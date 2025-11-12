¿´ÓÃ»§¿Ú±®Ñ¡¸ßÐ§ºÃÎï ¿´ÕæÊµ¹º»úÓÃ»§ÈçºÎÆÀ»ªÎª±Ê¼Ç±¾
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚ½ñÄêË«11£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾´ÓÖÚ¶àÑ¡ÔñÖÐÍÑÓ±¶ø³ö²¢³ÉÎªÏû·ÑÕßµÄ»ÀÐÂÊ×Ñ¡£¬Æä±³ºóÀë²»¿ªÉîÈëÈËÐÄµÄÓÃ»§¿Ú±®¡£·¿ª¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨ÓëÉç½»Ã½ÌåµÄÆÀÂÛÇø£¬Äã»á·¢ÏÖ¡°Ñ§Ï°ÉñÆ÷¡±¡¢¡°Ð§ÂÊ·±¶¡±¡¢¡°ÓÃÁË¾ÍÔÙÒ²»Ø²»È¥¡±µÈÕæÊµÆÀ¼ÛËæ´¦¿É¼û¡£
ÄÇÃ´£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾ÎªºÎÄÜ×öµ½ÓÐ¿Ú½Ô±®£¿ÆäÊµ£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾µÄ¡°¿Ú±®ÃÜÂë¡±¾ÍÔÚÓÚÆä¶Ô¸÷ÀàÓÃ»§ÕæÊµ³¡¾°Í´µãµÄ¾«×¼¶´²ìÓë½â¾ö¡£»°²»¶àËµ£¬ÏÂÃæ¾ÍÈÃÎÒÃÇ¸úËæÕâÐ©ÓÃ»§µÄÕæÊµ·´À¡£¬È¥¿´Ò»¿´»ªÎª±Ê¼Ç±¾ÊÇÔõÑùÌáÉýÑ§Ï°Ð§ÂÊ¡¢ÓÅ»¯¹¤×÷Á÷³Ì¡¢·á¸»Éú»îÌåÑéµÄ°É¡£
»ªÎªMateBook 14
¡°ÔÚ´¦ÀíPPTÓëÍ¼±íÊ±£¬»ªÎªMateBook 14ËæÊ±¿ÉÍ¨¹ý´¥¿ØÆÁ½øÐÐÈ«Ñ¡±ê¼Ç¡¢Á½Ö¸¿ØÖÆ½øÐÐËõ·Å£¬Ô¶³¬¿ì½Ý¼üµÄ±ã½ÝÌåÑéÎÒÕæÊÇÌ«°®ÁË¡±£¬ÕâÊÇÐ¡±àÔÚµÚÈý·½µçÉÌÆ½Ì¨ÉÏË¢µ½µÄÒ»ÌõÕæÊµÆÀ¼Û¡£»ªÎªMateBook 14´îÔØ2.8K OLEDÊÖÐ´´¥¿ØÆÁ£¬Ö§³Ö¸ß¾«¶ÈÊ®µã´¥¿ØºÍHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±Ê£¬ÔÚÏòËûÈËÕ¹Ê¾PPTÊ±¡¢ÔÚ·É»ú¡¢¸ßÌúµÈ¿Õ¼äÊÜÏÞµÄ»·¾³ÏÂ£¬ÎÞÐèÊó±ê£¬½öÆ¾´¥¿ØÆÁ£¬¾ÍÄÜÍê³É¸´ÔÓ²Ù×÷£¬ÈÃÒÆ¶¯°ì¹«¸üÇáËÉ¡£ÅäºÏHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±ÊÊ¹ÓÃ»¹¿ÉÊµÏÖ¸ßÐ§±ã½ÝµØÅú×¢ºÍ±ê¼Ç£¬ÎÞÂÛ»áÒé¼ÇÂ¼»¹ÊÇÎÄ¼þÇ©Êð£¬ÓÖ»ò¿ÎÌÃ±Ê¼Ç£¬¶¼ÄÜÇáËÉ¸ã¶¨£¬´ó´óÌáÉýÑ§Ï°Óë´´×÷Ð§ÂÊ¡£
µÃÒæÓÚ»¥ÁªÄÜÁ¦µÄ¼Ó³Ö£¬»ªÎªMateBook 14Ö§³Ö³¬¼¶ÖÕ¶Ë´øÀ´µÄ¶àÆÁÐÍ¬¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡¢ÖÇ»ÛËÑË÷µÈÒ»ÏµÁÐ¸ßÐ§°ì¹«µÄ±ã½Ý¹¦ÄÜ£¬ÅäºÏ´¥¿ØÆÁ£¬¸üÊÇ´øÀ´ÁËÈ«ÐÂÌåÑé¡£ÔÚÊÓÆµ¼ô¼³¡¾°ÖÐ£¬Ê¹ÓÃ¶àÆÁÐÍ¬¹¦ÄÜ£¬ÊÖ»úÀïµÄÊÓÆµ¿ÉÖ±½ÓÓÃÊÖÖ¸ÍÏ×§µ½µçÄÔÉÏµÄ¼ôÓ³ÉÏ¼ô¼;³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾ÔòÈÃÄÚÈÝ¹ÜÀí¸ü¸ßÐ§£¬½«»áÒé¼ÇÂ¼¡¢ÍøÒ³Á´½ÓÍÏÖÁ³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾ÔÝ´æ£¬Ëæºó¾Í¿ÉÔÚÎÄµµ»òÓÊ¼þÖÐÅúÁ¿µ÷È¡¡£
»ªÎªMateBook 14µÄAIÄÜÁ¦Ò²±¸ÊÜºÃÆÀ¡£AI¸ÅÒª¹¦ÄÜ¿É¿ìËÙ¡¢×¼È·µØ´ÓÎÄ×Ö¡¢ÒôÆµ¡¢ÊÓÆµÄÚÈÝÖÐÌáÈ¡¹Ø¼üÐÅÏ¢£¬ÖúÄã¿ìËÙÌáÁ¶ºËÐÄÒªµã;AI¿Õ¼ä¾ÛºÏÒ»Õ¾Ê½AIÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö°Ù¶ÈÎÄÐÄÒ»ÑÔµÈ100+¸öÖÇÄÜÌå£¬ÂÛÎÄÔÄ¶ÁÅÅ°æ¡¢ÊÕ¼¯Ñ§Ï°×ÊÁÏÍ³Í³ÇáËÉ¸ã¶¨;AI×ÖÄ»ÔòÄÜÊµÊ±Éú³É·Òë×ÖÄ»£¬´òÆÆÓïÑÔÕÏ°£¬ÖúÁ¦È«Çò»¯µÄÑ§Ï°ÓëÐ×÷¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬»ªÎªMateBook 14»¹ÓµÓÐÇá±¡Ê±ÉÐµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ¡£Õû»ú²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ£¬µ«ÇáÖÁ 1.31kg£¬±¡ÖÁ 14.5mm£¬ÒÆ¶¯°ì¹«¡¢Íù·µ½ÌÊÒ¶¼ÄÜÇáËÉËæÐÐ;»¹ÓÐÈ«ÐÂµÄÔÒ°ÂÌÅäÉ«£¬ÇåÐÂÇÒ¸»ÓÐ»îÁ¦£¬´îÅä³¬Ë³Î¢»¡ÇúÏßºÍÐ¨ÐÎÉè¼Æ£¬ÑÕÖµÓëÖÊ¸ÐË«Ë«ÔÚÏß¡£
¿ÉÒÔËµ£¬¶ÔÓÚ×·ÇóÐÂÌåÑé¡¢ÀÖÓÚ³¢ÏÊµÄ°ì¹«ÈËÊ¿¡¢´óÑ§ÉúÈËÈº¶øÑÔ£¬»ªÎªMateBook 14¾ÍÊÇ¸ßÐ§»¥ÁªµÄÈ«ÄÜÖ®Ñ¡¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªÎªË«11ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎªMateBook 14×îµÍµ½ÊÖ4480ÔªÆð£¬¿áî£UltraÏµÁÐ°æ±¾¼ÓÔùÊó±ê£¬ÏßÉÏ»¹¶îÍâ¿ÉÏíÊÜÑ§ÉúÓÅ»ÝºÍ·ÖÆÚÃâÏ¢¡£
»ªÎªMateBook D 16
¡°µÚÒ»´Î¿ª»úµãÁÁ»ªÎªMateBook D 16ÆÁÄ»£¬ÎÒ¾Í±»Ëü16Ó¢´ç16:10»Æ½ð±ÈÀýµÄ´óÆÁ¾ªÑÞµ½ÁË¡±¡£¶Ô²ÆÎñ¡¢¹¤³Ì¼¼Êõ¡¢³ÌÐòÔ±µÈ¹¤×÷Õß¶øÑÔ£¬´óÆÁÊÇ×îÎªºËÐÄµÄËßÇó£¬16Ó¢´ç16:10µÄ»Æ½ð±ÈÀýÆÁÄ»´øÀ´¸ü´óµÄ°ì¹«¿Õ¼ä£¬¶ø¶ÀÁ¢µÄ¡°Êý×ÖÐ¡¼üÅÌ¡±ÔòÈÃ´¦ÀíExcelºÍ´úÂëÈç»¢ÌíÒí¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬»ªÎªMateBook D 16»¹¾ß±¸³¬¼¶ÖÕ¶ËµÄÇ¿´ó¹¦ÄÜ£¬¶àÆÁÐÍ¬¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡¢ÖÇ»ÛËÑË÷µÈ¹¦ÄÜÒ»Ó¦¾ãÈ«¡£Ò»Î»Ê¹ÓÃ»ªÎªMateBook D 16µÄÅóÓÑ³£³£¶ÔÎÒÖÖ²Ý£¬¡°ÔÚÊÖ»úÉÏ±à¼Ò»°ëµÄÎÄµµ£¬¿ÉÇÐ»»µ½µçÄÔÉÏ½Ó×Å±à¼£¬»¹ÄÜÖ±½Óµ÷ÓÃÆäËûÉè±¸µÄÎÄ¼þ×ÊÔ´£¬ÎÞÐè·±Ëö´«Êä£¬¹¤×÷Ð§ÂÊÖ±½ÓÀÂú¡±¡£
¼´ÈÕÆð-11ÔÂ13ÈÕ£¬»ªÎªË«11ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎªMateBook D16ÏµÁÐ×îµÍµ½ÊÖ2400ÔªÆð£¬ÈëÊÖ³¬»®Ëã¡£
»ªÎªMateBook D 14
ÎÈ¶¨µÄÍøÂçÌåÑé¶ÔÓÚÐèÒªÔÚËÞÉá¡¢Í¼Êé¹Ý¡¢¹¤Î»Ö®¼äÀ´»ØÒÆ¶¯µÄÑ§Éúµ³¼°Ö°³¡ÐÂÈËÀ´ËµÓÈÎªÖØÒª¡£»ªÎªMateBook D 14 ´îÔØ¡°»ªÎª³¬²ÄÁÏÌìÏß¡±¼¼Êõ£¬ÔÚÍ¼Êé¹Ý¡¢¿§·ÈÌüµÈÈËÁ÷ÃÜ¼¯³¡ËùÑ§Ï°»ò°ì¹«£¬Ò²ÄÜÓµÓÐÎÈ¶¨Á÷³©µÄÍøÂçÁ¬½Ó¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªMateBook D 14 »¹Ö§³Ö¡°³¬¼¶ÖÕ¶Ë¡±´øÀ´µÄ¿çÉè±¸»¥ÁªÄÜÁ¦£¬¡°Ð´ÂÛÎÄÊ±Ò»±ß²é²Î¿¼ÎÄÏ×Ò»±ßÕûÀí±Ê¼Ç£¬ÓÃ³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾ÍÏ¼¸ÏÂ¾Í¸ã¶¨£¬¶øÇÒµçÄÔÉÏÊÕ¼¯µÄ×ÊÁÏ£¬»¹¿ÉÎÞ·ìÍ¬²½µ½»ªÎªÆ½°å»òÊÖ»úÉÏ£¬Ñ§Ï°Ð§ÂÊÖ±ÏßìÉý¡£¡±ÕâÊÇÒ»Î»´óÑ§ÉúÓÃ»§¶Ô»ªÎªMateBook 14µÄÆÀ¼Û¡£
¼´ÈÕÆð-11ÔÂ13ÈÕ£¬»ªÎªË«11ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎªMateBook D14ÏµÁÐ×îµÍµ½ÊÖ2400ÔªÆð£¬ÐÄ¶¯¾Í¸Ï½ôÐÐ¶¯°É!
×Ü¶øÑÔÖ®£¬ÎÞÂÛÊÇÆ¾½è2.8K OLED´¥¿ØÆÁºÍ´´ÐÂ½»»¥ÌáÉýÐ§ÂÊµÄ»ªÎªMateBook 14£¬»¹ÊÇÒÔ»¤ÑÛ´óÆÁºÍÊý×ÖÐ¡¼üÅÌ·þÎñÖØ¶È°ì¹«µÄ»ªÎªMateBook D 16£¬Òà»òÊÇ¼æ¹ËÇá±¡±ãÐ¯ÓëÎÈ¶¨Á¬½ÓµÄ»ªÎªMateBook D 14£¬¶¼×öµ½ÁË¾«×¼ÊÊÅä²»Í¬ÓÃ»§ÐèÇó£¬¶øÕâÒ²ÊÇ»ªÎª±Ê¼Ç±¾Ó®µÃÊÐ³¡ºÍ¿Ú±®µÄ¹Ø¼ü¡£
¶øÇÒ»¹ÓÐ¸ü¶à¸£ÀûµÈ×ÅÄã£¬¼´ÈÕÆðÖÁ2025Äê11ÔÂ13ÈÕ£¬Ç°Íù»ªÎª¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê£¬¹ºÂòµêÆÌÔ¤×°Windows°æ »ªÎªMateBook 14£¬ÖÁ¸ßÁ¢¼õ200Ôª£¬²¢¿É»ñµÃµêÆÌ¼ÓÔùµÄWindowsÏµÍ³¼¤»îÂë£¬ÎÞÐè¸´ÔÓ²Ù×÷¼´ÏíWindowsÌåÑé!Í¬Ñù£¬¹ºÂò»ªÎªMateBook D 16»ò»ªÎªMateBook D 14Ò²ÎÞÐè¸´ÔÓ²Ù×÷£¬Ò»Âë¼´ÏíÍ¬µÈÌåÑé¡£
