的自己，也助力自己明年可以在工作上继续突破，收获更好的自己。别忘了要来华为年终感恩回馈季哦～

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华为电脑服务全面升级，如遇系统软件问题，“华为电脑管家”能为您带来全方位服务体验，一键排查，轻松定位问题所在;远程服务，热线950800,7*24小时在线，远程接入协助解决电脑使用问题;更可到店享受五年免费系统焕新。除此之外，从2024年12月12日起至2024年12月31日，华为感恩回馈季重磅来袭，前往华为服务门店进行电脑拆机清洁保养，更可免人工服务费。