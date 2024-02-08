½ø»÷µÄAI PC£ºÈ«²úÒµÁ´¹²Í¬ÍÆ¶¯£¬´øÁìÊÐ³¡×ßÏò»ØÅ¯
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿´ÓÈ¥ÄêÄêµ×Ê×¿îAI PCµÇ³¡£¬µ½CES 2024ÉÏ¸÷´óÆ·ÅÆAI PCÁÁÏà·¢²¼£¬AI³ÉÎªÁËµ±ÏÂPCÐÐÒµ¾ø¶ÔÈÆ²»¹ýÈ¥µÄÒ»¸ö¹Ø¼ü´Ê£¬¶øAI PC¸üÊÇ½«»á³ÉÎª½ÓÏÂÀ´PCÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÒ»¸ö·½Ïò£¬Ð¾Æ¬¡¢ÖÕ¶ËÉè±¸¡¢Èí¼þÓ¦ÓÃ¡¢´óÄ£ÐÍµÈÒ»Ð©ÁÐ³§ÉÌ¶¼ÔÚ³¯×ÅÕâÒ»·½ÏòÈ¥·¢Á¦£¬È«ÃæÓµ±§ºÍÍÆ½øAI PC£¬Ëü²»½öÔÚÒýÁì×ÅÐÐÒµ×ßÏò±ä¸ï£¬Ò²ÔÚÍÆ¶¯×ÅÏÝÈëº®¶¬µÄÊÐ³¡×ßÏò»ØÅ¯¡£
AI¼¼Êõ³É¹Ø¼ü£¬È«²úÒµÁ´·¢Á¦AI PC
ÒªËµ2024ÄêPCÐÐÒµµÄ¹Ø¼ü´Ê£¬AI¾ø¶ÔÊÇÆäÖÐµÄCÎ»£¬2024Äê±»ÈÏÎªÊÇAI PCµÄÔªÄê£¬Ëü²»½ö½öÊÇÒ»¿î²úÆ·£¬»¹½«Òýµ¼ÐÐÒµ½øÐÐ±ä¸ï¡£´ÓÈ¥ÄêÄêµ×ÖÁ½ñ£¬ÎÞÂÛÊÇ×÷ÎªAIËãÁ¦µÄÌá¹©ÕßµÄÓ¢ÌØ¶û¡¢AMDÒÔ¼°¸ßÍ¨µÈÐ¾Æ¬³§ÉÌ£¬»¹ÊÇÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢ºê³ž¡¢´÷¶û¡¢»ÝÆÕµÈÖÕ¶ËÉè±¸³§ÉÌ£¬ÔÚ·¢²¼ÐÂÆ·Ê±¶¼ÖØµãÇ¿µ÷ÁËAI¡£
ÏñÓ¢ÌØ¶ûÍÆ³öµÄ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¾ÍÊÇÃæÏòAI PCËù´òÔìµÄ²úÆ·£¬Ê×´Î¼¯³ÉÉñ¾ÍøÂç´¦Àíµ¥Ôª(NPU)£¬¸ü½øÒ»²½ÌáÉýÖÕ¶Ë²àAIÄÜÐ§¼°Ó¦ÓÃ¡£ÆäCPU¡¢GPU¡¢NPU¶¼¿ÉÒÔ×öAI´¦Àí£¬×ÜÌåËãÁ¦¿ÉÒÔ´ïµ½34TOPs¡£²¢ÇÒÕë¶Ô²»Í¬Ê¹ÓÃ³¡¾°Æ¥Åä³Ì¶È²¢²»ÏàÍ¬£¬ÀýÈçCPUÊÊºÏ´¦ÀíÇáÁ¿¼¶¡¢µ¥´ÎÍÆÀíµÍÑÓ³ÙµÄAIÐèÇó£¬GPUÊÊºÏÐèÒª¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÍÌÍÂÁ¿AIÓ¦ÓÃ£¬ÈçAIGCµÈ£¬NPUÔò×¨ÎªAIÉè¼Æ¾ß±¸¸ßÄÜÐ§¡¢µÍ¹¦ºÄµÈÓÅÊÆ¡£½ñÄêµÄÐÂÒ»´ú¿áî£UltraÊÆ±ØÒ²»áÑÓÐøÕâÑùCPU+GPU+NPUµÄ¼Ü¹¹£¬²¢ÇÒ¼ÌÐøÌáÉýAIËãÁ¦¡£
AMDÈ«ÐÂµÄÈñÁú8040ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ËäÈ»ÔÚCPUºÍGPUÉÏ¼·ÁËÑÀ¸à£¬µ«ÔÚAIÐÔÄÜÉÏÈ´´øÀ´ÁË´ó·ù¶ÈµÄÌáÉý£¬Éý¼¶ÁËXDNA NPU£¬AIËãÁ¦´Ó10TOPSÀ´µ½ÁË16TOPS£¬ÕûÌåµÄËãÁ¦Ò²´Ó33TOPSÔö¼Óµ½ÁË39TOPS¡£ÔÚ½ñÄê£¬Ôò»á´øÀ´ÐÂÒ»´ú¡°Strix Point¡±´¦ÀíÆ÷£¬³ýÁËCPU/GPUµÄÉý¼¶Íâ£¬ÆäNPU½«Éý¼¶µ½XDNA 2¼Ü¹¹£¬Éú³ÉÊ½AIÐÔÄÜÌáÉý3±¶£¬½øÒ»²½·¢Á¦AI¡£¶ø×÷Îª×îÔç·¢Á¦ÖÕ¶Ë²àAI³§ÉÌÖ®Ò»£¬¸ßÍ¨Ò²´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄæçÁúX Elite¼ÆËãÆ½Ì¨£¬ÕûºÏÁËCPU¡¢GPU¡¢NPUµÈÄ£¿éµÄ¸ßÍ¨AIÒýÇæ£¬¿ÉÒÔÌá¹©¸üÇ¿´óÇÒÁé»îµÄAIÌåÑé£¬ÆäAIÒì¹¹ËãÁ¦´ïµ½ÁË75TOPS£¬ÆäÖÐHexagon NPUÖ§³Ö45TOPSËãÁ¦£¬ARMÆ½Ì¨Õâ±ßÍ¬ÑùÔÚÈ«ÃæÓµ±§AI¡£
Ð¾Æ¬³§ÉÌÌá¹©ÁËµ×²ãËãÁ¦£¬ÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢ºê³ž¡¢´÷¶û¡¢»ÝÆÕµÈµÈ¸÷´óPC³§ÉÌ¶¼·×·×´øÀ´ÁËÏà¹ØµÄAI PC²úÆ·£¬ÔÚ½ñÄêµÄCESÉÏÒ²ÊÇ´ó³ö·çÍ·£¬³ÉÎª±¾½ìÕ¹»áÉÏ×îÊÜ¹Ø×¢µÄÒ»Àà²úÆ·¡£±Ï¾¹ÖÕ¶ËÉè±¸ÊÇAIËãÁ¦ºÍ¹¦ÄÜµÄÔØÌå£¬ÊÇÓÃ»§¸ÐÊÜAI¼¼ÊõºÍ¹¦ÄÜµÄÈë¿Ú£¬Ò²ÊÇAI PCÂäµØºÍÆÕ¼°µÄ¹Ø¼üÒ»»·£¬Í¨¹ýÕûºÏÉÏÏÂÓÎ×ÊÔ´£¬Ìá¹©AI PCÍêÕûµÄÖÇÄÜ·þÎñ¡£ÈÎºÎ¼¼Êõ¶¼ÐèÒªÂäµØµ½ÖÕ¶Ë²úÆ·ÉÏ£¬ÈÃ¸ü¶àÈËÄÜ¹»Ê¹ÓÃ£¬²ÅÄÜ·¢»ÓÆäÓ¦ÓÐµÄ¼ÛÖµ¡£
³ýÁËÓ²¼þ²ãÃæµÄÖ§³ÖÍâ£¬´óÄ£ÐÍºÍÈí¼þ¿ª·¢³§ÉÌÍ¬Ñù²»¿É»òÈ±£¬Ç°Õß½«´øÀ´ÊÊÓÃÓÚAI PCµÄÇáÁ¿»¯¡¢Ð¡ÐÍ»¯´óÄ£ÐÍ£¬ÈÃ¶Ë²àAIGCµÄÄÜÁ¦µÃÒÔ·¢»Ó;ºóÕßÔòÄÜÎªAI PCÌá¹©¸ü¼Ó·á¸»µÄÈí¼þÉúÌ¬£¬¸øÓëÓÃ»§¸ü¼Ó·á¸»ºÍÖÇÄÜµÄÌåÑé¡£
´ÓÈ¥ÄêAI PC¸ÅÄîµÄµ®Éú£¬µ½Èç½ñÒÑ¾ÓÐÖî¶à²úÆ·ÂäµØ£¬¿ÉÒÔ¿´µ½È«²úÒµÁ´¶¼ÔÚ»ý¼«µÄÈ¥ÍÆ¶¯AI PC£¬ÄÇÃ´AI PCµ½µ×ÄÜ¸ÉÂïÄØ£¿Ëü¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¸ü¼Ó¼òµ¥¡¢±ãÀûµØÊ¹ÓÃAI¹¦ÄÜ£¬Ìá¹©·á¸»µÄ¹¦ÄÜºÍÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬²»½ö½öÓÐAIÅäÒô¡¢AI±äÉù¡¢AI¿ÙÍ¼ÒÔ¼°ÉÏÃæÌáµ½µÄAIÃÀÑÕ¡¢AIµ÷ÓÅµÈµÈ£¬»¹ÄÜ¹»ÔÚ¶Ë²àÔËÐÐ´óÄ£ÐÍ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¶Ë²àAIGCÄÜÁ¦£¬ÊµÏÖÎÄÉúÎÄ¡¢ÎÄÉúÍ¼¡¢ÎÄÉúÊÓÆµµÈ¹¦ÄÜ£¬¸³ÓèPC¸ü·á¸»µÄÌåÑéºÍ¸ü¶àµÄ¿ÉÄÜÐÔ£¬ÕâÒ²ÊÇAI PC²úÆ·ÓëÖ®Ç°PCÔÚAIÓ¦ÓÃ²ãÃæµÄÒ»¸öÃ÷ÏÔµÄ²îÒìµã¡£¶øÇÒÏà±ÈÓÚÔÆ¶Ë´óÄ£ÐÍ£¬¶Ë²à´óÄ£ÐÍ²¿ÊðÑÓ³Ù¸üµÍ£¬ÎÞÐèÒÀÀµÍøÂç£¬²¢ÇÒÊý¾Ý´æ·ÅÔÚÖÕ¶Ë£¬ÄÜ¹»¸üºÃµÄ±£ÕÏÓÃ»§µÄÒþË½¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬È«²úÒµÁ´¹²Í¬ÍÆ¶¯µÄAI PC£¬¾ÍÊÇ½ñÄêÐÐÒµµÄCÎ»£¬¡°ÐÇ»ð¡±ÒÑ¾±»µãÈ¼£¬½ÓÏÂÀ´¾ÍÊÇ¸øËüÒ»Ð©Ê±¼äÈ¥¡°ÁÇÔ¡±¡£±Ï¾¹ÐÂ¼¼ÊõºÍ¹¦ÄÜµÄÒýÈëºÍÆÕ¼°ÊÆ±ØÒªÒ»¶¨µÄÊ±¼äÈ¥³ÁµíºÍÍêÉÆ£¬ËüµÄ¿ªÊ¼¿ÉÄÜ²¢²»ÍêÃÀ£¬µ«ÖÁÉÙ¸øÁËÏû·ÑÕßÈ¥ÆÚ´ýºÍÏëÏóµÄ¿Õ¼ä¡£Ä¿Ç°À´¿´£¬AI PC´¦ÔÚÒ»¸öAI Ready½×¶Î£¬²úÆ·¾ß±¸»ù±¾µÄ±¾µØ»ìºÏAIËãÁ¦£¬ÄÜ¹»ÎªAI PCµÄÈí¼þ¼°·þÎñ´´ÐÂÌá¹©»ù±¾±£ÕÏ£¬¿ªÆôÌåÑé´´ÐÂ£¬×î³õ½×¶ÎÖ÷Òª±íÏÖÎªÐ¾Æ¬¼ÆËã¼Ü¹¹µÄÉý¼¶;¶øÔÚÎ´À´µÄAI ON½×¶Î£¬AI PC²úÆ·½«¸üÏñÊÇÓÃ»§µÄ¸öÈËAIÖúÀí£¬ÕâÐèÒª½«¸öÈË´óÄ£ÐÍ¡¢¸öÈËÖªÊ¶¿â¡¢¸öÈËAgentÇ¶Èëµ½Éè±¸ÖÐÒÔÊµÏÖAI PCµÄ¶àÄ£Ì¬×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥£¬´ó´óÌáÉýÒâÍ¼Àí½âÄÜÁ¦£¬¸ü¶®ÓÃ»§ÐèÇó£¬ÈÃÈË»ú½»»¥£¬¸üÏñÊÇÈË¡°ÈË¡±½»»¥£¬ÌáÉýÓÃ»§¹¤×÷¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖ¡¢ÓÎÏ·µÈ¸÷¸ö³¡¾°µÄÊ¹ÓÃÌåÑéºÍÐ§ÂÊ¡£
¶ø´ÓAI Readyµ½AI On£¬ÊÇÒ»¸öÖð½¥³É³¤µü´úµÄ¹ý³Ì£¬ÒàÊÇAI PC¹¥Õ¼ÊÐ³¡µÄÇ°½øÖ®Â·£¬¸ù¾ÝÔ¤²â£¬½ñÄêAI±Ê¼Ç±¾µçÄÔ³ö»õÁ¿´ïµ½1300ÍòÌ¨£¬ÔÚ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÊÐ³¡ÉøÍ¸ÂÊ´ïµ½7%£¬2025ÄêÉøÍ¸ÂÊÔ¤¼Æ±Æ½ü30%£¬2026ÄêÉøÍ¸ÂÊ»á³¬¹ý50%£¬2027ÄêAI PC³ÉÎªÖ÷Á÷PC²úÆ·µÄÀà±ð£¬ÊÐ³¡ÉøÍ¸ÂÊ±Æ½ü80%¡£
ËùÒÔ£¬ÈÃAI PCÏÈ·ÉÒ»»á¶ù¡£
ÐÂµÄ¹Õµãµ½À´£¬ÊÐ³¡¿ªÊ¼Öð²½»ØÅ¯
³ýÁËÒýÁìÐÐÒµµÄ·¢Õ¹£¬AI PCÒ²½«¶ÔÕûÌåÊÐ³¡²úÉú·Ç³£´óµÄÓ°Ïì¡£ÓÉÓÚÒßÇéÒòËØµÄÓ°Ïì£¬ÒÆ¶¯°ì¹«¡¢ÔÚÏßÍø¿ÎµÈÐèÇóÔö¼Ó£¬´Ì¼¤ÁËÒ»²¨ÆóÒµºÍ¸öÈËµÄPCÏû·Ñ£¬PCÊÐ³¡ÔÚÓÀ´ÁËºìÀûÆÚ£¬¶à¼¾¶ÈÁ¬ÐøÔö³¤£¬ÓÈÆäÊÇ±Ê¼Ç±¾²úÆ·¡£¸ù¾ÝÊÐ³¡µ÷²é»ú¹¹TrendForceµÄÊý¾Ý£¬2020ÄêÈ«Çò±Ê¼Ç±¾³ö»õÁ¿³¬¹ýÁË2ÒÚÌ¨£¬Ïà±ÈÇ°Ò»ÄêÔö³¤ÁËÔ¼26%£¬2021Äê¸üÊÇ´ïµ½ÁË2.46ÒÚÌ¨¡£µ«Ëæ×ÅÒßÇéÓ°ÏìÖð²½ÏûÍËÒÔ¼°ÊÐ³¡ÐèÇó±¥ºÍ£¬2022ÄêÓÀ´´óµø£¬È«Äê³ö»õÁ¿½µÖÁÔ¼1.86ÒÚÌ¨£¬µø·ù´ïµ½ÁË24.5%¡£¶øÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄ2023Äê£¬»µÏûÏ¢ÊÇ³ö»õÁ¿ÒÀÈ»ÔÚÏÂ»¬£¬´ïµ½ÁËÔ¼1.66ÒÚÌ¨£¬ºÃÏûÏ¢ÔòÊÇµø·ù¶Ô±ÈÖ®Ç°ÓÐËùÊÕ½ô£¬Ô¼Îª10.8%¡£
¶øµ½ÁË2024Äê£¬¸ù¾ÝTrendForceµÄÔ¤²â£¬±Ê¼Ç±¾ÊÐ³¡½«ÓÀ´Ò»¸ö¹Õµã£¬³ÊÏÖÎÂºÍ³É³¤£¬³ö»õÁ¿Ôö³¤3.6%£¬´ïµ½1.72ÒÚÌ¨¡£ËäÈ»Ïà½ÏÓÚÇ°½ñÄêµÄáÛ·å»¹ÓÐ×Å½Ï´óµÄ²î¾à£¬µ«ÊÐ³¡ÄÜ¹»Ö¹×¡ÍÇÊÆ£¬³öÏÖ»ØÅ¯ÊÇ·Ç³£²»ÈÝÒ×ÁË¡£
ÎÒ¾õµÃÖ÷ÒªÓÐÁ½´óÒòËØÍÆ¶¯×ÅÊÐ³¡»ØÅ¯£¬Ê×ÏÈ¾ÍÊÇÐÂÒ»ÂÖµÄ»»»úÐèÇó¡£±Ê¼Ç±¾µÄ»»»úÖÜÆÚ´óÔ¼ÔÚ3-5Äê£¬¶ø2024Äê¾àÀë2020ÄêÓÉÓÚÒßÇéÒòËØµ¼ÖÂµÄÐèÇóÊÍ·ÅÒÑ¾¹ýÈ¥ÁË3Äê¶àµÄÊ±¼ä£¬À´µ½ÁËÐÂÒ»ÂÖµÄ»»»úÖÜÆÚµÄÆðÊ¼µã£¬ÎÞÂÛÊÇ¸öÈË»¹ÊÇÆóÒµ¿ÉÄÜ»áÊÍ·Å³öÒ»¶¨µÄÊÐ³¡ÐèÇó¡£
È»ºó¾ÍÊÇAI PC¸ÅÄîµÄÐËÆð£¬Ïà±ÈÓÚÒ»°ãPC²úÆ·£¬AI PC¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¸ü¼Ó¼òµ¥¡¢±ãÀûµØÊ¹ÓÃAI¹¦ÄÜ£¬Ìá¹©·á¸»µÄ¹¦ÄÜºÍÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬²»½ö½öÓÐAIÅäÒô¡¢AI±äÉù¡¢AI¿ÙÍ¼ÒÔ¼°ÉÏÃæÌáµ½µÄAIÃÀÑÕ¡¢AIµ÷ÓÅµÈµÈ£¬²¢ÇÒµÃÒæÓÚ¶Ë²àAIËãÁ¦µÄÔ½À´Ô½Ç¿£¬¶Ë²àAIGCµÃÒÔÊµÏÖ£¬¿ÉÒÔ½øÐÐÎÄÉúÎÄ¡¢ÎÄÉúÍ¼¡¢ÎÄÉúÊÓÆµµÈµÈ£¬¸³ÓèPC¸ü·á¸»µÄÌåÑéºÍ¸ü¶àµÄ¿ÉÄÜÐÔ£¬ÈÃ²¿·ÖÏû·ÑÕßÔ¸ÒâÎªAI PCÂòµ¥¡£
µ±È»£¬¾ÍÏñÉÏÃæÌáµ½µÄÄÇÑù£¬µ±ÏÂµÄAI PC»¹´¦ÓÚÒ»¸öAI ReadyµÄ×´Ì¬£¬Ïà¹ØAIÓ¦ÓÃÐèÒªÂäµØÊ±¼äÇÒÈ±·¦É±ÊÖ¼¶Ó¦ÓÃ£¬ÔÚ½ñÄêµÄÉøÍ¸ÂÊºÍ³É³¤¿Õ¼äÏà¶ÔÓÐÏÞ£¬¶øÇÒ¶Ô±È´«Í³PC²úÆ·¸ü¹óµÄ¼Û¸ñ£¬ÈÃËüÔÚ½ñÄêÄÑÒÔ´ó·ùÀ¶¯ÊÐ³¡ÐèÇó¡£²»¹ý´Ó³¤Ô¶À´¿´£¬AI PCµÄµ½À´»áÔÚÎ´À´¼¸Äê³ÖÐøÀ¶¯PCÊÐ³¡µÄÔö³¤¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â