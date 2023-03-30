»ÝÆÕÐÇBook Pro 14ÐÂ»úÆÀ²â£º13´ú±êÑ¹¿áî£i7¼Ó³Ö£¬ÄêÇáÖ°³¡ÈËµÄ½ø½×ÉñÆ÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Èç½ñ£¬¡°ZÊÀ´ú¡±ÈËÈºÖð½¥³ÉÎªÁËÖ°³¡µÄÖ÷Á¦¾ü£¬ËûÃÇ×¢ÖØ×ÔÎÒ±í´ïºÍ¼ÛÖµÊµÏÖ£¬ÔÚ¹¤×÷ÖÐ¸ü¼Ó¿´ÖØ¸ßÐ§²ú³ö¡¢ÀÖÏíÉú»îÒÔ¼°¸öÐÔÊÍ·Å£¬²¢ÇÒÓÐ×Å´òÔì¶àÖØÈËÉèµÄÐèÇó£¬Òò´Ë¶ÔÓÚ×÷ÎªÉú²úÁ¦¹¤¾ßµÄ±Ê¼Ç±¾ÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÒªÇó£¬¼ÈÒªÓÐ³öÉ«µÄÐÔÄÜºÍ¸ßÑÕÖµ£¬»¹Òª×ã¹»Çá±¡·½±ãÐ¯´ø¡£
ÎªÁËÂú×ãÏÖÔÚÔ½À´Ô½¶àÖ°³¡ÄêÇáÈË¶ÔÓÚ±Ê¼Ç±¾µÄ¸ü¸ßÒªÇó£¬»ÝÆÕÔÚ½üÆÚ´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄÐÇBookÏµÁÐ¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬ÖÊ¸ÐÓëÐÔÄÜË«Ë«Éý¼¶¡£ÌØ±ðÊÇÆäÖÐµÄÆì½¢¿î¡ª»ÝÆÕÐÇBook Pro 14£¬²»½ö´îÔØÁËÈ«ÐÂµÚ13´úÓ¢ÌØ¶û® ¿áî£™ ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬±£ÕÏ²úÆ·µÄ¸ßÐ§ÔËÐÐ;¾«ÖÂµÄ½ðÊô»úÉí´îÅäÉÏ²»ÉÙÈË¶¼ÆÚ´ýµÄÊíÌõLOGO£¬Îª²úÆ·ÔöÌíÁË¸ü¶àµÄÊ±ÉÐ¸Ð;»¹ÓÐ16.5mm+1.4kgµÄÇá±¡»úÉí¡¢2.8K OLED¸ßËØÖÊÆÁÄ»¡¢·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿ÚÒÔ¼°»ÝÐ¡Î¢ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖµÄ¼Ó³ÖµÈµÈ£¬¿°³Æ½ø½×Ö°³¡ÈËµÄÊµÁ¦Ö®Ñ¡£¬½ñÌì±ÊÕß¾ÍºÍ´ó¼ÒÀ´ÏêÏ¸µÄÁÄÒ»ÁÄÕâ¿î²úÆ·¡£
13´ú±êÑ¹¿áî£i7£¬Ç¿º·ÐÔÄÜ½ø½×±Ø±¸
ÏëÒªÊµÏÖ¸ßÐ§²ú³ö£¬³äÅæµÄÓ²¼þÐÔÄÜ¿Ï¶¨ÊÇ²»¿É»òÈ±µÄ¡£×÷ÎªÒ»¿î¶¨Î»¸ßÄÜ½ø½×Çá±¡Æì½¢µÄ±Ê¼Ç±¾£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14´îÔØÁË³¬Ç¿Ð¾ÉúµÄÈ«ÐÂµÚ13´úÓ¢ÌØ¶û® ¿áî£™ ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬Ïà½ÏÓÚµÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷ÒªÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±Ò²ÓÐ×Å·Ç³£³öÉ«µÄÄÜÐ§±íÏÖ¡£
ÎÒÄÃµ½µÄÕâÌ¨´îÔØµÄÊÇ¿áî£i7-13700H´¦ÀíÆ÷£¬Ëü²ÉÓÃÁË¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ6¿ÅÐÔÄÜºËºÍ8¿ÅÄÜÐ§ºË£¬¹²14ºË20Ïß³Ì£¬ÓëÇ°´ú±£³ÖÒ»ÖÂ£¬ÐÔÄÜºË×î¸ßî£Æµ¿ÉÒÔ´ïµ½5.0GHz£¬Ïà½ÏÓÚÇ°´úÌáÉýÁË0.3GHz£¬Èý¼¶»º´æÒÀÈ»ÊÇ24MB£¬»ù´¡¹¦ºÄÎª45W¡£Í¬Ê±Ëü»¹Åä±¸ÁË16GB LPDDR 5¸ßÆµÄÚ´æ£¬ÒÔ¼°±êÅä1TB SSD¡£H45´¦ÀíÆ÷Óë´óÈÝÁ¿¸ßÆµÄÚ´æ+SSDµÄ×éºÏ£¬Éý¼¶·ù¶È»¹ÊÇÂù´óµÄ£¬¶øÇÒ¼Û¸ñÉÏÒÀ¾ÉºÜÇ×Ãñ¡£
ÕâÀïÒª¶àËµ¼¸¾ä£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14Ô¤×°ÁË»ÝÆÕ¿ØÖÆÖÐÐÄ£¬ÀïÃæÌá¹©ÐÔÄÜ¡¢Æ½ºâÒÔ¼°Ê¡µçÈýÖÖÐÔÄÜÄ£Ê½À´Ó¦¶Ô²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£Ïñµ±ÎÒÃÇÔÚÊ¹ÓÃÒ»Ð©¸ß¸ºÔØÓ¦ÓÃ»òÊÇÍæÓÎÏ·Ê±£¬¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÐÔÄÜÄ£Ê½£¬ÊÍ·Å×îÇ¿µÄÐÔÄÜ;ÈÕ³£°ì¹«Ôò¿ÉÒÔÑ¡ÔñÆ½ºâÄ£Ê½£¬Æ½ºâÐÔÄÜºÍÉ¢ÈÈ;ÔÚ°²¾²µÄ³¡Ëù»òÊÇÔÚÍâÒÆ¶¯°ì¹«Ê±£¬Ôò¿ÉÒÔÑ¡ÔñÊ¡µçÄ£Ê½£¬ÄÜ¹»¸ü¼Ó°²¾²²¢ÇÒÊ¡µç¡£ÎÒÃÇÏÂÃæµÄ²âÊÔ»áÔÚÐÔÄÜÄ£Ê½ÏÂ½øÐÐ¡£
ÏÈÀ´Í¨¹ý¼¸¿î²âÊÔÈí¼þÀ´¿´¿´ËüµÄÀíÂÛÐÔÄÜ±íÏÖÈçºÎ£º
´Ó²âÊÔ³É¼¨À´¿´£¬¿áî£i7-13700HÔÚÐÔÄÜÉÏ¶Ô±ÈÇ°´ú»¹ÊÇÓÐ×Å½ÏÎªÃ÷ÏÔµÄÌáÉýµÄ£¬¶àºËÐÔÄÜÓÐ×Å10%×óÓÒµÄÁìÏÈ¡£
³ýÁËÇ¿º·µÄ´¦ÀíÆ÷Íâ£¬Ëü»¹Åä±¸ÁË16GB LPDDR5 5200MHzË«Í¨µÀÄÚ´æºÍ512GBµÄPCIe 4.0 SSD¡£Êµ²âÄÚ´æ¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÎª65976MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÎª76655MB/s£¬Ê±ÑÓÎª85.6ns£¬Ïà½ÏÓÚDD4ÄÚ´æÓÐ×Å¸ü¿ìµÄ¶ÁÐ´ËÙ¶È;
Ó²ÅÌÊµ²âË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È¿É´ï6720.15MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶È¿É´ï3939.93MB/s£¬»ù±¾ÉÏÊÇPCIe3.0 SSDµÄÁ½±¶ÁË£¬³ÌÐòºÍÓÎÏ·µÄ¼ÓÔØËÙ¶È»á¸ü¿ì¡£¶øÇÒ¸Õ²ÅÒ²Ìáµ½£¬Õâ´ÎÐÇBook Pro 14ÊÇ±êÅäµÄ1TB SSD£¬ÈÃÏû·ÑÕß²»»áÔÚ´æ´¢¿Õ¼äÉÏ×½½ó¼ûÖâ£¬ÒýÁì×Å´óÄÚ´æ+´ó´æ´¢¿Õ¼äµÄ³±Á÷¡£
µ±È»£¬¸ü¸ßµÄÄÚ´æÆµÂÊ³ýÁË³ÌÐòÆô¶¯ºÍ¼ÓÔØËÙ¶È¸ü¿ìÍâ£¬¶ÔÓÚºËÏÔÐÔÄÜµÄÓ°Ïì»¹ÊÇºÜ´óµÄ£¬±Ï¾¹ºËÏÔµÄÏÔ´æËÙÂÊÈ«¿´ÄÚ´æ¡£ËäÈ»ÆµÂÊÖ»²î0.1GHz£¬²»¹ýÔÚ¸ßÆµÄÚ´æµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÐÔÄÜÁìÏÈ´ïµ½ÁË20-30%£¬Õâ¸öÌáÉý»¹ÊÇºÜ¿É¹ÛµÄ¡£
µ±È»£¬³ýÁË³ä×ãµÄÐÔÄÜÍâ£¬ºÜ¶àÐ¡»ï°é¿ÉÄÜ»áµ£ÐÄËüÄÜ·ñ³¤Ê±¼äµÄ¸ß¸ºÔØÔËÐÐ£¬±Ï¾¹¶ÔÓÚÈç´ËÇá±¡µÄÒ»¿î²úÆ·À´Ëµ£¬ÏëÒªÑ¹×¡Õâ¿Å±êÑ¹´¦ÀíÆ÷²¢ÊµÏÖÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜÊÍ·Å»¹ÊÇÓÐÄÑ¶ÈµÄ¡£Îª´ËËüÒ²Åä±¸ÁË±ùËªÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬Éý¼¶°æ³¬±¡LCP·çÉÈ³ß´çÕûÌåÔö¼Ó36%£¬ÆøÁ÷ÔöÇ¿84%¡£Ë«ÈýÏàÂí´ï·çÉÈ¡¢Ë«¿í·ùÈÈ¹ÜÉè¼Æ¿É¸ü¿ì´ø×ßÈÈÁ¿£¬´Ó¶øÊµÏÖÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
Ê¹ÓÃAIDA64Êµ²â30·ÖÖÓ¿¾»ú£¬¹¦ºÄ¿ÉÒÔÔÚ45W×óÓÒ£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅºÜÎÈ¶¨£¬CPUÎÂ¶ÈÔÚ94¡æ×óÓÒ£¬ÉÔÎ¢Æ«¸ß£¬µ«ÈÔÔÚ°²È«Öµ¡£
ÔÚÂúÔØÔËÐÐÊ±£¬³ö·ç´¦µÄÎÂ¶È´ïµ½ÁË50¡æ£¬CÃæÎÂ¶È×î¸ßµÄµØ·½ÔÚCPU´¦£¬ÎÂ¶ÈÎª35¡æ£¬»áÓÐÎ¢Î¢µÄÈÈ¸Ð¡£¶øÇÒÕâÖÖÂú¸ºÔØµÄÇé¿öÏÂ£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14µÄÔëÒôÒÀ¾É±È½ÏÐ¡£¬¼´±ãÊÇÔÚ½ÏÎª°²¾²µÄ°ì¹«ÊÒÀïÒ²²¢Ã»ÓÐºÜÃ÷ÏÔµÄ¸Ð¾õ¡£
¸ßÐ§²ú³öºÁ²»Í×Ð£¬ÐÞÍ¼¼ô¼Ð§ÂÊ¸ü¸ß
³äÅæµÄÓ²¼þÐÔÄÜÎª¸ßÐ§°ì¹«´òÏÂÁËÁ¼ºÃ»ù´¡£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¾ÍÍ¨¹ýÒ»Ð©²âÊÔÀ´¿´¿´ËüÔÚÊµ¼ÊµÄ¹¤×÷³¡¾°ÏÂµÄ±íÏÖÈçºÎ°É¡£Ê×ÏÈÊÇ´ó¼Ò·Ç³£ÊìÏ¤µÄPCMark 10ÏÖ´ú°ì¹«»ù×¼²âÊÔ£¬°üº¬³£ÓÃ»ù±¾¹¦ÄÜ¡¢Éú²úÁ¦¡¢ÊýÎ»ÄÚÈÝ´´×÷Èý´ó³¡¾°£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÊÓÆµ»áÒé¡¢Ó¦ÓÃÆô¶¯¡¢ÎÄµµ¼°±í¸ñ±àÐ´ÒÔ¼°ÕÕÆ¬±à¼ºÍÊÓÆµ±à¼äÖÈ¾µÈÏîÄ¿£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
×Ü·Ö½«½ü6000£¬ÔÚÇá±¡±¾ÖÐËãÊÇºÜ²»´íµÄ³É¼¨ÁË¡£½Ó×Å¿´PCMark 10Ó¦ÓÃ²âÊÔ£¬Õë¶ÔµÄÊÇWord¡¢Excel¡¢PowerPointµÈOffice°ì¹«Èí¼þÒÔ¼°Edgeä¯ÀÀÆ÷µÄÆô¶¯ºÍÊ¹ÓÃ£¬ÕâÓ¦¸ÃÊÇÃ¿¸öÖ°³¡ÈË±ØÈ»»áÓÃµ½µÄ¶«Î÷£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
×Ü·Ö´ïµ½ÁË14654£¬Í¬ÑùÊÇ·Ç³£²»´íµÄ³É¼¨£¬ÄÜ¹»·Ç³£¸ßÐ§µÄ±à¼ÎÄµµ¡¢±í¸ñÒÔ¼°ÖÆ×÷PPT¡£
ÏñÕâÐ©¸ºÔØµÄÓ¦ÓÃ¶ÔÓÚÐÇBook Pro 14¿ÉÒÔËµÊÇºÁÎÞÑ¹Á¦£¬¶ÔÓÚÎÒÕâÖÖ¾³£ÔÚ¿ª×ÅÊ®¼¸¶þÊ®¸öÍøÒ³£¬È»ºó·è¿ñÂë×ÖµÄÈËÀ´Ëµ£¬Ò²ÍêÈ«¸ÐÊÜ²»µ½¿¨¶ÙµÄÎÊÌâ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ä¿Ç°»ìºÏ°ì¹«ÒÑ¾³ÉÎªÇ÷ÊÆ£¬×÷ÎªÖ°³¡ÈË¾³£Òª¿ªÒ»Ð©ÏßÉÏÊÓÆµ»áÒé£¬Ò»¸öÁ÷³©ÇåÎúµÄ»Ãæ±íÏÖ£¬Ò²ÊÇ¸ßÐ§Íê³ÉÔ¶³ÌÐ×÷µÄÖØÒªÒ»»·¡£ÊÐÃæÉÏµÄÇá±¡±¾Ò»°ãÅä±¸µÄ¶¼ÊÇFHD 1080PÉãÏñÍ·£¬ÏñËØ´ó¸ÅÔÚ230Íò×óÓÒ£¬¶ø»ÝÆÕÐÇBook Pro 14Ôò²ÉÓÃÁË500ÍòÏñËØ¸ßÇåÉãÏñÍ·£¬¸üÓÅµÄ»ÖÊÌáÉý¸ø´ó¼Ò´øÀ´ÁË¸üºÃµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬ÐÇBook Pro 14»¹Ö§³ÖTNRÖÇÄÜ½µÔë¼¼Êõ£¬ÔÚ½Ï°µµÄ»·¾³ÏÂ£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»³ÊÏÖ³ö·Ç³£ÇåÎúµØ»Ãæ£¬²¢ÇÒ»¹ÄÚÖÃÁË¡°ÐéÄâ×ÔÅÄ»·µÆ¡±£¬¿ÉÒÔ½øÐÐ²¹¹â¡£³ýÁË»ÃæÍâ£¬Ëü»¹ÓÐË«ÕóÁÐÂó¿Ë·ç£¬´îÅäË«ÏòAIÖÇÄÜ½µÔë£¬ÄÜ¹»Ïû³ýÖÜÎ§µÄ±³¾°Òô£¬ÈÃÈËÉù¸üÎªµÄÇåÎú¡£
Ä¿Ç°£¬¹ã´óÖ°³¡ÈË¹¤×÷Ò²Óú¼Ó¶àÑù»¯£¬³ýÁËÒ»Ð©ÎÄµµºÍÍ¼±í±à¼Íâ£¬»¹¾³£Òª´¦ÀíÒ»Ð©Í¼Æ¬»ò¼ô¼ÊÓÆµ£¬²¢ÇÒ¹ã´óZÊÀ´úµÄ¡°Ð±¸ÜÇàÄê¡±£¬ËûÃÇ³ýÁË±¾Ö°¹¤×÷Íâ£¬»¹»á¾¡¿ÉÄÜµÄ¿ªÕ¹Ò»Ð©×Ô¼ºµÄ¸±Òµ»òÕßÏ£ÍûÀûÓÃ°®ºÃÎª×Ô¼º´øÀ´Ò»·Ý¶îÍâµÄÊÕÈë£¬Éè¼ÆÊ¦ºÍ¼ô¼Ê¦¶¼ÊÇËûÃÇ·Ç³£ÏòÍùÑ¡Ôñ£¬ËùÒÔÕâ¾ÍÐèÒª±Ê¼Ç±¾ÓÐ×Å¸ü¸ßÒÔ¼°È«ÃæµÄÄÜÁ¦¡£²»¹ÜÊÇ¹¤×÷ÖÐµÄÐèÇó£¬»¹ÊÇ×Ô¼ºµÄ¸±Òµ»ò°®ºÃ£¬Í¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµ¼ô¼¶ÔÓÚµçÄÔ¶¼»áÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÐÔÄÜÐèÇó£¬²¢ÇÒÐèÒªÓÃµ½PhotoShopºÍPremiere ProÕâÖÖ×¨ÒµÈí¼þ¡£ÎÒÔÚÕâÁ½¿îÈí¼þÀïÔËÐÐÁËPugetBench²âÊÔ²å¼þ£¬Ëü¿ÉÒÔÄ£ÄâÓÃ»§Í¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµ¼ô¼µÄ²Ù×÷£¬¸ºÔØ¶¼ºÜ¸ß£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
PhotoShopÏîÄ¿µÃ·Ö´ïµ½ÁË884£¬Premiere ProÎª447£¬¶Ô±ÈÖ®Ç°´îÔØ45W¿áî£i7-12700HµÄÇá±¡±¾¾ùÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÁìÏÈ¡£ÓÃPhotoShop²ÃÇÐÍ¼Æ¬£¬µ÷½ÚÏÂÍ¼Æ¬µÄÉ«µ÷¡¢ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈµÈ²ÎÊý¶¼ÍêÈ«ÎÞÑ¹Á¦£¬»¹¿ÉÒÔÖÆ×÷ÉÏ°Ù¸öÍ¼²ãµÄº£±¨µÈµÈ¡£
Premiere ProµÄ»°£¬´¦Àí4KÊÓÆµµÄ»°»¹ÊÇÓÐµãÄÑ¶ÈµÄ£¬²»¹ý1080PËØ²Ä»¹ÊÇ±È½ÏÇáËÉµÄ£¬ÎÒ»¹²âÊÔÁËÏÂÊÓÆµµÄµ¼³ö£¬Ô¼19GµÄ¹¤³ÌÎÄ¼þµ¼³ö5·ÖÖÓµÄÊÓÆµÓÃÊ±Ô¼6·Ö3Ãë£¬×÷Îª¶Ô±È£¬È¥ÄêÇá±¡±¾ÉÏ·Ç³£ÈÈÃÅµÄ¿áî£i5-1240P±Ê¼Ç±¾µ¼³öÏàÍ¬µÄ¹¤³Ì£¬ÓÃÊ±Ô¼Îª8·Ö11Ãë£¬¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷ÄÜ¹»´øÀ´¸ü¸ßµÄÐ§ÂÊ¡£
³ýÁËÄÜ¸ßÐ§ÂÊµÄ°ïÖú¹ã´óÖ°³¡ÈË´¦Àí¹¤×÷£¬ÐÇBook Pro 14Í¬Ñù¿ÉÒÔÊ¤ÈÎÒ»Ð©ÈÈÃÅµÄÍøÓÎ£¬±ÈÈç¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡£
Êµ²âÔÚ2.8K·Ö±æÂÊ×î¸ß»ÖÊÏÂ£¬Æ½¾ùÖ¡ÂÊÎª101£¬¿ÉÒÔ·Ç³£Á÷³©µÄÔËÐÐ¡£
Í¨¹ý²âÊÔ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14²»½öÄÜ¹»Âú×ã¸÷Î»Ö°³¡ÈËÈÕ³£°ì¹«µÄÐèÇó£¬Í¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ¼ô¼µÈÇá¶È´´×÷Ò²ÍêÈ«¿ÉÒÔÊ¤ÈÎ¡£ÔÚÒµÓàÊ±¼ä¸ãÒ»Ð©¸±Òµ»òÊÇ°®ºÃ£¬ÏÐÏ¾Ê±»¹ÄÜÍæÍæÓÎÏ·ÓéÀÖÒ»ÏÂ£¬¸²¸ÇÁË¹¤×÷¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖ¶à¸öÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£
Õ±ßÆÁÄ»ÊÓÒ°È«¿ª£¬2.8K OLED¸ßËØÖÊÆÁ
×÷ÎªÒ»ÃûÖ°³¡ÈË£¬Ã÷ÌìÃæ¶ÔµçÄÔÆÁÄ»µÄÊ±¼äÉõÖÁ±ÈË¯¾õµÄÊ±¼ä»¹Òª³¤£¬Ò»¿éºÃÆÁÄ»ÔòÏÔµÃ·Ç³£ÖØÒª£¬¶øÓÃÒ»¾ä»°À´¸ÅÀ¨ÐÇBook Pro 14µÄÕâ¿é2.8K OLEDÆÁµÄ»°£¬ÄÇ¾ÍÊÇ¼ÈÉÍÐÄÔÃÄ¿£¬ÓÖ½¡¿µ»¤ÑÛ¡£
»ÝÆÕÐÇBook Pro 14²ÉÓÃÁËËÄÃæÕ±ß¿òµÄÉè¼Æ£¬ÆÁÕ¼±È´ïµ½ÁË87%£¬¸øÈËÒ»ÖÖÒ»ÑÛ¿´È¥È«ÊÇÆÁµÄ¸Ð¾õ£¬ÊÓÒ°·Ç³£¿ªÀ«¡£
¶øÇÒ16:10µÄ³¤¿í±ÈÈÃËüÏà±ÈÓÚ´«Í³16:9µÄÆÁÄ»£¬ÔÚ²é¿´ÎÄµµ»òÊÇä¯ÀÀÍøÒ³Ê±ÄÜ¹»¿´µ½¸ü¶àÄÚÈÝ¡£
ÆÁÄ»·Ö±æÂÊÎª2880*1800£¬Ïà±ÈÓÚ´«Í³µÄ1080PÆÁÄ»£¬ÏÔÊ¾Ð§¹û¸ü¼ÓÇåÎúÏ¸Äå£¬ÎÞÂÛÊÇ²é¿´¸ßÇåËØ²Ä£¬»¹ÊÇ¹Û¿´¸ß·Ö±æÂÊµçÓ°£¬¶¼ÓÐ×Å¸ü¼Ó³öÉ«µÄÐ§¹û¡£
³ýÁË¸ß·Ö±æÂÊÍâ£¬Ê¹ÓÃºìÖ©ÖëÊµ²âÕâ¿éÆÁÄ»²»½ö¸²¸ÇÁË100% DCI-P3ºÍ100% sRGBÉ«Óò£¬¼´±ãÊÇ×¨Òµ¼¶±ðµÄAdobeRGBÉ«ÓòµÄ¸²¸ÇÒ²´ïµ½ÁË98%£¬ÔÚÇá±¡±¾²úÆ·ÖÐ¾ø¶ÔËãµÄÉÏÙ®Ù®Õß£¬ÓëÒ»°ãÆÁÄ»Ïà±ÈÉ«²Ê¸ü¼Ó·á¸»ºÍÏÊÑÞ¡£
É«×¼Õâ¿é£¬Æ½¾ù¦¤EÎª1.11£¬Ò²´ïµ½ÁËÒ»¸ö·Ç³£³öÉ«µÄË®×¼ÁË£¬ÄÜ¹»ºÜ¾«×¼µÄ»¹ÔÉ«²Ê¡£¸ß·Ö±æÂÊ+¹ãÉ«Óò+¸ßÉ«×¼µÄÕâ¿éÆÁÄ»£¬¶ÔÓÚ¾³£½øÐÐÍ¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµ¼ô¼µÄÄÚÈÝ´´ÔìÕß¿ÉÒÔËµÊÇÒ»´ó¸£Òô£¬ÄÜ¹»ºÜºÃµÄ±ÜÃâÉ«²îµÄÎÊÌâ£¬¸üºÃµÄ½øÐÐ´´×÷¡£
Õâ¿éÆÁÄ»»¹Ö§³Ö90HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬³ýÁËÔÚÍæFPSÓÎÏ·Ê±ÄÜ¹»¸ü¼ÓµÄÁ÷³©Íâ£¬Æ½Ê±Ë¢Î¢²©¡¢»¬¶¯ÍøÒ³»òÊÇÍÏ¶¯´°¿ÚÊ±Ò²¸ü¼ÓË¿»¬¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬ÆÁÄ»ÔÚÎ´¿ªÆôHDRµÄÇé¿öÏÂ£¬×î´óÁÁ¶È¿ÉÒÔ´ïµ½½«½ü400ÄáÌØ£¬ÔÚÇá±¡±¾ÖÐÊôÓÚºÜºÃµÄ±íÏÖÁË¡£
¶øÇÒ£¬Õâ¿éÆÁÄ»»¹»ñµÃÁËVESA True Black HDR 400×¨ÒµHDRÈÏÖ¤£¬ÔÚ¹Û¿´Ïà¹ØµÄÊÓÆµÊ±£¬¿ÉÒÔ¿ªÆôÏµÍ³ÄÚµÄHDR£¬¿ÉÒÔ¿´µ½»ÃæÖÐÁÁµÄµØ·½»á×ã¹»ÁÁ£¬°µµÄ¹»°µ£¬¶øÇÒ°µ²¿µÄÏ¸½ÚÒ²²»»á¶ªÊ§£¬¿´Ïà¹ØÊÓÆµÊ±ÓÐ×Å¸üÎª³öÉ«µÄÌåÑé¡£Í¬Ê±Ëü»¹Åä±¸ÁËµ¤Âó»Ê¼Ò¼¶±ðB&Oµ÷Ð£µÄË«ÑïÉùÆ÷£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÊÓ¾õºÍÌý¾õµÄË«ÖØÏíÊÜ¡£
ÔÚÕâ¿é¿ªÊ¼Ê±ÎÒÒ²Ìáµ½ÁË£¬Õâ¿éÆÁÄ»³ýÁËÉÍÐÄÔÃÄ¿Íâ£¬»¹ÓÐÒ»¸öÌØÐÔ¾ÍÊÇ½¡¿µ»¤ÑÛ£¬ËüÍ¨¹ýÁËµÂ¹úÀ³ÒðTuVºÍEyeSafeË«ÖØ»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬ÄÜ¹»ÓÐÐ§¼õÉÙÀ¶¹âµ¼ÖÂµÄÊÓ¾õÆ£ÀÍµÈÎÊÌâ£¬±£»¤´ó¼ÒµÄÑÛ¾¦£¬¶ÔÓÚÃ¿ÌìÃæ¶ÔÆÁÄ»±ÈË¯¾õÊ±¼ä»¹³¤µÄÖ°³¡ÈËÀ´ËµÊôÊµÊÇºÜÌùÐÄÁË¡£
½ðÊô»úÉíÇá±¡±ãÐ¯£¬È«ÐÂÊíÌõLOGO¼Ó³Ö
¶ÔÓÚ¹ã´óÄêÇáÖ°³¡ÈËÀ´Ëµ£¬Ñ¡¹º²úÆ·Ê±ÑÕÖµ¾ø¶ÔÊÇ²»¿ÉºöÂÔµÄÒ»µã¡£´ËÇ°»ÝÆÕÐÇÏµÁÐ²úÆ·¾ÍÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÕâ¿éÒ»Ö±·Ç³£ÌùºÏÄêÇáÈË£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎªËûÃÇ´òÔìÊµÁ¦ºÍÑÕÖµ²¢´æµÄ²úÆ·£¬È«ÐÂµÄÐÇBook Pro 14µ±È»Ò²²»ÀýÍâ¡£
ËüÑÓÐø×ÅÐÇÏµÁÐ¼òÔ¼µÄÉè¼ÆÓïÑÔºÍ¸ßÑÕÖµ£¬A/C/DÈýÃæ¾ùÎª½ðÊô²ÄÖÊ£¬ÓÐ×Å·Ç³£³öÉ«µÄÖÊ¸ÐºÍ´¥¸Ð¡£
¶øÇÒÏàÐÅ²»ÉÙÐ¡»ï°éµÄÒÑ¾·¢ÏÖÁË£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14µÄAÃæ¸üÐÂÉÏÁË´ó¼ÒÆÚ´ýÒÑ¾ÃµÄÊíÌõLOGO£¬Îª²úÆ·ÔöÌíÁË²»ÉÙµÄÊ±ÉÐ¸Ð£¬ÑÕÖµ¸ü½øÒ»²½¡£
Õâ´ÎÐÇBook Pro 14Ò»ÑùÎª¹ã´óÄêÇáÖ°³¡ÈËÌá¹©ÁË·Ç³£·á¸»µÄÅäÉ«¿ÉÑ¡£¬ÎÒÕâÌ¨ÊÇÔÂ¹âÒø£¬·Ç³£¼òÔ¼ÓÐÖÊ¸Ð£¬»¹ÓÐµÍµ÷ÄÚÁ²µ«²»ËÀ°åµÄÔÉÊ¯»Ò£¬µäÑÅÉÝ»ªÈ´²»ÍÁºÀµÄÁ÷¹â½ðÒÔ¼°ÇåÐÂÍÑË×ÓÖÉÙÅ®µÄÎ¢õ¸·Û£¬Âú×ã´ó¼ÒµÄ²»Í¬Ï²ºÃ£¬ÎÒ¸öÈËÆäÊµ×îÏ²»¶µÄÊÇÎ¢õ¸·Û¡£
µ±È»£¬Çá±¡µÄ´«Í³Ò»ÑùÊÇÃ»ÓÐÍü¼Ç¡£»ÝÆÕÐÇBook Pro 14µÄºñ¶È½öÎª16.5mm£¬Êµ²âÖØÁ¿½öÎª1342g£¬¿ÉÒÔËµÊÇÓÖÇáÓÖ±¡ÁË£¬¿ÉÒÔÇáËÉ·ÅÈë±³°üµ±ÖÐ£¬Ö±½ÓÄÃ×ÅÒ²·Ç³£ÇáËÉ£¬¶ÔÓÚ¾³£ÒÆ¶¯°ì¹«»òÊÇÈÕ³£Í¨ÇÚ¶¼Ð¯´ø±Ê¼Ç±¾µÄÐ¡»ï°éÀ´ËµÄÜ¹»¼õÇá²»ÉÙµÄ¸ºµ£¡£
ÁíÍâ£¬ºÜ¶àÈËÆ½Ê±»¹»á´ø×ÅµçÔ´£¬ÓÈÆäÊÇ³ö²îÊ±£¬¶øÐÇBook Pro 14¼´±ãÊÇËãÉÏµçÔ´ÊÊÅäÆ÷Ò²Ö»ÓÐ1776g£¬ºÍÒ»Ð©Í¬³ß´ç²úÆ·µÄÂã»úÖØÁ¿²î²»¶à¡£
ËäÈ»»úÉí·Ç³£Çá±¡£¬µ«ÔÚ½Ó¿ÚÕâ¿éÒÀ¾ÉÓÐ×ÅºÜ²»´íµÄ±íÏÖ£¬ÓÒ²àÓµÓÐ2¸öÈ«¹¦ÄÜUSB Type-C 3.2 Gen2½Ó¿Ú£¬²»½öÖ§³Ö³äµç£¬»¹ÄÜÓÃÓÚ´«ÊäÊý¾Ý»òÊÇÀ©Õ¹ÏÔÊ¾Æ÷£¬»¹ÓÐ1¸öHDMI 2.1½Ó¿Ú¿ÉÒÔÀ©Õ¹ÆÁÄ»»òÊÇÁ¬½ÓÍ¶Ó°ÒÇ¡¢´óÆÁµÈÉè±¸£¬»¹ÓÐÒ»¸öUSB 3.2 Gen1½Ó¿Ú¿ÉÒÔÁ¬½ÓÍâÉè»òÊÇÒÆ¶¯Ó²ÅÌµÈ;
ÁíÍâÒ»²àÔò»¹ÓÐ1¸öMicro SD¿¨²Û£¬ÎÞÐè¶Á¿¨Æ÷¾Í¿ÉÒÔ¶ÁÈ¡SD¿¨£¬1¸öUSB 3.2 Gen1Á¬½ÓÍâÉèÒÔ¼°1¸ö3.5mmÒôÆµ½Ó¿ÚÓÃÓÚÁ¬½Ó¶ú»ú»òÕßÒôÏä¡£×ÜµÄÀ´Ëµ£¬¶ÔÓÚ´ó²¿·ÖÓÃ»§À´ËµÍêÈ«ÊÇ¹»ÓÃÁË£¬ÎÞÐè¶îÍâ¹ºÂòÀ©Õ¹Îë¡£
Æä¿ª¸Ç´¦Éè¼ÆÁË°¼²Û£¬²¢ÇÒÄÜ¹»ÊµÏÖµ¥ÊÖ¿ªºÏ£¬·Ç³£µÄ·½±ã£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ±ßºÈ¿§·È±ß´ò¿ª±Ê¼Ç±¾¡£
¼üÅÌ²¿·ÖÓÐ×Å18.4mmµÄ´ó¼ü¾à£¬´ò×ÖÊ±²»ÈÝÒ×Îó´¥£¬»¹ÓÐ×Å1.3mm¼ü³Ì£¬»Øµ¯ºÜÓÐÁ¦£¬´ò×Ö·Ç³£Êæ·þ£¬¶ÔÓÚ¾³£Âë×ÖµÄÐ¡»ï°éÀ´Ëµ·Ç³£²»´í¡£
¼üÅÌÖ§³ÖÁ½µµ±³¹âµ÷½Ú£¬¶øÇÒ¼üÃ±Í¸¹â£¬¿ÉÒÔ·Ç³£ÇåÎúµØ¿´µ½ÉÏÃæµÄ×ÖÄ¸£¬ÔÚÒ¹Íí°µ¹âÌõ¼þÏÂÒÀÈ»¿ÉÒÔ×¼È·µÄ½øÐÐÊäÈë¡£
¶øÇÒËüµÄ´¥¿Ø°åÃæ»ý·Ç³£µÄ´ó£¬·´Ó¦ºÜÁéÃô£¬Ê¹ÓÃÆðÀ´·Ç³£Ë³»¬£¬ÔÚÃ»Êó±êµÄÇé¿öÏÂ£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔºÜºÃµÄ²Ù¿ØµçÄÔ¡£
»ÝÆÕÐÇBook Pro 14ÔÚCÃæ»¹ÉèÖÃÁËÖ¸ÎÆÊ¶±ðÆ÷£¬¿ÉÒÔÒ»¼ü½âËøµçÄÔ£¬±È´«Í³µÄÊý×ÖÃÜÂë¸ü¼Ó·½±ãÇÒ°²È«¡£
DÃæ·Ö²¼×Å´óÃæ»ýµÄ½ø·ç¿×£¬ÉÏÏÂ¸÷ÓÐÒ»Ìõ³¤½Åµæ£¬²»½öÄÜ¹»Ç¿»¯½ø·çµÄÐ§¹û£¬Ò²ÄÜÆðµ½·Ç³£²»´íµÄ·À»¬Ð§¹û¡£
¼«¾ßÖÊ¸ÐµÄÎíÃæ½ðÊô»úÉí´îÅäÉÏÊ±ÉÐ¸ÐÊ®×ãµÄÊíÌõLOGO£¬ÒÔ¼°·á¸»µÄÅäÉ«£¬ÈÃÕû»úµÄÑÕÖµ·Ç³£¸ß£¬¿°³ÆÇá±¡±¾ÖÐµÄ¾«ÖÂÆ·Î»Ö®Ñ¡¡£Í¬Ê±Çá±¡µÄ»úÉí»¹ÓÐ×Å·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿Ú£¬ÈÃ±ãÐ¯ÐÔºÍÊµÓÃÐÔ¼æ±¸¡£
»ÝÐ¡Î¢ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖ£¬½âËøÄãµÄÖÇ»ÛÌåÑé
»ÝÆÕÐÇBook Pro 14»¹Îª¸÷Î»ÄêÇáµÄÖ°³¡ÈËÅäÁËÒ»¸ö¡°ÃØÊé¡±¡ª»ÝÐ¡Î¢ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖ£¬Í¨¹ýÓïÒô¿ÉÒÔÓëÆä½øÐÐ»¥¶¯£¬´¥¿Ø°åÏÂ·½ÉèÖÃÁËÒ»¸ö½»»¥ºôÎüµÆ£¬µ±ÎÒÃÇÓÃ¡°Ð¡Î¢Ð¡Î¢¡±»½ÐÑÓïÒôÖúÊÖÊ±Ê±¾Í»áÁÁÆð£¬¿Æ¼¼¸ÐÊ®×ã¡£
ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÈÃËü°ïÃ¦²éÑ¯Ò»ÏÂÌìÆø¡¢¿ªÆôÈí¼þ»òÕß²¥·Å×Ô¼ºÏëÌýµÄ¸èÇú¡£
ÔÚÆ½Ê±°ì¹«¡¢¿´µçÓ°»òÊÇÍæÓÎÏ·Ê±£¬ÊÖÃ¦²»¿ª»òÕßÀÁµÃ¶¯ÊÖÊ±£¬Ôò¿ÉÒÔÈÃËü°ïÃ¦µ÷½ÚÏÂÆÁÄ»ÁÁ¶È»òÊÇµçÄÔµÄÒôÁ¿£¬¶¯¶¯×ì¾ÍÍêÈ«OKÀ²¡£
³ýÁË¿ÉÒÔ×÷ÎªÓïÒôÖúÊÖÍâ£¬»ÝÐ¡Î¢»¹ÓÐºÜ¶à·Ç³£ÊµÓÃµÄ¹¦ÄÜ¡£±ÈÈç×ÖÄ»·Òë£¬Ëü¿ÉÒÔ½«ÏµÍ³ÄÚµÄÉùÒô×ª»¯ÎªÎÄ×Ö£¬²¢ÇÒÖ§³ÖÓ¢ÎÄ£¬ÏñÎÒÃÇ¿´Ò»Ð©Ã»×ÖÄ»µÄÓ¢ÎÄµçÓ°»òÕß¾çµÄÊ±ºò±ã¿ÉÒÔÓÃËüÀ´Éú³É×ÖÄ»£¬¶øÇÒÖ§³ÖÖ»¿´ÔÎÄ»òÕßÖ»¿´·Òë£¬ÒÔ¼°¸Ä±ä×ÖÄ»µÄ´óÐ¡¡£»òÕßÔÚÄã²Î¼ÓÒ»Ð©Ó¢ÎÄ»áÒéÊ±£¬Ò²¿ÉÒÔ¿ªÆôÕâ¸ö¹¦ÄÜ£¬ÈÃËü×÷ÎªÄãµÄÌùÉí·Òë¡£
»¹ÓÐÓïÒôÊäÈë£¬¿ÉÒÔ½«ÎÒÃÇËµµÄ»°Ö±½Ó×ª»¯ÎªÎÄ×Ö£¬¶ÔÓÚ¾³£Âë×ÖµÄÐ¡»ï°éÀ´ËµÊÇ¸ö·Ç³£²»´íµÄ¹¤¾ß£¬×Ô¼ºÂëÀÛÁË¾Í¿ÉÒÔÖ±½ÓÓÃËµµÄ£¬·Ç³£·½±ã¡£²¢ÇÒËü²»½öÖ§³ÖÖÐÎÄÊäÈë£¬»¹¿ÉÒÔÊäÈëÓ¢ÎÄ£¬»òÕß»¥Ïà½øÐÐ·Òë£¬¶ÔÓÚÎÒÕâÖÖÓ¢ÓïË®Æ½·Ç³£Ò»°ãµÄÈËÀ´ËµÏëÒªÐ´Ò»ÆªÓ¢ÎÄÄÚÈÝ¾Í²»ÓÃÔÙÈ¥Ò»¾ä¾äÈ¥²éÈ»ºó·ÒëÁË£¬Ë²¼äÌáÉýÐ§ÂÊ¡£
»áÒé±Ê¼ÇÍ¬ÑùÊÇ´ò¹¤ÈËµÄÉñÆ÷£¬ÄÜ¹»Í¬Ê±»ñÈ¡À´×ÔÏµÍ³ºÍÂó¿Ë·çÉùÒô£¬½øÐÐ¼ÇÂ¼£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ¼ÇÂ¼ÔÎÄ»òÕßÒëÎÄ£¬Ö§³ÖÎÄ±¾»òÕßÒôÆµµÄ±£´æ¡£ÔÚÎÒÃÇÆ½Ê±¿ª»áÊ±¿ªÆôËü£¬¾ÍÏàµ±ÓÚ¶àÁËÒ»¸ö»áÒé¼ÇÂ¼Ô±£¬·½±ãÎÒÃÇºóÐøÕûÀí»áÒé±Ê¼Ç¡£
»ÝÐ¡Î¢ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖµÄ¼ÓÈëÏàµ±ÓÚÎªÎÒÃÇÅä±¸ÁËÒ»¸ö·Ç³£È«ÄÜµÄ¡°ÃØÊé¡±£¬²»½ö·á¸»ÁË½»»¥ÌåÑé£¬Ò²ÄÜ¹»°ïÖúÎÒÃÇ½â¾öºÜ¶àÆ½Ê±¹¤×÷¡¢Éú»î»òÊÇÓéÀÖÊ±µÄÄÑÌâ¡£
ÆÀ²â×Ü½á
¸ßÑÕÖµµÄ½ðÊô»úÉíÅäÉÏÊ±ÉÐµÄÊíÌõLOGO£¬¸ü¼Ó·ûºÏÄêÇáÏû·ÑÕßµÄÉóÃÀ£¬¶øÇÒ»¹ÓÐ¶àÖÖÅäÉ«¿ÉÑ¡£¬ÄÜ¹»³ä·ÖÕ¹ÏÖ×Ô¼º¸öÐÔ;Çá±¡µÄ»úÉíÔò¿ÉÒÔ°ïÖú´ó¼ÒÊµÏÖ¡°¼õ¸º¡±£¬¸üºÃµÄÈ¥Ó¦¶ÔÒÆ¶¯°ì¹«ÒÔ¼°³ö²î³¡¾°;13´ú±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄ¼Ó³ÖÔòÎª²úÆ·Ìá¹©ÁËÇ¿ÓÐÁ¦µÄÐÔÄÜ±£ÕÏ£¬²»½öÄÜ¹»¸ßÐ§Ó¦¶ÔÈÕ³£°ì¹«£¬Ò²ÄÜ¹»Âú×ãÄêÇáÏû·ÑÕß¶Ô¸±ÒµºÍ°®ºÃµÄ×·Çó;2.8KµÄÕ±ß¿òOLEDÆÁÄ»£¬²»½ö´øÀ´ÁË¸ü¼Ó³Á½þµÄÊÓ¾õÌåÑé£¬¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ßÉ«Óò¡¢¸ßÉ«×¼ÒÔ¼°¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÆÁÄ»ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ»¹ÊÇÄÚÈÝ´´×÷¶¼¸üÎª³öÉ«;»¹ÓÐ»ÝÐ¡Î¢ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖÕâ¸ö·Ç³£È«ÄÜµÄ¡°ÃØÊé¡±£¬°ïÖú´ó¼Ò½â¾ö¹¤×÷¡¢Éú»îÒÔ¼°ÓéÀÖÊ±µÄÄÑÌâ¡£×÷ÎªÒ»¿î¸ßÄÜ½ø½×Çá±¡Æì½¢±Ê¼Ç±¾£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14µÄÈ«ÄÜµÄ±íÏÖ£¬ÈÃËüÓÐÊµÁ¦³ÉÎªÄêÇáÖ°³¡ÈËµÄ½ø½×ÉñÆ÷¡£
Èç¹ûÄãÒ²ÏëÒªGETÕâ¿îÖ°³¡½ø½×ÉñÆ÷µÄ»°£¬¿ÉÒÔµã»÷ÏÂ·½Á´½ÓÏêÏ¸ÁË½âÅ¶£¬Ê×·¢¼Û¸ñ½öÐè5199ÔªÆð¡£³ýÁËOLED°æ±¾£¬»ÝÆÕÐÇBook Pro 14ÁíÓÐ2.2K IPS³¬ÇåÈ«ÃæÆÁµÄ°æ±¾¿ÉÒÔÑ¡Ôñ£¬¼´½«ÓÚ¾©¶«Æ½Ì¨ÉÏÏß£¬´ó¼ÒÓÐÐèÒªµÄ»°¼ÇµÃ³ÖÐø¹Ø×¢Å¶!
¹ºÂòÁ´½Ó(JD)£ºµã»÷Ç°Íù
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â