Ë÷Ì©È«ÐÂÕÆ»ú½«ÁÁÏàCES 2025£ººËÐÄÅäÖÃÈ«ÃæÉý¼¶
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ç°¶ÎÊ±¼ä£¬Ë÷Ì©Ðû²¼½«»á·¢²¼È«ÐÂÒ»´úµÄÕÆ»ú£¬²¢³ÆÆä»áÅä±¸±ÈÇ°´ú¸üÇ¿´óµÄÓ²¼þ£¬ÍâÃ½VideocardzÒ²Í¸Â¶Æä¸ü¼Ó¶àÉý¼¶Ï¸½Ú¡£
¾ÝÁË½â£¬Ë÷Ì©µÄÐÂÒ»´úÕÆ»ú½«»á´ÓAMDÈñÁú7 8840UÉý¼¶µ½ÈñÁúAIÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬Õâ±íÃ÷Ëü½«´îÔØAI 300ÏµÁÐÖÐµÄÒ»Ô±¡£³ýÁËÈ¥ÄêÍÆ³öµÄ¡°Strix Point¡±Íâ£¬ÈñÁúAI 300ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷»¹»á°üº¬CES 2025ÉÏ¼´½«µÇ³¡µÄ¡°Krackan Point¡±ºÍ¡°Strix Halo¡±£¬²»¹ý¿¼ÂÇµ½Ç°ÕßµÄGPU¹æÄ£Ì«Ð¡£¬ÐÔÄÜÉÏ²»Ì«¹»£¬ºóÕßËäÈ»ÐÔÄÜ»á¸üÇ¿£¬µ«¹æÄ£Ì«´ó£¬¹¦ºÄ¹ý´ó£¬ËùÒÔ»ù±¾¾ÍÊÇ¡°Strix Point¡±ÖÐµÄÈñÁúAI 9 365»òÕßÈñÁúAI HX 370£¬ÎÒ¸öÈË¾õµÃºóÕß¸ÅÂÊ´óÒ»Ð©£¬ËüÓÐ×Å16CUµÄRDNA 3.5¼Ü¹¹µÄºËÏÔ£¬Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏÒÑ¾ÓÐ´îÔØ¸Ã´¦ÀíÆ÷µÄ²úÆ·ÁË¡£
³ýÁË´¦ÀíÆ÷Íâ£¬ÆäÄÚ´æºÍÓ²ÅÌÒ²½«½øÐÐÉý¼¶¡£Ä¿Ç°µÄË÷Ì©ZONEÅä±¸µÄÊÇLPDDR5X-7500ÄÚ´æ£¬Ô¤¼Æ»áÉý¼¶µ½ÈñÁúAI 300ÏµÁÐÖ§³ÖµÄLPDDR5X-8000ÄÚ´æ£¬Í¬Ê±ÄÚ´æÈÝÁ¿Ó¦¸ÃÒ²»áÌáÉýµ½32GB£¬ÕâÑù¿ÉÒÔ¸øºËÏÔ·ÖÅä¸ü¶àµÄÄÚ´æ¡£´æ´¢Ó¦¸Ã»á´Ó512GB NVMe M.2 PCle 4x4Éý¼¶µ½1TB£¬Âú×ãÓÃ»§¸ü¶àµÄ´æ´¢ÐèÇó¡£
ÁíÍâ£¬Õâ¿îÉè±¸½«»á²ÉÓÃ°×É«µÄÉè¼Æ£¬Ëü½«»áÔÚCES 2025ÉÏÕýÊ½ÁÁÏà£¬µ«¾ßÌå·¢ÊÛÈÕÆÚÔÝÊ±»¹Î´Öª£¬¼Û¸ñÉÏ¿ÉÄÜ»á±ÈÇ°´úµÄ6399Ôª¸ü¹óÒ»Ð©¡£
Ë÷Ì©µÄÊ×¿îÕÆ»úÔÚÈ¥ÄêÄêÖÐµÄ2024Ì¨±±¹ú¼ÊµçÄÔÕ¹ÉÏÕýÊ½ÁÁÏà£¬µ«ÓÉÓÚÖÖÖÖÔÒò£¬Ö±µ½È¥Äê12ÔÂ·Ý²ÅÕýÊ½·¢ÊÛ£¬×ÅÊµÊÇÓÐµãÍíÁË¡£½ñÄê¿ªÄê¾Í·¢ÐÂÆ·ËãÊÇ¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ£¬¶øÇÒÓÐ×Å½ÏÎªÃ÷ÏÔµÄÓ²¼þ²ãÃæµÄÉý¼¶£¬²»¹ý¶ÔÓÚ¸ÕÂòÍêÇ°´ú²úÆ·µÄÏû·ÑÕßÀ´ËµËãÊÇ¸öÐ¡±³´Ì°É¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â