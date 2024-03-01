Òì´ÎÔªAIÈ«ÄÜµç¾º±¾£¡MEOW R15Ê×·¢¿ªÊÛ£¬µ½ÊÖ¼Û6699Ôª£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅÈËÃÇ¶ÔµçÄÔÑÕÖµºÍÐÔÄÜµÄºôÉù²»¶ÏÌá¸ß£¬¸÷´ó³§ÉÌµÄ±Ê¼Ç±¾Ô½À´Ô½ÓÐ¿´Í·£¬ÀýÈçÆß²ÊºçÆìÏÂÆ·ÅÆCOLORFIRE×îÐÂ·¢²¼µÄMEOW R15È«ÄÜÓÎÏ·±¾£¬ÆäÊ×·¢ÈñÁú7 8845HS+RTX 4070°æ±¾½ñÌìÕýÊ½¿ªÊÛ!È«ÍøÊ×·¢×îµÍ6699Æð¡£ÐÂÆ··¢²¼ÒÔÀ´£¬ÎüÒýÁËÈ«Íø½üÍòÈËÔ¤Ô¼!Õâ¿îÓÎÏ·±¾ÔÚ¶¨Î»ÉÏÍ¨¹ýÐÂ³±Íâ¹ÛÓë¸ßÐ§ÐÔÄÜµÄÇÉÃî½áºÏ£¬²»½öÔÚÊÓ¾õÐ§¹ûÉÏ×·Çó³±Á÷£¬¸üÔÚÐÔÄÜÉÏÌåÏÖÁËÇ¿º·ÊµÁ¦¡£ÏÂÃæ£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´¿´¿´ËüµÄÁÁµãÌØÐÔ¡£
MEOW R15ÓÎÏ·±¾ÒÔMEOWÏµÁÐ¼Ò×å¶ÀÌØµÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÒýÈË×¢Ä¿¡£AÃæ²ÉÓÃÏÊÃ÷Å¯µ÷¡°éÙÓ°³È¡±ÓëIPË¿Ó¡½øÐÐ¹âÓ°µþ¼Ó£¬ÊÖ¸ÐË¿»¬Ï¸Äå£¬²»Í¬½Ç¶ÈÄÜ³ÊÏÖ²»Í¬µÄÉ«²Ê±ä»Ã;BÃæµÄéÙÃ¨IPÔªËØ³±Á÷¾¡ÏÔ£¬Ã¨×¦Ó¡¼Ç´îÅäéÙÉ«WASD°´¼ü£¬Âú×ãÁËÄêÇáÓÃ»§¶ÔÓÚ±Ê¼Ç±¾ÃÀ¹ÛºÍ¸öÐÔµÄ×·Çó¡£
MEOW R15´îÔØÁËAMDÈñÁú7 8845HS´¦ÀíÆ÷£¬ÕâÊÇ»ùÓÚZen 4¼Ü¹¹ºÍ4nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄµÚ¶þ´úAI PCÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷¡£Æä8ºË16Ïß³ÌµÄÉè¼Æ£¬ÒÔ¼°×î¸ß¿É´ï5.1GHzµÄ¼ÓËÙÆµÂÊ£¬Ê¹µÃMEOW R15ÎÞÂÛÔÚÓÎÏ·»¹ÊÇ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÉÏ¶¼±íÏÖ³öÉ«¡£ÐÂÒ»´úAMD Ryzen AI¼¼ÊõµÄ¼ÓÈë£¬½øÒ»²½ÔöÇ¿ÁËÖÇÄÜ¼ÆËãÄÜÁ¦¡£¶ø140W·åÖµÂú¹¦ºÄRTX 4070 Laptop GPUÍ¬ÑùÖ§³ÖAI¼ÆËã£¬ÔÚ×îÐÂµÄDLSS 3.5¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÎÏ·ºÍ´´×÷¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬ÓÎÏ·¹âÏß×·×ÙµÈÍ¼Ïñ´¦ÀíÄÜÁ¦ÈçÓãµÃË®£¬Á÷³©Ï¸Äå¡£MEOW R15½«ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü¶àAI³¡¾°ÏÂµÄ¸ßÐ§ËãÁ¦Ö§³Ö¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬MEOW R15Ê×·¢°æ´îÔØÁË15.6Ó¢´çµÄIPSµç¾ºÆÁ£¬²ÉÓÃ2.5K¸ßÇå·Ö±æÂÊ£¬165Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬»¹ÓµÓÐ100% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·»Ãæ»¹ÊÇ×¨ÒµÍ¼Ïñ´¦Àí£¬É«²Ê¶¼½«µÃµ½ÕæÊµ¶øÉú¶¯µÄ³ÊÏÖ£¬´ø¸øÓÃ»§³Á½þÊ½µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬MEOW R15ÓµÓÐ16GB DDR5 5600MHz¸ßËÙÄÚ´æ£¬É¢ÈÈ·½Ãæ²ÉÓÃË«ÎÐÂÖÉ¢ÈÈ·çÉÈºÍËÄ³ö·ç¿ÚÉè¼Æ£¬6¸ù´óÈÈ¹Ü·ÖÇøÉ¢ÈÈÈÃ»úÉíºËÐÄÎÂ¶ÈÄÜ¹»¸ßÐ§ÊÍ·Å£¬ÎªÇ¿º·ÐÔÄÜ±£¼Ý»¤º½¡£MEOW R15Ò²Ìá¹©ÁË°üÀ¨¶à¹¦ÄÜType-C¡¢USB3.2¡¢HDMIÔÚÄÚµÄ·á¸»½Ó¿Ú£¬ÎªÁ¬½Ó¸÷ÀàÍâÉèÌá¹©ÁËÁé»îÐÔ£¬²¢ÇÒÖ§³ÖPD¿ì³ä¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔ´ó·ùÌáÉý³äµçËÙ¶È¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬MEOW R15ÓÎÏ·±¾²»½öÔÚÍâ¹ÛÉÏ×·Çó³±Á÷È¤Î¶£¬¸üÔÚÓ²¼þÅäÖÃºÍAIÐÔÄÜÉÏÌá¹©ÁËÇ¿´óÖ§³Ö¡£Æä²»½öÂú×ãÓ²ºËÍæ¼Ò¶ÔÓÚÓÎÏ·µÄ¿Á¿ÌÐèÇó£¬Ò²ÊÊºÏÄÚÈÝ´´×÷Õß½øÐÐ¸ßÐ§´´×÷£¬¼ÓÉÏ×îµÍ6699ÔªµÄÊ×·¢¼Û¸ñ£¬MEOW R15ÎÞÒÉÊÇÒ»¿î·Ç³£ÖµµÃÑ¡¹ºµÄÈ«ÄÜÓÎÏ·±¾¡£
¾©¶«Á´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100088716145.html#none
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â