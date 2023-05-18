华为MateBook E 二合一笔记本生态融合体验升级，多设备协同提升职场效率

【天极网笔记本频道】5月18日，华为夏季全场景新品发布会上，华为MateBook E 二合一笔记本正式发布。全新一代移动生产力明星旗舰产品华为MateBook E 二合一笔记本，以更完美姿态呈现给用户，外观、性能、生态等全维度都力求颠覆以往用户体验，带领用户迈向下一个办公纪元，为移动智慧办公带来无限可能。

华为MateBook E 二合一笔记本采用120Hz OLED原色屏，拥有P3广色域以及专业高色准，显示效果出色。在工作中，用户常常遇到由于不同设备屏幕参数不同导致颜色不统一问题，华为MateBook E 二合一笔记本通过多屏同色显示技术，使华为笔记本电脑、手机和平板产品在跨设备之间，实现一致色彩显示，让用户的工作与创作保持高度统一性。

华为MateBook E 二合一笔记本支持笔记本形态、分体形态、支架形态以及平板形态无缝切换，机身轻至699g，厚度仅为7.99mm。笔记本形态下，用户无论是在固定场景办公还是外出，都能获得超高办公效率。当用户身处飞机机舱等狭小空间时，可以切换分体形态，小桌板上放置机器，将键盘拆卸放在腿上，获得同样优秀的办公体验。支架形态支持120°-160°之间无级别角度调整，用户文档编辑或影音娱乐都能实现沉浸式专注体验。用户回家后，华为MateBook E 二合一笔记本又能化身平板，享受尽在双手之间的移动自由创作。

华为将这份巧思延续到软件生态中，以往PC与手机、平板设备，长期处于系统生态与应用服务的割裂状态。相较PC更注重生产力的“重型化”应用，手机则更加聚焦“轻量化”的娱乐消费内容。这种“轻”与“重”相互交替的体验始终贯穿用户生活，用户往往需要不断切换设备才能满足日常生活娱乐需求。

华为MateBook E 二合一笔记本则精准洞悉用户痛点，移动应用引擎全新升级HarmonyOS 3内核，提升Top级应用的系统兼容性，带来乐享移动App功能。用户登录华为应用市场便可下载安装手机、平板才有的移动端App，实现“打开电脑玩手机”，在Windows11操作系统下也可以操作移动端软件，比如刷短视频、查看机票、手游娱乐等。用户还可以一边打开移动端App获取资讯信息，一边打开Word进行文档编辑，多任务处理更高效。

当用户的华为手机与华为MateBook E 二合一笔记本进行多屏协同办公时，基于全新移动应用引擎技术，电脑桌面中手机窗口的部分应用将支持横屏大窗口显示，获得与电脑应用相同的横屏体验，让用户在实际工作中避免应用直接来回切换造成的体验割裂。与此同时，部分应用甚至支持平行视界，带来与平板类似的触控体验和玩法，提升用户体验统一性。

在日常工作中，多设备之间文件传输、内容复制共享等等都是工作场景下的痛点，以往用户面对不同设备往往会手忙脚乱。华为MateBook E 二合一笔记本可以通过超级中转站实现更加轻便的传输方式，用户长按拖拽多类型文件到超级中转站中，实现跨设备跨应用直接调取，大幅提升工作效率。另一方面，通过复制内容可视化呈现，提供更加简便的内容复制操作，让用户在办公中彻底告别繁琐传输方式。

Harmony OS生态不断进化，也让华为MateBook E 二合一笔记本版拥有智慧互联的功能。尤其当用户移动办公需要连网时，华为MateBook E 二合一笔记本能够与华为手机实现通信共享，不仅仅是蜂窝网络热点共享，包括接听电话、收发短信也能同步至电脑，使用户更专注屏幕内容，减少干扰。

华为MateBook E 二合一笔记本支持第二代HUAWEI M-Pencil手写笔，在华为自研智能掌笔防误触算法加持下，带给用户真实纸笔书写般体验的同时有效减少边缘误触。华为MateBook E 二合一笔记本新增一键摘录、全局批注以及切换橡皮擦等功能，用户在开会或者培训学习时，能够快速通过指尖的笔触记录重点，拥有与华为平板一样强大的批注能力，极大提升用户办公效率。

第二代HUAWEI M-Pencil手写笔配合华为MateBook E 二合一笔记本，支持专业Windows手写生态，PC端软件也能通过手写笔革新用户体验。搭配第二代HUAWEI M-Pencil手写笔，可触控操作OneNote、Nebo、Drawboard PDF等专业图文编辑软件，覆盖用户的办公创作使用场景。

面对当下日益频繁的混合办公模式，原先单一产品很难支撑起多变场景，而多形态二合一笔记本，却对厂商软硬件生态整合能力要求苛刻。依托华为强大的研发实力和技术沉淀，基于Harmony生态搭配创新硬件，进一步深化Windows 11操作系统和移动端应用生态的融合互联，华为MateBook E 二合一笔记本无论是自身性能还是软件体验，无疑都是时下职场用户和二合一青年的首选。