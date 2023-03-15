英伟达RTX 4070或于4月12日发布，并于次日上市

【天极网笔记本频道】此前传出消息称，英伟达将于4月13日推出RTX 4070显卡。最近，有确切消息表示，英伟达将会在4月12日发布RTX 4070显卡，并于次日的4月13日正式全球发售。

此前，英伟达发布了RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，同时也推出五款移动端显卡。不过对于大多数用户而言，相较价格奇高的旗舰显卡，更加符合多数玩家需求的甜品级显卡才是每代显卡的重磅产品。但考虑到这次RTX 4080和RTX 4070 Ti都有着不同程度的涨价，也让人为RTX 4070最终定价捏一把汗。

作为比RTX 4070 Ti定位还要更低的显卡，RTX 4070在规格方面要低于前者。其实早在RTX 4070 Ti发布之前，就有相当多的证据表明这款显卡正是此前夭折的RTX 4080 12GB版本。从规格上来看，RTX 4070 Ti与RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080 16GB的459亿个晶体管还是差出不少。同时得益于台积电遥遥领先的N4工艺，这次RTX 4070 Ti的核心面积仅有294.5mm²，而RTX 3090 Ti的核心面积则是628mm²，可见制程迭代带来的优势有多大。

当初英伟达将其作为RTX 4080 12GB发布时，就因为与RTX 4080 16GB版本规格相差过大而遭到用户吐槽，以往以80系命名的显卡都是作为旗舰的存在，而更高一级的90系显卡则是取代过去的TITAN系列，主要介于游戏卡和专业卡之间。所以RTX 4080 12GB从规格上来看就不属于80系，也难怪会引起用户如此大的争议。

在经过这次风波之后，定位稍低的RTX 4070也不免令人担忧。在规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，TDP预计为200W。

最重要的是，RTX 4070的显存位宽也是意料之中的192bit，与RTX 4070 Ti保持一致，而这恰恰是RTX 4070 Ti遭受抨击的原因之一。在基础性能方面，RTX 4070 Ti甚至小超RTX 3090 Ti，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

4月12日，在英伟达发布RTX 4070之后，相应的评测内容也会解禁，而非公版可能要等到4月13日开售之后才会解禁。有消息称，RTX 4070的售价将超过5000元，考虑到RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti的定价分别为12999元、9499元和6499元，RTX 4070超过5000元的售价也没有那么令人意外了。但值得注意的是，RTX 3070仅3899元起售，因此RTX 4070究竟能有多少市场，目前看来不容乐观，尤其是4K能力大削之后，会有多少玩家愿意花5000多元甚至更多来收获一张2K分辨率下的顶级游戏显卡，还是一个未知数。