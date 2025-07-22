AI³¬Çá±¡±¾Ñ¡¹ºÖ¸ÄÏ£º¹ú²¹µþ¼ÓPLUSÈ¯ »ªË¶ÁéÒ«14 Air¸üºÏÊÊ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¶ÔÓÚµ±ÏÂÄêÇáÈËÀ´Ëµ£¬¹¤×÷Ð§ÂÊ¡¢Æ·ÖÊÉú»îÓë×ÔÎÒÄÚÐÄµÄ×·ÇóÈýÕßÊÇÈ±Ò»²»¿ÉµÄ´æÔÚ¡£ËûÃÇÔÚÑ¡Ôñ×Ô¼ºµÄ±Ê¼Ç±¾Ê±£¬Í¬ÑùÓÐ×Å×ÔÎÒ±í´ïµÄÐèÒª¡£Ò»¿î±Ê¼Ç±¾µçÄÔ²»ÔÙ½ö½öÊÇÒ»¸ö°ì¹«¹¤¾ß£¬¸üÊÇÒ»¼þÕÃÏÔÆ·Î»¡¢ÆõºÏÉú»î·½Ê½µÄÆ·ÖÊµ¥Æ·¡£×î½ü£¬¹ú¼Ò²¹ÌùÕþ²ßÒ²ÎªÎÒÃÇÑ¡¹ºÐÄÒÇµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ´øÀ´ÁË¸ü¶àÊµ»Ý¡£ÔÚÖÚ¶à±Ê¼Ç±¾ÖÐ£¬»ªË¶ÁéÒ«14 Air AI³¬Çá±¡±¾Æ¾½èÇá±¡ÓÖ²»Ê§Ç¿´óµÄÐÔÄÜ¡¢³öÉ«µÄAI·þÎñÒÔ¼°ÓÅÐãµÄÉè¼ÆÍÑÓ±¶ø³ö£¬³ÉÎª¿Æ¼¼ÓëÃÀÑ§ÈÚºÏµÄÓÅÐãµä·¶¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 AirÕû»úÇáÔ¼1.15kg£¬±¡ÖÁ1.1cm£¬ÇáÓ¯µ½¿ÉÒÔµ¥ÊÖÍÐÆð£¬ÇáËÉ·Å½øËæÉíµÄ°ü°ü£¬Õâ¶ÔÉÏ°àÍ¨ÇÚ¡¢³ö²îÂÃÐÐ£¬ÓÈÆäÊÇ¶à³¡¾°ÒÆ¶¯°ì¹«¶¼ºÜÓÐ°ïÖú£¬×ÔÓÉ¡¢ÎÞ¾ÐÎÞÊø¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 AirµÄAÃæ²ÉÓÃ´´ÐÂ¸ß¿Æ¼¼ÌÕ´ÉÂÁ²ÄÖÊ£¬²»½öÄÍÄ¥¿¹Ö¸ÎÆ£¬»¹´øÀ´ÁËÎÂÈóÏ¸ÄåµÄ¶ÀÌØÖÊ¸Ð¡£
Ñ©Óò°×ºÍÉ½á°»ÒÁ½ÖÖ×ÔÈ»ÅäÉ«Áé¸ÐÔ´×Ô´ó×ÔÈ»µÄ´¿¾»ÓëÉîåä£¬¸ü·ûºÏ¶ÔÉóÃÀÓÐ×·ÇóµÄ¸ß¶ËÈËÊ¿¡£´îÅäÁéÒ«¾µä¼¸ºÎÏßÌõ£¬¼òÔ¼¶ø²»Ê§¸ßÑÅ£¬Õâ²»½öÊÇ°ì¹«µçÄÔ£¬¸üÊÇ¾«ÐÄµñ×ÁµÄÒÕÊõÆ·¡£
Çá±¡Ö®Íâ£¬»ªË¶ÁéÒ«14 AirÃ»ÓÐÔÚÐÔÄÜ·½Ãæ´òÕÛ¿Û¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃÏÈ½øµÄ´óÐ¡ºË¼Ü¹¹£¬8ºËÐÄ8Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬î£Æµ¸ß´ï4.8GHz£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ´¦Àí¡£ÔÚ¹¤×÷ÖÐ¿ÉÒÔ¿ìËÙÏìÓ¦£¬Á÷³©ÔËÐÐ£¬´ó´óÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£ÕâÃ¶´¦ÀíÆ÷»¹ÄÚÖÃÔöÇ¿NPUÒýÇæ£¬´øÀ´¸ß´ï47 TOPSµÄNPU AIËãÁ¦£¬Õû»úAI×ÜËãÁ¦À´µ½115 TOPS£¬ÈÃ±¾µØAI´´×÷Á÷³©¸ßÐ§¡£
Ultra 7 258V¼¯³ÉµÄÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅ™ GPU»ùÓÚµÚ¶þ´úXe¼Ü¹¹Çý¶¯£¬ÔÚÍ¼ÐÎÐÔÄÜ·½ÃæÓÐÁË²»Ð¡µÄ½ø²½;²¢ÇÒµÃÒæÓÚLunar LakeÏÈ½øµÄMoP¹¤ÒÕ£¬ÐÂ¿îUltra 7´¦ÀíÆ÷½«ÄÚ´æÓëCPU¹²Í¬·â×°£¬¶ø»ªË¶ÁéÒ«14 Air´îÔØµÄ32GB LPDDR5XµÄÄÚ´æ£¬ÆµÂÊ¸ß´ï8533MT/S£¬ÔÚÊÓÆµ¼ô¼¡¢ÓÎÏ·ÓéÀÖ¡¢AIÄÚÈÝÊä³öµÈ·½ÃæÌáÉýÃ÷ÏÔ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÓÃ»§¶àÈÎÎñ´¦ÀíµÄÐ§ÂÊ¡£
Í¬Ê±£¬ÅäºÏ72Wh´óÈÝÁ¿³¤ÊÙµç³Ø£¬ÔÚÏÈ½øÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´øÀ´µÄµÍ¹¦ºÄÓÅÊÆÏÂ£¬ÊµÏÖÔ¼22Ð¡Ê±µÄ³Ö¾ÃÐøº½£¬ÈÃÄãÎÞÐèµ£ÐÄµçÁ¿ÎÊÌâ£¬ËæÊ±ËæµØ±£³Ö¸ßÐ§×´Ì¬¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 Air»¹ÒýÈëÁË ¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡± AI ¶ËÔÆ½áºÏÒ»Ìå´óÄ£ÐÍ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé£¬¸²¸Ç°ì¹«¡¢´´×÷¡¢Ñ§Ï°µÈ³¡¾°¡£ËüÖ§³ÖÖÇ»ÛÎÊ´ð¡¢AI»æÍ¼¡¢µçÄÔÉèÖÃ¡¢Èí¼þ¿ØÖÆ¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÈ·á¸»µÄ¹¦ÄÜ¡£ÔÚ´´×÷Ê±£¬ËüÄÜ³ÉÎªÄãµÄ´´Òâ»ï°é£¬¸ù¾ÝÄãµÄÐèÇóÌá¹©Áé¸ÐºÍ½¨Òé;ÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐ£¬¸üÊÇÌùÐÄÖúÊÖ£¬µ÷½ÚÆÁÄ»ÁÁ¶È¡¢¿ØÖÆÀ¶ÑÀ¿ª¹Ø¡¢µ÷ÕûÒôÁ¿´óÐ¡µÈÓ²¼þ²Ù×÷£¬ÈÃ²Ù×÷±äµÃ¸ü¼Ó±ã½Ý¸ßÐ§¡£Ëü»¹Ö§³Ö¶Ô´óÁ¿ÎÄ±¾½øÐÐ×Ü½áºÍ¹éÄÉ£¬×Ô¶¯Éú³É»áÒé¼ÍÒª£¬½ÚÊ¡Ê±¼äÌáÉýÐ§ÂÊ;½«¸÷ÖÖÎÄ¼þ×ÊÁÏ·ÅÈëÄ£ÐÍÖÐÑ§Ï°£¬¹¹½¨ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ±¾µØÖªÊ¶¿â;¼´Ê¹ÔÚÃ»ÓÐÍøÂçµÄÀëÏß»·¾³ÏÂ£¬¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±ÒÀÈ»ÄÜ¹»Õý³£¹¤×÷£¬ËæÊ±ÎªÄãÅÅÓÇ½âÄÑ¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 AirÅä±¸ÁË2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁ¡£100%P3Ó°Ôº¼¶¹ãÉ«Óò¡¢10-bitÉ«Éî¡¢ËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬³ÊÏÖ³ö·á¸»ÏÊ»îµÄÉ«²Ê;1000000:1³¬¸ß¶Ô±È¶ÈÈÃ»ÃæÏ¸½ÚÏËºÁ±ÏÏÖ;Æ½¾ù¦¤E<1µÄ¸ßÉ«×¼£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½çÓëWindows HDR£¬»¹Ô±¾ÕæÉ«²Ê¡£
ÑÛÏÂÕýÖµ¹ú¼Ò²¹ÌùÕþ²ßÆÚ¼ä£¬¹ºÂò»ªË¶ÁéÒ«14 Air¿ÉÏíÊÜ³¬ÖµÓÅ»Ý£¬²¿·ÖµØÇø×î¸ßÁ¢¼õ20%£¬¸üÓÐ500ÔªPlus»áÔ±È¯¼Ó³Ö£¬½öÐè6799.2Ôª¾ÍÈÃÄãÄÜ¹»½«Õâ¿î¼¯¿Æ¼¼ÃÀÑ§ÓëÇ¿´óÐÔÄÜÓÚÒ»ÉíµÄAI³¬Çá±¡±¾´ø»Ø¼Ò¡£Èç´ËÄÑµÃµÄ»ú»á£¬Ç§Íò²»Òª´í¹ý£¬ÈÃ»ªË¶ÁéÒ«14 Air³ÉÎªÄãÕ¹ÏÖÌ¬¶È¡¢ÉóÃÀÓëÉú»î·½Ê½µÄ»ï°é£¬¿ªÆô±ã½Ý¡¢¸ßÐ§µÄÈ«ÐÂ½×¶Î¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100141453386.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â