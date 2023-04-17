ROG幻16星空版上架，搭载RTX 4070售价16499元！

【天极网笔记本频道】年初，ROG一口气在CES 2023大会上推出各系列机型，让不少用户眼花缭乱。最近，ROG幻16星空版正式上架，售价16499元起。

核心配置方面，ROG幻16星空版搭载英特尔全新推出的移动处理器i9-13900H，拥有14核心20线程，其中6颗性能核心，8颗能效核心。最高睿频可达5.4GHz，配备集成显卡96EU，频率为1.5GHz。此外，这颗i9-13900H还拥有24MB的三级缓存，TDP仅有45W，最高支持LPDDR5-6400的内存频率以及64GB的内存容量。

显卡选择上，ROG幻16星空版基于同样是英伟达刚刚推出的RTX 40系移动显卡平台，配备一张RTX 4070移动显卡。不过对于玩家而言，比起旗舰级显卡如此之大的性能提升，更应该贴近玩家群体的甜品级显卡RTX 4070移动版反而拉了跨，尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀简直是砍到了RTX 4070移动版的大动脉上。

此外，RTX 4070移动版128bit的位宽，对于时下动辄2.5K的游戏本而言，或许会运行的相当吃力，恰恰这部分用户才是笔记本产品的消费大头。不过总体上RTX 4070移动版在基础性能方面的提升相当可观，即使显存位宽不足，依然可以带来不错的画面表现和游戏性能。这次RTX 40系带来更强的DLSS 3以及光线追踪技术，可以实现140W的满功耗释放，性能表现相当亮眼。

据悉，ROG幻16星空版的A面加入了AniMe Matrix光显矩阵，采用CNC工艺铣削18710个开孔并内置1711颗LED灯珠，用户可通过奥创智控中心自定义图片、文字，还能同步显示小游戏、与OMNI虚拟宠物互动。整机轻约2.3kg，薄至21.1mm。

这次ROG幻16星空版采用一块16英寸四窄边2.5K分辨率Mini LED材质的星云原画屏，屏幕刷新率达到240Hz，拥有3ms疾速响应时间、1100尼特屏幕亮度、10亿色精细色彩、100%DCI-P3广色域以及杜比视界，通过VESA DisplayHDR 1000认证和潘通色彩认证，对比度达到惊人的100000:1。更重要的是，这块屏幕还支持四种色域切换，充分满足用户在不同场景下的使用需求，将全能诠释的淋漓尽致。

其他方面，ROG幻16星空版拥有1TB M.2 PCIe 4.0 SSD硬盘和32GB DDR5内存，同时还预留M.2 SSD接口，内存支持拓展至最高64G，给予用户最大的加装自由。ROG为幻16星空版配备冰川散热系统3.0，3风扇7热管加上319片0.1mm冰翼鳍片，配合重新规划的内部结构和优化过后的风道设计，通过内吹技术，极大提升鳍片利用率，长时间处于高压下依然能够高效散热。目前这款机型已经上架电商平台，售价为16499元，对于追求个性化和高性能的用户而言，这款笔记本确实值得考虑。