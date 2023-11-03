¡¾½¨ÒéÊÕ²Ø¡¿Ë«11¸÷¼ÛÎ»¶ÎÆ½°åÍÆ¼ö£¬°Ù¼ÒÕùÃù£¬Ñ¡Ôñ·á¸»
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×î½üÁ½Äê¸÷¼Ò¹ú²ú³§ÉÌ¼¯Ìå·¢Á¦ÖÐ¶ËÆ½°å£¬Æ»¹û½«MÏµÁÐÐ¾Æ¬ÏÂ·Å¸øiPadÏµÁÐ£¬»ªÎªÓÖ´ø×Å×ÔÑÐ´¦ÀíÆ÷Ç¿ÊÆ»Ø¹é£¬°Ù¼ÒÕùÃù¡£Æ½°åµçÄÔÊÐ³¡³¹µ×¸´ËÕ£¬Ò»¸ÄÍùÈÕÐÂÀÏiPadÖÆ°Ô¸÷¸ö¼ÛÎ»¶ÎµÄ¾ÖÃæ£¬ÎÒÃÇÏÖÔÚÔÚ¸÷¸ö¼ÛÎ»¶¼ÓÐ²»´íµÄÐÂ¿îÆ½°åµçÄÔ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¡£
Ç§ÔªÒÔÏÂ£º
ÁªÏë Ð¡ÐÂPad 2024
ÓÅµãÊÇÔÚ800ÔªµÄ¼ÛÎ»´øÀ´ÁË¸ßÇåµÄ10´çÆÁÄ»£¬ËÄ¸öÑïÉùÆ÷£¬ÓÃÀ´¿´ÊÓÆµÉÏÍø¿ÎÍêÈ«¿ÉÒÔÂú×ã¡£È±µãÊÇÐÔÄÜ²»¼Ñ£¬¼¸ºõÎÞ·¨³©ÍæÈÎºÎÓÎÏ·£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃµÄÁ÷³©¶ÈÒ»°ã¡£
1000Ôª-2000Ôª£º
ÈÙÒ«V8 Pro
×î½üÓÐ½Ï´óÓÅ»Ý£¬Ììçá8100´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜºÜÇ¿£¬ÓµÓÐ8ÑïÉùÆ÷ÏµÍ³£¬¶ÑÁÏºÜ×ã£¬ÏµÍ³ÉúÌ¬·½Ãæ¶ÔÓÚÆ½°åµÄÓÅ»¯ÊÇ½ö´ÎÓÚ»ªÎªµÄ´æÔÚ¡£È±µãÊÇ¸Ã»úÐÍµÄÆÁÄ»ËØÖÊÂÔÓÐËõË®£¬ÇãÐ±½Ç¶ÈÓÐÒ»¶¨Æ«É«Çé¿ö£¬½¨ÒéÏÈÈ¥ÏßÏÂÌåÑé¡£
ÁªÏë Ð¡ÐÂPad Pro
ÔÚ2000ÔªÒÔÏÂÉÙÓÐµÄ´ó³ß´çÆ½°å²úÆ·£¬12.7Ó¢´çÆÁÄ»ÏÔÊ¾Ð§¹ûÓÅÐã£¬µç³ØºÜ´ó³¬¹ýÁË1ÍòºÁ°²Ê±£¬ÕûÌåÐøº½ÊôÓÚ±È½ÏÄÍÓÃµÄÄÇÒ»Åú¡£È±µãÊÇ³äµçËÙ¶È½ÏÂý£¬20Íß¹¦ÂÊ³ä1ÍòºÁ°²µç³Ø£¬³äµçÊ±¼ä³¬¹ý3¸öÐ¡Ê±£¬½¨ÒéÑø³ÉË¯Ç°ÕûÍí³äµçµÄÏ°¹ß¡£
»ªÎªMatePad 11 2023
ÏµÍ³ÉúÌ¬·½ÃæµÄ´î½¨ÔÚ¹ú²úÆ½°åÖÐ±íÏÖ×îºÃ£¬´¥¿Ø±ÊÓÅ»¯³Ì¶È¸ß£¬ÖÜ±ßÅä¼þµÄÑ¡Ôñ·á¸»£¬ÇÒÖÊÁ¿ºÜ¸ß¡£È±µãÊÇÕûÌåµÄÅäÖÃ²¢²»Í»³ö£¬Ã»ÓÐÈíÊµÁ¦À´µÄÁÁÑÛ¡£
2000Ôª-3000Ôª:
ÁªÏë Õü¾ÈÕßY700 2023
°²×¿ÕóÓªÉÙÓÐµÄ¾«Æ·Ð¡³ß´çÆ½°å£¬ÊÖ¸ÐÊæÊÊ£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅÇ¿¾¢£¬ÊÊºÏÍæÓÎÏ·£¬Í¬Àà¾ºÆ·Ï¡ÉÙ¡£
ÈÙÒ«MagicPad
Í¬¼ÛÎ»ÏÂÍâÎ§ÅäÖÃ×îºÃµÄ´æÔÚ£¬ÆÁÄ»ÓÅÐã£¬ÑïÉùÆ÷ÖÊÁ¿¸ß£¬ÏµÍ³ÉúÌ¬ÍêÉÆ¡£È±µãÊÇ²ÉÓÃÁËæçÁú888´¦ÀíÆ÷£¬ËäÈ»ÔÚÆ½°åÖÐ·¢ÈÈ²»ÑÏÖØ£¬µ«ÊÇÐÔÄÜ±íÏÖÆÕÍ¨¡£
Æ»¹ûiPad 10
Ä¿Ç°ÔÚÊÛµÄiPad²úÆ·ÖÐ¼Û¸ñÃÅ¼÷×îµÍµÄ´æÔÚ£¬Æ»¹ûÏµÍ³ÉúÌ¬ÍêÉÆ¡£È±µã:ÆÁÄ»Ã»ÓÐÈ«ÌùÐ§¹û²»¼Ñ£¬ÑïÉùÆ÷ÐÔÄÜµÈÍâ²¿ÅäÖÃ½ÏÍ¬¼ÛÎ»°²×¿Æ½°åÓÐ½Ï´óÁÓÊÆ¡£
3000-4000Ôª£º
Æ»¹û iPad Mini 6
A15´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜÇ¿¾¢£¬³ß´çºÏÊÊÒ»ÊÖÕÆÎÕ£¬¼Û¸ñÏà¶ÔÆäËûiPadÊµ»Ý¡£È±µãÊÇÆÁÄ»ÏÔÊ¾Ð§¹ûÓÐÈ±º¶£¬´æÔÚ¡°¹û¶³ÆÁ¡±Í¨²¡£¬½¨ÒéÏÈÈ¥ÏßÏÂÌåÑé¡£
4000ÔªÒÔÉÏ£º
ÈýÐÇ Tab S9¡¢ÈýÐÇ Tab S9 Plus¡¢ÈýÐÇ Tab S9 Ultra
°²×¿ÕóÓªÉÙÓÐµÄÆì½¢Æ½Ì¨Æ½°åµçÄÔ£¬¸÷·½ÃæÅäÖÃ¾ùºâ£¬¹¦ÄÜ·á¸»£¬ÊÖÐ´±ÊÌåÑéÓÅÐã£¬°²×¿ÕóÓªÆ½°å±ê¸Ë¡£
iPad Pro 11´ç¡¢iPad Pro12.9´ç
×ÀÃæ¶ËÏÂ·ÅµÄM2Ð¾Æ¬ÓµÓÐËùÓÐÆ½°åµçÄÔÖÐ×îÇ¿µÄÐÔÄÜ£¬ÉúÌ¬ÍêÉÆ£¬ÖÜ±ßÅä¼þ·á¸»£¬ÆÁÄ»ÓÅÐã£¬Éè¼Æ³öÉ«£¬ÊÇÕû¸öÆ½°åµçÄÔÖÐµÄ±ê¸Ë¡£
»ªÎªMatePad Pro 13.2
ÓµÓÐ×îÏÈ½øµÄ¹ú²ú´¦ÀíÆ÷£¬ÆÁÄ»ÓÅÐã£¬»úÉíÇá±¡£¬ÉúÌ¬ÍêÉÆ£¬ÖÜ±ßÅä¼þ·á¸»£¬ºèÃÉÕóÓªÆ½°å±ê¸Ë¡£
ÉÏÃæÍÆ¼öµÄÕâ11¿îÆ½°å¾ÍÊÇÎÒÌôÑ¡³öµÄ£¬ÔÚ¸÷¸ö¼ÛÎ»¶ÎÍÆ¼öµÄÑ¡Ôñ¡£»¹¼ÇµÃ2020ÄêÖ®Ç°£¬ÖÐµÍ¼ÛÎ»¼¸ºõÖ»ÓÐ¶þÊÖiPadÒÔ¼°É½Õ¯Æ½°å¿ÉÒÔÑ¡£¬¶øÏÖÔÚÎÒÃÇÖ»ÐèÒª»¨¸öÒ»Ç§¶àÔª£¬¾ÍÄÜÂòµ½Ò»¿î´îÔØÔø¾Æì½¢¼¶´¦ÀíÆ÷£¬ÓÃ×Å2K¸ßË¢ÆÁÄ»£¬¶øÇÒ»¹ÓÐ4¸öÑïÉùÆ÷µÄ´óÆ·ÅÆÈ«ÐÂÆ½°åÁË¡£µ±Ç°µÄÆ½°åÊÐ³¡¿ÉÒÔËµÊÇ°Ù¼ÒÕùÃù£¬Ñ¡Ôñ·á¸»¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â