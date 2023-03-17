华为擎云 S540升级双向降噪，线上会议无惧噪音！

【天极网笔记本频道】2023开年涌现出不少优秀的笔记本产品，但繁杂的笔记本品类中却鲜有直接面向政企用户的新品。2022年，华为终端正式进军商用领域，致力于将消费品领域的精品体验和创新能力带给政企用户。华为擎云 S540精准直击用户痛点，让中小企业用户也能轻松的智慧办公。

作为一款面向中小企业的商务笔记本，华为擎云 S540重塑商务美学，在安全、性能、创新等多个特性上全面升级，并集轻薄、智慧互联以及强大性能于一身，通过强大的研发能力为目标用户提升使用体验。

对于企业用户而言，协同办公、远程会议等场景几乎是家常便饭，这就对商务笔记本自身实力提出巨大挑战。为精准解决这部分用户的使用痛点，华为擎云 S540带来了全新升级的智慧会议功能。华为擎云 S540将双麦克风放置在屏幕上方，辅以全方位无遮挡设计，最远拾音距离可达5米，可以很好配适企业里中小型规模的会议需求。

当进行一场重要会议时，任何外界因素都可能影响会议进程，为避免一切干扰，华为擎云 S540在拾音降噪上也不遗余力。凭借极强的创新能力，华为再次升级自研AI降噪算法，从此前单向降噪升级至双向降噪。会议中，无论是键盘敲击声、鼠标声、讲解内容时走动的脚步声，或是不合时宜的手机铃声等各种噪音，华为擎云 S540都能通过AI降噪算法进行削弱，让与会人员享受极致静谧的会议环境，保持高效沟通。

随着办公形式的不断变化，线上办公和会议的重要性开始凸显，但外出时参加线上视频会议往往会面临繁杂的背景、嘈杂的环境声、不知所措的目光等情况，不加修饰的会议氛围会导致与会人员形象专业度降低，影响会议节奏，并且干扰会议进程。华为擎云 S540在解决听和说的痛点之后，又推出AI慧眼技术，为给用户带来更加沉浸的会议体验。

华为擎云 S540的高清摄像头集成全新AI慧眼智慧特性，当用户身处在外参加线上视频会议时，无论是咖啡馆、候机厅还是公共交通上，都可以通过虚拟背景功能来有效保护隐私，提升用户专业度的同时，营造出更具氛围的会议空间。用户可以手动选择系统自带背景或是直接上传背景，通过华为AI人像分割技术和背景融合技术，能够将与会人员与背景完美结合，避免在外的尴尬与不便。

不仅如此，华为擎云 S540还支持自然对视和影随人动功能。为营造出线上视频会议“面对面交流”的真实感和沉浸感，开启自然对视后，摄像头可以根据AI算法将用户直视屏幕的眼睛进行矫正，呈现出眼神对视的效果，进一步提升线上沟通效率。 而当发言人边走动边讲解时，影随人动功能可以根据人脸视线识别，始终将发言人置于视频中心位置，令与会人员可以更加专注发言人讲解的内容。

面对与会人员，华为擎云 S540的智慧语音也必不可少。开启这项功能之后，与会人员即可将发言人的会议内容转化为文字保存，免去会议中不断打字记录的繁琐。同时智慧语音还支持原文转写和翻译转写，通过强大的语音识别能力配合华为四麦克风和音频预处理能力，以达到精准拾音。而在一些国际会议中，华为擎云 S540同样支持AI字幕，可以实时将外语翻译为中文，精准解决用户的语言障碍，方便交流。

为给中小企业用户带去足够专业的使用体验，华为擎云 S540带来多项针对企业防护的设计，不仅升级防泼溅键盘，整机获得IPX1认证，配备了天侧遮挡式摄像头和安全锁孔，从硬件层面为用户保驾护航，保障用户隐私安全。同时华为擎云 S540还经历极其严苛的抗老化测试和高温高湿工作测试，其键盘耐久测试更是达到500万次，且在40℃温度和90%湿度的极端环境下960小时依然能够正常工作，稳定可靠性让用户更加安心。

可以说，华为擎云 S540虽然是一款面向中小企业用户的商务笔记本，几乎面面俱到，无论是硬件基础还是软件优化，都处于行业领先位置，革新用户使用体验。在笔记本行业竞争日益激烈的当下，华为能够沉下心来全力研发一款商用笔记本，并且做到精准直击用户痛点，实属难得。对于中小企业而言，华为擎云 S540无疑是最优秀的商用笔记本了。