ÊµÁ¦Ú¹ÊÍÈ«ÄÜ¶¨Î» »ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æÉî¶ÈÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»¿î±Ê¼Ç±¾ÒªÏëÊµÏÖ¡°È«ÄÜ±¾¡±µÄ¶¨Î»£¬ÊÆ±ØÒªÔÚÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»¡¢É¢ÈÈµÈ¶à¸öÎ¬¶È×öµ½Æì½¢±ê×¼¡£²»Í¬ÓÚÉÌÓÃ±¾¡¢ÓÎÏ·±¾µÈµÈ×¨ÊôÃÅÀà£¬È«ÄÜ±¾µÄ¶¨Î»ÕÕ¹Ëµ½ÁË¸ü¹ã·ºÓÃ»§µÄÐèÒª¡£²¢ÇÒÕâÀà±Ê¼Ç±¾ºÜÊÊºÏ´óÑ§ÉúÓÃ»§ÈºÌå£¬ÆäÐÔÄÜ²»½öÄÜ¹»Âú×ã×¨ÒµÑ§¿ÆµÄÐèÒª£¬Í¬Ê±Ò²ÄÜÈÃËûÃÇÔÚÐÝÏ¢µÄÊ±ºòÍ´¿ìµØÍæÉÏÒ»°ÑÓÎÏ·¡£
ÔÚºÜ³¤µÄÒ»¸öÊ±ÆÚÄÚ£¬ÓÉÓÚÊÜÖÆÓÚÌå»ý¡¢É¢ÈÈÒÔ¼°ÆäËûÖÚ¶àÒòËØµÄÓ°Ïì£¬È«ÄÜ±¾ÍùÍù±»µ÷Ù©Îª¡°È«²»ÄÜ¡±£¬µ«ÊÇÔÚ»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æÕâÀï£¬ÎÒ¿´µ½ÁËÎªÈ«ÄÜ±¾ÕýÃûµÄÓÅÐã±íÏÖ¡£»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æÊÇÒ»¿îÔõÑùµÄÈ«ÄÜ±¾ÄØ£¿ÈÃÎÒÃÇÍ¨¹ýÕâÆªÆÀ²âÉî¶ÈÁË½âÒ»ÏÂ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â