Ê×·¢¶ÀÕ¼AMDÈñÁúAI Max+ 395 È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ROG»ÃX2025Ê×·¢¿ªÊÛ11999ÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÈÕÇ°£¬ROGÆìÏÂ2025ÖØ°õÐÂÆ·¡ª¡ªROG»ÃX 2025È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ÓëÇ¹Éñ9ÏµÁÐµç¾º±¾ÏÈºó¿ªÆôÔ¤Ô¼£¬³ÉÎªÒµÄÚÁîÈËÖõÄ¿µÄ½¹µã£¬2025Äê2ÔÂ25ÈÕ22:00£¬ROG»ÃX 2025È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ÇÀÏÈ¿ªÊÛ£¬Ê×·¢11999ÔªÆð!
ROG»ÃX 2025Ê×·¢¶ÀÕ¼AMDÈñÁúAI Max+ 395´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ16´óºË32Ïß³ÌµÄºÀ»ªÅäÖÃ£¬¶àÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦¿°³ÆÇ¿´ó¡£Æ¾½èÕâÒ»Ç¿º·ºËÐÄ£¬¼´Ê¹²ÉÓÃÇá±¡»úÉíÒ²ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô´óÐÍ3AÓÎÏ·¡¢¸´ÔÓÊÓÆµ¼ô¼ÒÔ¼°×¨Òµ3D½¨Ä£¹¤×÷£¬ÔËÐÐ¹ý³ÌÁ÷³©²»¿¨¶Ù¡£ÆäÅä±¸µÄ40CU RNDA3.5Ç¿¾¢ÐÔÄÜ¼¯ÏÔ£¬ÖÁ¸ß¿ÉÊµÏÖ48GB¶¯Ì¬ÏÔ´æ·ÖÅä£¬ÔÚÔËÐÐDeepseekµÈ±¾µØ´óÄ£ÐÍÊ±ÓÅÊÆÏÔÖø¡£ÔÙ¼ÓÉÏ50 TOPS NPUµÄÖúÁ¦£¬AIËãÁ¦±íÏÖ×¿Ô½£¬ÄÜ¿ìËÙÍê³ÉÖÇÄÜÓïÒôÊ¶±ð¡¢¾«×¼Í¼ÏñÊ¶±ðµÈAIÈÎÎñ£¬Îª¹¤×÷ºÍÓéÀÖ´øÀ´Öî¶àÖÇÄÜ±ãÀû¡£
ÄÚ´æ·½Ãæ£¬ROG»ÃX 2025ÖÁ¸ß¿É´ï64GBÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬¸ÃËÄÍ¨µÀ256bit LPDDR5X ÄÚ´æÆµÂÊ¸ß´ï8000MHz£¬Êý¾Ý´«ÊäËÙ¶È´ó·ùÌáÉý¡£Ó¦ÓÃ³ÌÐòË²¼äÆô¶¯£¬Í¬Ê±´ò¿ª¶à¸ö´óÐÍÈí¼þ£¬ÏµÍ³ÒÀÈ»¸ßÐ§ÏìÓ¦£¬³¹µ×¸æ±ðÄÚ´æ²»×ãµ¼ÖÂµÄÔËÐÐ»ºÂýÎÊÌâ¡£
É¢ÈÈ·½Ãæ£¬µÚ¶þ´úArc Flow¾ø³¾·çÉÈ¡¢Ë«ÏòÄÚ´µ·çµÀÒÔ¼°²»Ðâ¸Ö-ÂÁ-Í¸´ºÏ¾ùÎÂ°å¹²Í¬¹¹½¨ÁËROG»ÃX 2025¸ßÐ§µÄ±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹2.0ÔöÇ¿°æ£¬È·±£±Ê¼Ç±¾ÔÚ¸ßÐÔÄÜÔËÐÐÊ±ÄÜÓÐÐ§É¢ÈÈ£¬Ê¼ÖÕ±£³Ö×î¼Ñ×´Ì¬¡£
µ±È»£¬×÷ÎªÒ»¿îÈ«ÄÜ±¾£¬ROG»ÃX 2025Âã»ú½öÖØÔ¼1.2kg£¬ºñ¶È±¡ÖÁ1.3cm£¬²ÉÓÃCNCÒ»Ìå³ÉÐÍ½ðÊô»úÉí¹¤ÒÕ¡£²»½ö¼á¹ÌÄÍÓÃ£¬ÄÜµÖÓùÈÕ³£ÇáÎ¢Åö×²ÓëÄ¥Ëð£¬Íâ¹ÛÉè¼Æ»¹Ê±ÉÐÏÈ·æ£¬¾¡ÏÔROGµÄÆ·ÖÊÓë¡°ÐÅÑöÖ®Á¦¡±¡£½ðÊô»úÉíÔÚÌáÉýÕûÌåÖÊ¸ÐµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÓÐÖúÓÚÉ¢ÈÈ£¬±£Ö¤±Ê¼Ç±¾³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÊ±±£³ÖÎÈ¶¨¡£
ROG»ÃX 2025Åä±¸¹Û¸Ð¼«¼ÑµÄÐÇÔÆÆÁ£¬Ö§³Ö¾«×¼´¥¿Ø²Ù×÷£¬²¢¸½ÔùASUS Pen 2.0´¥¿Ø±Ê£¬·½±ãÊÖÐ´ÊäÈëºÍ×¨Òµ»æÍ¼¡£ÆÁÄ»²ÉÓÃµÚÎå´ú¿µÄþ´óÐÉÐÉ²£Á§£¬ÄÍÄ¥ÐÔºÍ¿¹¹ÎÐÔ³öÉ«£¬DXC¿¹·´ÉäÍ¿²ã¼õÉÙÁËÆÁÄ»·´¹â£¬Ç¿¹âÖ±ÉäÏÂÆÁÄ»ÄÚÈÝÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û¡£ÆÁÄ»Îª13.4Ó¢´ç£¬16:10»Æ½ð±ÈÀý£¬ÓµÓÐ2.5K¸ß·Ö±æÂÊ¡¢180Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢500nits¸ßÁÁ¶ÈÒÔ¼°100% P3¹ãÉ«Óò£¬»¹Ö§³Ö4ÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬³ö³§¼´Ð£É«£¬ÎÞÂÛÊÇ¹ÛÓ°¡¢Í¼Æ¬´¦Àí»¹ÊÇÓÎÏ·£¬¶¼ÄÜ´øÀ´Ï¸Äå±ÆÕæµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
ËüÓµÓÐRGB´ÅÎü±³¹â¼üÅÌ£¬1.7mm¼ü³ÌÌå¸ÐÊæÊÊ£¬¼üÃ±Óë´¥¿Ø°å³ß´ç¸ü´ó£¬³¤Ê±¼ä´ò×Ö²»Ò×Æ£ÀÍ¡£¼üÅÌRGB±³¹âÉè¼ÆÔöÌí¿Æ¼¼¸Ð£¬°µ¹â»·¾³ÏÂÒ²ÄÜ±ã½Ý²Ù×÷¡£ÔÚ½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ROG»ÃX 2025Åä±¸HDMI 2.1¡¢2¸öUSB4¡¢USB-A¡¢MicroSDµÈ·á¸»½Ó¿Ú£¬ÇáËÉÁ¬½Ó¸÷ÖÖÍâ½ÓÉè±¸£¬ÐÂÔöµÄ¿ØÖÆÖÐÐÄ°´¼ü¿É¿ìËÙµ÷½ÚµçÄÔÉèÖÃ£¬ÌáÉýÊ¹ÓÃ±ã½ÝÐÔÓë¸ßÐ§ÐÔ¡£
´ËÍâ£¬ROG»ÃX 2025ÄÚÖÃ70Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ðøº½³Ö¾Ã¡£ÆäÖ§³ÖµÄ¿ìËÙ³äµç¼¼Êõ¸üÊÇ³öÉ«£¬½öÐè30·ÖÖÓ¾ÍÄÜ³äµç50%£¬¶ÌÊ±¼äÄÚÑ¸ËÙ²¹³äµçÁ¿¡£´ËÍâ£¬5MP + IRÇ°ÉãºÍ13MPºóÉã×éºÏ£¬Ç°ÉãÖ§³ÖWindows HelloÈËÁ³Ê¶±ð½âËø£¬Âú×ãÊÓÆµ»áÒéµÈÐèÇó;Ö§³ÖWi-Fi 7(ÒÔ¾ßÌå·¨¹æÎª×¼)£¬Á¬½ÓÎÈ¶¨¿ìËÙ;»¹¼æÈÝ¸÷ÀàÓÎÏ·ÊÖ±ú£¬´øÀ´³Á½þÊ½ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ROG»ÃX 2025½«ÓÚ2ÔÂ25ÈÕ22:00ÕýÊ½¿ªÊÛ£¬¹º»úÉ¹µ¥·µ500E¿¨¡£Ô¤Ô¼Á´½ÓÈçÏÂ£º
- ROG»ÃX 2025(AI Max+ 395 64GB)£ºhttps://item.jd.com/100177226248.html
- ROG»ÃX 2025(AI Max+ 395 32GB)£ºhttps://item.jd.com/100177226218.html
- ROG»ÃX 2025(AI Max 390 32GB)£ºhttps://item.jd.com/100177226228.html
´ËÍâ£¬ROGÆìÏÂ×¨Òµµç¾º±¾Ç¹Éñ9ÏµÁÐÐÂÆ·Ò²¼´½«¿ªÆôÔ¤Ô¼¡£×÷Îª¹ãÊÜÓÎÏ··¢ÉÕÓÑ¹Ø×¢µÄµç¾º±Ê¼Ç±¾ÏµÁÐ£¬Ç¹Éñ9ÏµÁÐ½«ÓÚ2ÔÂ25ÈÕ22µã¿ªÆôÔ¤Ô¼¡£Ëü½«³ÉÎªÊ×Åú´îÔØÓ¢Î°´ï RTX 5090µÄ±Ê¼Ç±¾ÐÂÆ·£¬ÏàÐÅÔÚ´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜ¡¢ÏÔ¿¨ÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊÒÔ¼°É¢ÈÈµÈ¹Ø¼ü·½Ãæ£¬Ç¹Éñ9ÏµÁÐ¶¼»áÓÐ³öÉ«µÄ±íÏÖ£¬Âú×ãÍæ¼ÒÃÇ¶Ô¸ßÖ¡ÂÊ¡¢¸ß»ÖÊÓÎÏ·µÄ×·Çó¡£
ROG»ÃX 2025ÓëÇ¹Éñ³¬¾ºÏµÁÐ£¬·Ö±ð´ÓÈ«ÄÜ±ãÐ¯ºÍ¼«ÖÂµç¾ºÁ½¸öÎ¬¶ÈÂú×ãÁË²»Í¬ÓÃ»§µÄÐèÇó¡£ÎÞÂÛÄãÊÇ×·Çó¶à³¡¾°¸ßÐ§Ê¹ÓÃµÄÉÌÎñÈËÊ¿¡¢´´Òâ¹¤×÷Õß£¬»¹ÊÇÈÈ°®µç¾ºµÄÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬¶¼ÄÜÔÚÕâÁ½¿î²úÆ·ÖÐÕÒµ½ÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÑ¡Ôñ¡£×¥×¡Ô¤Ô¼»ú»á£¬¿ªÆôÊôÓÚÄãµÄ¼«ÖÂ¿Æ¼¼Ö®ÂÃ!
ROG Ç¹Éñ9 Plus ³¬¾º°æ(RTX5090+64G+2T)
https://item.jd.com/100141935147.html
ROG Ç¹Éñ9 ³¬¾º°æ(RTX5090+32G+1T)
https://item.jd.com/100141935165.html
ROG Ç¹Éñ9 Plus ³¬¾º°æ(RTX5080+32G+1T)
https://item.jd.com/100141935167.html
ROG Ç¹Éñ9 ³¬¾º°æ(RTX5080+32G+1T)
https://item.jd.com/100141961159.html
ROGÇ¹Éñ9 Plus(RTX5080+16G+1T)
https://item.jd.com/100141961161.html
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â