屡屡获奖的华为智慧PC又添新机 MateBook D 16高能版开售

【天极网笔记本频道】1月24日，搭载i9-13900H处理器的华为MateBook D 16正式开售，同步开售的还有i5-13500H+16GB+1TB和i7-13700H+16GB+1TB等丰富硬件配置可选。

华为MateBook D 16高能版搭载英特尔旗舰级别移动处理器i9-13900H，拥有14核心24线程，配备6个性能核心和8个能效核心，既能轻松应对复杂高压任务，又能在低压负载时兼顾续航。同时最高睿频频率高达5.4GHz，能够胜任数据分析、工程制图、代码编译、多任务处理等办公场景。

作为一款大屏超联接笔记本，华为MateBook D 16高能版搭载一块顶级显示水准的16英寸护眼全面屏，并将尺寸控制在传统15英寸笔记本范围内。新机传承华为家族式全面屏设计，极窄边框且屏占比高达90%， 16:10黄金比例相比传统16:9屏幕，带来更宽阔的视野以及更丰富的内容显示。

1920×1200的分辨率比传统的1080P屏幕多出11.1%像素数量， 配合100%sRGB色域覆盖以及雾面防眩光设计，无论是查看网页还是观看视频、图片，都能呈现出栩栩如生的画面细节。同时凭借德国莱茵硬件低蓝光护眼认证和DC调光无频闪技术，降低长时间用眼疲劳。

华为MateBook D 16高能版配备独立数字小键盘，帮助财务人员、工程技术人员等频繁需要输入数字的人群，搭配大屏幕带来体验跃升。在70Wh大容量电池加持下，支持15小时本地视频播放，在外上课或移动办公，无须担心电量不足，持久续航令用户放心。

超联接特性，是华为MateBook D 16的一大优势。它一方面基于超材料天线技术，重点优化电路滤波、布线、电磁挡墙等设计，能够实现270米超远距离流畅播放在线视频，大幅减少假信号情况。并且着重优化弱信号下载、视频会议延迟等，保证用户持续享受稳定高速Wi-Fi网络。

在华为超材料天线加持下，大学生使用华为MateBook D 16高能版，再也不用担心抢课时网速不佳等问题。职场人员外出办公，也无惧网络波动造成的视频会议卡顿掉线。

另一方面，就是基于超级终端的多设备连接能力。超级终端具备多屏协同、多设备互联等特性，用户只需点击华为MateBook D 16高能版右下角的控制中心就能进入超级终端页面，不同设备一拉即合，省去复杂连接过程。连接后，PC屏幕上会直接显示手机、平板的画面，并且拓展出跨端文件传输、跨端文件搜索能力，甚至可以直接在大屏上跨端复制粘贴、操控手机、编辑文件、收发信息、接打电话。

华为MateBook D 16高能版的智慧特性，还建立在它强大的AI能力上。针对职场人士高频会议场景，支持「智慧会议」功能，包括AI慧眼、AI音效以及智慧语音三大特性。其中AI慧眼功能可以实时消除杂乱背景，生成虚拟背景，营造更具氛围感的会议空间。配合自研的「静谧空间通话」技术，通过人声纹识别，实现人声噪音的有效消除，即使用户身处任何复杂环境，都能无惧噪音轻松线上会议。

强大硬件结合智慧功能，让华为智慧PC极大提升用户体验，成为职场人员和大学生们的办公学习首选。行业内，不少媒体更是在一年一度的年底评选活动中，将多个奖项授予华为智慧PC，足见其产品专业影响力。

其中，华为MateBook X Pro首创八大创新手势，点击触摸板左上角可最小化当前窗口，关节双击截屏，双指关节双击录屏，让人机交互更简单高效。拥有旗舰设计水准和顶级硬件素质的它，与华为MateBook D 16分别获得中关村的年度百大优秀科技产品和2023年度推荐产品奖。

除此之外，华为MateBook X Pro微绒典藏版和华为MateStation X 2023款获得IT之家的领航奖，华为MateBook 14s 2023获得IT之家的口碑奖;华为MateBook 14s 2023获得IT68的年度产品奖;手机中国将华为MateBook X Pro 2023评为年度生产力轻薄本;电脑报将华为MateBook 16s 2023评为年度创新产品;机锋网将华为MateBook D 14 2023评为最佳全能轻薄本;;数字家庭还特别将华为MateBook D 14 2023评为2023年度数字家庭产品。

如此多奖项的背后，是华为智慧PC在技术和生态方面的行业引领。强大的跨设备互联，打破终端融合边界，实现无缝流转，带来智慧搜索、超级中转站等一系列创新功能。同时深入解决用户使用痛点，引入智慧交互，帮助用户体验得到前所未有的革新和颠覆。

最好再告诉大家一个好消息，年关将近，龙年换装备，上华为京东自营官方旗舰店购买MateBook D系列，最高可享500元优惠，性价比爆棚!