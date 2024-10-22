双十一升级装备首选华为智慧PC AI能力助力效率大幅升级

【天极网笔记本频道】今年双十一已经盛大开幕，对于不少职场人士而言，这也是升级办公设备，全面步入AI时代的绝佳时机。而华为智慧PC，无疑是各位职场精英的首选产品，无论是产品力，还是AI能力，亦或是智慧功能，华为智慧PC都展现出远超同类产品的实力，用生态体验重新定义高效办公。

想要流畅的AI体验，强大硬件配置是基础。华为MateBook X Pro采用自研云隼架构，搭载英特尔®酷睿™Ultra 9高性能处理器，拥有40W的常态性能释放。 仅有980g的机身重量，也使得华为MateBook X Pro非常适合外出办公，随时随地坐下就能处理工作。

华为MateBook X Pro还是全球首款搭载14.2英寸柔性OLED屏幕的笔记本电脑，拥有93%的超高屏占比，分辨率3120x2080，PPI高达264，显示细腻没有颗粒感。色彩表现上，支持原生10.7亿色的色彩显示，在Adobe RGB、sRGB、 P3三色域下均有∆E<1专业级色准表现，色彩精准还原，让所见皆为真实。如此高水准的屏幕，显示效果不输专业设备，足以满足各类用户的需求。

日常办公时，最常见的莫过于文件传输场景，当用户还在使用文件传输助手传送文件时，华为智慧PC就已经可以通过超级中转站实现更加轻便的传输方式，用户仅需长按拖拽多类型文件到超级中转站中，即可实现跨设备跨应用直接调取，大大降低传输文件的不便，提升工作效率。尤其是在办公中，彻底告别繁琐的传输方式。

针对各种办公场景，华为智慧PC也通过创新科技来提升用户体验。例如用户在参加线上会议时，无论身处何地，AI慧眼技术都可以通过「虚拟背景」功能来有效保护隐私，提升用户专业度，营造一个更具氛围的会议空间。通过华为AI人像分割技术和背景融合技术，将与会人员与背景完美结合，避免在外的尴尬与不便。加上AI音效、智慧语音等等特色功能，给用户带来更专业更高效的办公体验。

在会议中，用户通过AI概念功能，在华为盘古大模型加持下，与会人员即可将发言人的会议内容转化为文字保存，免去会议中不断打字记录的繁琐。同时还支持原文转写和翻译转写，通过强大的语音识别能力配合华为音频预处理能力，以达到精准拾音。而在一些国际会议中，AI字幕可以实时将外语翻译为中文，精准解决用户的语言障碍。

除此之外，华为MateBook GT 14也是非常不错的选择。它采用星穹美学设计，是首款采用华为星光灯的笔记本产品，整机非常具有辨识度。并且搭载英特尔®酷睿™ Ultra标压处理器，以75W的常态功率突破14英寸超薄本的性能上限。为了能够尽情释放极限性能，它还用上华为天王星散热系统，在面对高压工作时，通过Super Turbo 3.0技术，让性能更上一层楼，极限功率飙升至115W，轻松制图创作。

华为MateBook GT 14配备14.2英寸2.8K OLED屏幕，支持100%DCI-P3、95%Adobe RGB、100%sRGB多种色域，拥有144Hz高刷新率、1ms低延迟和1000nits超高亮度，可以精准还原每一种色彩，无论是PS还是视频调色，都能准确显示其原色，堪比专业级显示屏。

面对视频渲染、建模这些更高压力的工作需求，华为MateBook X Pro和华为MateBook GT 14也有自己的解决方案，那就是随身外挂――便携式高性能显卡坞Hi GT Cube 显卡魔方，让性能更上一层楼，轻可日常文档办公，重可渲染专业工程。

除了这两款智慧PC外，华为MateBook 14和华为MateBook D16也是这次双十一不错的选择。华为MateBook 14搭载英特尔®酷睿™Ultra 7高性能处理器，拥有40W性能释放，标配可手写可触控的2.8K OLED超清屏，支持120Hz高刷，以及10.7亿色显示。

华为MateBook D16搭载全新13代英特尔酷睿处理器，支持40W高性能模式，拥有70Wh大电池，续航更长，并且配备一块16英寸16:10比例的大屏幕。这两款机型同样支持华为的智慧功能，包括超级中转站、多屏协同、智慧搜索、AI慧眼、AI音效等功能，轻松协助用户完成AI办公。

随着AI技术的比重在职场中不断加大，用户对于智慧PC的需求也会越来越多，而提前布局智慧PC赛道的华为，无疑是当下的最好选择，这个双十一买PC就买智慧PC，就买华为智慧PC已经成为不少职场人士的共识，所以心动不如行动吧。

最后再告诉大家一个好消息，华为双11来啦!10月14日晚8点开抢现货，上京东及各大电商平台首页搜索“华为大额券”，即刻领取100元大额券，超轻薄高性能HUAWEI MateBook X Pro到手价低至10599元起，另有12期分期免息，并买赠蓝牙悦享鼠标一个(建议零售价119元);超能旗舰HUAWEI MateBook GT 14入手价7299元起;多重优惠立即抢购吧!

双11优惠升级，HUAWEI 贴心售后服务为您的设备保驾护航。如遇系统软件问题，只需轻点几下，更可享受“华为电脑管家”为您带来的7*24小时免费全方位服务体验，一键排查功能让您轻松定位问题所在，远程服务则让您足不出户就能获得专业的在线帮助。除此之外，更可到店享受免费系统焕新的一站式服务~

另购买HUAWEI Care+，享延长一年保修、2次意外保障，保内期间电池最大容量低于80%可免费更换1次电池，一步到位，呵护有加!