ÏµÍ³¡¢²Ù¿Ø¡¢ÐÔÄÜµÈÈ«ÃæÉý¼¶ ROG XBOX ÕÆ»úXÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Ê×·¢µ½ÊÖ6499Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿10ÔÂ16ÈÕÏÂÎç£¬ROGÕÙ¿ªÐÂÆ··¢²¼»á£¬·¢²¼ÁËÓëXBOXÁªÊÖ´òÔìµÄÊ×¿î´¿ÑªXBOXÕÆ»ú¡ªROG XBOXÕÆ»úX£¬ÓµÓÐ´¿ÑªÁªºÏ¡¢´¿ÑªÕÆ¿Ø¡¢´¿ÑªºËÐÄÒÔ¼°ÌåÑé½ø½×µÈÌØµã£¬Ê×·¢ÊÛ¼ÛÎª6499Ôª¡£ROG´Ë´ÎÁªºÏÎ¢ÈíXBOXÍÅ¶Ó£¬ÊµÏÖ¶àµã¶¨ÖÆ£¬´øÀ´XboxÈ«ÆÁÌåÑé¡¢Xbox¶¨ÖÆ»¯ÏµÍ³¡¢È«ÐÂÈËÌå¹¤Ñ§ÎÕ°ÑµÈ¶àÏî´´ÐÂÉè¼Æ¡£Í¬Ê±´îÔØÁËAMD×¨ÎªÕÆ»ú´òÔìµÄÈñÁúAI Z2 Extreme´¦ÀíÆ÷£¬Ìá¹©ÁË¸üÇ¿µÄÓ²¼þÐÔÄÜ£¬»¹ÓÐ1080P 120HzÔÉúºáÆÁµÈ¡£
´¿ÑªÁªºÏ
Õâ´ÎROGÓëÎ¢ÈíXBOXÍÅ¶Ó½øÐÐÁËÉî¶ÈµÄºÏ×÷£¬ÎªROG XBOXÕÆ»úX´øÀ´ÁËXbox¶¨ÖÆ»¯WindowsÏµÍ³£¬¿ª»ú¼´¿É½øÈëXboxÈ«ÆÁÌåÑé£¬È«ÐÂUIÕë¶ÔÕÆ»úÊ¹ÓÃÇé¾°ÓÅ»¯£¬ÌØ±ðµ÷ÓÅÏµÍ³×ÊÔ´ÀûÓÃ¡£½çÃæ²Ù×÷£¬¼üÅÌÊäÈë¾ù¿ÉÊ¹ÓÃÒ¡¸ËºÍ°´¼üÍê³É²Ù×÷¡£
¶øÇÒÔÚXboxÈ«ÆÁÌåÑéÏÂ£¬Íæ¼Ò²»½ö¿ÉÒÔ³©ÍæXboxÆ½Ì¨ÓÎÏ·£¬Ò²¿É·½±ãµØÍê³ÉÆäËû¸÷Ö÷Á÷ÓÎÏ·Æ½Ì¨¡¢¶ÀÁ¢ÓÎÏ·ºÍÈý·½Èí¼þµÄÏÂÔØÒÔ¼°°²×°£¬²¢Í¨¹ýXbox»ò°Â´´ÖÐÐÄSEÓÎÏ·¿â¿ìËÙÆô¶¯£¬ÎÞÐèÔÙÍË»Ø´«Í³Windows½çÃæ¡£
Õâ´Î»¹¼ÓÈëÁË×¨ÊôXbox°´¼ü£¬Éî¶ÈÈÚºÏ¿ØÖÆÖÐÐÄ£¬ÎÞÂÛÓÎÏ·ÖÐ»¹ÊÇÓÎÏ·Íâ£¬¾ù¿É¼²ËÙºô³ö£¬°ïÖúÍæ¼Ò¿ìËÙµ÷½Ú³£¹æÉèÖÃºÍ¸÷ÏîÓÎÏ·²ÎÊý¡£È«ÐÂÉý¼¶µÄ°Â´´ÖÇ¿ØÖÐÐÄSE£¬¼¯³É°´¼üÓ³Éä¡¢ÓÎÏ·ÉèÖÃµµ¡¢ÐÔÄÜÄ£Ê½µ÷½Ú¡¢BIOS¼°Çý¶¯¸üÐÂµÈ·á¸»ÉèÖÃ£¬Ò»Õ¾Ê½Âú×ãÍæ¼ÒµÄ×Ô¶¨ÒåÓë¹ÜÀíÐèÇó¡£°Â´´ÖÐÐÄSEÅäºÏXboxÈ«ÆÁÌåÑé£¬½«»á¸øÍæ¼Ò´øÀ´µß¸²ÐÔµÄÈ«ÐÂ³©¿ìÕÆ»úÌåÑé¡£
´¿ÑªÕÆ¿Ø
ROG XBOXÕÆ»úX»ùÓÚ³õ´úROGÕÆ»úµÄÓÃ»§·´À¡£¬´ó·ùÉý¼¶ÁËÎÕ³ÖÌåÑé¡£ËüÃÇÓëXboxÁªºÏµ÷½ÌÊÖ±ú£¬²ÉÓÃÁËÓëXboxÔÉúÊÖ±úÍ¬¿îÈËÌå¹¤Ñ§ÎÕ°ÑÉè¼Æ£¬¸ü¼ÓÆõºÏÊÖÕÆ×ÔÈ»ÇúÏß£¬²¢ÇÒ¾«ÐÄÓÅ»¯ÁËÄÚ²¿½á¹¹£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÊæÊÊµÄÎÕ³ÖÊÖ¸Ð¡£Ëü»¹ÒýÈëXbox±êÖ¾ÐÔµÄÂö³å°â»ú¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÏ¸ÄåµÄÕð¶¯·´À¡ÔöÇ¿ÓÎÏ·³Á½þ¸Ð£¬´òÔìROGÊ·ÉÏ×îÊæÊÊ¡¢×î¾ß´úÈë¸ÐµÄÕÆ»úÉè±¸¡£Í¬Ê±±£ÁôÔ²¶¥ABXY°´¼ü¡¢·À»¬ÎÆÀíÓëÇãÐ±µ¹½ÇµÈÓÅÐãÉè¼Æ£¬ÊµÏÖÎÕ³ÖÊÖ¸ÐµÄÈ«ÃæÌáÉý¡£
´¿ÑªºËÐÄ
ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬Õâ¿îÕÆ»úÊ×·¢´îÔØAMDÈñÁúAI Z2 Extreme´¦ÀíÆ÷£¬»ùÓÚ¡°Zen 5¡±¼°¡°Zen 5c¡±¼Ü¹¹´òÔì£¬8ºËÐÄ16Ïß³ÌÉè¼Æ£¬¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.0GHz;¼¯³ÉÁËÓµÓÐ16×éRDNA 3.5 GPU¼ÆËãµ¥ÔªRadeon 890MºËÏÔ£¬ÐÔÄÜ¿ÉÒÔæÇÃÀ¶ÀÏÔ¡£¼¯³É50 TOPSËãÁ¦NPU£¬ÎªÕÆ»úÉè±¸×¢ÈëAIËãÁ¦£¬¼ÓËÙ±¾µØAI´¦Àí£¬´øÀ´¸üÖÇÄÜµÄÓÎÏ·ÓëÓ¦ÓÃÌåÑé¡£
Í¬Ê±»¹Åä±¸24GB LPDDR5X-8000MHz¸ßÆµÄÚ´æÓë1TB M.2 2280È«³ß´ç¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬È«³ß´çµÄSSD²å²ÛÒ²·½±ãÓÃ»§ºóÐø×ÔÐÐÀ©Õ¹Éý¼¶¡£Ëü´îÔØ80Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÅäºÏZen 5¼Ü¹¹µÄ³öÉ«ÄÜÐ§±íÏÖ£¬Ðøº½±íÏÖ½ø½×£¬Ö§³ÖÍæ¼ÒÔÚ´óÐÍ3AÓÎÏ·ÖÐ³Ö¾Ã¼¤Õ½¡£
ÌåÑé½ø½×
ROG XBOX ÕÆ»úX»¹ÎªÍæ¼ÒÃÇÅä±¸ÁËÒ»¿é7Ó¢´çµÄ¸ßËØÖÊÔÉúºáÆÁ£¬ÓµÓÐ500nits¸ßÁÁ¶È£¬120Hz³¬¸ßË¢ÐÂÂÊÈÃFPSÀàÓÎÏ·»Ãæ¹ý¶É×ÔÈ»£¬ÕÆÉÏÕ½¶·Ë¿»¬Ë³³©£¬ÅäºÏFreeSync¼¼Êõ»¹¿ÉÓÐÐ§¼õÉÙ»ÃæËºÁÑ¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬Ìá¹©ÁË2¸öUSB-C½Ó¿Ú£¬ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³ÖUSB 4£¬ÓµÓÐ×î¸ß40Gbps´«ÊäËÙÂÊ;ÁíÍâÒ»¸öDP 2.1ºÍPD 3.0 100W¡£´ËÍâ£¬»¹±£ÁôÁË3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Ìá¹©MicroSD¿¨²Û£¬µçÔ´¼ü»¹Ö§³ÖWindows HelloÖ¸ÎÆ½âËø£¬ÃâÈ¥ÊäÈëÃÜÂëµÄÂé·³¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×÷ÎªROGÓëXBOXÍÅ¶ÓÁªÊÖ´òÔìµÄ¡°´¿Ñª¡±ÕÆ»ú£¬ROG XBOXÕÆ»úXÓµÓÐXbox¶¨ÖÆ»¯WindowsÏµÍ³£¬ÈÃÆäUI½çÃæºÍ²Ù×÷¶¼¸üÏñÊÇÒ»¿îÓÎÏ·»ú£»ÊÖ±ú²¿·Ö»¹½øÐÐÁË´ó·ùµÄÓÅ»¯ºÍÉý¼¶£¬ÈÚÈëÁËXboxÔÉúÊÖ±úµÄÉè¼Æ£¬ÎÕ³Ö¸üÎªÊæÊÊ£¬»¹ÒýÈëÁËXbox±êÖ¾ÐÔµÄÂö³å°â»ú¼¼Êõ£¬ÔöÇ¿ÁËÓÎÏ·³Á½þ¸Ð¡£ºËÐÄÅäÖÃÒ²½øÐÐÁËÉý¼¶£¬È«ÐÂµÄÈñÁúAI Z2 Extreme´¦ÀíÆ÷²»½öÐÔÄÜ¸üÇ¿£¬¶øÇÒÄÜÐ§±íÏÖ¸üÎª³öÉ«£¬ÔÚµÍ¹¦ºÄÏÂ¼´¿ÉÌá¹©³öÉ«µÄÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬ÑÓ³¤ÁËÕÆ»úµÄÐøº½Ê±¼ä£¬¿ÉÒÔÈÃÍæ¼Ò³Ö¾ÃÕ½¶·¡£Ä¿Ç°Õâ¿îÕÆ»úÊ×·¢ÊÛ¼ÛÎª6499Ôª£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÍæ¼Ò²»Òª´í¹ýÅ¶~
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â