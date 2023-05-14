联想昭阳商用本定档5月23日，硬核性能+专业品质重塑企业用户新体验！

【天极网笔记本频道】5月10日以来，联想发布系列预热海报，宣布于5月23日举办商用产品发布会，发布包括商用笔记本、台式机以及工作站等系列产品。从海报透露信息来看，此次发布的商用笔记本来自昭阳系列，机身采用银色金属打造而成。同时「焕新昭阳，自在非凡」也预示着，联想昭阳系列将拥有全新变化。

作为诞生于1995年中国人自主研发的首台笔记本电脑，昭阳系列几乎见证了中国整个发展历程，无论是2003年神舟五号载人飞船发射还是2008年北京奥运会，都能见到联想昭阳品牌的身影，其强大性能与可靠品质早已深入人心。

根据预热海报来看，这次联想昭阳全新商用笔记本至少具备强悍性能、高端品质、全面定制化和极致轻薄等卖点。

强大性能是一切的基础，作为在笔记本领域深耕多年的联想而言，产品搭载业界最强处理器是意料之中的。最重要的是，与商务本不同，商用本对于可靠性要求更高，需要在做到轻薄的同时保障设计稳定可靠、耐用不易损坏，同时采买可定制化，售后服务一站式等等。

近年来混合办公兴起，为应对不同使用场景，将商用本做到足够轻薄也成为企业客户诉求之一。凭借联想的技术实力，联想昭阳系列大概率会在可以在保持极致轻薄机身下，同样保障机身散热，为客户提供极限性能释放。

除此之外，联想或将同时发布一台大师系列商用旗舰台式机以及一台ThinkStation重量级工作站。尤其是此次联想将新产品冠名大师，必然在性能、品质方面都有突破性进步，或许又将引领台式机行业。据猜测，这台商用台式机极有可能是联想ThinkCentre，经过20年的技术沉淀，ThinkCentre无论是软硬服一体化定制还是节能零碳方面都遥遥领先业界，并且在体积、性能、拓展性上突破了”不可能“的技术限制，产品力非常扎实，可谓创了商用台式机的一个“流派”。

这次海报中的工作站，联想将红色作为强调色，同时放上阿斯顿马丁的LOGO，足以看出联想此次在工作站上的动作之大。尤其是阿斯顿马丁作为超跑品牌，也预示着ThinkStation工作站超越自我的极限性能释放。据悉，ThinkStation PX工作站采用最新的第四代英特尔®至强®可扩展处理器，相比上一代平均性能提高了53%，人工智能训练及推理能力提升高达10倍，如此豪华堆料带来的性能提升着实令人期待，或将成为联想历史上性能最强悍的商用产品，这次发布会也许将一睹其真容。

作为中国商用PC的领导者，联想在商用产品市场的动作受到极大关注，这次新品发布会也值得期待!