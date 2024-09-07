Ê×¿îLunar LakeÕÆ»úÒªÀ´ÁË£¿Î¢ÐÇClaw 8 AIÏÖ³¡ÉÏÊÖ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚIFAÕ¹»áÇ°Ï¦£¬Ó¢ÌØ¶û·¢²¼ÁË¿áî£Ultra 200VÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷(´úºÅLunar Lake)£¬×ÅÖØÌáÉýÁË²úÆ·ÄÜÐ§¡¢ÏÔ¿¨ÐÔÄÜÒÔ¼°AIËãÁ¦¡£¿´µ½ÕâÐ©ÌØÐÔ£¬¾Í²»ÄÑÏëµ½¡ª¡ªÕâ²»×öÕÆ»ú£¬²»ÊÇ¿ÉÏ§ÁËÂð£¿
Î¢ÐÇÒ²ÊÇÕâÑùÏëµÄ¡£ÔÚ·¢²¼»áÏÖ³¡ÒÔ¼°IFA 2024Î¢ÐÇµÄÕ¹Î»ÉÏ¾ÍÕ¹Ê¾ÁËÒ»¿î×î¸ß´îÔØ¿áî£Ultra 7 258VµÄÕÆ»úÐÂÆ·¡£
Õâ¿îÃûÎªClaw 8 AIµÄÕÆ»úÓµÓÐ8Ó¢´ç1080PÆÁÄ»£¬Ö§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ¡¢VRR£¬100%sRGBÉ«ÓòÒÔ¼°500ÄáÌØÁÁ¶È¡£
²ÉÓÃË«·çÉÈÉè¼Æ£¬Ö§³ÖWi-Fi7¡¢À¶ÑÀ5.4£¬ÄÚÖÃ80Whr´óÈÝÁ¿µç³Ø¡£ËäÈ»Ä¿Ç°Î¢ÐÇ»¹Ã»ÓÐ¸ø³ö²âÊÔ³É¼¨£¬µ«ÊÇÄÚ²¿µÄÔ¤ÆÚÊÇÏà±ÈÉÏ´ú²úÆ··±¶¡£
³ýÁËÅäÖÃÉý¼¶Íâ£¬ÔÚÕÆ»úÊÖ±úµÄ°´¼ü¡¢±³²¿µÄ°â»ú¼üÉè¼ÆÉÏÒ²¶¼ÓÐµ÷Õû£¬´øÀ´¸ü³öÉ«µÄÊÖ¸Ð¡£
Èí¼þ½»»¥²ãÃæ£¬Ò²¶Ô½çÃæ½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬Ìá¹©ÓÎÏ·¶¯Ì¬±ÚÖ½¡£
´ÓÉÏÊÖÌåÑéÀ´¿´£¬8Ó¢´çµÄ¹Û¸ÐÈ·Êµ¸üÓÐ³å»÷Á¦£¬¶øÇÒ½â¾öÁËÐøº½Í´µã¶ÔÓÚÍæ¼ÒÒ²¸üÓÐÎüÒýÁ¦¡£
µ«ÐèÒªÖ¸³öµÄÊÇ£¬Ä¿Ç°Õ¹Ê¾µÄÎ¢ÐÇClaw 8 AI»¹²¢·Ç×îÖÕÉÏÊÐ²úÆ·£¬ÕýÊ½·¢²¼Ê±¿ÉÄÜÓëµ±Ç°°æ±¾ÓÐËù²îÒì¡£Í¬Ê±£¬ÏÖ³¡¿ª·ÅµÄÒ²½ö½öÊÇÓÎÏ·µÄDemoÌåÑé£¬ÎÞ·¨²é¿´Ö¡ÊýºÍÓÎÏ·Êµ²â¡£²úÆ·ÕýÊ½·¢²¼ÉÏÊÐ¿ÉÄÜÒªµÈµ½Ã÷Äê1ÔÂ·Ý£¬²»¹ýÒÑ¾ÉÏÊÐµÄÕÆ»ú¶¼ÄÜ¹»ÔÚ½ÏµÍ»ÖÊÏÂË³³©ÔËÐÐ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·£¬ÏÂÒ»´úÐÂÆ·Ñ¹Á¦Ó¦¸Ã²»´ó£¬ÖµµÃÍæ¼ÒÆÚ´ý¡£
³ýÁËÕ¹Ê¾ÕÆ»úÍâ£¬Î¢ÐÇ»¹´øÀ´ÁË¶à¿î×î¸ß¿É´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 288V´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾ÐÂÆ·£¬¸²¸Ç13Ó¢´ç¡¢14Ó¢´çÒÔ¼°16Ó¢´ç»úÐÍ£¬²¢ÇÒ¶¼Í¨¹ýÁËEvoÈÏÖ¤¡£
ÆäÖÐ16Ó¢´ç»úÐÍ²»½ö´îÔØÈ«ÐÂ¿áî£Ultra 9 288V´¦ÀíÆ÷£¬»¹Åä±¸×î¸ß4K¡¢100% DCI-P3É«ÓòOLEDÆÁÄ»£¬²ÉÓÃÃ¾ÂÁºÏ½ðÖØÁ¿ÔÚ1.5kg×óÓÒ¡£È«ÐÂÉý¼¶µÄ500ÍòÏñËØÉãÏñÍ·£¬²¢Åä±¸ºìÍâÊ¶±ðµÈ¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖÃæ²¿½âËøºÍ¸üÇåÎúµÄÊÓÆµÍ¨»°¡£
³ýÁËÒ»ÏµÁÐÓ²¼þÐÂÆ·Íâ£¬Î¢ÐÇÒ²Ìáµ½¹«Ë¾Ä¿Ç°ÕýÔÚ¿ª·¢»ùÓÚ±¾µØµÄAIÓ¦ÓÃ£¬ÄÜ¹»°ïÖúÓÃ»§¹¹Öþ±¾µØÖªÊ¶¿â£¬ÊµÏÖ¸ü¶àAI¹¦ÄÜ¡£¸ÃAIÓ¦ÓÃµÄ·¢²¼Ê±¼äÔ¤¼ÆÎªÃ÷ÄêµÄCES¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â