轻薄、性能不可兼得？华为MateBook X Pro伴你随时随地重走西游！

【天极网笔记本频道】作为村子里的第一个大学生，《黑神话：悟空》自上市以来，热度就如火箭般一飞冲天。上线首日，打工人们不惜递上假条，也要一睹中国首款3A大作的魅力。而请不出假的朋友，也在办公、差旅途中偷偷参与其中。

不过，采用虚幻5引擎开发的《黑神话：悟空》对电脑配置要求并不低，甚至带起了换机热潮，显卡、主机一度脱销，这让不少手握轻薄本的职场人士犯了难，难道轻薄和性能本就是天生矛盾体，无法兼顾吗？

显然不是的，华为MateBook X Pro就能实现轻薄和性能兼顾。这款「轻且强」的笔记本在“随身外挂”Hi GT Cube显卡魔方的加持下性能再度升级，「强上加强」，为想要体验《黑神话：悟空》的职场人士带来了福音。

华为MateBook X Pro发布于今年4月，在机身轻量化、性能释放方面带来重大突破，给出笔记本「轻且强」的最优解。很多职场人士选择忙里偷闲，或是差旅途中打开《黑神话：悟空》挑战一下虎先锋，此时华为MateBook X Pro仅有980g的重量就发挥了巨大作用，出差还是外出办公，都不会成为累赘。

之所以能做到如此轻量化，离不开华为自研的云隼架构。华为MateBook X Pro采用更轻便且强度更高的镁合金机身，也是全球首款使用14.2英寸柔性OLED屏幕的笔记本产品，分辨率也达到了3.1K，并在色彩准确性、明暗真实度以及流畅清晰度都拥有卓越表现，可以为各位天命人们呈现出早已神游千百回的瑰丽西游世界，诸多努力之下，才造就其轻便的特性。

在性能上，华为MateBook X Pro也不含糊，搭载英特尔®酷睿™Ultra 9标压处理器，带来轻薄本产品中前所未见的40W TDP性能释放，最高性能释放甚至达到了80W，轻薄和性能全都要。

不过更强的性能往往意味着更大的热量，华为MateBook X Pro带来了强大的「华为鲨鱼鳍散热系统」，AI参与风扇叶形设计，系统风量提升22%。这样的风扇表现，即使是图形复杂的小西天雪地场景，也能保证不会出现过热导致降频，让各位天命人们获得流畅的战斗体验。

当然，想要真实还原西游世界的一草一木，一块更强大的显卡必不可少。华为MateBook X Pro可以搭配第三方品牌的独立PC配件――便携式高性能显卡坞Hi GT Cube 显卡魔方，只需要安装完官方驱动后，就能实现高性能的流畅游戏体验。这块显卡魔方仅重630g，集成240W电源，可以为笔记本单独供电，两两组合，强上加强。

在强力显卡支持下，即使是轻薄本，也能一窥重走西游途中的秀丽风景，将曾经只出现在影视作品和文字中光怪陆离的西游世界，完完整整呈现在玩家眼前，来一场跨越历史与虚幻的奇异冒险，痛痛快快在任何场地，都能化身天命人，追随大圣曾经的足迹，和记忆中的妖怪战斗，重新踏上西游之路。

除了剧情走向，战斗体验以及画面表现之外，《黑神话：悟空》的声音水平也获得玩家高度认可。不论是前期PV广泛流传国内外的赛博念经神曲，还是第四章猪八戒和蜘蛛精动人故事背后，那首娓娓道来的《勿听》，亦或是直击玩家泪点的全中文配音，都为天命人们带来了一场期待已久的视听体验。而采用6扬声器配置的华为MateBook X Pro，无疑可以完美呈现游戏声音的每一次震撼。

华为MateBook X Pro还拥有3D立体超材料天线，即使身处在外，无线信号不佳，也能获得更优质的网络体验，随时随地下载、更新游戏。同时还有140W快充、电涡流压力触控板等一众创新功能，丰富的AI功能加持，在办公中和出差中都能带来非常畅快便利的体验。

作为国内玩家，看到《黑神话：悟空》可以取得如此成绩，让国外玩家也能感受东方神话的魅力，尤其是看到游戏结尾处清一色的简体中文，这种感动溢于言表。所以，带上华为MateBook X Pro吧，用最好的装备，去直面天命!