AMD锐龙9 7950X3D对标i9-13900KS，能效进步巨大

【天极网笔记本频道】在最近刚刚举办的Meet The Expert活动上，AMD整理了有关锐龙7000系列处理器的信息，同时为了更加直白地体现这一代处理器性能，AMD还附上对标英特尔处理器型号的表格。

AMD去年发布给基于Zen 4架构的新一代处理器，带来四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。英特尔紧随其后发布13代酷睿处理器，同样带来多款型号的处理器。但得益于英特尔在芯片领域的多年深耕，13代酷睿处理器几乎打的AMD毫无还手之力，AMD只能贯彻一直以来销售策略，开启降价大法。

随之，AMD在年初的CES 2023上发布采用3D V-Cache堆叠缓存技术的AMD锐龙7000X3D处理器，一口气推出三款型号，分别为锐龙 7 7800X3D、锐龙 9 7900X3D和锐龙 9 7950X3D。AMD在去年首次推出采用3D V-Cache堆叠缓存技术的处理器锐龙7 5800X3D处理器，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

这次的旗舰型号锐龙 9 7950X3D在基础规格上，其默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+64MB三级缓存+64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

AMD这次在锐龙7000X3D型号中用上异构设计，不过不同于英特尔酷睿处理器的异构设计。AMD并没有采用大小核的方案，而是在原本的16颗核心中，为其中8颗核心配备3D V-cache技术，另外8颗则是普通核心，两者分别负责高缓存场景和高频率场景。但是异构设计处理器的调度问题一直影响着用户实际的使用体验，英特尔酷睿虽然凭借异构处理器在能效和性能方面有着不小的进步，可是在Windows系统的实际使用中，调度策略的混乱也令Winter联盟饱受质疑。

Winter联盟都是如此下场，更何况AMD呢？因此，AMD另辟蹊径，完全不给Windows负责调度的机会，而是自备芯片组驱动程序，能够动态分配Windows系统使用哪个内核。如果碰到对缓存敏感的使用场景，那么AMD的驱动程序将会驱使Windows系统调用配备3D V-Cache技术的核心，如果是频率敏感的场景，则是调用频率更高的高频核心。

凭借如此做法，锐龙 9 7950X3D确实也非常讨巧地解决了调度问题。因此，在AMD的对照图中，锐龙 9 7950X3D直接对标英特尔13代酷睿i9-13900KS。后者作为i9-13900K的升级款，KS后缀的处理器是英特尔特挑体质处理器，相比普通的i9-13900K默认主频更高，超频潜力也更大。i9-13900KS在没有超频的情况下就能稳定6GHz。在规格方面，i9-13900KS采用8颗性能核加上16颗能效核的24核32线程，相比i9-13900K，基础频率从3.0GHz增加到了3.2GHz，拥有UHD770集显。同时i9-13900KS拥有更高的默认TDP，相较i9-13900K提升25W，达到150W。

除此之外，锐龙 9 7950X3D甚至在Cinebench R23的能效表现中，每瓦性能超过i9-13900K近96%之多，这也意味着锐龙 9 7950X3D不仅拥有更加强大的性能释放能力，在功耗控制方面也让人刮目相看。目前锐龙 9 7950X3D已经上市，售价为5299元。