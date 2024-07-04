¿ªÑ§µÚÒ»¿Î£ºÈçºÎ¸ù¾Ý×¨ÒµÑ¡ÔñÒ»¿îÊÊºÏÄãµÄ±Ê¼Ç±¾
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¸ß¿¼½áÊøÒÑ¾¿ìÒ»¸öÔÂ£¬¶ÔÓÚ¼´½«Ì¤Èë´óÑ§Ð£Ô°µÄÐÂÉúÃÇÀ´Ëµ£¬Ã¿Î»Í¬Ñ§¶¼ÃæÁÙ×ÅÐÂµÄÑ§Ï°ÌôÕ½Óë»úÓö¡£ÔÚÊýÖÇ»¯Ê±´ú£¬Ò»¿îºÏÊÊµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ²»½öÊÇÑ§Ï°µÄµÃÁ¦ÖúÊÖ£¬¸üÊÇÌáÉýÐ§ÂÊ¡¢ÍØ¿íÊÓÒ°µÄÖØÒª¹¤¾ß¡£¿¼ÂÇµ½²»Í¬µÄÑ§¿Æ¶ÔÓÚµçÄÔµÄÐÔÄÜ¡¢ÅäÖÃÓÐ×Å²»Í¬µÄÒªÇó£¬Ñ¡ÔñÒ»¿îÊÊºÏ×Ô¼ºÑ§¿ÆÐèÇóµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÖÁ¹ØÖØÒª£¬ÐèÒªÐÂÉúÃÇºÃºÃ×ö×ö¹¦¿Î¡£ÕâÆªÎÄÕÂ¾Í½«¸ù¾Ý²»Í¬×¨ÒµÐèÇó£¬ÏêÏ¸Ö¸µ¼´ó¼ÒÈçºÎÑ¡ÔñÒ»¿îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄ±Ê¼Ç±¾£¬ÖúÁ¦ÄãµÄÑ§Ï°Ö®ÂÃ¡£
Ò»¡¢¼ÆËã»ú¿ÆÑ§¼°Ïà¹ØÑ§¿Æ
¶ÔÓÚ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§¡¢Èí¼þ¹¤³Ì¡¢ÐÅÏ¢¼¼ÊõµÈ×¨ÒµµÄÍ¬Ñ§¶øÑÔ£¬Ò»¿îÐÔÄÜÇ¿¾¢µÄWindowsÏµÍ³±Ê¼Ç±¾ÊÇÊ×Ñ¡¡£¼øÓÚµ±Ç°MacÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾ÒÑÈ«Ãæ²ÉÓÃÆ»¹û×ÔÑÐµÄMÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬²¢ÏÞÖÆÁËWindowsÏµÍ³µÄ°²×°£¬ÕâÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏÏÞÖÆÁËÆäÔÚ×¨ÒµÈí¼þ¼æÈÝÐÔ·½ÃæµÄ±íÏÖ¡£ÔÚ¹úÄÚ£¬¾ø´ó¶àÊýµÄ¼ÆËã»ú×¨Òµ½ÌÑ§ºÍÏîÄ¿Êµ¼ù¶¼»ùÓÚWindows»·¾³´î½¨£¬Òò´Ë£¬Ñ¡ÔñWindows±Ê¼Ç±¾ÄÜ¹»È·±£ÎÞ·ì¶Ô½Ó¸÷Àà½ÌÑ§×ÊÔ´ºÍ¿ª·¢¹¤¾ß£¬±ÜÃâ°æ±¾²»¼æÈÝ»ò×ªÒëËÙ¶ÈÂýµÄÀ§ÈÅ¡£
ÍÆ¼öÅäÖÃ£ºÑ¡Ôñ´îÔØIntel»òAMD¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷µÄ±Ê¼Ç±¾£¬ÄÚ´æÖÁÉÙ16GB£¬ÓÐÌõ¼þµÄ¿ÉÒÔÉÏ32GB£¬¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ(SSD)ÈÝÁ¿¸ù¾ÝÐèÇóÑ¡Ôñ£¬½¨ÒéÖÁÉÙ512GB¡£ÏÔ¿¨·½Ãæ£¬ËäÈ»µ±ÏÂµÄ¼¯³ÉÏÔ¿¨ÒÑ¾ºÜÇ¿£¬×ãÒÔÓ¦¶Ô´ó²¿·Ö±à³ÌÐèÇó£¬µ«ÈôÓÐÍ¼ÐÎ´¦Àí»òÓÎÏ·ÐèÇó£¬¿É¿¼ÂÇÅä±¸¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨¡£
¶þ¡¢ÎÄ¿ÆÀà×¨Òµ
ÎÄ¿ÆÀàÈçÎÄÑ§¡¢ÀúÊ·¡¢ÕÜÑ§µÈ×¨ÒµµÄÍ¬Ñ§£¬ÈÕ³£Ñ§Ï°ÒÔÔÄ¶Á¡¢±Ê¼Ç¡¢ÎÄ×Ö´¦ÀíÎªÖ÷£¬Òò´Ë¶Ô±Ê¼Ç±¾µÄÐÔÄÜÒªÇóÏà¶Ô½ÏµÍ¡£Ãæ¶ÔÖÚ¶àµÄÔÄ¶Á¡¢ÎÄ×Ö´¦ÀíÄÚÈÝ£¬µ±ÏÂµÄÇá±¡±¾¿ÉÒÔºÜºÃµØÓ¦¶ÔÕâÐ©Çá¶È¸ºÔØ¡£¶øÏÖÔÚµÄÇá±¡±¾Ò²ÒÑ¾Óëµ±ÄêµÄÇá±¡±¾²»¿ÉÍ¬ÈÕ¶øÓïÁË£¬ÆäÐÔÄÜ²»½öÄÜ¼æ¹ËÒ»Ð©ÈÕ³£µÄÓéÀÖ»î¶¯£¬°üÀ¨ÐÞÐÞÍ¼»òÕß¼ô¼ôÊÓÆµÒ²ÍêÈ«¿ÉÒÔ¸ºµ££¬ÉõÖÁ¿ÉÒÔÔÚÄ³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏ¿ÉÒÔÍæÒ»Ð©´«Í³ÒâÒåÉÏµÄ3A´ó×÷¡ª¡ªÊÊµ±µ÷Õû»ÖÊÑ¡ÏîÒÔ¼°·Ö±æÂÊ¾Í¿ÉÒÔ¡£Çá±¡±¾µÄÓÅÊÆÒ²ÌåÏÖÔÚ¿ÉÒÔËæÉíÐ¯´ø£¬ÎÞÂÛÊÇÉÏ¿Î»¹ÊÇÈ¥Í¼Êé¹Ý£¬»¹ÊÇÔÚ²Î¼ÓÉçÍÅ»î¶¯¡¢¹Ù·½×éÖ¯»î¶¯µÄÊ±ºò¶¼ÄÜÊ¹ÓÃ£¬Ê®·Ö·½±ã¡£
ÍÆ¼öÅäÖÃ£ºÇá±¡±¾£¬´¦ÀíÆ÷Ñ¡ÔñIntel»òAMDµÄµÍÑ¹°æ±¾¼´¿É£¬ÄÚ´æ8GBÆð²½£¬SSDÈÝÁ¿¸ù¾Ý´æ´¢ÐèÇóÑ¡Ôñ¡£ÆÁÄ»ÖÊÁ¿¶ÔÎÄ¿ÆÉúÓÈÎªÖØÒª£¬½¨ÒéÑ¡Ôñ¸ß·Ö±æÂÊ¡¢É«²Ê×¼È·µÄÆÁÄ»£¬ÒÔÌáÉýÔÄ¶ÁÌåÑé¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬2024Äê´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾Ò²²»ÉÙ£¬ÕâÐ©Çá±¡±¾»¹¾ß±¸ÁËAI¹¦ÄÜ£¬ÄÜÔÚÄ³Ð©Ó¦ÓÃÖÐÌáÉýÐ§ÂÊ£¬¼õÉÙµÈ´ýµÄÊ±¼ä¡£
Èý¡¢Àí¿Æ¡¢¹¤¿Æ×¨Òµ
¶ÔÓÚÊýÑ§¡¢ÎïÀí¡¢»¯Ñ§¡¢»úÐµ¹¤³ÌµÈÀí¿Æ¡¢¹¤¿Æ×¨ÒµµÄÍ¬Ñ§£¬ÎÒÊÇºÜÍÆ¼öÑ¡Ôñ´´ÒâÉè¼Æ±¾»òÕßÓÎÏ·±¾µÄ£¬ÓÉÓÚÐèÒªÔËÐÐ¸´ÔÓµÄÄ£ÄâÈí¼þ¡¢±à³Ì¹¤¾ß¼°Í¼ÐÎ´¦ÀíÈí¼þ£¬¶Ô±Ê¼Ç±¾µÄÐÔÄÜÒªÇó½Ï¸ß¡£´´ÒâÉè¼Æ±¾»òÓÎÏ·±¾ÒòÆäÇ¿´óµÄ´¦ÀíÆ÷¡¢¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨¼°´óÈÝÁ¿ÄÚ´æ£¬³ÉÎªÕâÐ©×¨ÒµµÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£µ±È»£¬Èç¹ûÄãÏ£ÍûÄÜÔÚ·ÇËÞÉá»·¾³ÖÐÒ²ÇáËÉÊ¹ÓÃ£¬Çá±¡È«ÄÜ±¾Ò²ÊÇ²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£ÎÞÂÛÊÇ¶ÔCPU»¹ÊÇÏÔ¿¨µÄ¸ºÔØ¶¼»á¸ü¸ßÐ©¡£µ«ÊÇÈç¹ûÄãÏëÒªÉÔÎ¢±¡Ò»Ð©µÄ»úÐÍ£¬¿ÉÒÔÈÃÄã±È½ÏÇáËÉµØÔÚ³ýÁËËÞÉáÒÔÍâµÄµØ·½Ê¹ÓÃ£¬Çá±¡È«ÄÜ±¾È·ÊµºÜÖµµÃ¿¼ÂÇ¡£
ÍÆ¼öÅäÖÃ£º´´ÒâÉè¼Æ±¾»òÓÎÏ·±¾£¬´îÔØ¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷(ÈçIntel i7/i9»òAMD Ryzen 7/9ÏµÁÐ)£¬¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨(ÈçNVIDIA RTX30/40ÏµÁÐ)£¬ÄÚ´æÖÁÉÙ16GB£¬SSDÈÝÁ¿¸ù¾ÝÐèÇóÑ¡Ôñ¡£ÆÁÄ»·½Ãæ£¬¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ßÉ«ÓòµÄÆÁÄ»ÓÐÖúÓÚÌáÉýÍ¼ÐÎ´¦ÀíÐ§ÂÊ£¬²¢ÇÒ¸ø´ó¼Ò´øÀ´³öÉ«µÄ»ÃæÐ§¹û¡£
ËÄ¡¢ÒÕÊõÀà×¨Òµ
¶ÔÓÚÉãÓ°¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢ÊýÎ»»æÍ¼¡¢½¨Ä£µÈÒÕÊõÀà×¨ÒµµÄÐÂÉúÀ´Ëµ£¬Ò»¿îÄÜ¹»¸ßÐ§´¦ÀíÍ¼Ïñ¡¢ÊÓÆµ¼°¸´ÔÓÉè¼ÆµÄ±Ê¼Ç±¾ÖÁ¹ØÖØÒª¡£Èô²»ÏëÑ¡Ôñ¹ýÓÚ±¿ÖØµÄÓÎÏ·±¾£¬Æ«Çá±¡µÄ´´ÒâÉè¼Æ±¾ÊÇ¾ø¼ÑÑ¡Ôñ¡£ÕâÀà±Ê¼Ç±¾²»½ö¾ß±¸¸ßÐÔÄÜÅäÖÃ£¬»¹Õë¶ÔÒÕÊõÀà×¨ÒµÈí¼þ½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬Í¬Ê±Åä±¸¸ßÖÊÁ¿µÄÆÁÄ»ºÍ×¨ÒµµÄÏµÍ³Èí¼þ£¬ÈÃ´´×÷¸ü¼ÓµÃÐÄÓ¦ÊÖ¡£
ÍÆ¼öÅäÖÃ£º´´ÒâÉè¼Æ±¾»òÕßÓÎÏ·±¾£¬×¢ÖØ´¦ÀíÆ÷¡¢ÏÔ¿¨ÓëÄÚ´æµÄ¸ßÐÔÄÜ×éºÏ£¬Í¬Ê±¹Ø×¢ÆÁÄ»µÄÉ«²Ê×¼È·¶ÈºÍ·Ö±æÂÊ¡£¶ÔÓÚÓÐÉãÓ°ºÍÊÓÆµ¼ô¼ÐèÇóµÄÍ¬Ñ§À´Ëµ£¬»¹Ðè¿¼ÂÇ±Ê¼Ç±¾µÄ´æ´¢À©Õ¹ÐÔ¡£
²¹³ä£º2024Äê±»³ÆÎªAI PCÔªÄê£¬ÔÚ½ñÄêÍÆ³öµÄºÜ¶à±Ê¼Ç±¾ÍùÍù¶¼²ÉÓÃÁË´îÔØNPUµÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÕâÒ²Ê¹µÃÕâÐ©AI PCÄÜ¹»ÔÚ²»½ÓÈëÍøÂçµÄÇé¿öÏÂµ÷ÓÃ±¾µØµÄAIËãÁ¦Íê³ÉÒ»Ð©¹¤×÷¡£AI PCµÄÓÅÊÆ¾ÍÔÚÓÚ¿ÉÒÔÈÃÎÒÃÇµÄ±Ê¼Ç±¾¸ü¼ÓÖÇÄÜ£¬ÀýÈç¸öÈËÖÇÄÜÌå¿ÉÒÔ³ÉÎªÎÒÃÇµÄ¸öÈËÖúÊÖ£¬Äã¿ÉÒÔÏñ¸úÎÊ´ðÊ½AIÒ»Ñù½øÐÐ¶Ô»°£¬²¢ÇÒËü»¹¿ÉÒÔ¼¯³ÉAIÓ¦ÓÃÈë¿Ú£¬ÈÃÎÒÃÇ×ÔÓÉµ÷ÓÃÊÊºÏµÄAI¹¤¾ß£¬Èç¹ûÏëÒªÌåÑéAI PC£¬¼ÇµÃÑ¡Ôñ´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¡¢AMD ÈñÁú7000/8000ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÒÔ¼°æçÁúX Elite/X Plus´¦ÀíÆ÷µÄ»úÐÍ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
Ñ¡ÔñÒ»¿îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄ±Ê¼Ç±¾²»½öÄÜ¹»ÌáÉýÑ§Ï°Ð§ÂÊ£¬»¹ÄÜÎª´óÑ§Éú»îÔöÌí¸ü¶àÀÖÈ¤¡£Ï£Íû±¾ÎÄµÄÖ¸ÄÏÄÜ°ïÖúÄãÕÒµ½ÄÇ¿î×îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄ±Ê¼Ç±¾£¬¿ªÆôÒ»¶Î¾«²Ê·×³ÊµÄÑ§Ï°ÂÃ³Ì¡£¶ÔÁË£¬³ýÁËÓ²¼þÅäÖÃ£¬±Ê¼Ç±¾µÄÆ·ÅÆ¡¢ÊÛºó·þÎñµÈÒòËØÒ²ÊÇÖµµÃ¿¼ÂÇµÄÖØÒªÒòËØ£¬´ó¼ÒÔÚ¹ºÂòµÄÊ±ºò¼ÇµÃÑ¡ÔñÊÛºó¿É¿¿µÄÆ·ÅÆ²úÆ·£¬±ãÓÚºóÐø²úÆ·µÄÎ¬»¤Éý¼¶¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â