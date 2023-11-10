4K-5K轻薄本怎么选？双十一选华硕a豆14 2023就对了！

【天极网笔记本频道】往年4K-5K的轻薄本市场都是各家厂商的兵家必争之地，尤其双十一期间优惠巨大。随着芯片快速发展，如今的轻薄本也能释放强大性能，对于看重产品力的学生用户，今年的双十一绝对是入手轻薄本的绝佳时机，尤其是华硕a豆14 2023，以高颜值及出色的产品素质，更是这个价位段的不二选择。

华硕a豆14 2023

双十一到手价：4499元

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Z世代学生追求个性化和高颜值，这与a豆14 2023的设计理念不谋而合。整机由高强度复合材质打造，辅以3D纳米喷印工艺，A面还有镜面a豆Logo设计，星际银海的配色让整体更显年轻潮流，重新定义高颜值。

配置上，a豆14 2023同样极具诚意，搭载英特尔13代酷睿标压处理器i5-13500H，采用全新的英特尔7工艺打造，8能效核+4性能核的多核异构设计带来45W高性能释放，最高睿频可达4.7GHz，L3缓存高达18MB，在日常使用时轻松应对各种繁琐程序。

16GB双通道内存+1TB PCIe高速固态，充分保障a豆14 2023的系统运行速度，最高还支持40GB内存扩展。对于很多用户来说，轻薄本的散热常常是大问题，a豆14 2023采用华硕冰锋散热系统，拥有87片扇叶，6mm+8mm双加粗热管以及双出风口，最大程度保障内部热量短时间内快速排除，有效避免了积热导致的性能下降。

a豆14 2023还搭载一块14英寸的2.5K分辨率144Hz刷新率的高刷高分屏，为用户呈现更加流畅细腻的画面，16:10的比例能显示更多画面内容，有效提升学习效率。同时100% sRGB高色域和400nit高亮度在面对各种专业场景时，能够精准还原画面色彩。这块屏幕经过德国莱茵TÜV低蓝光/无频闪认证，支持DC调光，能避免用户长时间使用电脑造成的眼部疲劳问题。

功能设计上，a豆14 2023采用的5.9英寸超大数字触控板，除了可以替代鼠标外，还将数字键盘融为一体，同时在键帽、掌托、触控板都覆盖有华硕银离子抗菌涂层，抑菌率高达99%，为用户和爱机提供安全保障。

a豆14 2023内置a豆电脑管家，支持智能远控、一键换机、远程文件传输以及远程协助等便捷功能。其他还有摄像头实体防窥遮罩、麦克风关闭键及提示灯等贴心设计，都凸显出a豆14 2023以用户为主的设计理念。对于学生用户而言，a豆14 2023拥有极高颜值、强劲性能，双十一期间京东百亿补贴迎来4499元真香价，还享受晒单返50E卡和购机赠送包鼠等活动，现在不入手更待何时？

惠普星Book Pro14

双十一到手价：4899元

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惠普星Book Pro14也是一款不错的轻薄本产品，这款产品搭载英特尔13代酷睿的i5-13500H移动处理器，12核心16线程，最高4.7GHz的睿频频率，保障用户的日常使用体验，即使面对一些对性能需求比较高的软件时也能轻松应对。

惠普星Book Pro14采用一块2.2K分辨率的大屏，16:10的黄金比例为高效工作留出更多视觉空间，这块黄金比例屏幕拥有100% sRGB色域，通过莱茵TÜV+HP Eyesafe低蓝光双认证，能够最大程度避免用户长时间使用电脑造成的眼部疲劳。

除此之外，惠普星Book Pro14还拥有新一代惠小微智能语音助手，无论是工作还是生活场景，都能为用户带来更高效的使用体验。加上Wi-Fi6E、全功能Type-C、双阵列麦克风、立体扬声器等等配置，又极大提升了产品力。

惠普星Book Pro14优秀的硬件素质，加上出色的AI语音助手，上市后收获了不少好评，双十一期间4899元的价格非常适合用户入手。

联想小新14

双十一到手价：4299元

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在轻薄本品类中，联想小新系列一直名声在外，这次的联想小新14同样实力不俗。核心配置上，联想小新14采用英特尔13代酷睿i5-13500H处理器，拥有12核心16线程，睿频频率最高可达4.7GHz，能够稳定释放38W强大性能。

1TB PCIe 4.0高速固态+16GB LPDDR5双通道内存的组合，为联想小新14的高速运行提供了保障。散热方面，联想小新14用上了全新设计的TYPHOON 2.0散热系统，大风扇搭配双热管，加上高性能导热材料组成高效散热系统，可以有效排出内部热量，让整体性能维持在更高输出范围。

联想小新14搭载一块14英寸2.2K分辨率高分全彩屏，300nit高亮度加上100% sRGB色域覆盖，满满细节一览无遗。同时支持全段DC调光，并且通过莱茵TÜV低蓝光认证，保证用眼舒适的同时，也能确保色彩的正确显示。

作为轻薄本品类中的明星产品，联想小新14的产品力毋庸置疑，双十一期间4299元的价格比较有性价比，如果是关注很久的用户可以考虑一下。

4K-5K价位区间的轻薄本品牌众多，产品繁杂，用户想要从中选出适合自己的产品，难免需要花费许多时间去了解。相比惠普星Book Pro14和联想小新14，华硕a豆14 2023没有用配置和设计换取价格，极高的颜值以及五千元价位内的最强处理器和最高素质屏幕，都赋予这款产品更高选购价值，同时严苛的品质测试以及抗菌设计、虚拟键盘、智能远控等特点，也凸显出这款产品的用心程度，4499元的价格，确实非常值得购买。