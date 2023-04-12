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大屏MacBook Air久未发布，消息称有望6月正式推出！

2023-04-12 11:42:42 作者：

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  【天极网笔记本频道】此前有关15英寸版本MacBook Air的消息络绎不绝，并且声称苹果将于4月份正式发售这一产品，不过4月上旬已过依然没有该机型的消息。但最近屏幕供应链咨询公司首席执行官在社交媒体表示，苹果有望在6月6日的WWDC2023上正式推出15英寸版本MacBook Air。

大屏MacBook Air久未发布，消息称有望6月正式推出！

  该公司首席执行官还透露，适用于15英寸MacBook Air的屏幕面板已经于今年2月开始量产，今年3月增加产量，苹果公司在4月再次追加屏幕订单。种种迹象都表明，大屏版本的MacBook Air确实快要发布了。

  有关苹果将推出大屏版MacBook Air的消息由来已久，但是碍于MacBook Air轻便的定位，在MacBook Pro系列都相继推出大屏笔记本之后，MacBook Air依然将尺寸停留在14英寸以内，并没有推出更大屏幕尺寸的MacBook Air。如果这次苹果推出15.5英寸的MacBook Air，那么将成为迄今为止最大屏幕尺寸的MacBook Air。

  也有另一种说法表示，MacBook Air的尺寸并不是15.5英寸而是15.2英寸，不过结论都是苹果即将推出更大屏幕版本的MacBook Air。对于消费者而言，更大屏幕的MacBook Air虽然会牺牲一些便携性，但是能够提升更多屏幕空间，无论是操作体验还是视觉体验都会更上一层楼。

大屏MacBook Air久未发布，消息称有望6月正式推出！

  但之前的确切消息表明，苹果将会推出一款15.5英寸的MacBook Air。在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

  同时15.5英寸的MacBook Air将会搭载M2 Pro芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

  苹果计划为时15.5英寸MacBook Air重新设计扬声器，使其拥有更佳外放效果，不过音质不会达到Pro级别。同时得益于屏幕变大，机身变大后内部空间有所富余，苹果搭载M2 Pro芯片有很大可能会配备散热器，这将会牺牲Air曾经的静音特性。

大屏MacBook Air久未发布，消息称有望6月正式推出！

  最重要的是，15.5英寸MacBook Air不会使用和MacBook Pro 14英寸和16英寸相同的Mini LED屏幕，而是仍将采用和M2 MacBook Air一样的LCD屏幕。但对于大多数用户而言，在实际使用中的感知并不明显，尤其是在比对过两者的价格过后，LCD屏幕就显得格外的香了。

  也就是说，MacBook Air 15.5英寸版本实际上就是去年苹果在WWDC2022中发布的MacBook Air 13英寸的放大版。不过也有声音表示MacBook Air 15.5英寸得益于屏幕面积变大，可以装下发热量更高的M2 Pro芯片，因此MacBook Air 15.5英寸版将会有M2和M2 Pro两种配置。

  站在消费者的角度来看，相比MacBook Pro更加厚重的设计以及风扇，MacBook Air凭借轻巧的机身收获更多消费者的青睐，毕竟不是所有人都有如此重度的办公需求。此前MacBook Air 13英寸屏幕过小导致一些消费者只能选择更大屏幕的MacBook Pro，如今15英寸MacBook Air的出现，在一定程度上弥补了这一情况。

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