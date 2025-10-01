´ÓÐ¡ºìÃ±µ½ÌììûÖÇÄÜÌå ThinkPad¡°ÈÃPC³ÉÎªCP¡±
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¡°ÖÐ¹úÑ¡ÊÖ¶á¹Ú¾ÍÃâµ¥!¡±¡°È«ÇòÏÞÁ¿½ö1000Ì¨µÄThinkPad X9 AuraÔÂ¹â°×ÏÞ¶¨¿îÊ×¶È¹«¿ªÁÁÏà!¡±»¹ÓÐ¶¨ÖÆÖÜ±ß¡¢´ò¿¨»¥¶¯ÓÎÏ·¡
2025ÖÐ¹úÍøÇò¹«¿ªÈü×êÊ¯Çò³¡£¬ThinkPadÖÐÍø¿ìÉÁµê×¼±¸ÁË·á¸»¸£Àû£¬ÒÔ¼°Ò»³¡ÈÚºÏÌåÓýÓë¿Æ¼¼µÄÖÇÄÜ¾Û»á¡£ÈÃ¹ÛÖÚÔÚÑ¡¹ºThinkPadÓëÖÐÍøÁªºÏ¶¨ÖÆµÄ¸÷Àà¼ÍÄîÆ·Ê±£¬»¹ÄÜÇ××Ô¸ÐÊÜThinkPad AI PCÌá¹©µÄÈ«ÐÂÖÇÄÜÌåÑé¡£
ÔÚ9ÔÂ29ÈÕµÄÁªÏëAIÃ½Ìå¿ª·ÅÈÕ¡ª¡ªThinkPadÖÐÍø×¨³¡»î¶¯ÉÏ£¬ÖÚ¶à²úÆ·ÖÐ£¬¡°Ð¡ºÚ¼Ò×åµÄ°×ÔÂ¹â¡±¡ª¡ªThinkPad X9 AuraÔÂ¹â°×ÏÞ¶¨¿î£¬×îÎªÎüÒý±ÊÕß¹Ø×¢¡£
ThinkPad X9 AuraÔÂ¹â°×ÖÐÍø¶¨ÖÆ¿î
Ïà±ÈÓÚÀ×öª»ÒÅäÉ«£¬30¶àµÀAED×ÅÉ«´òÔìµÄÔÂ¹â°×±æÊ¶¶È¸ü¸ß£¬¼ÈÓÐThinkPad¾«ÖÂ¡¢ÓÅÑÅµÄ»ùÒò£¬ÓÖÓÐÄêÇá¡¢Ê±ÉÐµÄ´´ÐÂ¡£²¢ÇÒ£¬¼´Ê¹Åä±¸15.3Ó¢´çÆÁÄ»£¬ÈÔÓÐÇáÖÁ1.4kg¡¢±¡ÖÁ6.8mmµÄ¼«ÖÂ»úÉí£¬ÊÖ¸ÐÓë±ãÐ¯ÐÔ£¬ÉõÖÁÊÇ²îÒì»¯¶¼ÄÜÎÈ¾ÓÇá±¡±¾ÊÐ³¡µÄµÚÒ»ÌÝ¶Ó¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬×÷ÎªÒ»ÃûÖØ¶È²îÂÃ°ì¹«ÓÃ»§£¬ThinkPad X9 AuraÔÂ¹â°×ÏÞ¶¨¿î´ò¶¯±ÊÕßµÄÔ¶²»Ö¹Íâ¹Û£¬ÕâÀïÓÐ¼¸¸öÏ¸½ÚÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£
Ê×ÏÈÊÇ¼üÅÌ¡£×÷ÎªÈÕ³£¹¤×÷ÒÔÂë×ÖÎªÖ÷µÄ´´×÷Õß£¬¼üÅÌÒ²ÊÇÉú²úÁ¦µÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬ThinkPadÎªÓÃ»§Ìá¹©µÄ¿ÉÒÔËµÊÇ±Ê¼Ç±¾ÖÐÊÖ¸Ð×îºÃµÄ¼üÅÌ£¬¼´Ê¹ÔÚÊ·ÉÏ×î±¡µÄ²úÆ·ÉÏ£¬ÒÀ¾ÉÃ»ÓÐÍ×Ð¡£ThinkPad X9 Aura¼üÅÌÓÐ1.35mm¼ü³Ì£¬Á¼ºÃµÄ·´À¡¸Ð¡¢È·ÈÏ¸Ð£¬Ê¹ÓÃÆðÀ´Ïàµ±¸úÊÖ£¬ÅäºÏ´ó³ß´ç´¥¿ØÅÌ¡¢´¥¿ØÆÁ£¬Â¼ÈëÐ§ÂÊÔÚÏß¡£
Æä´ÎÊÇÄÜÐ§¡£ÔÚÏÖ´ú°ì¹«³¡¾°ÏÂ£¬ÐÔÄÜ¶¨ÒåÁË¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬Ðøº½¾ö¶¨ÁËÎÒÃÇµÄ¹¤×÷°ë¾¶£¬±ãÐ¯ÐÔÓ°Ïì×ÅÉíÌåºÍÐÄÀíµÄË«ÖØ¸ºÖØ¸Ð£¬ÕâÈýÒªËØ×éºÏÔÚÒ»Æð»¹ÓÐ¸ö¸ü¹ãÎªÈËÖªµÄÃû×Ö¡ª¡ª¡°²»¿ÉÄÜÈý½Ç¡±¡£ÔÚThinkPad X9 AuraÉíÉÏ£¬¿ÉÒÔ¸øÕâ¸ö¡°²»¿ÉÄÜÈý½Ç¡±´òÉÏ¹ýÈ¥Ê±µÄ±êÇ©¡£×î¸ß´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 288V¡¢Æ½Ì¨AIËãÁ¦120TOPS£¬ÇÒÐøº½Ê±³¤³¬¹ý22Ð¡Ê±(±¾µØÊÓÆµ²¥·Å)£¬ÔÚÒÆ¶¯°ì¹«³¡¾°ÏÂÈÃÓÃ»§¸æ±ðÐÔÄÜÓëµçÁ¿½¹ÂÇ£¬¸üºÃµØ×¨×¢ÓÚ¹¤×÷¡¢´´×÷¡£
µÚÈýÊÇAI¡£Ïà½ÏÓÚÇ°Á½µã£¬±ÊÕßÈÏÎªÕâÊÇ½øÈëAI PCÊ±´úºó£¬ThinkPadÓÀ´µÄ×î´ó±ä¸ïÖ®Ò»¡£
ÁªÏë¼¯ÍÅ¸±×Ü²ÃÍõÖÒÔÚÃ½Ìå¹µÍ¨»áÉÏÌáµ½£¬Î´À´AI PC½«²»½öÊÇ¸öÈËÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬¶øÊÇ¡°AI»ï°é¡±¡£ÔÚ¸üÇ¿´óAIÄÜÁ¦¡¢¸ü·á¸»¸ÐÖª¡¢¸üÒ×ÓÃ½»»¥µÄÖ§³ÅÏÂ£¬´ÓPC±ä³ÉCP£¬¸ü¸ßÐ§ÖÇÄÜµØÂú×ã¹¤×÷¡¢Éú»îµÈ³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§´´Ôì¼ÛÖµ¡£
²»Í¬ÓÚÆäËûÆ·ÅÆ£¬ÁªÏëÒÔ¼°ThinkPadÔÚAI PCÁìÓòµÄÍ¶Èë¿ÉÒÔËµÊÇ¡°All in¡±¡£´òÔìÁË¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿µÄÓ²¼þµ××ù£¬¸üÐ¯ÊÖÉúÌ¬»ï°é´òÔìÁË·á¸»µÄ¿ª»ú¼´ÓÃµÄAI¹¦ÄÜÓëÓ¦ÓÃ£¬ÍÆ¶¯AI PC´Ó¡°ÄÜÓÃ¡±Ïò¡°ºÃÓÃ¡±¼ÓËÙÑÝ½ø¡£
´Ó2024Äê4ÔÂ£¬ÁªÏë·¢²¼ÐÐÒµÊ×¿îAI PC¸öÈËÖÇÄÜÌå£¬Èç½ñThinkPad AI PCÒÑ¾¾ß±¸¡°5+5+4+N¡±µÄÒ»ÕûÌ×ÄÜÁ¦ÌåÏµ¡£
ThinkPadÊÂÒµ²¿×Ü¾ÀíÕÅºÀ½â¶Áµ½£ºµÚÒ»¸ö5Ö¸ÁªÏëAI PCÓÐÎå´óÌØÐÔ¡°ÄÚÇ¶¸öÈË´óÄ£ÐÍÓëÓÃ»§×ÔÈ»½»»¥µÄÖÇÄÜÌå¡¢±¾µØÖªÊ¶¿â¡¢Òì¹¹AIËãÁ¦¡¢¿ª·ÅµÄAIÓ¦ÓÃÉúÌ¬ºÍ¸öÈËÒþË½±£»¤¡±£¬ µÚ¶þ¸ö5ÊÇÌììû¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌåÓÐAI²Ù¿Ø¡¢AIËÑË÷¡¢AIÐ´×÷¡¢AI·Òë£¬»¹ÓÐAI·þÎñÎå´ó»Æ½ðÓ¦ÓÃ¡£Ö®ºóÊÇ4¸ö²îÒì»¯¹¦ÄÜ¡°ÖªÊ¶¿â¡¢Ä£ÐÍ¹ã³¡¡¢AI Space¡¢ÁáççÌ¨¡±£¬±ÈÈçÄ£ÐÍ¹ã³¡ÄÚÇ¶DeepSeek¡¢×Ö½Ú¶¹°ü¡¢ÌÚÑ¶»ìÔªµÈ24¸ö´óÄ£ÐÍ£¬AI Space °üÀ¨ÁË200¶à¸ö°ì¹«¡¢Ð´×÷¡¢½ÌÓý¡¢·¨ÂÉµÈÍ·²¿´¹ÀàAIÓ¦ÓÃ¡£¶ø¡°N¡±Ôò´ú±í¿ª·ÅÉúÌ¬£¬ThinkPad½«³ÖÐøÓë¸÷´óÁìÓòµÄÍ·²¿ÆóÒµ¡¢»ú¹¹Õ¹¿ªºÏ×÷£¬ÈÃAI PC´´ÐÂÌåÑéÓëÄÜÁ¦ÉøÍ¸µ½¸ü¶àÓÃ»§³¡¾°¡£
ÓÐÒ»µãÖµµÃ¹Ø×¢£¬ThinkPad»ùÓÚ¶àÄêÀ´¶ÔÓÃ»§µÄÉî¸ûÓë¶´²ì£¬Õë¶Ô²»Í¬ÐÐÒµ¿Í»§µÄÐèÇó¿ÉÒÔÌá¹©¶¨ÖÆ»¯µÄ½â¾ö·½°¸£¬Í¨¹ýÈíÓ²¼þÉî¶ÈÐÍ¬ÊÍ·Å¡°1+1>2¡±µÄÐÂÖÊÉú²úÁ¦¡£±ÈÈçÎªÂú×ãÂÉÊ¦µÈ×¨ÒµÓÃ»§¶ÔÓÚÊý¾Ý°²È«¡¢Ð§ÂÊµÄÐèÇó£¬ThinkPad´òÔìÁË·¨ÂÉAI PC£¬¿ª»ú¼´ÓÃµÄ·¨ÂÉÁìÓòÖÇÄÜÌå¿ÉÒÔ¿ìËÙ°ïÖúÓÃ»§Íê³ÉÎÄ¼þÕûÀí¡¢¹ýÍù°¸¼þ·ÖÎöµÈÈÎÎñ£¬¼õÉÙÓÃ»§ÔÚÎÄµµº£ÑóÂñÍ·¿à¶ÁµÄ·³ÄÕ£¬ÏÔÖøÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£
ÕýÈçÍõÖÒËùÑÔ£¬ÔÚAIÊ±´ú£¬¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌå½«ÊÇÈË»ú½»»¥µÄÈë¿Ú¡£
´ÓÐ¡ºìÃ±µ½ÌììûÖÇÄÜÌå
¶ÔÓÚÈË»ú½»»¥£¬ThinkPadºÜÓÐ·¢ÑÔÈ¨¡£ÎÞÂÛÊÇÈ«ÇòÊ×¸ö²ÉÓÃ²ÊÉ«ÆÁÄ»¡¢ÄÚÇ¶CD¹âÇý£¬Ê×¸öÖ§³ÖÖ¸ÎÆÊ¶±ð£¬»¹ÊÇÓµÓÐ×îºÃÓÃµÄ±Ê¼Ç±¾¼üÅÌ¡¢Éí·ÝÏóÕ÷µÄÐ¡ºìÃ±£¬ÒÔ¼°²úÆ·Íâ¹Û¡¢ÐÎÌ¬Éè¼ÆµÄ³ÖÐø´´ÐÂ£¬ÔÚ¹ýÈ¥30ÓàÄêÖÐThinkPadÁôÏÂÁËÒ»¿îÓÖÒ»¿î¾µä²úÆ·£¬Ò²¼ÇÂ¼ÁË±Ê¼Ç±¾·¢Õ¹µÄÒ»×ù×ùÀï³Ì±®¡£
ÎÒÃÇÔÙ°ÑÊÓÏß¾Û½¹µ½ÖÐÍøÏÖ³¡µÄThinkPad X9ÉíÉÏ£¬¾Í¸üÄÜ¸ÐÊÜµ½AI PCÊ±´úThinkPadÒÔÓÃ»§ÎªºËÐÄµÄÌ½Ë÷ÓëË¼¿¼ÕýÔÚÒÔ¸ü¶àÎ¬¶È¼ÓËÙÇ°ÐÐ¡£Õâ²»½öÌåÏÖÔÚÅäÉ«ºÍÉè¼ÆÉÏµÄ³¢ÊÔ£¬¸üÓÐ²úÆ·ÄÚºËµÄ´òÄ¥¡£
È¥µôÐ¡ºìÃ±»òÐíÓÐÓÃ»§»áËµThinkPad¡°Ê§È¥ÁËÁé»ê¡±£¬µ«±ÊÕßÈÏÎª²¢·ÇÈç´Ë¡£ÎÞÂÛÊÇÓÃ»§¶àÔª»¯ÐèÇó£¬»¹ÊÇAI´øÀ´µÄÎÄ×Ö¡¢ÓïÒô¡¢Í¼Ïñ¡¢ÊÓÆµµÈ¶àÄ£Ì¬£¬¶¼ÇýÊ¹×ÅPCÈË»ú½»»¥·½Ê½µÄ¸ïÐÂ¡£AI PCµÄ½»»¥ÐÎÊ½Ó¦¸ÃËæ×ÅÊ¹ÓÃ³¡¾°µÄÇÐ»»¾ß±¸¸üºÃµÄÁé»îÐÔÓëÊÊÓÃÐÔ£¬±£ÕÏ¸ßÐ§¡¢Ò×ÓÃ¡¢¿É¿¿µÄÓÃ»§ÌåÑé¡£±ÈÈçÔÚ·É»ú×ù²Õ¡¢Ë«ÍÈÉÏ°ì¹«Ê±£¬ThinkPad X9µÄ´¥¿ØÆÁÏà±È´¥¿Ø°åÒª¸üÎªºÏÊÊ;À´µ½»áÒé³¡¾°ÏÂ£¬AI»áÒé¼ÍÒªµÄÐ§ÂÊÏÔÈ»ÔÚ¼üÅÌÂ¼ÈëÖ®ÉÏ¡£
¸üºÎ¿ö¶ÔÓÚThinkPad X9À´Ëµ£¬Ð¡ºìÃ±²¢Ã»ÓÐÏûÊ§£¬¶øÊÇÒÔÁíÒ»ÖÖÐÎÌ¬Åã°éÓÃ»§£¬±ÈÈçÌììûÖÇÄÜÌå¡£
ÕÅºÀÔÚ·ÖÏíThinkPadÈË»ú½»»¥´´ÐÂÊ±±íÊ¾£ºÔÚAIÊ±´ú£¬Ìììû¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌå»á³ÉÎªÈË»ú½»»¥Èë¿Ú£¬Î§ÈÆÕâ¸öÈë¿Ú£¬ÎÞÂÛÊÇÐ¡ºìÃ±¡¢ÉãÏñÍ·¡¢¼üÅÌ»¹ÊÇ´¥¿ØÆÁ£¬¶¼»áÓë¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌåÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ËùÒÔÐ¡ºìÃ±¿ÉÒÔÀí½âÎªÒ»¸ö¾«ÉñÍ¼ÌÚµÄÏóÕ÷£¬Ëü»áÒÔ¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄÐÎÊ½´æÔÚ£¬´ú±í×ÅThinkPad¶ÔÈË»ú½»»¥µÄË¼¿¼¹ý³Ì¡£
Èç¹û´ÓÐ¡ºìÃ±µ½ÌììûÖÇÄÜÌåµÄ½»»¥´´ÐÂÊÇThinkPadµÄ½ø»¯£¬ÄÇÃ´ÈÃÆä½ø»¯Â·¾¶Ê¼ÖÕÆ¥ÅäÓÃ»§ÐèÇó»¹ÓÐÒ»Ïî´«³Ð30ÓàÄêµÄ¹Ø¼ü»ùÒò¡ª¡ª¿É¿¿ÐÔ¡£
ThinkPad´ò¿¨¹ýµÄµØµã²»Ö¹³¬Ô½ÁË99.9%µÄ±Ê¼Ç±¾£¬ÉõÖÁ»¹³¬Ô½ÁË99.9%µÄÈËÀà¡£´ÓÌ«¿Õµ½¼«µØ£¬´ÓÖé·åµ½Éîº££¬ThinkPad¶¼ÁôÏÂÁË×ã¼£¡£ÄÜ¹»±»ÕâÐ©Ì½Ë÷Ç°ÑØµÄÏÈ·æÑ¡ÖÐ£¬×ãÒÔÖ¤Ã÷ThinkPadµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£
ÍõÖÒÒ²·ÖÏíÁËÒ»Ôò¹ÊÊÂ£¬×÷ÎªÖÐ¹ú¹ú¼Ò¼«µØ¿Æ¿¼¶ÓµÄºÏ×÷»ï°é£¬ÄÏ±±¼«µÄ¿Æ¿¼¶ÓÎéÓÃµÄÈ«²¿¶¼ÊÇThinkPad²úÆ·£¬ÔÒòºÜ¼òµ¥ÆäËü²úÆ·ÃæµÄ¼«µÍÎÂ¡¢¸ßÊª¶ÈµÈÑÏ¿Á»·¾³ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ£¬¶øThinkPad¿ÉÒÔ¡£
Èç¹ûÒªÎÊThinkPadÓÐÄÄÐ©²îÒì»¯£¬±ÊÕßÈÏÎªÕâ¾ÍÊÇ¡£ÔÚÏàµ±³ÉÊìÇÒ¿ª·ÅµÄPCÊÐ³¡ÖÐ£¬ThinkPadÔÚ¾ºÕùÖÐ¸ü¹Ø×¢ÈçºÎ½«¿Í»§¼ÛÖµÔ½×öÔ½´ó£¬ÓÀÔ¶Ç¿µ÷¼ÛÖµÓªÏú¶ø²»ÊÇ½²¼Û¸ñÓªÏú£¬Í¨¹ý²»¶ÏÌáÉýÆ·ÅÆ¼ÛÖµ¡¢²úÆ·¼ÛÖµÀ´¹¹ÖþThinkPad²îÒì»¯µÄÓÅÊÆ¡£
ÓÃÒ»¾ä»°¸ÅÀ¨¾ÍÊÇÍõÖÒÌáµ½µÄ£¬¡°ThinkPad 33ÄêÒ»Ö±¼á³Ö½³ÐÄÆ·ÖÊ¡¢¿Æ¼¼´´ÐÂ¡¢×¿Ô½ÌåÑéÈý´óÌØÖÊ¡£¡±ÕâÒ²ÊÇThinkPadÄÜ¹»ÈÃPC´ÓÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬·¢Õ¹ÎªCP¡ª¡ª¡°AI»ï°é¡±µÄºËÐÄËùÔÚ¡£
¶øÇÒ£¬º¸ÇÌ½Ë÷¼«ÏÞ¡¢ÎÈ¶¨¿É¿¿µÄÈý´óÌØÖÊÒ²ÓëÌåÓý¾º¼¼µÄ¾«ÉñÄÚºË¸ß¶ÈÆõºÏ£¬ÕâÒ²³É¾ÍÁËÖÐÍøÈü³¡µÄ¡°Ë«Ïò±¼¸°¡±¡£
ÖÐÍø+ThinkPad£¬Ò»³¡Ë«Ïò±¼¸°
×øÔÚÖÐÍøÈü³¡µÄ¹ÛÖÚÏ¯£¬¿´Ñ¡ÊÖ·¢Çò¡¢»ÓÅÄ¡¢ÅÜ¶¯¡¢¿ÛÉ±£¬²»½ö¸ÐÊÜµ½Ñ¡ÊÖ×ÔÉíÇ±Á¦µÄ¼«ÖÂ·¢»Ó£¬¸üÊÇ¶ÔÕ½Ë«·½ÎÈ¶¨ÐÔµÄ¼¤ÁÒ½ÏÁ¿¡£±Ï¾¹£¬À´µ½¹Ø¼üÊ±¿ÌÒ»¸öÊ§Îó¾Í¿ÉÄÜ¸ÄÐ´±ÈÈüµÄÊ¤¸º¡£
ÔÚÈü³¡Ä»ºó£¬Ò»³¡ÎÞÉùµÄÕ½¶·Ò²ÔÚÃ»ÓÐÏõÑÌµÄÕ½³¡ÖÐ´òÏì¡£×÷ÎªÖÐÍø°×½ðÔÞÖúÉÌ£¬ÍõÖÒ±íÊ¾ThinkPadÎªÖÐÍøÈüÊÂÔËÓªÌá¹©ÁË´óÅúAI PC£¬ÒÔ³öÉ«µÄÎÈ¶¨ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ£¬Í¨¹ýÁË´¦ÀíÈüÊÂÏà¹Øº£Á¿Êý¾ÝµÈ¸ßÑ¹ÌôÕ½£¬ÖúÁ¦ÈüÊÂË³Àû½øÐÐ¡£
ÔÚÏÖ³¡±ÊÕß»¹¼ûµ½ÁËÒ»¿î¸üÓÐ¼ÍÄîÒâÒåµÄ²úÆ·£¬ThinkPadºÍÖÐÍø´òÔìµÄ×¨Êô¼ÍÄî°æ»úÐÍ£¬ÕâÊÇ´Ó×îÐÂÉÏÊÐµÄ1000Ì¨ThinkPad X9 AuraÏÞ¶¨ÔÂ¹â°×ÖÐÑ¡³öµÄ99Ì¨£¬½øÐÐ¶¨ÖÆÉè¼Æ¡£ThinkPadÊ×Ï¯ÊÐ³¡¹ÙÖÜ±¦¬u±íÊ¾£¬ÆäÖÐÒ»Ì¨ÖÐÍø»áÓÀ¾Ã±£´æÁô×÷¼ÍÄî£¬´ËÍâÓÐ12Î»ÖÐÍø¹Ú¾üÑ¡ÊÖ»á»ñµÃThinkPad¼ÍÄî°æ²úÆ·¡£
ÒýÈË¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÖÐÍøºÍThinkPadµÄË«Ïò±¼¸°Î´À´»¹ÓÐ¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£ÖÜ±¦¬uÌáµ½£¬Ê×ÏÈThinkPadÎªÖÐÍøÌá¹©±£ÕÏÈüÊÂÎÈ¶¨ÔËÐÐµÄAI PC;Æä´ÎË«·½ÕýÔÚÁªºÏ´òÔìÖÇÄÜ»¯µÄÖÐÍøÔËÓªÌåÏµ£¬Ï£ÍûÓÉ´ËÌáÉýÕû¸öÈüÊÂµÄÈíÊµÁ¦£¬°ïÖúÖÐÍøÏò¸ü¸ßµÄ´óÂú¹áÈüÊÂÂõ½ø¡£ÆäÖÐÒ»¸öÖØÒªºÏ×÷·½Ïò¾ÍÊÇÒÔAIÇý¶¯µÄÖÇÄÜ»¯ÈüÊÂÔËÓª£¬±ÈÈç¶ÔÈüÊÂ»·¾³µÄ¼à¿Ø¡¢Èü³¡¼°ÖÜ±ßµÄ°²È«¼ì²â£¬ÈüÊÂ³¡¹ÝµÄÈËÔ±Á÷¶¯±ä»¯·ÖÎöµÈµÈ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
´ÓThinkPad¡°°×ÔÂ¹â¡±ÏÞ¶¨¿îµÄÑÕÖµµ½ÊµÁ¦È¦·ÛµÄAI¹¦ÄÜ¡¢×¿Ô½ÎÈ¶¨¿É¿¿£¬´Ó½ü20ÄêÖÐÍø¿ç½çµÄÉîºñ»ýµíµ½Ï¸·Ö³¡¾°µÄ¾«×¼Í»ÆÆ£¬ThinkPadÕâ³¡ÁªÏëAIÃ½Ìå¿ª·ÅÈÕÕ¹Ê¾³ö£º¿Æ¼¼ÓëÌåÓýµÄÅö×²£¬´ÓÀ´²»ÊÇ¼òµ¥µÄÆ·ÅÆµþ¼Ó£¬¶øÊÇ×¨Òµ¾«ÉñµÄÏà»¥³É¾Í¡£
²»Ö¹ÌåÓý+¿Æ¼¼Õâ×éCP£¬ÈÃ¡°PC³ÉÎªCP¡±µÄThinkPad£¬Ò²Í¨¹ýÒ»¸öÕ¸ÐÂµÄÈë¿Ú¡ª¡ª¾ß±¸¡°5+5+4+N¡±µÄÒ»ÕûÌ×ÄÜÁ¦µÄÌììû¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌå£¬´òÆÆ´«Í³ÈË»ú½»»¥µÄ±ÚÀÝ£¬´øÀ´Ð§ÂÊ¡¢ÌåÑéµÄÔ¾Ç¨¡£ÕýÈç¼¸Î»ThinkPad¸ß¹Ü·ÖÏí£¬ThinkPadÒÔ¸ü¸ßÐ§¡¢Ò×ÓÃ¡¢ÖÇÄÜµÄ¶àÄ£Ì¬ÈË»ú½»»¥·½Ê½£¬ÈÃÓÃ»§×¨×¢ÓÚ×Ô¼ºµÄË¼¿¼¡¢×¨×¢ÓÚÒµÎñµÄÍ»ÆÆ¡¢×¨×¢ÓÚ¼ÛÖµµÄ´´Ôì£¬ÈÃÆÚ´ýÖÐµÄÖÇÄÜÎ´À´´¥ÊÖ¿É¼°¡£
