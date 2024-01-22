±êÑ¹´¦ÀíÆ÷ÖúÁ¦Ð§ÂÊ¼Ó±¶ ÁªÏëÕÑÑôX7¿°³ÆÉÌÓÃ°ì¹«¶àÃæÊÖ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚÊÓÆµ»áÒéÖÐ³£³£Ìýµ½ÕâÑùµÄÑ¯ÎÊ£º¡°ËÀ´¹²ÏíPPT£¿¡±ÉÌÓÃ±¾¸Õ×¼±¸¾ÙÊÖ£¬È´Òò¡°ÅäÖÃÌ«µÍ£¬»»Ò³¶¼¿¨¡±¶ø±»·ñ¾ö¡£
µ±ÓÐ¡°¼Ó¼±ÐèÇó£¬ÐèÒª¼ô¼ÎÄÂÃÐû´«Æ¬¡±µÄÊ±ºò£¬ÉÌÓÃ±¾Ëä¹ÄÆðÓÂÆø£¬¿Í»§È´Ö»¿´ÁËÒ»ÑÛ¾ÍÒÆ¿ªÁËÊÓÏß¡
¼´±ãÊÇÐÝÏÐÊ±¿ÌµÄµç¾ºÇÐ´è£¬ÉÌÓÃ±¾µÄ³¢ÊÔÒ²Ôâµ½³°·í£º¡°×¨ÃÅ±à¼Word¡¢PPTµÄ»úÆ÷£¬ÓÎÏ·¸úÄãÎÞ¹Ø¡£¡±
ÁªÏëÕÑÑôÊÔÍ¼´òÆÆ´ó¼Ò¶ÔÉÌÓÃ±¾µÄÕâÐ©¡°¿Ì°åÓ¡Ïó¡±£¬ÒÔÈ«ÐÂµÄÕÑÑôX7¸æËß´ó¼Ò£¬Ãæ¶Ô¸ü¸´ÔÓµÄ»ìºÏ°ì¹«ºÍ¶àÔª»¯³¡¾°£¬ÉÌÓÃ±¾µÄÐÔÄÜÒ»Ñù¿ÉÒÔºÜÄÜ´ò¡£
×÷ÎªÊ×¿î´îÔØ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄÉÌÓÃ±¾£¬²»½öÄÜ¹»ÇáËÉÓ¦¶Ô´«Í³µÄÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÎÄµµ±à¼µÈÇá¸ºÔØÐèÇó£¬»¹ÄÜÁ÷³©Ê¹ÓÃPS¡¢PRµÈ×¨ÒµÈí¼þ½øÐÐÍ¼Æ¬ºÍÊÓÆµ±à¼£¬¶Ô±ÈµÍÑ¹²úÆ·ÓÐ×Å³É±¶µÄÐ§ÂÊÌáÉý£¬ÉõÖÁ»¹ÄÜÁ÷³©µÄÔËÐÐÈÈÃÅÍøÂçÓÎÏ·£¬¿°³ÆÒ»¸ö¶àÃæÊÖ¡£
´îÔØ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷ Éú²úÁ¦¸üÇ¿Ð§ÂÊ¸ü¸ß
Èç½ñµÄ¹¤×÷ÄÚÈÝ²»½ö½öÓÐÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÎÄµµ±à¼ÒÔ¼°ÊÓÆµ»áÒéµÈÇáÖÐ¶È¸ºÔØ£¬»¹¿ÉÄÜÐèÒªÓ¦¶ÔÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ±à¼µÈ¸üÎªÖØÔØµÄÐèÇó£¬¶ÔÓÚÉú²úÁ¦¹¤¾ßµÄÐÔÄÜÒªÇóÔ½À´Ô½¸ß¡£ÕÑÑôX7¿É´îÔØ13´ú¿áî£HÏµÁÐ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ß¿ÉÑ¡14ºË20Ïß³ÌµÄ¿áî£i9-13900H£¬¸üÇ¿µÄÓ²¼þÐÔÄÜÈÃËüÄÜ¹»ÇáËÉÓ¦¶ÔÈç½ñÈÕÒæ¸´ÔÓµÄ°ì¹«ÐèÇó¡£
Ëü×î¸ß»¹¿ÉÑ¡ÅäNVIDIA RTX 3050¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬½øÒ»²½Ç¿»¯²úÆ·µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬¸ü¼Ó¸ßÐ§Á÷³©µÄÍê³ÉÊÓÆµ¼ô¼ÈÎÎñ£¬ÊµÏÖÐ§ÂÊ³É±¶µÄÌáÉý¡£³ýÁËÇ¿º·µÄ´¦ÀíÆ÷ºÍÏÔ¿¨ÐÔÄÜÍâ£¬ÕÑÑôX7ÏµÁÐ»¹¿ÉÑ¡×î¸ß32GBµÄLPDDR5¸ßÆµÄÚ´æ£¬ÄÜ¹»¸ü¿ìµÄ¶ÔÈÎÎñ½øÐÐÏìÓ¦£¬»¹ÓÐ×ÅË«SSDÓ²ÅÌ²å²Û£¬×î¸ß¿ÉÒÔÌá¹©4TB´æ´¢¿Õ¼ä£¬´Ó´ËÓ²ÅÌ²»ÔÙ¡°¸æ¼±¡±¡£
ÓÐÁË±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄ¼Ó³Ö£¬ÈÃÕÑÑôX7ÔÚ°ì¹«ºÍÊýÎ»´´×÷µÈ³¡¾°ÓÐ×Å¸üÎª³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£¸ù¾ÝÎÒÃÇÖ®Ç°×öµÄ²âÊÔ£¬´îÔØ¿áî£i7-13700HµÄÕÑÑôX7Óë´îÔØi7-1355UµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄ²úÆ·Ïà±È£¬´ò¿ªÏàÍ¬µÄ15¸ö350Ò³PPTÎÄ¼þÓÃÊ±¶ÌÁË½«½üÒ»±¶£¬¶ø½«350Ò³PPT±£´æ³ÉPDFÊ±£¬Ò²Ëõ¶ÌÁËÒ»°ëµÄÓÃÊ±£¬ÊôÊµÊÇÐ§ÂÊ¼Ó±¶¡£
ÔÚÁíÍâÒ»ÏîExcel´óÎÄ¼þ´ò¿ªºÍÐÞ¸Ä×ÖÌå²âÊÔÖÐ£¬ÕÑÑôX7Í¬ÑùÕ¹ÏÖ³öÁË¸ü¸ßµÄÐ§ÂÊ£¬´ò¿ªËù»¨·ÑµÄÊ±¼ä½öÎªÆäËüÁ½Ì¨Éè±¸µÄÒ»°ë»¹¶à£¬¶ø×ÖÌåÐÞ¸ÄÊ±¼äÒ²±ÈËüÃÇÉÙÓÃÁË10SÒÔÉÏ¡£
³ýÁËÈÕ³£°ì¹«Ð§ÂÊ¸ü¸ßÍâ£¬ÔÚ¸ºÔØ¸ü¸ßµÄÍ¼Æ¬ºÍÊÓÆµ±à¼µÄÏà¹Ø²âÊÔÖÐ£¬UL ProcyonÍ¼Æ¬Åú´¦Àí(LightRoom)¡¢UL ProcyonÍ¼ÏñÐÞÊÎ(PhotoShop)ÒÔ¼°PugetBench Premiere ProºÍPhotoShopµÄ²âÊÔ³É¼¨¾ùÃ÷ÏÔÁìÏÈÓÚÁíÍâÁ½¿î´îÔØµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄÉè±¸£¬ÔÚÍ¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµ±à¼µÈÄÚÈÝ´´×÷ÉÏÍ¬ÑùÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÓÅÊÆ¡£
ÎÒÃÇÔÙÀ´¿´¿´ÔÚÊµ¼ÊµÄ¸ß¸ºÔØ´´×÷ÖÐ±íÏÖÈçºÎ£¬ÕÑÑôX7ÔÚÊ¹ÓÃLightRoom½«322ÕÅRAWÕÕÆ¬µ÷É«µ¼³öÎªJPG¸ñÊ½Í¼Æ¬Ê±£¬¶Ô±ÈµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷²úÆ·ÓÃ»§Í¬ÑùËõ¶ÌÁËÒ»°ë;¶øÔÚÊ¹ÓÃPremiere Pro½«ÏàÍ¬µÄ¹¤³ÌÎÄ¼þµ¼³öÎªmp4¸ñÊ½ÊÓÆµÊ±£¬ÓÃÊ±¶ÌÁËÊý·ÖÖÓ¡£
¶ÔÓÚÄÇÐ©ÓµÓÐ´¦ÀíÍ¼Æ¬ºÍ¼ô¼ÊÓÆµµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬ÕÑÑôX7µÄ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷ËùÓµÓÐµÄÇ¿º·ÐÔÄÜ¿ÉÒÔ°ïÖúÆóÒµÔ±¹¤¸ü¿ìµÄÍê³É¸ß¸ºÔØµÄ´´×÷ÈÎÎñ£¬Ïà½ÏÓÚµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷²úÆ·£¬Ð§ÂÊ¸ü¸ß£¬Ò²ÈÃÉÌÓÃ±¾¿ÉÒÔÊÊÓ¦¸ü¶à¡¢¸ü¸´ÔÓµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£
µ±È»£¬³ýÁË¹¤×÷ÉÏ¸ü¼ÓµÄ¸ßÐ§Íâ£¬ÓéÀÖÒ»Ñù·Ç³£µÄ¸øÁ¦£¬±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄÇ¿º·ÐÔÄÜ¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶Ôµ±ÏÂÈÈÃÅµÄÓÎÏ·¡£ÔÚÓÎÍæ¡¶DOTA2¡·Ê±£¬ÕÑÑôX7¿ÉÒÔ´øÀ´Æ½¾ù123Ö¡µÄÁ÷³©±íÏÖ£¬¶Ô±ÈÆäËüµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷»úÐÍÖ¡ÂÊ¸ü¸ß¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÎÞÂÛÊÇÖÐµÍ¸ºÔØµÄ°ì¹«ÈÎÎñ£¬»¹ÊÇ¸ß¸ºÔØµÄÍ¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµ±à¼£¬ÕÑÑôX7¶¼ÓÐ×Å¸ü¿ìµÄ´¦ÀíËÙ¶È£¬¿ÉÒÔ°ïÖúÓÃ»§½ÚÔ¼Ê±¼ä£¬ÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬Õâ±ãÊÇÕÑÑôÔÚÉÌÓÃÁìÓòÒýÈë¸ü¸ßÐÔÄÜµÄ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÈ¸ßÅäÖÃµÄÖØÒªÔÒò£¬ÈÃ¹ã´óÆóÒµÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ü¼Ó´ÓÈÝµÄÓ¦¶ÔÈÕ½¥¸´ÔÓ»¯µÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬¶øÔÚÏÐÏ¾Ê±¿Ì£¬»¹ÄÜÁ÷³©ÔËÐÐµ±ÏÂÈÈÃÅµÄÍøÓÎ£¬ÐÝÏÐÒ»ÏÂ£¬¹¤×÷ÓéÀÖÁ½²»Îó¡£
Çá±¡±ãÐ¯ÑÕÖµµ£µ± ·á¸»½Ó¿ÚÈ«³¡¾°³©Áª
³ýÁËÇ¿´óµÄ¡°ÄÚÐ¾¡±Íâ£¬ÕÑÑôX7ÏµÁÐÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏÍ¬ÑùÃ»ÓÐÍ×Ð£¬²ÉÓÃÁË½ðÊô»úÉí´òÔì£¬¼á¹ÌÓÖÄÍÓÃ£¬²¢ÇÒÊ¹ÓÃÁË¡°Ê±¿ÕÒø¡±ÅäÉ«£¬¸ü¼ÓÊ±ÉÐ¸»ÓÐ»îÁ¦£¬Âú×ãÓÃ»§¶ÔÓÚ¸ßÑÕÖµµÄÐèÇó¡£
Ä¿Ç°£¬³ýÁË°ì¹«ÊÒÍâ£¬¸ßÌú¡¢·É»ú¡¢¿§·ÈÌüµÈµÈ¶¼¿ÉÄÜ³ÉÎª°ì¹«µØµã£¬ÒÆ¶¯°ì¹«ÐèÇóµÄ¼¤Ôö£¬¶ÔÓÚ±Ê¼Ç±¾µÄ±ãÐ¯ÐÔÍ¬ÑùÓÐ×ÅºÜ¸ßµÄÒªÇó£¬ÕÑÑôX7ÇáÖÁ1.39kgÆðÖØÁ¿ºÍ±¡ÖÁ15.9mmÆðµÄºñ¶È£¬×öµ½ÁËÍ¬Àà²úÆ·µÄ¼«ÖÂÇá±¡£¬ÎÞÂÛÊÇÍâ³öÒÆ¶¯°ì¹«»¹ÊÇ³ö²îÐ¯´ø¶¼Ã»ÓÐÊ²Ã´¸ºµ££¬ÈÃÖ°³¡ÈË¿ÉÒÔÇá×°ÉÏÕó£¬¸ßÐ§¹¤×÷¡£
¶øÇÒËü¿ÉÑ¡³¬Õ±ß¿òµÄ·ÀÑ£¹âÎíÃæÆÁ£¬ÓÐ×Å¸ß´ï90%µÄÆÁÕ¼±È£¬ÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÊ±£¬ÊÓÒ°¸ü¼Ó¿ªÀ«£¬ÓÐ×Å¸üºÃµÄ³Á½þ¸Ð£¬Í¬Ê±»¹Åä±¸×î¸ß2.8KµÄ¸ß·Ö±æÂÊ£¬ÏÔÊ¾¸üÎªÇåÎúÏ¸Äå£¬»¹ÓÐ×Å×î¸ß400ÄáÌØµÄÁÁ¶È£¬ÔÚ¹âÏß½ÏÇ¿µÄµØ·½£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»¿´Çå³þÆÁÄ»¡£
ÔÚ±£ÕÏÇá±¡±ãÐ¯µÄÍ¬Ê±£¬ÕÑÑôX7Åä±¸ÁË¡°´óÂú¹á¼¶¡±µÄÈ«³¡¾°½Ó¿Ú£¬ËüÅä±¸ÁË1¸öUSB Type-C 3.2 Gen2È«¹¦ÄÜ½Ó¿Ú¡¢1¸öÀ×µç4½Ó¿Ú¡¢3¸öUSB-A½Ó¿Ú¡¢Micro SD¿¨²Û¡¢HDMI½Ó¿Ú¡¢RJ45Íø¿ÚÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÂú×ã¾ø´ó²¿·ÖÓÃ»§µÄÍâ½ÓÀ©Õ¹ÐèÇó¡£
Ç¿º·Æ·ÖÊÎÞ¾åÌôÕ½ È«ÉúÃüÖÜÆÚ·þÎñÓÐ±£ÕÏ
×÷ÎªÖÐ¹úÊÐ³¡µÚÒ»¸ö¹ú²úÉÌÓÃ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÆ·ÅÆ£¬º½Ìì¼¶µÄÆ·ÖÊ±£ÕÏÊÇÆäºËÐÄDNAÖ®Ò»¡£ÕÑÑôX7Í¨¹ýÁË°ÙÍòÐ¡Ê±µÄMTBF(Æ½¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊ±¼ä)²âÊÔ£¬È·±£²úÆ·ÄÜ¹»ÊµÏÖ7¡Á24Ð¡Ê±ÎÈ¶¨ÔËÐÐ£¬»¹¾ÀúÁË1100¶àÏîµÄÑÏ¿Á²âÊÔ£¬ÓÐ×Å³öÉ«µÄÄÍÓÃÐÔºÍÊÊÓ¦ÐÔ¡£
ÔÚÈ¥Äê10ÔÂ·ÝÂäÄ»µÄ19½ìº¼ÖÝÑÇÔË»áÉÏ£¬ÓÐ³¬¹ý6000Ì¨ÕÑÑô±Ê¼Ç±¾µçÄÔÖ§³ÖÑÇÔË»á×ÜÖ¸»Ó²¿¡¢¾ºÈü¹ÜÀíÖÐÐÄµÈ18¸öÍÅ¶Ó¡¢74¸ö¾ºÈüÓë·Ç¾ºÈü³¡¹Ý£¬³Ðµ£±¸ÈüºÍÈüÊ±°ì¹«µÈÈÎÎñ¡£ÕÑÑôÉÌÓÃ±¾´îÔØµÄ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷µÄºÍ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨Ìá¹©µÄÇ¿º·ÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔ°ïÖú²ÃÅÐ¿ÉÒÔÇáËÉÍ¬Ê±¹Û¿´¶à¶ÎÊÓÆµ£¬×ö³ö¹«Æ½¡¢¹«ÕýµÄ²Ã¶¨¡£´ËÍâ£¬ÔÚÃæÁÙÆµ·±µÄ½µÓêºÍ¾³£µÄÒÆ¶¯£¬ÁªÏëÕÑÑô¿¿×Å¹ýÓ²µÄÆ·ÖÊÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÌôÕ½¡£
×÷ÎªÆóÒµ²É¹ºÕß£¬Ñ¡Ôñ²úÆ·Ê±²»ÄÜ½ö½öÈ¥¹Ø×¢¹ºÂò³É±¾£¬²úÆ·µÄ²É¹ºÆäÊµÖ»ÊÇÒ»¸ö¿ªÊ¼£¬ºóÐø»¹ÐèÒª°²×°¡¢Î¬»¤¡¢Éý¼¶´¦ÖÃµÈµÈÐèÒª¿¼ÂÇ£¬¶øÒÀ¿¿×Å±³ºóÇ¿´óµÄ·þÎñÌåÏµ£¬ÁªÏëÕÑÑôÎªÉÌÓÃ¿Í»§Ìá¹©ÁËÈ«ÉúÃüÖÜÆÚ·þÎñ¡£
ÒÀÍÐÓÚÇ¿´ó¹©Ó¦Á´ÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö·á¸»µÄ¶¨ÖÆ»¯·þÎñ£¬Íâ¹Û¡¢ÅäÖÃºÍÄÚÈÝ¾ù¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó½øÐÐ¶¨ÖÆ£¬¿°³ÆÒµ½ç×îÈ«ÃæµÄÆóÒµ¼¶¶¨ÖÆ·þÎñ£¬¶øÇÒÖ§³Ö1Ì¨Æð¶©¡£´ËÇ°ÁªÏëÕÑÑô¾ÍÔøÎªÈðÐÒ¶¨ÖÆÁË5ÖÜÄê±Ê¼Ç±¾µçÄÔÍâ¹Û£¬²»½öÄÜÌáÉýÆóÒµÔ±¹¤µÄ¹éÊô¸Ð£¬»¹ÄÜ¸üºÃµÄ´«µÝÈðÐÒµÄÆ·ÅÆÐÎÏó¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×÷ÎªÉÌÓÃ±¾²úÆ·£¬ÕÑÑôX7²»½ö¿ÉÑ¡´îÔØÐÔÄÜ¸üÇ¿µÄ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬»¹ÓÐ×ÅÂú×ãÈ«³¡¾°³©ÁªÐèÇóµÄ·á¸»½Ó¿Ú£¬¸üÊÊºÏÍâ³öºÍ³ö²îÐ¯´øµÄÇá±¡½ðÊô»úÉí£¬ÒÔ¼°ÓÉÍâµ½ÄÚµÄ°²È«±£»¤ºÍ¼á¹ÌÄÍÓÃµÄÇ¿º·Æ·ÖÊ£¬Âú×ãÖ°³¡ÓÃ»§È«·½Î»µÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬²¢ÇÒ³É±¶ÌáÉýÉú²úÐ§ÂÊ¡£Í¬Ê±£¬ÒÀ¿¿×ÅÇ¿´ó·þÎñÌåÏµ£¬ÁªÏëÎªÉÌÓÃ¿Í»§Ìá¹©ÁË´ÓÇ°ÆÚ²É¹ºµ½ÖÐÆÚÎ¬»¤£¬ºóÆÚÉý¼¶ÔÙµ½×îºó´¦ÖÃµÄÒ»Ì×È«ÉúÃüÖÜÆÚ·þÎñ£¬°ïÖúÆóÒµÔÚ¸÷¸ö»·½ÚÖÐ½ÚÔ¼³É±¾£¬½µµÍTCO¡£
ÏàÐÅÁªÏëÕÑÑôX7ÄÜ¹»Îª¹ã´óÆóÒµ¸ß¹Ü¡¢Ö°³¡¾«Ó¢»òÊÇÉè¼ÆÊ¦µÈ¸÷ÀàÓÃ»§Ìá¹©³öÉ«µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬³ÉÎªÆóÒµ¸ßÄÜÆì½¢¿î»úÐÍµÄÊ×Ñ¡¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â