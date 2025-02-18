Ê×·¢¶ÀÕ¼AMD ÈñÁú AI Max+ 395£¬È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ROG»ÃX 2025Ê×·¢Ô¤Ô¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025ÄêÊÇ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ÓÀ´ÐÂ½×¶ÎµÄÒ»Äê£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÐÎÌ¬Óë¹¦ÄÜÕý¾Àú×ÅÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ±ä¸ï¡£¶ÔÓÚÄÇÐ©¼È×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜÓÖ¿ÊÍûÇá±¡±ãÐ¯£¬»¹ÏëÔÙÔÚ¶à³¡¾°ÖÐ¡°Íæ³ö»¨¡±µÄÓÃ»§À´Ëµ£¬ROG»ÃX 2025È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾¿°³ÆÒ»¿î²»¿É¶àµÃµÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£ËüÓµÓÐ×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¡¢³öÉ«µÄ±ãÐ¯ÐÔÒÔ¼°·á¸»µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬²»½öÊÇROG¶Ô²úÆ·×·Çó¼«ÖÂµÄÌåÏÖ£¬¸üÍêÃÀÚ¹ÊÍÁËÏÖ´ú¿Æ¼¼ÓëÓÃ»§ÐèÇóµÄÉî¶ÈÈÚºÏ¡£Ä¿Ç°¸ÃÐÂÆ·ÒÑ¾Ê×·¢ÉÏ¼ÜÔ¤Ô¼£¬2ÔÂ25ÈÕÊ×·¢¿ªÊÛ£¬ÏÂµ¥·µ500E¿¨£¬ÓÐ¹º»úÐèÇóµÄÇ§Íò²»Òª´í¹ý!
Ç¿¾¢ÐÔÄÜ£¬³©Ïí×ÀÃæ¼¶ÌåÑé
ROG »Ã X 2025Ê×·¢¶ÀÕ¼AMD ÈñÁú AI Max+ 395´¦ÀíÆ÷£¬16´óºË32Ïß³ÌµÄºÀ»ªÅäÖÃ¸³ÓèÆäÇ¿´óµÄ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£Ò²ÕýÊÇÔÚÕâÑùµÄÇ¿º·ºËÐÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÒÔÇá±¡µÄ»úÉíÒ²ÄÜÔËÐÐ´óÐÍ3AÓÎÏ·¡¢½øÐÐ½ÏÎª¸´ÔÓµÄÊÓÆµ¼ô¼£¬ÉõÖÁ¿ªÕ¹×¨ÒµµÄ3D½¨Ä£¹¤×÷Ò²²»»á¿¨¶Ù¡£ËüÅä±¸µÄ 40CU RNDA3.5Ç¿¾¢ÐÔÄÜ¼¯ÏÔ£¬ÖÁ¸ß48GB¶¯Ì¬ÏÔ´æ·ÖÅä£¬ÔËÐÐDeepseekµÈ±¾µØ´óÄ£ÐÍ¸ü¾ßÓÅÊÆ¡£ÔÙ¼ÓÉÏ50 TOPS NPUµÄÇ¿Á¦¼Ó³Ö£¬ÔÚAIËãÁ¦·½Ãæ¸üÊÇ±íÏÖ×¿Ô½£¬ÄÜ¹»¿ìËÙÍê³ÉÖÇÄÜÓïÒôÊ¶±ð¡¢¾«×¼Í¼ÏñÊ¶±ðµÈAIÈÎÎñ£¬ÎªÓÃ»§µÄ¹¤×÷ºÍÓéÀÖÔöÌí¸ü¶àÖÇÄÜ±ãÀû¡£
ÖÁ¸ß¿É´ï64GBµÄÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬²ÉÓÃÏÈ½øµÄËÄÍ¨µÀLPDDR5X 8000MHzÄÚ´æ£¬Êý¾Ý´«ÊäËÙ¶È´ó·ùÌáÉý¡£ÓÃ»§ÔÚÊ¹ÓÃ¹ý³ÌÖÐ£¬ÄÜ¹»Ã÷ÏÔ¸ÐÊÜµ½Ó¦ÓÃ³ÌÐòµÄË²¼äÆô¶¯£¬¼´±ãÍ¬Ê±´ò¿ª¶à¸ö´óÐÍÈí¼þ£¬ÏµÍ³ÒÀÈ»ÄÜ¹»±£³Ö¸ßÐ§ÏìÓ¦£¬³¹µ×¸æ±ðÄÚ´æ²»×ãµ¼ÖÂµÄÔËÐÐ»ºÂýÎÊÌâ¡£
µÚ¶þ´úArc Flow ¾ø³¾·çÉÈÅäºÏË«ÏòÄÚ´µ·çµÀÒÔ¼°²»Ðâ¸Ö-ÂÁ-Í¸´ºÏ¾ùÎÂ°å¹¹½¨ÁË¸ßÐ§µÄÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬ÓÐÐ§±£Ö¤ÁË±Ê¼Ç±¾ÔÚ¸ßÐÔÄÜÔËÐÐÊ±µÄÉ¢ÈÈÐ§¹û£¬È·±£µçÄÔÊ¼ÖÕ±£³ÖÔÚ×î¼Ñ×´Ì¬£¬ÎªÓÃ»§µÄ³ÖÐøÊ¹ÓÃÌá¹©ÎÈ¶¨±£ÕÏ¡£
Çá±¡±ãÐ¯£¬¼æ¾ß¼á¹ÌÄÍÓÃ
Õâ¿î±Ê¼Ç±¾Âã»ú½öÖØÔ¼1.2kg£¬ºñ¶È±¡ÖÁ1.2cm£¬²ÉÓÃCNCÒ»Ìå³ÉÐÍ½ðÊô»úÉí¹¤ÒÕ¡£²»½ö¼á¹ÌÄÍÓÃ£¬ÄÜ¹»ÓÐÐ§µÖÓùÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐµÄÇáÎ¢Åö×²ÓëÄ¥Ëð£¬¶øÇÒÍâ¹ÛÉè¼ÆÊ±ÉÐÏÈ·æ£¬ÕÃÏÔROGµÄÆ·ÖÊÓë¡°ÐÅÑöÖ®Á¦¡±¡£ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Í¨ÇÚ¡¢³ö²îÂÃÐÐ£¬½«ÆäÇáËÉ·ÅÈë±³°ü£¬»¹ÊÇÊÖ³Ö²Ù×÷£¬¶¼ºÁÎÞ¸ºµ£¡£½ðÊô»úÉíµÄÉè¼Æ²»½öÌáÉýÁËÕûÌåÖÊ¸Ð£¬¸üÔÚÉ¢ÈÈ·½Ãæ·¢»ÓÁËÖØÒª×÷ÓÃ£¬È·±£±Ê¼Ç±¾ÔÚ³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÊ±£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»±£³ÖÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
¶¥¼¶ÆÁÄ»£¬¾¡Ïí´¥¿ØÀÖÈ¤
ROG »Ã X 2025Åä±¸ÁË¹Û¸Ð¼«¼ÑµÄÐÇÔÆÆÁ£¬Ö§³Ö¾«×¼´¥¿Ø²Ù×÷£¬²¢ÌùÐÄ¸½ÔùASUS Pen 2.0´¥¿Ø±Ê£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË±ã½ÝµÄÊÖÐ´ÊäÈëºÍ×¨ÒµµÄ»æÍ¼ÌåÑé¡£ÆÁÄ»²ÉÓÃµÚÎå´ú¿µÄþ´óÐÉÐÉ²£Á§£¬¾ß±¸³öÉ«µÄÄÍÄ¥ÐÔºÍ¿¹¹ÎÐÔ£¬ÓÐÐ§ÑÓ³¤ÁËÊ¹ÓÃÊÙÃü¡£Í¬Ê±£¬DXC¿¹·´ÉäÍ¿²ãµÄÓ¦ÓÃ£¬¼«´óµØ¼õÉÙÁËÆÁÄ»·´¹âÏÖÏó£¬¼´±ãÔÚÇ¿¹âÖ±ÉäµÄ»§Íâ»·¾³ÏÂ£¬ÆÁÄ»ÄÚÈÝÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û¡£
ROG »Ã X 2025Õâ¿éÆÁÄ»Îª13.4Ó¢´ç£¬²ÉÓÃ16:10µÄ»Æ½ð±ÈÀý£¬ÓµÓÐ2.5KµÄ¸ß·Ö±æÂÊ¡¢180Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢500nits¸ßÁÁ¶ÈÒÔ¼°100% P3¹ãÉ«Óò£¬²¢Ö§³Ö4×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬³ö³§¼´½øÐÐÐ£É«´¦Àí¡£ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´¸ßÇåµçÓ°¡¢½øÐÐ×¨ÒµµÄÍ¼Æ¬´¦Àí£¬»¹ÊÇ³©Íæ¸ßÖ¡ÂÊÓÎÏ·£¬¶¼ÄÜÎªÓÃ»§³ÊÏÖ³öÏ¸Äå±ÆÕæµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
ÊæÊÊ¼üÅÌ£¬½Ó¿Ú·á¸»±ã½Ý
ROG »Ã X 2025ÓµÓÐRGB ´ÅÎü±³¹â¼üÅÌ£¬1.7mm¼ü³ÌÌå¸ÐÊæÊÊ£¬¼üÃ±Óë´¥¿Ø°å³ß´ç¸ü´ó£¬³¤Ê±¼ä´ò×ÖÒ²²»Ò×¸Ðµ½Æ£ÀÍ¡£¼üÅÌRGB±³¹âÉè¼Æ²»½öÔöÌíÁËÊ±ÉÐìÅ¿áµÄ¿Æ¼¼¸Ð£¬¸üÔÚ°µ¹â»·¾³ÏÂÎªÓÃ»§Ìá¹©±ã½ÝµÄ²Ù×÷Ö¸Òý¡£
¾¡¹ÜÊÇÇá±¡Éè¼Æ£¬ÔÚ½Ó¿Ú·½ÃæROG »Ã X 2025Ò²Ã»ÓÐ´òÕÛ¿Û¡£Åä±¸HDMI 2.1¡¢2¸öUSB4¡¢USB-A¡¢MicroSDµÈ·á¸»½Ó¿Ú£¬ÄÜ¹»ÇáËÉÁ¬½ÓÈçÆÁÄ»¡¢ÒÆ¶¯Ó²ÅÌ¡¢UÅÌµÈ¸÷ÖÖÍâ½ÓÉè±¸£¬Âú×ãÓÃ»§ÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄ¶àÑù»¯ÐèÇó¡£ÐÂÔöµÄ¿ØÖÆÖÐÐÄ°´¼ü£¬ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»¿ìËÙµ÷½ÚµçÄÔµÄ¸÷ÖÖÉèÖÃ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÊ¹ÓÃµÄ±ã½ÝÐÔÓë¸ßÐ§ÐÔ¡£
³¤Ðøº½£¬¿ì³äÎÞÓÇ
ROG »Ã X 2025ÄÚÖÃ70Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬´øÀ´³Ö¾ÃµÄÐøº½ÄÜÁ¦£¬¼´±ãÔÚÍâ³öÃ»ÓÐµçÔ´µÄÇé¿öÏÂÒ²ÄÜÈ·±£ÓÃ»§³¤Ê±¼ä²»¼ä¶ÏÊ¹ÓÃ¡£Í¬Ê±£¬ÆäÖ§³ÖµÄ¿ìËÙ³äµç¼¼Êõ¸üÊÇÁîÈË¾ªÏ²£¬½öÐè30·ÖÖÓ¼´¿É³äµç50%£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚ¶ÌÊ±¼äÄÚ¾ÍÄÜÎªµçÄÔÑ¸ËÙ²¹³äµçÁ¿£¬¼ÌÐøÍ¶Èë¹¤×÷»òÓéÀÖ¡£
·á¸»ÅäÖÃ£¬ÊÊÅä¶à³¡¾°Ê¹ÓÃ
5MP +IRÇ°ÉãºÍ13MPºóÉãµÄ×éºÏÈÃ»ÃX 2025Ç°ºó¶¼¾ß±¸ÁËÓ°ÏñÄÜÁ¦£¬ÆäÖÐÇ°ÉãÖ§³ÖÈËÁ³Ê¶±ð¹¦ÄÜ£¬²»½ö·½±ãÓÃ»§¿ìËÙ½âËøµçÄÔ£¬»¹ÄÜÂú×ãÊÓÆµ»áÒéµÈ¶àÖÖÐèÇó¡£¶ÔÓÚWi-Fi 7µÄÖ§³Ö(ÒÔ¾ßÌå·¨¹æÎª×¼)ÈÃÁ¬½Ó¸ü¼ÓÎÈ¶¨¡¢¿ìËÙ£¬±£Ö¤ÁËÓÃ»§ÔÚÏßÓÎÏ·¡¢¹Û¿´¸ßÇåÊÓÆµ»òÕß²Î¼ÓÊÓÆµ»áÒéÊ±µÄÎÈ¶¨Á¬½Ó¡£´ËÍâ£¬Ëü»¹¼æÈÝ¸÷ÀàÓÎÏ·ÊÖ±ú£¬ÎªÓÎÏ·°®ºÃÕß´øÀ´¸ü¼Ó³Á½þÊ½µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
Ð´ÔÚ×îºó
ROG »Ã X 2025¶¨Î»ÓÚÈ«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾£¬½«¸ßÐÔÄÜÊÍ·Å¡¢¶àÄ£Ì¬Ê¹ÓÃ³¡¾°ÒÔ¼°ÓÅÖÊÊ¹ÓÃÌåÑéÍêÃÀÈÚºÏÓÚÒ»Éí¡£Èç¹ûÄãÕýÔÚÑ°ÕÒÒ»¿î¼ÈÄÜÂú×ã¹¤×÷Ñ§Ï°µÄ×¨ÒµÐèÇóÓÖÄÜÔÚÓéÀÖÐÝÏÐÊ±´ó·ÅÒì²ÊµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬Í¬Ê±ÕÃÏÔ×ÔÓÉÏÈ·æµÄÇ°ÎÀ·ç¸ñ£¬ÄÇÃ´ROG »Ã X 2025ÎÞÒÉÊÇÄãµÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£Ëü½«ÎªÄã¿ªÆôÈ«ÐÂµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¸ÐÊÜ£¬ÈÃÄãÔÚÈÎºÎ³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜ´ÓÈÝÓ¦¶Ô£¬ÓÎÈÐÓÐÓà¡£ROG »Ã X 2025ÓÚ18ºÅÍíÉÏ22µã¿ªÆôÔ¤Ô¼£¬´ó¼Ò²»Òª´í¹ýÅ¶!
Ô¤Ô¼Á´½Ó£º
ROG»ÃX 2025(AI Max+ 395 64GB)£º
https://item.jd.com/100177226248.html
ROG»ÃX 2025(AI Max+ 395 32GB)£º
https://item.jd.com/100177226218.html
ROG»ÃX 2025(AI Max 390 32GB)£º
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â