ROG冰刃7双屏笔记本已上架，顶配高达54999元！

【天极网笔记本频道】ROG在年初发布了一系列基于新平台的笔记本产品，其中ROG冰刃7双屏旗舰游戏本受到了广泛关注。目前ROG冰刃7双屏旗舰游戏本已经上架，最高可选RTX 4090显卡。

去年，英伟达和AMD相继推出新款显卡产品，同时在年初的CES 2023上，英伟达官宣RTX 4090首次下放至笔记本产品中，也让今年整个笔记本产品的性能提升到一个新的高度。并且基于全新平台，今年的笔记本产品在性能提升的同时，功耗十分可观，几乎革新了此前的笔记本产品。

ROG冰刃7双屏旗舰游戏本搭载AMD最新发布的锐龙9 7945HX处理器，这颗处理器源于桌面版的锐龙7000系列，拥有16核心32线程，最高加速频率达到5.4GHz，热设计功耗为55W。同时得益于Zen 4架构的加持，锐龙9 7945HX在性能方面与英特尔的旗舰移动处理器i9-13980HX几乎打平，但是在功耗方面却远远领先。如果将功耗都控制在120W的情况下，锐龙9 7945HX性能甚至要领先i9-13980HX高达22%!

ROG冰刃7双屏旗舰游戏本可选RTX 4070、RTX 4080以及RTX 4090三款显卡配置，作为首次下放的RTX 4090，在性能方面展现出了强大的统治力。虽然在硬件规格上RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版仅能对标桌面版的RTX 4070 Ti和RTX 4080，但是对于不少玩家而言，这样的性能完全可以满足在笔记本上的游戏体验。

这一代RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版相比上一代，分别有着68.1%和61.1%的性能提升，同时得益于英伟达采用的台积电N4工艺，使得这一代RTX 40系移动显卡能效比异常出色。这样的情况在桌面版中就已经有所体现，RTX 4070 Ti虽然默认TGP达到280W，但是将功率控制在150W时，用户依然能够获得90%的性能体验。

可以看出，处理器与显卡性能和功耗的巨大升级，使得ROG冰刃7双屏旗舰游戏本拥有更加持久的性能输出能力和更高的性能上限，无论是高负载下的专业办公还是运行大型3A游戏，都不会让ROG冰刃7双屏旗舰游戏本出现性能瓶颈。同时作为一款双屏旗舰本，ROG冰刃7双屏搭载ROG星云原画屏，拥有独家双屏设计，可以实现60-240Hz的动态刷新率调节以及低至3ms的急速响应时间。

更重要的是，这款分辨率高达2.5K的屏幕，拥有京东方广色域技术，可以呈现100%DCI-P3超高色域显示，同时基于mini LEDD背光技术能够实现高达1100尼特的峰值亮度。此外，副屏为一块14.1英寸4K分辨率的屏幕，同样拥有超高规格。让用户无论是游戏、影音娱乐还是专业办公，都能双屏满足所有需求。

ROG冰刃7双屏旗舰游戏本最高支持64GB DDR5-4800的内存以及PCIe 4.0的4TB存储空间，目前搭载RTX 4080的版本售价为29999元，而采用RTX 4090的版本售价为54999元。对于一款性能方面毫无瓶颈，同时在多形态上不断探索的机型，ROG冰刃7双屏旗舰游戏本无疑是双屏旗舰中最为全面的一款产品，无论是应对娱乐需求还是办公需求，都真正做到了一机在手，生活全有的省心与极致。