AMD CES 2025Ç°Õ°£º³ýÁËÒ»´ó²¨Ð¾ÐÂ´¦ÀíÆ÷£¬»¹ÓÐÐÂÏÔ¿¨ºÍFSR4.0
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄCES¹ú¼ÊÏû·Ñµç×ÓÕ¹½«»áÔÚÏÂ¸öÔÂ³õÀ¿ªá¡Ä»£¬¸÷´ó³§ÉÌ¶¼ÔÚÄ¦È²ÁÕÆ£¬×¼±¸·¢²¼×Ô¼ÒµÄÐÂÆ·¡£×÷Îª¡°³£¿Í¡±µÄAMDÒ²²»ÀýÍâ£¬Ëü½«ÔÚCES 2025ÉÏ·¢²¼Ò»´ó²¨ÐÂÆ·£¬°üÀ¨ÈñÁúAI MAX 300ÏµÁÐ(Strix Halo)¡¢ÈñÁúAI 300ÏµÁÐ(Krackan Point)¡¢ÈñÁú9000ÏµHX(Fire Range)¡¢ÈñÁú9 9900X3DÏµÁÐ¡¢ÈñÁúZ2 Extreme¡¢RX 9070ÏµÁÐ(RDNA 4)¡¢FSR 4.0¼¼ÊõµÈ£¬½ñÌì±ÊÕß¾Í´ø´ó¼ÒÌáÇ°ÁË½âÏÂÕâÐ©ÐÂÆ·¡£
ÈñÁúAI MAX 300ÏµÁÐ
ÎÒÃÇÒ»¸öÒ»¸öÀ´ËµÒ»Ëµ£¬Ê×ÏÈÊÇÈñÁúAI MAX 300(Strix Halo)ÏµÁÐ£¬Æä×îÖµµÃ¹Ø×¢µÄµã¾ÍÊÇ½«»á¼¯³É³¬´ó¹æÄ£µÄºËÏÔ¡£¸ÃÏµÁÐ»áÓÐ¶à¿îÐÍºÅ£¬¾ù²ÉÓÃZen 5¼Ü¹¹ºËÐÄ£¬°üÀ¨16ºË32Ïß³ÌµÄÈñÁúAI MAX+ 395£¬Ëü½«ÓµÓÐ40¸öRDNA3.5 CUµ¥ÔªµÄGPU;ÈñÁúAI MAX 390ÔòÎª12ºË24Ïß³Ì£¬ºËÏÔÍ¬ÑùÎª40CU;ÈñÁúAIMAX 385Îª8ºË16Ïß³Ì£¬ºËÏÔ²¿·ÖËõ¼õÎª32CU¡£
ÕâÐ©´¦ÀíÆ÷´îÔØµÄºËÏÔÃüÃûÒ²·¢ÉúÁË±ä»¯£¬ÔÀ´½Ð×öRadeon XXXM£¬¶øÏÖÔÚÃüÃû±ä³ÉÁËRadeon 8060SÒÔ¼°Radeon 8050SµÈ£¬Ç°ÕßÎª40¸öCU£¬¶øºóÕßÓµÓÐ32¸öCU¡£¸ù¾ÝÆØ¹â£¬Radeon 8060SÔÚ3DMarkÍ¼ÐÎ²âÊÔÖÐÈ¡µÃÁË12516·ÖµÄ³É¼¨£¬ÓëRTX 4060ÏµÁÐÏÔ¿¨ºÜ½Ó½ü£¬ÐÔÄÜÈ·ÊµºÜÇ¿¡£²»¹ýÆØÁÏÈË²¢Ã»ÓÐ¸ø³ö¾ßÌåµÄ²âÊÔÌõ¼þ£¬ËùÒÔÕâ¸ö³É¼¨½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌå»¹ÊÇµÃµÈÏà¹Ø²úÆ·ÕýÊ½ÉÏÊÐÊ±µÄÊµ²â±íÏÖ¡£
ÎÒ¸öÈË¾õµÃ£¬¸ÃÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¸ü¼ÓÊÊºÏÈ«ÄÜ±¾»òÕß¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬ÎÞÐè¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨¼´¿É»ñµÃÇ¿¾¢µÄCPUÐÔÄÜºÍ²»´íµÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬Ê¤ÈÎÈÕ³£°ì¹«¡¢´´×÷ÒÔ¼°ÓÎÏ·µÈ¶à³¡¾°µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
ÈñÁúAI 300ÏµÁÐ
È»ºóÊÇKrackan PointµÄÁ½¿î²úÆ·£¬ËûÃÇÁ¥ÊôÓÚÈñÁúAI 300ÏµÁÐ£¬Í¬Ñù»ùÓÚZen 5¼Ü¹¹£¬µ«¶¨Î»ÈëÃÅ¼°Ö÷Á÷ÊÐ³¡¡£ÆäÖÐÈñÁúAI 7 350²ÉÓÃÁË4¸öZen 5ºËÐÄÓë4¸öZen 5cºËÐÄµÄ×éºÏ£¬¹²8ºË16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5045MHz£¬16MBµÄÈý¼¶»º´æ¡£Ëü»¹½«´îÔØRadeon 860MºËÏÔ£¬ÓµÓÐ8¸ö¼ÆËãµ¥Ôª£¬²¢Åä±¸Strix HaloÏàÍ¬µÄXDNA2¼Ü¹¹NPU£¬Ô¤¼ÆËãÁ¦¿É´ï50 TOPS¡£´îÔØ¸Ã´¦ÀíµÄ²úÆ·ÒÑ¾ÔÚGeekbenchÉÏ³öÏÖ£¬µ¥Ïß³ÌµÃ·Ö2677£¬¶àÏß³ÌµÃ·Ö11742£¬¾ù³¬Ô½ÁËÈñÁú7 8845HSÓë¿áî£Ultra 7 258V¡£
ÁíÍâ»¹ÓÐÒ»¿î3¸öZen 5ºËÐÄÓë3¸öZen 5cºËÐÄ×éºÏµÄÐÍºÅ£¬Ô¤¼ÆÎªÈñÁúAI 5 340£¬×î´ó¼ÓËÙÆµÂÊÎª4.8GHz£¬Åä±¸Radeon 840MºËÏÔ£¬ÓµÓÐ4¸ö¼ÆËãµ¥Ôª£¬XDNA2¼Ü¹¹NPU¡£
ÈñÁú9000HX
×÷ÎªÃæÏò¸ß¶ËÓÎÏ·±¾²úÆ·ÏßµÄ´¦ÀíÆ÷£¬Ä¿Ç°¹ØÓÚÈñÁú9000HXÏµÁÐ(Fire Range)µÄÏûÏ¢²¢²»¶à¡£°´ÕÕÖ®Ç°µÄ²Ù×÷£¬¸ÃÏµÁÐ»Ø»á½«×ÀÃæ°æ±¾µÄÈñÁú 9000ÏµÁÐÒÆÖ²µ½ÒÆ¶¯¶Ë£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄZen 5¼Ü¹¹£¬Ê×ÅúÓ¦¸ÃÖ»ÓÐ16ºË32Ïß³ÌºÍ12ºË24Ïß³ÌµÄ¸ß¶ËÐÍºÅ¡£ÕâÁ½ÌìÔÚGeekbenchÉÏ³öÏÖÁËÒ»¿îAMDÐÂ´¦ÀíÆ÷ÑùÆ·£¬±àºÅ100-000001028-42_Y£¬¿´ÆðÀ´¾ÍÊÇFire RangeµÄÒ»Ô±£¬ËüÓÐ16ºËÐÄ32Ïß³Ì£¬»ù×¼ÆµÂÊ2.5GHz£¬ÃüÃû¿ÉÄÜÎªÈñÁú9 9955HX£¬»òÕßÈñÁú9 9945HX¡£
ÈñÁú9000X3DÏµÁÐ
½ñÄê10ÔÂµ×Ê±ºò£¬AMD´øÀ´ÁËÈñÁú7 9800X3D´¦ÀíÆ÷£¬Éý¼¶µ½ÁËÈ«ÐÂµÄZen 5¼Ü¹¹£¬»¹ÓµÓÐ×ÅµÚ¶þ´ú3D V-Cache»º´æµÄÉè¼Æ£¬ÖØÐÂÉè¼ÆÁËÐ¾Æ¬¶Ñµþ½á¹¹£¬ÓÅ»¯ÁËÆäÉ¢ÈÈºÍÐÔÄÜ¡£¶øÔÚCES 2025ÉÏ£¬ËüÃÇ½«´øÀ´¸ü¸ß¶ËµÄÐÍºÅÈñÁú9 9900X3DºÍÈñÁú9 9950X3D£¬Á½¿î´¦ÀíÆ÷¶¼»á²ÉÓÃË«CCDÉè¼Æ£¬Ç°ÕßÎª12ºË2Ïß³Ì£¬64MBµÄCCD»º´æ¡¢64MBµÄ3D»º´æÒÔ¼°16MBµÄ¶þ¼¶»º´æ£¬×Ü¹²140MBµÄ»º´æ;ºóÕßÎª16ºË32Ïß³Ì£¬ÓµÓÐ¾ªÈËµÄ144MB»º´æ£¬°üÀ¨64MBµÄCCD»º´æ¡¢64MBµÄ3D»º´æÒÔ¼°16MBµÄ¶þ¼¶»º´æ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÕâÁ½¿î´¦ÀíÆ÷ÔÚÆµÂÊÉÏ¿ÉÄÜ»áºÍ·ÇX3D°æ±¾Ò»Ñù¡£
¸ù¾ÝwccftechÆØ¹âÁËÒ»·ÝÄÚ²¿²âÊÔ³É¼¨£¬ÈñÁú9950X3DÏà±ÈÈñÁú9 7950X3D£¬Cinebench R23ÀíÂÛÅÜ·Ö·½Ãæ£¬ÈñÁú9 9950X3DµÄµ¥ºËÐÔÄÜÌá¸ßÁË9%£¬¶àºËÐÔÄÜÌá¸ßÁË16%¡£¡¶¹Âµº¾ª»ê6¡·ÌáÉý11%¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·ÌáÉý2%¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÌáÉý2%£¬Æ½¾ùÌáÉý·ù¶È5.66%¡£
Ïà±ÈÓÚÈñÁú7 9800X3D±»¹ÚÒÔ¡°×îÇ¿ÓÎÏ·U¡±Ö®Ãû£¬ÕâÁ½¿î²úÆ·Ôò»á¼æ¾ßÓÎÏ·ºÍÉú²ú´´×÷£¬¼Û¸ñÉÏÏà¶Ô»á¸ü¹óÒ»Ð©¡£
ÈñÁúZ2ÏµÁÐ
AMDÕâ´Î»¹½«´øÀ´ÃæÏòÕÆ»úµÄÐÂÒ»´ú´¦ÀíÆ÷ÈñÁúZ2ÏµÁÐ£¬Ô¤¼Æ»á°üº¬ÈýÖÖÐÍºÅ£¬²ÉÓÃÈýÖÖ²»Í¬µÄCPUºÍGPU¼Ü¹¹¡£×î¶¥¼¶µÄÐÍºÅÎªÈñÁúZ2 Extreme£¬²ÉÓÃÈñÁúAI 300ÏµÁÐÍ¬¿î¼Ü¹¹Strix Point£¬Í¬ÑùÒ²ÊÇ¡°´óÐ¡ºË¡±£¬ÓµÓÐ3¸öZen 5¼Ü¹¹ºËÐÄºÍ5¸öZen 5cºËÐÄ£¬¹²8ºË16Ïß³Ì£¬ÓµÓÐ16MBµÄÈý¼¶»º´æ£¬Åä±¸16CU RDNA 3.5¼Ü¹¹ºËÏÔ£¬ºÍÈñÁúAI 9 HX 370µÄ±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Í¼ÐÎÐÔÄÜÓÐÍû»ñµÃ·Ç³£¿É¹ÛµÄÌáÉý£¬¸øÓèÕÆ»úÓÃ»§¸üºÃµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
AMD»¹½«´øÀ´ÈñÁúZ2ºÍZ2G´¦ÀíÆ÷£¬Ç°ÕßÔ¤¼Æ»á²ÉÓÃ8¸öZen 4ºËÐÄ£¬Åä±¸12CU RDNA 3¼Ü¹¹ºËÏÔ£¬¿´ÆðÀ´ºÍÈñÁúZ1 ExtremeµÄ¹æ¸ñ²î²»¶à£¬ºÜ¿ÉÄÜ¾ÍÊÇËüµÄ¡°Âí¼×¡±ÐÍºÅ;ºóÕßÔò¸üÎªÀÏÒ»Ð©£¬Ô¤¼Æ»á²ÉÓÃ8¸öZen 3+ºËÐÄ£¬Åä±¸12CU RDNA 2¼Ü¹¹µÄºËÏÔ£¬¹æ¸ñÉÏ½Ó½üÓÚÈñÁú7 6800H£¬ËüÊÇÒ»¿îAMDÔÚ2022Äê·¢²¼µÄ´¦ÀíÆ÷¡£
Èý¿îÐÍºÅ£¬Èý´ú¼Ü¹¹£¬Ö»ÄÜ¸øAMD¿Û¸ö666¡£µ±È»À²£¬AMDÕâ²¨²Ù×÷ÏÔÈ»ÊÇÏëÔÚ±ãÐ¯Éè±¸Õâ¿é½øÐÐ¸üÎªÏ¸·ÖµÄ²¼¾Ö£¬Îª¸ß¶Ë¡¢ÖÐ¶ËÒÔ¼°ÈëÃÅ¼¶±ðµÄÕÆ»ú¶¼Ìá¹©¶ÔÓ¦µÄ´¦ÀíÆ÷¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
RX 9070ÏµÁÐ
³ýÁË´¦ÀíÆ÷Íâ£¬AMD»¹½«ÔÚÕâ´ÎµÄCES 2025ÉÏ´øÀ´È«ÐÂµÄÏÔ¿¨£¬²»½öÖ±½ÓÌø¹ýÁË8000ÏµÁÐ£¬¶øÇÒÃüÃû·½Ê½Ò²·¢ÉúÁË·Ç³£´óµÄ±ä»¯£¬ÆÄÓÐÏòÓÑÉÌÑ§Ï°µÄÒâÎ¶¡£Ê×ÅúµÇ³¡µÄ½«ÊÇRX 9000ÏµÁÐÏÔ¿¨×î¸ß¶ËÐÍºÅRadeon RX 9070ÏµÁÐÏÔ¿¨¡£
RX 9070 XTÔ¤¼Æ²ÉÓÃNavi 48 XTXÐ¾Æ¬£¬Åä±¸4096¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷¡¢256-bit 16GB GDDR6ÏÔ´æ£¬µÈÐ§ÆµÂÊ20GHz£¬´ø¿í640GB/s¡£¸ù¾ÝÆØÁÏÈË@All_The_Watts·¢²¼µÄ½ØÍ¼ÏÔÊ¾£¬RX 9070 XTÔÚTime Spy²âÊÔÖÐµÄÏÔ¿¨µÃ·ÖÎª22894·Ö£¬ÓëRX 7900 GREÏà±È½ö¿ìÁË2%£¬¶øÓëRX 7900 XTÏà±ÈÔòÂýÁËÔ¼17%£¬¶ø¶Ô±ÈÓÑÉÌµÄ»°£¬²î²»¶àºÍRTX 4070Ti´ò¸öÆ½ÊÖ¡£²»¹ý£¬ÕâÖ»ÊÇÀíÂÛÐÔÄÜ²âÊÔ£¬Êµ¼ÊÓÎÏ·±íÏÖÄ¿Ç°»¹ÉÐ²»Çå³þ¡£¶ø¸üµÍ¶ËµÄRX 9070Ôò»áÊÇNavi 48 XT£¬Á÷´¦ÀíÆ÷¼õÉÙµ½3584¸ö£¬ÏÔ´æÍêÈ«²»±ä¡£
´ÓÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢À´¿´£¬Õâ´ÎµÄÏÔ¿¨ÐÂÆ·ÐÔÄÜ²»¼°×Ô¼ÒµÄÇ°´úÆì½¢£¬¶Ô±ÈÓÑÉÌÖ»ÊÇÃþµ½ÁËRTX 4070 TiÕâÑù£¬¿öÇÒÃ÷Äê»¹ÓÐRTX 50ÏµÁÐ£¬¿ÉÒÔËµAMDËãÊÇÕ½ÂÔ·ÅÆúÁË¸ß¶ËÏÔ¿¨ÊÐ³¡£¬±Ï¾¹ÕâÐ©ÄêÒ»Ö±Å¬Á¦³å¸ß¶Ë£¬µ«Ð§¹ûÈ·Êµ²»Ì«ÀíÏë£¬ÄÑÒÔº³¶¯NVÔÚ¸ß¶ËÁìÓòµÄÖ÷µ¼µØÎ»£¬Òò´Ë×ª¶øÖ÷¹¥ÖÐ¶ËÖ÷Á÷ÊÐ³¡£¬ÓÃ¸ü¸ßµÄÐÔ¼Û±ÈÈ¥Õ÷·þÏû·ÑÕß£¬¿ÉÄÜ»á³ÉÎªAMDµÄÆÆ¾ÖÖ®Â·¡£
B850/840Ö÷°å
Ò»´óÅúµÄ¶¨Î»Ö÷Á÷ÊÐ³¡µÄB850/840Ö÷°å½«»áÔÚCES 2025ÉÏµÇ³¡£¬ËüÃÇÍ¬ÑùÊÇAM5½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖÈñÁú7000¡¢ÈñÁú8000G¡¢ÈñÁú9000Èý´ú²úÆ·¡£ÆäÖÐB850Ö÷°åÃæÏòÖ÷Á÷ÖÐ¶ËÖ÷Á÷Ïû·ÑÕß£¬ÐèÅä±¸PCIe 5.0 NVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»£¬¿ÉÑ¡ÏÔ¿¨PCIe 5.0Ö§³Ö£¬Ö§³Ö USB 3.2 Gen2¡Á2 20Gbps£¬ÔÊÐíCPU ºÍÄÚ´æ³¬Æµ¡£B640 Ö÷°åÔòÊÇÒ»¿îÃæÏòSI(ÏµÍ³¼¯³ÉÉÌ£¬System Integrator)¡¢ÉÌÓÃµÈ»·¾³µÄÐÔ¼Û±ÈÈëÃÅ¼¶Ö÷°å£¬Ö§³ÖPCIe 3.0£¬ÔÊÐíÄÚ´æ³¬Æµµ«²»Ö§³ÖCPU³¬Æµ¡£
B850Ö÷°åÔÚÓµÓÐ²»´íµÄÅäÖÃµÄÍ¬Ê±£¬¶Ô±ÈX870/X870E»áÓÐ×Å¸üºÃµÄÐÔ¼Û±È£¬²»¹ýÈç¹ûÄãÄ¿Ç°ÔÚÓÃB650Ö÷°å£¬ÏëÒªÉý¼¶ÈñÁú9000ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄ»°£¬ÆäÊµ²¢²»Ì«ÐèÒª»»Ö÷°å£¬Éý¼¶ÏÂBiOS¾Í¿ÉÒÔÖ§³ÖÀ²£¬¶øÇÒAM5½Ó¿Ú»áÓÃµ½2027Äê£¬Ö÷°å»¹ÄÜÓÃºÜ¾ÃÅ¶¡£
FSR4.0
³ýÁËÒ»´ó²¨Ó²¼þÐÂÆ·Íâ£¬È«ÐÂµÄFSR4.0ÓÐÍûÒ»Í¬µÇ³¡£¬×÷ÎªAMDÐÂÒ»´úµÄ³¬·Ö¼¼Êõ£¬Ëü½«»ùÓÚAI·½°¸£¬Í¨¹ýAIÌáÉýÖ¡Éú³ÉºÍÖ¡²åÖµµÄÐ§ÂÊ£¬ÒÔ×î´ó»¯µç³ØÐøº½£¬ÀûºÃÕÆ»úµÈ±ãÐ¯Ê½Éè±¸¡£
ÕâÀï¶àËµÒ»¾ä£¬Ïà±ÈÓÚ¸ô±ÚNVµÄDLSS½öÏÞÓÚ×Ô¼ÒÏÔ¿¨¿ÉÓÃ²»Í¬£¬¶øÇÒ×îÐÂµÄµÄ¼¼Êõ½öÏÞ×îÐÂµÄ¿¨£¬ÈçDLSS 3.0Ö»ÓÐRTX 40ÏµÁÐÄÜÓÃ£¬RTX 30ÏµÁÐÖ»Ö§³ÖDLSS 2.0£¬AMDµÄFSR¼¼Êõ¹ã·ºÖ§³Ö¶àÖÖÏÔ¿¨£¬A¿¨¡¢N¿¨¡¢I¿¨¶¼ÄÜÓÃ£¬¶øÇÒÏòÏÂ¼æÈÝ×öµÄÒ²¸üºÃÒ»Ð©£¬²»»á½öÏÞÓÚ×îÐÂÒ»´úµÄÏÔ¿¨£¬¿°³Æ¡°Òµ½çÁ¼ÐÄ¡±À²£¬Õâ´ÎµÄFSR4.0Ó¦¸ÃÒ²»áÈç´Ë¡£
Ð´ÔÚ×îºó
´ÓÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢À´¿´£¬Õâ´ÎCES 2025ÉÏ£¬AMDµÄÐÂÆ·È·ÊµÊÇ¹»¶àµÄ£¬º¸ÇÁËÕÆ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾¡¢Ì¨Ê½»úµÈ¶à¸öÆ·Àà¡£ÎÒ¸öÈË×îÆÚ´ýµÄÓ¦¸ÃÊÇÈñÁúAI MAX 300ÏµÁÐ£¬æÇÃÀÖÐ¶Ë¶ÀÏÔµÄºËÏÔ¾¿¾¹ÓÐ×ÅÔõÑùµÄ±íÏÖ·Ç³£ÖµµÃÆÚ´ý¡£ÁíÍâ£¬Õ½ÂÔ·ÅÆú¸ß¶ËÆì½¢ÏÔ¿¨ÊÐ³¡ËäÈ»¿´ÆðÀ´ÊÇ¸öÃ÷ÖÇµÄÑ¡Ôñ£¬µ«Èç¹ûÃ÷ÄêNVÍ¬Ñù·¢Á¦ÕâÒ»ÊÐ³¡£¬ÔÙ¼ÓÉÏIntelµÄI¿¨ÆäÊµÒ²Ãé×¼ÁËÖÐ¶ËÖ÷Á÷ÊÐ³¡£¬¾ºÕùÑ¹Á¦ÆäÊµÒ²²¢²»»á·Ç³£Ð¡¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â