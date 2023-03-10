ROG幻16翻转版全能本已上架，支持RTX 4090拓展坞！

【天极网笔记本频道】随着英特尔与英伟达发布新一代移动端产品，ROG也更新了旗下幻系列的产品线，其中新款幻16翻转版全能本已经正式上架预约。

ROG幻16翻转版以宇宙为灵感来源，采用全新星际黑配色，同时表面引力波纹理触感出色，前卫出挑。这款机型支持无限反转悬停，满足用户多种科幻使用形态，先锋姿态尽显。整机重量仅为2.2Kg，厚度也仅有19.4mm，作为笔记本而言非常轻薄。

核心配置上，ROG幻16翻转版采用一颗i9-13900H，拥有14核心20线程，其中6颗性能核心，8颗能效核心，三级缓存达到24MB，睿频频率也达到5.4GHz。配合英特尔智能高速缓存，用户无需担心后台任务拖后腿。

ROG幻16翻转版搭载英伟达最新发布的RTX 40系移动显卡，可选RTX4060或RTX 4070，另外支持新版搭载175W RTX 4090的XG Mobile显卡拓展坞，可以进一步提升极限性能。RTX 4060拥有8GB GDDR6显存，功耗可达120W。同时这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3.0技术，并且光追性能大涨，在游戏场景中可以获得流畅且逼真的画面效果。最重要的是，台积电最新工艺加成下，RTX 4060功耗表现优秀，可以在同等功耗下获得相较前代近乎翻倍的性能表现。

这次ROG幻16翻转版采用一块16英寸四窄边2.5K分辨率星云原画屏，屏幕刷新率达到240Hz，拥有3ms疾速响应时间、1100尼特屏幕亮度、10亿色精细色彩、100%DCI-P3广色域以及杜比视界，通过VESA DisplayHDR 1000认证和潘通色彩认证，对比度达到惊人的100000:1。更重要的是，这块屏幕还支持四种色域切换，充分满足用户在不同场景下的使用需求，将全能诠释的淋漓尽致。

其他方面，ROG幻16翻转版拥有1TB M.2 PCIe 4.0 SSD硬盘和16GB DDR5内存，同时还预留M.2 SSD接口，内存支持拓展至最高64G，给予用户最大的加装自由。在最考验厂商硬件设计能力的散热上，ROG为幻16翻转版配备冰川散热系统3.0，3风扇5热管加上330片0.1mm冰翼鳍片，配合重新规划的内部结构和优化过后的风道设计，通过内吹技术，极大提升鳍片利用率，长时间处于高压下依然能够高效散热。

目前ROG幻16翻转版i9-13900H+RTX 4060售价为13499元，i9-13900H+RTX 4070售价为15999元。作为一台主打全场景的全能翻转本，ROG幻16翻转版能够轻松切换为笔电、平板、游戏以及分享四种模式，满足用户任何场景下的使用需求，同时极致堆料让这款全能本在性能方面也无可挑剔。