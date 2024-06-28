¸ß¿¼½áÊøÏëÂòÌ¨ÓÎÏ·±¾£¿ÁË½âÕâÈýµã£¬ÈÃÄãÊ¡Ç®ÓÖÉÙ×ßÍäÂ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÁÙ½ü6ÔÂµ×£¬Ëæ×Å¸ß¿¼³É¼¨µÄ³öÂ¯£¬¸÷Î»¸ß¿¼ÉúÐü×ÅµÄÐÄÒ²ÖÕÓÚ·ÅÏÂ£¬²»¹Ü½á¹ûÈçºÎ£¬´ó¼Ò¶¼ÒªÓÀ´ÈËÉúµÄÏÂÒ»½×¶Î¡£ÎÞÂÛÊÇ¿¼ºÃÁËÑû¹¦ÐÐÉÍ»¹ÊÇ¾Í¶Á¹¤¿Æ×¨ÒµµÄ´óÑ§£¬Ò»Ì¨¸ßÐÔÄÜµÄÓÎÏ·±¾ÊÇÐí¶à´óÑ§ÉúµÄÑ¡Ôñ£¬¶øÇÒ¶ÔÓÚºÜ¶àÑ§ÉúÅóÓÑÀ´Ëµ£¬ÕâÒ»Ì¨ÓÎÏ·±¾½«ÊÇËûÃÇÈËÉúÖÐÊôÓÚ×Ô¼ºµÄµÚÒ»Ì¨µçÄÔ£¬¶øÇÒ»òÐíÒªÅã°é×Ô¼º³¤´ï4ÄêÖ®¾Ã£¬Òò´ËÔÚÑ¡ÔñÉÏ¿ÉÒª¶à¼ÓÓÃÐÄ¡£Ð¡±à´Ó´óÑ§µ½¹¤×÷ÒÑ¾»»¹ýÁË4Ì¨±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬Òò´Ë½áºÏ×Ô¼ºµÄÊµ¼ÊÌåÑé£¬ÎÒ½«¸ø¸÷Î»Ñ§ÉúÅóÓÑ3µã½¨Òé£¬°ïÖú´ó¼ÒÑ¡µ½×Ô¼ºÂúÒâµÄµçÄÔ¡£
ÆÕÍ¨Íæ¼ÒµÄÔ¤Ëã¸ÃÊÇ¶àÉÙ£¿
¶ÔÓÚÏëÒªÑ¡ÔñÓÎÏ·±¾µÄÅóÓÑÃÇÀ´Ëµ£¬5000ÔªÊÇ×îµÍÔ¤Ëã£¬ÔÚÇ°²»¾ÃµÄ618´ÙÏúÖÐ£¬¿ÉÒÔÔÚÕâ¸ö¼ÛÎ»Âòµ½Ò»¶þÏßÆ·ÅÆµÄRTX 4050ÓÎÏ·±¾»òÕßÈýËÄÏßÆ·ÅÆµÄRTX 4060ÓÎÏ·±¾¡£RTX 4070µÄÓÎÏ·±¾¼Û¸ñÒ²ÓÐÒ»¶¨ÏÂ½µ£¬Èç¹û¶ÔÆ·ÅÆÊÛºóÒªÇó²»¸ß£¬ÔÚ7000Ôª×óÓÒÒÑ¾¿ÉÒÔÂòµ½ÅäÖÃ¾ùºâµÄ4070ÓÎÏ·±¾ÁË£¬¶øÇÒ½üÆÚ»¹»áÔùËÍ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·µÄÓÎÏ·¼¤»îÂë£¬Òò´Ë×ÛºÏµÄÐÔ¼Û±ÈÊÇÏàµ±¸ßµÄ¡£¶øRTX 4080µÄÓÎÏ·±¾Ôò´ó¶¼ÒªÍòÔªÒÔÉÏ£¬ÊÇÉÙ²¿·ÖÍæ¼ÒµÄÑ¡Ôñ¡£
ÉÏÎÄËùÌáµ½µÄ5000ÔªºÍ7000ÔªÁ½¸ö¼Û¸ñ¶Î²¢²»ÊÇ·Ö½çÏß£¬ÊÂÊµÉÏ£¬¶ÔÓÚ½ñÄêµÄÐÐÇéÀ´Ëµ£¬ÔÚ5000Ôªµ½10000ÔªÍ¬Ê±´æÔÚ×ÅRTX 4060ºÍRTX 4070µÄÓÎÏ·±¾Ñ¡Ôñ£¬±ÈÈçÁªÏëÕü¾ÈÕßY9000P RTX 4060°æÓÉÓÚCPU¡¢Éè¼Æ¡¢ÖÜ±ßÅäÖÃ¸ü¸ß£¬ËüµÄÊÛ¼Û»á±È´îÔØRTX 4070µÄ»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé10¸ü¹ó¡£µ«²¢²»ÊÇËùÓÐµÄÑ§ÉúÅóÓÑ¶¼ÐèÒªÓÃµ½i9 HX¼¶±ðµÄCPU£¬Ñ¡Ôñi7 HX¼¶±ð»òÕßÉÏÒ»´ú´¦ÀíÆ÷µÄ»úÐÍÒÑ¾×ã¹»Ó¦¶ÔÕý³£µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬Òò´ËÔÚÏÔ¿¨¹Ì¶¨µÄÇé¿öÏÂ£¬ÌáÉýCPUºÍÖÜ±ßÅäÖÃ¸üÈÝÒ×´ïµ½±ß¼ÊÐ§Òæ¡£
×ÛºÏ½ñÄêµÄÐÐÇéºÍ¾¼ÃÇé¿ö£¬Ð¡±àÈÏÎª´ó¼ÒµÄÖ÷Á÷Ô¤Ëã¿ÉÒÔ¿ØÖÆÔÚ5000Ôªµ½9000Ôª£¬Èç¹ûÊÇ¶ÔÐÔÄÜÓÐ¼«ÖÂÒªÇóµÄÓÃ»§£¬ÄÇ¿ÉÄÜÒª×¼±¸12000ÔªÒÔÉÏ¡£
RTX 4060»¹ÊÇRTX4070
ÉÏÎÄËµ¹ý£¬ÔÚ´ó²¿·ÖÍæ¼ÒµÄÖ÷Á÷Ô¤ËãÖÐ£¬RTX 4060ºÍRTX 4070µÄÏÔ¿¨Í¬Ê±´æÔÚ£¬ÔÚÆäÓàÅäÖÃÏàÍ¬µÄÇé¿öÏÂ£¬ËûÃÇÖ®¼äµÄ²î¼ÛÊÇ1000µ½2000Ôª×óÓÒ¡£Ð¡±à¸ÕºÃÍ¬Ê±ÓµÓÐRTX 4060ºÍRTX 4070µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÌåÑéÀ´°ï´ó¼Ò·ÖÎöÒ»ÏÂÐè²»ÐèÒª»¨Õâ±ÊÇ®Éý¼¶ÏÔ¿¨¡£
RTX 4070Ïà½ÏÓÚRTX 4060µÄÌáÉý·ù¶È²¢²»´ó£¬¼´Ê¹ÊÇ½ñÄê½âËøµçÑ¹Ç½µÄ°æ±¾£¬ËüÃÇÖ®¼äµÄÀíÂÛÐÔÄÜ²î¾àÔÚ20%×óÓÒ¡£µ«ÊÇ£¬µÃÒæÓÚ¸ü´óµÄ¹æÄ££¬RTX 4070Ïà±ÈRTX 4060µÄÄÜºÄ±È¸ü¸ß£¬ÕâÒ²¾ÍÒâÎ¶×Å£¬ÔÚÏàÍ¬µÄ¹¦ºÄÒÔ¼°É¢ÈÈÌõ¼þÏÂ£¬RTX 4070ÄÜÌá¹©¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ£¬¶ÔÓÚÉ¢ÈÈÌõ¼þÊÜÏÞµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÀ´Ëµ»¹ÊÇ±È½ÏÖµµÃµÄ¡£Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ÔÚÓÎÍæÍ¬Ò»¿îÓÎÏ·Ê±£¬RTX 4070µÄÉ¢ÈÈÑ¹Á¦Òª±ÈRTX 4060¸üÐ¡¡£
Í¼Ô´£º¿ì¿Æ¼¼
·´Ó³µ½Êµ¼ÊÌåÑéÉÏ£¬Ö»ÒªÎÒÃÇÓÎÍæµÄÓÎÏ·Ã»ÓÐ³ÔÂúÏÔ¿¨¸ºÔØ²¢ÏÞÖÆ×î¸ßÖ¡Êý£¬ÄÇ´îÔØRTX 4070ÓÎÏ·±¾µÄÔëÒô»á±È´îÔØRTX 4060ÓÎÏ·±¾µÄÔëÒô¸üµÍ£¬ÔÙ¼ÓÉÏ±¾Éí¸üÇ¿µÄAIËãÁ¦£¬ÔÚ¿ªÆôDLSS 3Ö®ºó£¬RTX 4070ÓÎÏ·±¾µÄÌåÑéÓÅÊÆ»áÏà½ÏÓÚRTX 4060½øÒ»²½À´ó¡£ÄÃÎÒµÄÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÌåÑéÀ´Ëµ£¬ÎÒµÄRTX 4070ÓÎÏ·±¾¿ÉÒÔÔÚ2K ×î¸ß»ÖÊ£¬¿ªÆôDLSS3²¹Ö¡µÄÇé¿öÏÂ£¬ÒÔ70Ö¡ÒÔÉÏ³©Íæ¡¶¶ÔÂíµºÖ®»ê¡·ÕâÒ»×îÐÂ3A´ó×÷£¬¶øRTX4060 µÄÓÎÏ·±¾Æ½¾ùÔÚ50µ½60Ö®¼ä²¨¶¯£¬²»ÉÏ²»ÏÂÁîÈËÄÑÊÜ¡£¶øÏñ¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·ÕâÖÖRTX 4060ÔÉú¿ÉÒÔÅÜµ½½ü°ÙÖ¡µÄÓÎÏ·À´Ëµ£¬RTX 4060ÓëRTX 4070Ö®¼äµÄÊ¹ÓÃÌåÑé²»´ó¡£
Òò´ËÈç¹ûÄã¸ü¿´ÖØ´óÐÍ3AÓÎÏ·µÄ±íÏÖ£¬ÄÇRTX 4070ÓÎÏ·±¾ÊÇÖµµÃ¹ºÂòµÄ£¬µ«Èç¹ûÄãÓÎÍæÍøÓÎÎªÖ÷£¬»òÕß²¢²»×·ÇóÔÚ¸ü¸ß»ÖÊÏÂÓÎÍæ×îÐÂµÄ3A´ó×÷£¬ÄÇRTX 4060ÓÎÏ·±¾Ò²×ã¹»Ê¹ÓÃÁË£¬Ð¡±à¸½ÉÏ×Ô²âµÄRTX 4060ÓÎÏ·±¾µÄÓÎÏ·±íÏÖ£¬Èç¹ûÕâÑùµÄ±íÏÖÎÞ·¨Âú×ãÄã£¬ÄÇRTX 4070ÊÇÄã¸üºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
i7»¹ÊÇi9»¹ÊÇAMD
ÔÚ5000Ôªµ½9000ÔªµÄÓÎÏ·±¾ÖÐ£¬²»½öÄÜÂòµ½14´úi7 HXºÍi9 HX»¹ÓÐ²»ÉÙ13´ú´¦ÀíÆ÷µÄÑ¡Ôñ£¬µ±È»Ò²°üÀ¨AMDµÄÒÆ¶¯°æ´¦ÀíÆ÷¡£Ä¿Ç°£¬AMD´¦ÀíÆ÷µÄÖÆ³Ì¹¤ÒÕÒªÓÅÓÚÓ¢ÌØ¶û£¬ÄÜºÄ±È¸ü¸ß£¬Í¬ÐÔÄÜÏÂ·¢ÈÈ¸üÐ¡£¬µ«ÊÇÒòÎªÄÚ²¿·ÖÇøÉè¼ÆÒÔ¼°¸ü¸ß¹¤ÒÕ´øÀ´ÁË¸üÃÜ¼¯µÄ¾§Ìå¹ÜÅÅÁÐ£¬AMDµÄ¸ßÐÔÄÜÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷ÍùÍù°éÓÐ»ýÈÈµÄÎÊÌâ£¬¹ËÃûË¼Òå£¬¾ÍÊÇÈÈÁ¿¶Ñ»ýµ¼ÖÂÉ¢ÈÈÐ§ÂÊµÄ½µµÍ¡£ÏñÊÇ¹«ÈÏÉ¢ÈÈÉè¼Æ³öÉ«µÄÁªÏëÕü¾ÈÕßRÏµÁÐÓÎÏ·±¾£¬Ò²³öÏÖÁËÒòÎª»ýÈÈµ¼ÖÂ³öÎÊÌâµÄÇé¿ö£¬ÔÙ¼ÓÉÏAMD´¦ÀíÆ÷ÔÚÉú²úÁ¦ºÍ×¨ÒµÁìÓòµÄÁÓÊÆ£¬Ð¡±àÈÏÎª¶ÔÓÚÒªÊ¹ÓÃ4ÄêÒÔÉÏµÄ¹ã´óÑ§Éúµ³À´Ëµ£¬Ó¢ÌØ¶û´¦ÀíÆ÷ÊÇÓÎÏ·±¾¸üÎÈ¶¨µÄÑ¡Ôñ£¬AMD¸üÊÊºÏ·¢ÈÈ½ÏÐ¡µÄÇá±¡±¾¡£
Ð¡±àÔÚÕâÀï»¹ÒªËµÒ»µã£¬ÒòÎªÓ¢ÌØ¶ûºÍ¸÷¼ÒOEM³§ÉÌ´æÔÚÇ¿°ó¶¨µÄºÏ×÷¹ØÏµ£¬ËùÒÔ´ó²¿·ÖÈÈÃÅÓÎÏ·±¾¶¼»áÖ÷ÍÆi9 HXµÄÐÍºÅ£¬²¢²»ÊÇÒòÎªi9 HXµÄÐÔÄÜ²ÅÄÜÂú×ã¹ã´óÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬Êµ¼ÊÉÏi7 HX¶ÔÓÚRTX 4070¼¶±ðµÄÓÎÏ·±¾À´ËµÒÑ¾×ã¹»ÁË¡£ÉõÖÁ£¬Ð¡±àÖ®Ç°Ê¹ÓÃUltra 5´¦ÀíÆ÷´îÅäRTX 4060ÏÔ¿¨µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬ÔÚÓÎÏ·ÖÐ¶¼Ã»ÓÐ³öÏÖÆ¿¾±µÄÇé¿ö¡£
Í¼Ô´£º¿ì¿Æ¼¼
¶ø14´ú´¦ÀíÆ÷Óë13´úÖ®¼äÖ÷ÒªÊÇÄÜºÄ±ÈÓÅ»¯ÎªÖ÷£¬ÐÔÄÜÃ»ÓÐ¿çÔ½Ê½ÌáÉý£¬¶ÔÓÚÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÅóÓÑÃÇÀ´Ëµ¿ÉÒÔ·ÅÐÄÑ¡Ôñ13´ú´¦ÀíÆ÷´îÅä¸ü¸ßÏÔ¿¨µÄ×éºÏ¡£
ÄÚ´æ´óÐ¡£¬±ðºöÂÔ
ÒÔÍù±Ê¼Ç±¾µÄÖ÷Á÷ÄÚ´æ´óÐ¡¶¼ÊÇ16G£¬µ«ÊÇÀ´µ½2024Äê£¬Ëæ×ÅÓÎÏ·¼¼ÊõµÄ²»¶ÏÌáÉý£¬ÒÔ¼°AI¹¦ÄÜµÄÒýÈë£¬ÏµÍ³¶ÔÓÚÄÚ´æ×ÊÔ´µÄÐèÇóÒ²ÔÚ²»¶ÏÔö¼Ó¡£ÎÒÆ½Ê±µÄÓéÀÖ³¡¾°ÊÇÔÚÒ»¸öÆÁÄ»ÉÏ¹Û¿´Ö±²¥£¬ÁíÒ»¸öÆÁÄ»ÉÏÓÎÍæ2KÓÎÏ·£¬16GÄÚ´æ¶ÔÓÚÕâÑùµÄ³¡¾°ÒÑ¾×½½ó¼ûÖâ£¬Í¬ÑùÊÇÔÚ¡¶¶ÔÂíµºÖ®»ê¡·ÖÐ£¬ÔÚ¿ªÆôÖ±²¥µÄÇé¿öÏÂ£¬ÎÒÔÚÓÎÍæµ½³ÇÕò³¡¾°Ê±»á¸Ð¾õµ½Ã÷ÏÔ¿¨¶Ù£¬¹Ø±ÕÖ±²¥ºó¾ÍÃ»ÓÐÈÎºÎÎÊÌâ£¬ÄÚ´æ³ÔÂúÊÇÔì³ÉÎÊÌâµÄÖ÷ÒªÔÒò¡£
Òò´Ë¶ÔÓÚÏëÒªÈÃÓÎÏ·±¾Åã°é×Ô¼º´óÑ§4ÄêµÄ¸÷Î»ÅóÓÑÀ´Ëµ£¬Ó¦¸ÃÓÅÏÈ¿¼ÂÇ24G»òÕß32GÔËÐÐÄÚ´æµÄµçÄÔ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
¿´ÍêÁËÉÏÃæµÄÕâÈýµã£¬ÏàÐÅ´ó¼Ò¶ÔÓÚÑ¡¹ºÓÎÏ·±¾ÒÑ¾ÓÐÁË¸ÅÄî£¬ÒòÎªOEM±Ê¼Ç±¾ÊÇÒ»¸öÕûÌå£¬¸÷¸öÓ²¼þ°ó¶¨ÔÚÒ»Æð£¬ËùÒÔ¶ÔÓÚµ¥¸öÓ²¼þµÄ¿É¶¨ÖÆ»¯³Ì¶ÈÊÇÊÜµ½ÏÞÖÆµÄ£¬´ó¼ÒÖ»ÄÜÑ¡Ôñ¹Ì¶¨µÄÅäÖÃ¡£¶ÔÓÚÆ·ÅÆÀ´Ëµ£¬Ð¡°×ÓÃ»§Ñ¡Ôñ¿Ú±®½ÏºÃÊÛºó¸üÓÅµÄÒ»ÏßÆ·ÅÆ×ÔÈ»²»´í£¬µ«Ò²Òª½áºÏÊµ¼ÊµÄÅäÖÃ£¬±ÈÈçÏÖÔÚÖ÷Á÷ÓÎÏ·±¾¶¼ÔÚÊ¹ÓÃ2K·Ö±æÂÊµÄ¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»£¬ÄÇÍ¬¶¨Î»ÏÂ²ÉÓÃÁË1080PÆÁÄ»µÄÒ»ÏßÆ·ÅÆÓÎÏ·±¾µ±È»ÐèÒª×ÃÇéÑ¡Ôñ¡£¶þÏßÆ·ÅÆÖÐÒ²²»·¦½ÏÎªÓÅÐãµÄ²úÆ·£¬Òò´ËÔÚÑ¡ÔñÊ±ÒªÒÔ×Ô¼ºÐèÇóµÄÅäÖÃÎªÖ÷¡£µ±È»£¬ÈýËÄÏßÆ·ÅÆ»¹ÊÇ¸üÍÆ¼ö¸øÓÐÒ»¶¨¶¯ÊÖÄÜÁ¦²¢ÇÒ¶ÔµçÄÔÓÐÒ»¶¨ÁË½âµÄÓÃ»§£¬±Ï¾¹ÄêÇáÈËµÄµÚÒ»Ì¨µçÄÔÈç¹ûÈ¥ÊÔ´íÅöÔËÆøµÄ»°£¬³É±¾»¹ÊÇÍ¦¸ßµÄ¡£
×îºó×£¸÷Î»¿¼Éú¶¼ÄÜ¶È¹ýÒ»¸öÓä¿ìµÄÊî¼Ù£¬²»¹ÜÕâÒ»½×¶Î×îºóµÄ½á¹ûÈçºÎ£¬´ó¼Ò¶¼Òª»ý¼«ÀÖ¹ÛµÄÓ½Ó×Ô¼ºÈËÉúµÄÏÂÒ»½×¶Î£¬º£À«Ìì¿Õ£¬×£ÄãÃÇÇ°Í¾ËÆ½õ!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â