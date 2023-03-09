满血4060游戏本ROG魔霸7 Plus开启预约 首发到手价仅需9999元

【天极网笔记本频道】整个上半年，不少游戏大作争相上线，无论是《卧龙：苍天陨落》还是《霍格沃茨之遗》，都是备受玩家盛赞的3A大作，但想要用最佳效果运行这些震撼人心的游戏作品，一台极致的旗舰游戏本必不可少。正值ROG魔霸7Plus和魔霸7Plus超能版正在预约，咱们就介绍一下这两款产品。ROG魔霸7Plus搭载锐龙9 7845HX移动处理器+满血RTX4060笔记本电脑GPU+16GBDDR5内存，首发到手价9999元，另一台ROG魔霸7Plus超能版搭载锐龙9 7945HX移动处理器+满血RTX4080笔记本电脑GPU+2.5K/240Hz/P3广色域电竞屏，首发到手价15999元，这两款笔记本整体配置十分强悍。3月8日抢先预约，3月15日正式开售。

ROG魔霸7 Plus搭载AMD锐龙旗舰级处理器锐龙9 7845HX，这颗处理器单核最高频率高达5.2GHz，拥有12大核24线程，并且基于AMD最新的Zen 4架构，配备高达76MB的高速缓存，能够为游戏带来巨大提升。在跑分网站上，这颗处理器性能相比AMD上一代旗舰锐龙9 6900HX近乎翻倍，同时也超过了英特尔i9-12900HX大约30%。

ROG魔霸7 Plus可选RTX 4060和RTX 4070。RTX 4060采用了AD107核心，拥有8GB显存，支持英伟达最新发布的DLSS 3.0技术，在光追性能方面更上一层楼。相较上一代，这一代RTX 4060在功耗方面的提升十分明显，只需要更低功耗就能实现更高性能，这对于ROG魔霸7 Plus而言，意味着能够长时间输出强劲性能，维持140W满血的显卡性能输出水平。

此外，ROG魔霸7 Plus还配备PCIe4.0的1TB SSD和8GB+8GB DDR5双通道高性能内存，同时支持拓展至最高64GB的超大内存。得益于全新一代工艺，ROG魔霸7 Plus拥有185W的满功耗释放性能，面对3A大作可谓信手拈来。

其他方面，ROG魔霸7 Plus外观采用赛博朋克电竞风设计，配合白色发光Logo以及支持神光同步的U型底盘灯，游戏氛围十分浓厚。同时ROG魔霸7 Plus采用一块素质极高的17.3英寸赛事级电竞屏，拥有2.5K分辨率、240Hz刷新率和3ms的疾速响应时间，还支持DCI-P3广色域、杜比视界以及Adaptive Sync防撕裂技术。

ROG魔霸7 Plus将极致的用户体验同样延伸至散热上，全新的冰川散热架构2.0支持第二代液金高效导热，2个绝尘风扇+4个出风口+5热管的设计能够最大程度把热量带出机身，配合优秀的静音控制技术，能为玩家带来无与伦比的游戏体验。

ROG魔霸7 Plus超能版则是在ROG魔霸7 Plus的基础上性能更进一步，可选RTX 4080以及RTX 4090显卡，在性能方面几乎遥遥领先，同时凭借低功耗能够实现最大限度性能输出。而在处理器方面，ROG魔霸7 Plus超能版搭载同样是AMD旗舰级的锐龙9 7945HX，性能上与英特尔最新的i9-13980HX不分伯仲，非常强悍。

ROG魔霸7 Plus超能版拥有100W PD快充，支持双AMP智能扬声器，整机双烤功率能达到惊人的240W。在如此极限的性能输出下，ROG魔霸7 Plus超能版采用定制化均温板，CPU和显卡均使用Conductonaut Extreme二代液态金属导热，让热量能够及时被排出机身。

ROG魔霸7 Plus和ROG魔霸7 Plus超能版于3月8日正式开启预约，15日正式开售，此外，魔霸系列的亲民信仰游戏本ROG魔霸新锐2023版也可预约。ROG魔霸系列助力玩家征服3A大作，畅爽游戏不在话下!

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