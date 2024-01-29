StudioÉè¼Æ±¾»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023£¬RTX 4060¶ÀÏÔ¼Ó³Ö£¬µ½ÊÖ7299Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅÐèÇó²»¶ÏÉÏÉý£¬Ïû·ÑÕß¶ÔÒÆ¶¯Éú²úÁ¦¹¤¾ßÒ²Ìá³öÁË¸ü¸ßµÄÒªÇó£¬²»½öÐÔÄÜÒªÇ¿£¬Í¬Ê±»¹Òª¼æ¹ËÇá±¡£¬ÕâÑù²ÅÄÜÈÃÎÒÃÇ¹¤×÷Ê±´ÓÈÝ²»ÆÈ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023£¬´îÔØNVIDIA® GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU¡¢NVIDIA StudioÆ½Ì¨£¬¸¨ÒÔÈñÁú9 7940H±êÑ¹´¦ÀíÆ÷¼°120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÄÜÇáËÉ¼ÝÔ¦´´ÒâÉú²úºÍÓéÀÖÐèÇó£¬¿ÉÎ½ÊÇµ±ÏÂ²»¿É´í¹ýµÄÊµÁ¦ÅÉ»úÐÍ¡£
×¨ÒµÍ¼ÐÎ´´×÷ºÍÔËÐÐ´óÐÍÓÎÏ·£¬GPUµÄ±íÏÖÆð×Å¾ö¶¨ÐÔ×÷ÓÃ¡£»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023´îÔØµÄNVIDIA® GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU ÓµÓÐÇ¿¾¢ÐÔÄÜ£¬±¸ÊÜÍæ¼ÒºÍ´´×÷ÕßÇàíù¡£¸ÃÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬½èÖú AI Çý¶¯µÄ DLSS 3 ¿ÉÊµÏÖÐÔÄÜÖÊµÄ·ÉÔ¾¡£µÃÒæÓÚÈ«¾°¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬µÞÔìèòèòÈçÉúµÄÐéÄâÊÀ½ç¡£´ËÍâ£¬Max-Q ¼¼Êõ¿ÉÓÅ»¯ÏµÍ³ÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄ¡¢µç³ØÐøº½Ê±¼äºÍÒôÐ§£¬ÊµÏÖ·åÖµÐ§ÂÊ¡£
ÎªÁË¸üºÃµØ°ïÖúÓÃ»§½øÐÐ´´ÒâÉú²ú´´×÷£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023»¹ÓÐNVIDIA StudioÆ½Ì¨Çý¶¯Ìá¹©ÖúÁ¦£¬Ö§³Ö³¬¹ý110¿îRTXºÍAI¼ÓËÙµÄ´´ÒâÓëÉè¼ÆÓ¦ÓÃ£¬Îª´´Òâ¹¤×÷Á÷Ìá¹©Ç¿´óÖúÁ¦£¬ÈÃ´´Òâ°®ºÃÕß¡¢ÒÕÊõ¼ÒºÍ×¨ÒµÉè¼ÆÊ¦ÃÇÁé¸Ð±Å·¢¡¢Èç»¢ÌíÒí¡£Í¬Ê±£¬µÃÒæÓÚ×¨ÓÃµÄ¹âÏß×·×Ù¡¢AIºÍÊÓÆµ±àÂëÓ²¼þ£¬ RTX GPU¿ÉÒÔ´ó·ùÌáÉý3D¡¢ÊÓÆµºÍÖ±²¥¹¤×÷Á÷µÄËÙ¶È£¬È·±£Ã¿Î»´´×÷Õß¶¼ÄÜÓµÓÐ¸ßÐ§´´×÷ÌåÑé¡£
²¢ÇÒ£¬NVIDIAÐ¯ÊÖÓ¦ÓÃ¿ª·¢Õß£¬²»¶ÏÓÅ»¯RTX GPUÔËÐÐÄú³£ÓÃ´´ÒâÓ¦ÓÃµÄ·½Ê½£¬´øÀ´ÁË¶ÀÓÐµÄÇý¶¯¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»Ìá¹©ÄúËùÐèµÄÐÔÄÜºÍ¿É¿¿ÐÔ£¬ÈÃÓ¦ÓÃÔÚÔËÐÐÊ±¸ü¿É¿¿¡¢Á÷³©£¬´´Òâ²»ÊÜÏÞ¡£
¶ÔÓÚ¹¤×÷Ö®ÓàµÄÓéÀÖÐèÇó£¬NVIDIA® GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU»¹Ö§³Ö×îÐÂµÄNVIDIA DLSS 3¼¼Êõ¡£DLSS 3 ÓÉ GeForce RTX™ 40 ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU Ëù´îÔØµÄÈ«ÐÂµÚËÄ´ú Tensor Core ºÍ¹âÁ÷¼ÓËÙÆ÷Ìá¹©Ö§³Ö£¬¿ÉÔÚ²»Ó°Ïì»ÖÊºÍÏìÓ¦ËÙ¶ÈµÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÄÜÎªÍæ¼Ò´øÀ´ÎªèòèòÈçÉúµÄÐéÄâÊÀ½ç¡£Ä¿Ç°ÒÑÓÐ300¶à¿îÓÎÏ·ºÍÓ¦ÓÃÖ§³ÖNVIDIA DLSS£¬Æ©Èç¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢¡¶Õ½´¸£ºÄ©ÊÀÊóÒß2¡·ºÍ¡¶ÊÝ³¤¹íÓ°£º½µÁÙ¡·µÈ´ó×÷ÔÚ DLSS 3µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜ±íÏÖ¾ù¿ÉÒÔ»ñµÃ³É±¶µÄÌáÉý¡£
³ýÁËÇ¿º·µÄGPUÐÔÄÜ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023Ëù²ÉÓÃµÄÈ«ÐÂÈñÁú9 7940H±êÑ¹´¦ÀíÆ÷Í¬ÑùºÜÓÐ¿´µã¡£È«ÐÂZen4¼Ü¹¹£¬8ºË16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.2GHz£¬¾ß±¸54W³¬Ç¿ÐÔÄÜÊÍ·Å£¬Áí»¹ÓµÓÐ16GB LPDDR5XÄÚ´æ¡¢1TB PCIe 4.0¸ßËÙSSD£¬´¦Àí´óÊý¾Ý¡¢¶àÈÎÎñÖ´ÐÐ¿ÉÎ½´Â´ÂÓÐÓà¡£ÏëÒª³¹µ×ÊÍ·ÅÓ²¼þÐÔÄÜ£¬»¹ÐèÒªÇ¿´óµÄÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023Åä±¸ÁË»ªË¶±ù·æPlusÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬Ë«·çÉÈ+Ë«¼Ó´ÖÈÈ¹Ü+Ë«É¢ÈÈ÷¢Æ¬£¬¸ßÇ¿¶ÈÉ¢ÈÈÐÔÄÜ£¬Ê±¿ÌÎª¸ßÐÔÄÜÊä³ö±£¼Ý»¤º½¡£
¸ßËØÖÊÆÁÄ»Ò²ÊÇ»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023µÄ¼Ó·ÖÏî¡£´îÔØÒ»¿é2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬600ÄáÌØ·åÖµÁÁ¶È¡¢1000000:1¸ß¶Ô±È¶È£¬ÈÃ»Ãæ¸üÃ÷ÁÁ£¬Ï¸½Ú¸üÏÊÃ÷£¬²ã´Î¸Ð¸ü·á¸»¡£100% P3¹ãÉ«Óò¸²¸Ç¡¢Ô¼10ÒÚÖÖÉ«²ÊÏÔÊ¾£¬¾¹ýÖðÌ¨Ð£É«¡÷E<1£¬Ö§³ÖËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬ÈÃÆÁÄ»Õ¹Ê¾·á¸»±¥ÂúµÄÉ«²Ê£¬·Ç³£ÊÊºÏÉè¼Æ¹¤×÷Õß£¬ÇáËÉÊ¤ÈÎÐÞÍ¼¡¢¼ôÊÓÆµ¡£µÃÒæÓÚ¸Ã¿éÆÁÄ»»¹Ö§³ÖÈ«ÁÁ¶ÈDCµ÷¹â£¬×Ô´ø·ÀÉÁË¸Ä£Ê½£¬²¢Í¨¹ýÁËTÜVÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹âÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤¡¢SGS Eye Care»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬¼´Ê¹³¤Ê±¼ä¶¢×ÅÆÁÄ»Ò²²»ÈÝÒ×ÓÐÆ£ÀÍ¸Ð¡£
Ï¸½Ú·½Ãæ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023Í¬ÑùÒ»²½µ½Î»¡£Åä±¸Ò»¿é70Wh´óµç³Ø£¬Ö§³Ö»ªË¶ÉÁ³ä£¬30·ÖÖÓ¼´¿É³äÂú50%µçÁ¿;ÓµÓÐÈ«¹¦ÄÜµÄUSB4¡¢USB-A 3.2 Gen 1¡¢HDMI 2.1 FRL¡¢MicroSD£¬ÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿ÚµÈ;¶øÔÚ¶ÑÁÏ³ä×ãµÄÇé¿öÏÂ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023»¹ÓÐ×ÅÇá±¡±ãÐ¯µÄ»úÉíÉè¼Æ£¬×î±¡Ô¼17.9mm£¬ÖØÁ¿½öÎª1.7kg£¬ÕæÕæÊµÊµ×öµ½ÁËÇá±¡+ÐÔÄÜ¡°È«¶¼Òª¡±¡£
¿ÉÒÔËµ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023ÊÇÒ»¿î¼æ¾ßÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»ÒÔ¼°Çá±¡Èý´óºËÐÄÒªËØµÄÈ«ÄÜÇá±¡±¾£¬ÎÞÂÛÊÇÑ§Ï°¡¢¹¤×÷»¹ÊÇÓéÀÖ£¬¶¼ÄÜÂú×ãÄãµÄÐèÇó£¬¶øÄ¿Ç°µ½ÊÖ¼ÛÎª7299Ôª£¬ÒÑ¾ÐÄ¶¯µÄÐ¡»ï°é¸Ï½ô°ÑËü´ø»Ø¼Ò°É!
Èç¹û´ó¼ÒÔ¤Ëã¸ü¶àÒ»Ð©»¹¿ÉÒÔÑ¡ÔñÁéÒ«Pro14 2023£¬Æä´îÔØ13´ú¿áî£i9-13900H±êÑ¹´¦ÀíÆ÷¡¢ÖÁ¸ß¿ÉÑ¡NVIDIA® GeForce RTX™ 4070¡¢32GB+1TB´æ´¢¡¢±ù´¨ProÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬ÔÙ¼ÓÉÏ2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬·Ç³£ÊÊºÏ×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜµÄ¸÷Àà´´×÷Õß¡£
»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023ÇÀ¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/10094509426720.html
ÁéÒ«Pro14 2023 4070°æ±¾ÇÀ¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100056969379.html#crumb-wrap
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â