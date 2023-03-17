英伟达RTX 4060 Ti公版显卡曝光，128bit显存位宽引人担忧

【天极网笔记本频道】继RTX 4070遭到曝光之后，又有人曝光了RTX 4060 Ti公版显卡的外观，同时还曝光了此此前未能上市的RTX 4070 Ti公版显卡的PCB。

从已经放出的图片来看，这张显卡在整体设计思路上延续了RTX 30系显卡的风格，虽然在显卡上印有RTX 4060的字样，但爆料人称这款显卡实际上就是RTX 4060 Ti。一直以来Ti后缀都属于旗舰或是次旗舰型号，自从RTX 3060 Ti首次出现后，有英伟达显然想要延续这一后缀，因此RTX 4060 Ti的诞生也就顺理成章。

爆料人同时曝光了RTX 4060 Ti的参数信息。据爆料人称，RTX 4060 Ti采用AD106-350核心，拥有4352个CUDA核心，配备128GB的GDDR6显存，显存位宽为128bit。RTX 4060则采用AD107-400核心，拥有3072个CUDA核心，同样配备8GB 128bit GDDR6显存。

从参数上能够明显发现，这一代RTX 40系显卡在显存位宽方面都迎来一波大砍，包括RTX 4070 Ti在内同样遭重，其显存位宽仅有192bit。也正是由于RTX 4070 Ti的显存位宽遭到大砍，导致RTX 4070 Ti虽然支持诸多RTX 40系显卡的新特性，同时在性能方面甚至超过RTX 3090 Ti，但是过小的位宽使得这款显卡在4K分辨率下的表现不如RTX 3090 Ti。这也意味着一款售价高达6499元的次旗舰显卡，4K性能却受限，对于玩家而言还是不太能够接受的。

来到RTX 4060 Ti这边，其前代RTX 3060 Ti的位宽高达256bit，超过RTX4070 Ti。考虑到RTX 4070 Ti性能可以对标RTX 3090 Ti，那么猜测RTX 4060 Ti的性能或许能够赶上RTX 3080 Ti。作为上一代的旗舰卡，在性能足够的情况下，RTX 4060 Ti仅配备128bit显存位宽，无疑就是宣告其无缘高分辨率，高分辨率下的性能将大打折扣。甚至在2K分辨率下都会影响游戏帧率表现，不知道这是英伟达有意为之的刀法精准，还是无奈之举。

同时在定价方面，RTX 4070 Ti已经来到6499元，而即将发布的RTX 4070也大概率会超过5000元定在5499元，那么RTX 4060 Ti或许会来到4599元这个价位。RTX 40系显卡全系涨价目前看来是在所难免，一方面是成本上涨，同时全球经济下滑以及半导体寒冬影响下，导致英伟达不得不通过涨价来维持利润。另一方面，RTX 30系的库存危机已经严重影响到英伟达，因此RTX 40系高定价可以逼迫玩家转向RTX 30系显卡，同时在完成清除库存之后再降价销售RTX40 系显卡。

就目前看来，一整代RTX 40系显卡都毫无性价比可言，甚至是主打高性能高售价的RTX 4090都被外界认为是该系列显卡中最有性价比的产品，可想而知这一代显卡的定价有多激进。RTX 4060 Ti在性能方面或许会有一波较大的升级，但考虑到升级幅度同样巨大的售价，以及被大砍一刀的显存位宽，玩家是否愿意接受这样一款“半残”甜品级显卡还不好说。