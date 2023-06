MacBook Air 15·ÖÎö½â¶Á£ºÕâ¿îºÜ¡°Pro¡±µÄMacBook AirÕæµÄÊÊºÏÄãÂð£¿

【天极网笔记本频道】2001年乔布斯在从口袋里拿出初代iPod,台下无一人不掌声雷动,也是因为这样一款轻薄的音乐播放器拯救了“苹果公司”!时间来到2008年的1月15日,乔布斯再次踏上了舞台,从纸袋中掏出了初代MacBook Air(11.6寸和13.3寸),台下无一人不发出惊呼“Why is it so light and thin”?时至今日,笔记本产品飞速发展,在手机屏幕越来越大的同时,笔记本产品似乎也放弃了小屏产品?

在2023年的WWDC大会上,苹果带来了一款全新的MacBook Air,当我天真的以为这是一款更轻薄更“Air”的12寸笔记本时 ,仔细一看产品全称“MacBook Air 15”?在陷入了一分钟的惊讶后,我陷入了深思。一款以轻薄立身的“Air”为何要把尺寸做到15寸,这款十分“Pro”的“Macbook Air 15”真的适合以轻薄便携为目的的“用户人群”吗?这究竟是苹果公司一次明智的尝试,还是迫于补充15寸笔记本产品“应景而生”的产物呢?带着这些疑问,便产生了下文~

产品便携性

2008年苹果加入了MacBook Air这个产品线后,在发布“MacBook Air 15”发布之前,Air产品的屏幕尺寸一直都没有突破13寸。在屏幕尺寸变大的同时,是否会影响用户出门携带的便携性呢?我相信大多数选择MacBook Air产品的用户第一点考虑的就是这个问题。但早在发布“MacBook Air 15”,小编认为苹果就早有预谋,要知道MacBook Pro这条产品线加入14英寸产品也没过去多久。

库克明知道这是一个不是很稳妥的决定,但依旧要做,这是因为苹果需要一条完整的、清晰的MacBook产品线。苹果要通过这样不是非常“Air”的方式来试探这个市场。可以说苹果推出新款产品的角度不是为了改变产品本身,而是改变用户对苹果轻薄本的固有印象。此番举措就好比当年苹果发布iPhone 6系列一样,发布前几乎所有人都认为大屏幕只是三星手机的战略,苹果不可能也去效仿,可iPhone 6系列成为了苹果手机产品至今的“销量之王”。

我们先来看上图的机器汇总,新款的MacBook Air 15只比MacBook Air 13重了270g(初代MacBook Air的重量数据为1.36千克),大致相当于我们一部手机+手机壳的重量,MacBook Air 15比MacBook Pro 14(M2Pro版本)轻了90g。不难发现,虽然屏幕尺寸越做越大,但苹果本身的产品设计能力就十分优秀,并且随着芯片工艺的越发成熟,产品重量一直控制的很优秀,所以在纠结便携性的同学可以放下这个担忧了,我相信应该没有人会吐槽一台3斤的笔记本“太重了”。由此可见MacBook Air在往“Pro专业”向发展的同时,并没有牺牲产品立身之本的“轻便”。

但是值得注意的是MacBook Air 15的机身厚度1.15厘米、宽度34.04厘米、深度23.76厘米。其实这玩意和老款的MacBook Pro 15三围尺寸(高度1.55厘米、宽度34.93厘米、深度24.07厘米)已经几乎一样,MacBook Air 15只是稍微轻薄一点。也就是说必然是不可能放入初代MacBook Air那种大小的纸袋。有一说一如果你从MacBook Air 13升级到了MacBook Air 15,那么肯定是需要单独的电脑包或者一个背包。

此外,除了注重产品本身的重量,电源适配器也是一个很关键的东西,现在各大电商平台主流的15寸笔记本电源适配器重量都在“半斤”左右,但MacBook Air 15的双C口35W充电器就十分小巧了,和一些大功率的手机充电器没啥差别,甚至比起一些动则上百瓦的充电器还要轻巧。此外,你如果有一些大功率的PD快充电源,同样也可以给MacBook Air 15充电。由此可见,电源适配器方面MacBook Air 15的优秀程度可谓是“独树一帜”。

产品性能

产品性能方面,大家不用担心,苹果自从采用了自家研发的M系列芯片,产品不仅能够保持高功率的输出还能带来很好的静谧性。MacBook Air 15虽然采用的只是M2芯片系列中最基础的M2(楼上还有大哥和大哥大M2 Pro和M2 Max),但这枚芯片依旧可以满足大多数非专业用户的需求。

就拿我自己的2019款MacBook Pro 16和同事的MacBook Pro 13(M2版本)相比,打开同样的应用,MacBook Pro 13(M2版本)温度很低,而且没有什么噪音,但我的2019款MacBook Pro 16不仅温度极高,而且风扇呼呼响。由此可见苹果在笔记本产品下对自家芯片和系统的调教优化很到位。与其纠结死板的参数,大家不妨可以去线下体验店亲自体验一下MacBook Air 15的性能更为合适。

产品总结

其实从MacBook Air这条产品线的更新历史不难看出,苹果一直想要推动MacBook Air产品的性能和极致轻薄,把最好的性能塞入到最轻便的机身就是苹果笔记本研发团队“追求之事”。当然创造产品的差异化也是苹果的拿手好戏,MacBook Air 15其实就有点这种意思,如果你想要更好的性能、屏幕那选择几乎只有MacBook Pro 16,追求极致轻薄MacBook Air 13是你唯一的选择。

2008年初代MacBook Air问世以来,从传统的机械硬盘到固态硬盘、从风扇散热到散热片导热、从第三方CPU到苹果自研M系列芯片,从最初的11.6英寸到如今的15英寸。虽然MacBook Air 15依旧叫“Air”,但这台笔记本已经十分“Pro”了。

话虽如此,但一款让人人都满意的产品几乎不可能做出来,就和一些简单的常理一样,鱼和熊掌亦不可兼得,屏幕变大的同时,一个产品的体积固然也要增加,这也是无可奈何之事。当然,小编认为MacBook Air 15仍然是一个不错的尝试,其实在轻薄笔记本这个小圈子中,MacBook Air产品线已经做的十分不错了。无论这款产品的市场反应如何,苹果能够让这样的产品立项,甚至上市本就了不起!最后,如果你想要一台轻度办公、剪一些简单的视频并且尽量方便携带的笔记本,那么MacBook Air 15依旧是一个不错的选择。