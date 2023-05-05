AMD掌门人称7月推出新显卡，多款显卡型号曝光！

【天极网笔记本频道】近日，AMD公布2023年第一季度财报，财报显示，AMD实现营收53.53亿美元，同比减少9%，这是自2019年以来AMD二季度首次单季营收下滑。在这次财报电话会议上，AMD掌门人苏姿丰确认 RX 7900 XTX 第一季度销售强劲，而且该公司有望在本季度推出新一代主流Radeon 7000系列型号，这通常意味着RX x600/x700系列显卡。

苏姿丰表示：“在游戏图形方面，我们的Radeon 6000和Radeon 7000系列GPU的渠道销量实现环比增长。第一季度，我们的高端Radeon 7900 XTX GPU销量强劲，有望在本季度推出新的主流Radeon 7000系列GPU，从而扩展我们的RDNA 3 GPU产品组合。”

去年，AMD推出新一代显卡RX 7000系列，首发RX 7900 XT和RX 7900 XTX两款显卡。而在之前，国外媒体有也曝光了包括AMD RX 7800 XTX、RX 7800 XT 和 RX 7700 XT在内的三款显卡，以及规格参数信息。

参数方面，采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

其中RX 7800 XTX同样基于Navi 31 GPU，配有70个CU、8960个着色器核心、4个MCD和64MB Infinity缓存。其它规格包括256位内存接口、16GB GDDR6显存和300W TBP。不过外媒普遍认为这款显卡将会被取消发布，主要是因为这款显卡的die尺寸不如英伟达AD102，AMD对其性能方面有所担忧，认为其直面英伟达显卡不具备优势。因此外界认为AMD将不会推出消费级RX 7800 XTX，转而针对工作站市场推出。

此外，AMDROCm软件的拉取请求中出现了多款未发布的GPU，从 Reddit 网友保存的文本来看，这个PR中证实了相当多的GPU型号的存在：AMD Radeon™ RX 7950 XTX | RDNA3 | gfx1100 | Full |、AMD Radeon™ RX 7950 XT | RDNA3 | gfx1100 | Full |、AMD Radeon™ RX 7900 XTX | RDNA3 | gfx1100 | Full |、AMD Radeon™ RX 7900 XT | RDNA3 | gfx1100 | Full |、AMD Radeon™ RX 7800 XT | RDNA3 | gfx1101 | Runtime |、AMD Radeon™ RX 7700 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | 、AMD Radeon™ RX 7600 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime |、AMD Radeon™ RX 7500 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime |、AMD Radeon™ RX 7600M XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | 、AMD Radeon™ RX 7600M | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | 、AMD Radeon™ RX 7700S | RDNA3 | gfx1102 | Runtime |、AMD Radeon™ RX 7600S | RDNA3 | gfx1102 | Runtime |。

如果该列表属实，也就意味着AMD不仅会推出RX 7600 XT显卡，还会推出包括7800、7700和7500在内的多款显卡。同时RX 7950 XTX甚至在去年AMD新显卡发布之前就已经出现，但自始至终没有准确信息来证明这张显卡的存在。从AMD掌门人的言语来看，7月份AMD将推出更多显卡产品，到时候拭目以待吧。