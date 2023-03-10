比RTX 4070 Ti起售价还低？RX 7900 XT国内降至6399元！

【天极网笔记本频道】去年AMD发布了RX 7900系列显卡，不过在正式发售后并没有泛起太大的水花，反而被不少用户所吐槽。在经历过几轮降价之后，RX 7900 XT国内售价来到6399元，甚至比RTX 4070 Ti的官方起售价6499元还要低100元。

在硬件方面，AMD RX 7900系列都采用RDNA 3架构，并且依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900 XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

在发布会中，AMD官方宣称RX 7900 XT在算力方面相较RTX 4080有着16%的计算能力优势，在价格上也要比后者便宜200美元。但是在发售之后有人测试发现，AMD RX 7900 XT的OpenCL分数落后RX 7900 XTX 16%，面对英伟达最新的RTX 40系显卡时，落后RTX 4080大约23%，勉强接近RTX 3080 Ti。这样的成绩对于用户而言，属于是无法接受的。

在实际的游戏测试中，RX 7900 XT在基础游戏性能方面落后RTX 4080，没有如宣传中那样的与RTX 4080不相上下，反倒是RX 7900 XTX与RTX 4080打的有来有回，最多时也仅有10%的领先，相比发布时的雄心壮志，在实际表现上显得有些狼狈。

不过考虑到RX 7900 XT 7399元的起售价，想要对标RTX 4080确实有些困难，但是和RTX 4070 Ti还能掰掰手腕。尤其是AMD向来有“战未来”的传统，随着AMD逐步完善驱动，未来RX 7900 XT将有挑战RTX 4080的可能，更何况是RTX 4070 Ti。但这一切都建立在双方的基础性能上，毕竟英伟达独家的DLSS以及更加领先的光线追踪技术，都是目前AMD的弱势。

此外，目前电商平台上瀚铠RX 7900 XT星空显卡仅需6399元的价格，已经比当初7399元的起售价便宜了一千元，甚至比RTX 4070 Ti的起售价还要便宜100元。这样的价格，无疑是比较合适的入手时机，尤其是等到驱动完善，这张显卡还有相当强大的实力尚未释放。