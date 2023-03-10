微星绝影14 Studio笔记本上架，搭载i7-13700H售价13999元起！

【天极网笔记本频道】随着最近新款笔记本扎堆上市，微星绝影14 Studio也跟随大潮上架电商平台，并且配备一块市面少见的14英寸2.5K分辨率240Hz刷新率屏幕，售价13999元起。

微星绝影14 Studio主打轻薄游戏本，但是在配置方面没有丝毫怠慢，搭载英特尔13代酷睿处理器i7-13700H。这颗芯片拥有14核心24线程，其中6颗性能核心，8颗能效核心，同样采用异构设计。其睿频能够达到5.0GHz，功耗为45W。作为英特尔刚刚发布的13代酷睿移动处理器，i7-13700H性能相较上一代有着大幅提升，尤其是目前主流游戏本的性能瓶颈都在显卡上，CPU的压力相对较小，因此i7-13700H兼顾性能与能效的优势非常大。

同时微星绝影14 Studio配备一块RTX 4060显卡，一直以来xx60系列都作为甜品级显卡存在，得益于足够的性能以及相对低廉的售价，60系显卡一直以来都受到游戏用户的青睐。英伟达在去年发布RTX 40系部分桌面级显卡，并在年初推出RTX 40系移动端显卡，同时首次在笔记本产品中引入RTX 4090显卡，也足以看出英伟达对移动端产品的重视。

RTX 4060拥有8GB GDDR6显存，功耗可达120W。同时这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3.0技术，并且光追性能大涨，在游戏场景中可以获得流畅且逼真的画面效果。最重要的是，台积电最新工艺加成下，RTX 4060功耗表现优秀，可以在同等功耗下获得相较前代近乎翻倍的性能表现。

因此微星绝影14 Studio能够在保障性能的同时，兼顾功耗，并且功耗下降带来的散热优势也为这款笔记本增添不少竞争力。但微星绝影14 Studio最大的提升还是屏幕配置上，罕见地采用一块2.5K+超高分辨率和240Hz刷新率的广色域釉月屏。这块屏幕搭载微星第二代全面屏技术，IPS带来细腻色彩。并且100%DCI-P3色域和16:10的黄金比例都极大提升了用户的使用体验。最重要的是，这块屏幕还支持色彩参数自定义修改和多种预设色彩模式切换，将选择权交给用户。

微星与发烧音响大厂丹拿再次携手，为微星绝影14 Studio配备两个标准扬声器和2个低音扬声器，特别优化的扬声器排布可以带来更加身临其境的声学体验，此外还支持智能音效调整，通过了Hi-Res认证。

目前微星绝影14 Studio售价13999元起，作为一款主打轻薄的游戏本而言，微星绝影14 Studio在配置上不能算是具有性价比的产品，但是优秀的硬件以及大厂的优化能力使得这款机型在整体体验上绝对不会差。目前正值笔记本大乱战时期，无数优秀笔记本产品喷涌而出，想要购买笔记本产品的用户或许可以等等后续的产品。