Ó¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂ·å»áÇ°Õ°£º14´ú¿áî£×ÀÃæ¶ËµÇ³¡£¬Meteor Lake²ÅÊÇÖØµã
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¸ù¾ÝÖ®Ç°µÄÏûÏ¢£¬Ó¢ÌØ¶û½«»áÔÚ9ÔÂ19-20ÈÕÕÙ¿ª¼¼Êõ´´ÐÂ·å»á£¬ÆäÖÐ×îÖµµÃ¹Ø×¢µÄÒ»³¡»î¶¯½Ð×ö¡°Intel¿Í»§¶ËÓ²¼þÂ·ÏßÍ¼ÓëAIáÈÆð¡±£¬½ìÊ±Ó¢ÌØ¶ûÓ¦¸Ã»á´øÀ´È«ÐÂµÄ14´ú¿áî£×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷£¬¹ØÓÚËüÃÇµÄÆØ¹âÄ¿Ç°ÒÑ¾Âù¶àµÄÁË£¬³ý´ËÖ®Íâ£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂ¹¤ÒÕºÍ¼¼ÊõµÄMeteor LakeÓ¦¸Ã»áÓë´ó¼ÒÕýÊ½¼ûÃæ£¬½ñÌì±ÊÕß¾Í´ø´ó¼ÒÏÈÀ´ÁË½âÏÂËüÃÇ¡£
È«ÐÂµÄ14´ú¿áî£×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷µÄ´úºÅÎªRaptor Lake-S Refresh£¬ºÍ13´úÒ»Ñù»á²ÉÓÃIntel 7ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔì£¬ËùÒÔÕûÌåµÄÉý¼¶²»»áºÜÃ÷ÏÔ¡£¸ù¾Ý·Å³öµÄ±í¸ñÀ´¿´£¬Õâ´ÎÒÀÈ»ÓÐ×Å·Ç³£·á¸»µÄÐÍºÅ¿ÉÑ¡£¬±ä»¯±È½Ï´óµÄÓÐ¿áî£i7µÄ¼¸¿î£¬È«²¿ÐÂÔöÁË4¿ÅÄÜÐ§ºËÐÄ£¬¶àºËÐÔÄÜÉÏ»áÓÐ×Å±È½ÏÃ÷ÏÔµÄÌáÉý¡£ÆäÓàÐÍºÅ¶Ô±ÈÇ°´úÖ÷ÒªÊÇÆµÂÊÉÏµÄÒ»Ð©±ä»¯£¬µ«±í¸ñÖÐ²¢Ã»ÓÐ±ê³öî£ÆµµÄÆµÂÊ£¬ËùÒÔ¾ßÌåÌáÉý²¢²»Çå³þ£¬µ«Ó¦¸Ã²»»áºÜ´ó£¬ÕûÌåÓÐµã¡°¼·ÑÀ¸à¡±ÁË¡£ÁíÍâ£¬ÆØÁÏÕßÒ²±íÊ¾£¬ÕâÐ©¾ùÎªQS°æ(ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤ÑùÆ·£¬ºÜ½Ó½üÓÚÕýÊ½°æ±¾)£¬¿ÉÄÜÓëÕýÊ½°æ±¾´æÔÚÒ»Ð©²îÒì£¬±ÈÈçÀïÃæ³öÏÖÁËÁ½¸ö°æ±¾µÄ¿áî£i5-14400£¬·Ö±ð²ÉÓÃÁË6P+4EºÍ6P+8E£¬×îÖÕµÇ³¡µÄÊÇÄÄ¸ö°æ±¾»¹²»ºÃËµ¡£ÁíÍâ£¬14 ´ú¿áî£ÕóÈÝÖÐ³öÏÖÁË±¼ÌÚÈüÑïµÄÌæ´úÕß¡ªIntel 300/300TÐÍºÅ£¬ÎªË«ºËËÄÏß³Ì¹æ¸ñ¡£
ËùÓÐÕâÐ©ÐÍºÅÒÀÈ»ÊÇÖ§³ÖDDR4 3200MHzºÍDDR5 5600MHzÄÚ´æ£¬¿ÉÒÔ¼æÈÝ600/700Ö÷°å¡£ÆäÖÐ¿áî£i5-14600K/KF¡¢¿áî£i7-14700K/KFÒÔ¼°¿áî£i9-14900K/KFµÈÁù¿î½«»áÔÚ10ÔÂ17ÈÕÕýÊ½·¢ÊÛ£¬¶øÇÒËü·ÇK°æ±¾Ôò»áÔÚÃ÷ÄêÒ»ÔÂ·ÝµÄCES 2024×óÓÒÉÏÊÐ¡£
¶ø³ýÁËÉý¼¶²»´óµÄ14´ú¿áî£×ÀÃæ°æ±¾Íâ£¬Ó¢ÌØ¶ûÓ¦¸Ã»¹»áÔÚ»î¶¯ÖÐ´øÀ´Meteor Lake´¦ÀíÆ÷£¬Ëü½«²ÉÓÃIntel 4¹¤ÒÕ+Ì¨»ýµç5nm¹¤ÒÕ´òÔì£¬Ê×´ÎÒýÈë¡°Tile¡±Éè¼Æ£¬¼¯³ÉCPU¡¢SOC¡¢ºËÏÔºÍIOEÐ¾Æ¬£¬Ê¹ÓÃµÚ¶þ´ú»ìºÏ¼Ü¹¹¼¼Êõ£¬ÐÔÄÜºËÐÄ»á²ÉÓÃÈ«ÐÂRedwood Cove¼Ü¹¹£¬ÄÜÐ§ºËÎªCrestmont¼Ü¹¹£¬ºËÏÔ»ùÓÚXe-LPG¼Ü¹¹´òÔì£¬ËüÓ¦¸ÃÊÇÈñìÅAÏµÁÐ¶ÀÏÔ(Xe-HPG)µÄµÍ¹¦ºÄ°æ±¾£¬ÔÚÐÔÄÜÉÏ¶Ô±ÈÖ®Ç°»áÓÐÃ÷ÏÔÌáÉý¡£
ÖµµÃ×¢ÒâµÄÒ»µãÊÇ£¬Õâ´ÎÑÝ½²Ö÷Ìâ¡°Intel¿Í»§¶ËÓ²¼þÂ·ÏßÍ¼ÓëAIáÈÆð¡±ÖÐ£¬»¹ÓÐÒ»¸öÖØµã¾ÍÊÇAI£¬Ó¢ÌØ¶û×Ô´Ó½«AIÒýÈëPCºó£¬±ãÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚPCÁìÓòµÄAI¼¼Êõ´´ÐÂ£¬¶øÇÒ²»ÉÙ¶¼ÒÑ¾ÂäµØ£¬ÏñÈÕ³£ÓÃµÄÓ²¼þÖÇÄÜÎÂ¿Ø¡¢ÓïÒôÊ¶±ðºÍÊµÊ±·Òë¡¢AIÓïÒôºÍÊÓÆµ½µÔëµÈµÈ¡£¶øÔÚÈ«ÐÂÒ»´úµÄMeteor Lake´¦ÀíÆ÷ÉÏ£¬Ôò»á³ä·ÖÀûÓÃÆä·ÖÀëÊ½Ä£¿é¼Ü¹¹ÓÅÊÆ£¬ÎªPCÓÃ»§Ìá¹©ÒÔÈË¹¤ÖÇÄÜÇý¶¯µÄÐÂ¹¦ÄÜ¡£Meteor Lake ½«»á³ÉÎªÓ¢ÌØ¶ûÊ×¸ö¾ßÓÐÄÚÖÃÉñ¾ÍøÂçÊÓ¾õ¼ÆËãÄ£¿é(VPU) µÄPCÆ½Ì¨£¬Ëü½«³ÉÎªÓ²¼þÓëÈí¼þÖ®¼ä¡¢ÈËÓë»úÆ÷Ö®¼äµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ×ªÏò´óÖÚÓ¦ÓÃµÄÇÅÁº¡£ËùÒÔ£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚÕâ´Î»î¶¯ÖÐÓ¦¸Ã»á»¨²»ÉÙµÄÊ±¼äÀ´½éÉÜMeteor LakeÔÚAI·½ÃæµÄÄÜÁ¦ºÍÓ¦ÓÃ£¬³ÉÎª·Ç³£ÖØÒªµÄÒ»»·¡£
×ÜµÄÀ´ËµÄØ£¬14´ú¿áî£×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷Éý¼¶¶¼²»»áºÜÃ÷ÏÔ£¬ÕûÌåËã¡°¼·ÑÀ¸à¡±£¬Ó¦¸Ã»áÒ»´ø¶ø¹ý£¬¿áî£i7µÄ¼¸¿îÐÍºÅÓÉÓÚÔö¼ÓÁËÄÜÐ§ºËÐÄ£¬ÌáÉý»áÉÔÎ¢´óµã£¬ÆäÓàµÄÓ¦¸ÃÖ»ÊÇºËÐÄÆµÂÊÌáÉý£¬¶ÔÓÚ12´ú»òÕß13´úÓÃ»§À´ËµÉý¼¶±ØÒªÐÔ²¢²»Ëã¸ß¡£Meteor LakeÓ¦¸Ã²ÅÊÇÕâ´ÎµÄÖØµãºÍÖ÷½Ç£¬ÓÐÈ«ÐÂµÄ¼Ü¹¹¡¢ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬»¹»á´øÀ´ÐÂµÄAIÌåÑé£¬²»¹ý¾ßÌåµÄ²úÆ·ÐÍºÅÓ¦¸Ã»¹ÊÇÒªÔÚÃ÷ÄêÄê³õµÄCES 2024ÉÏ·¢²¼¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â