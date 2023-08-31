´óÑ§Éú¿ªÑ§¼¾RTX 4060ÓÎÏ·±¾Ñ¡¹ºÇåµ¥£¡»ªË¶ÌìÑ¡4µ½ÊÖ7799Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÓÖµ½Ò»Äê¿ªÑ§¼¾£¬²»ÉÙ´óÑ§Éú¶¼¼Æ»®¹ºÂòÒ»Ì¨ÐÂµçÄÔÀ´Ó½ÓÐÂÑ§ÆÚ¡£Èç¹ûÄã¿á°®ÍæÓÎÏ·£¬ÓÖ×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜÌåÑé£¬ÄÇÓÎÏ·±¾ÎÞÒÉÊÇ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£ÔÚ´Ë¸øÍ¬Ñ§ÃÇÌôÑ¡ÁËÈý¿îÈËÆøÆÄ¸ßµÄÓÎÏ·±¾¡°±¬¿î¡±£¬·Ç³£ÖµµÃÈëÊÖ!
»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ
ÒªËµ¸ßÑÕÖµÇá±¡ÓÎÏ·±¾£¬»ªË¶ÌìÑ¡ÏµÁÐÒ»¶¨²»¿É´í¹ý£¬ÓÈÆäÊÇ½ñÄêµÄ»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ£¬´îÔØÈ«ÐÂÈñÁú9 7940H´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸RTX 4060¶ÀÏÔ£¬ÔÙ¼ÓÉÏ¶þ´ÎÔª¶¯Âþ·çÍâ¹Û£¬ÉîÊÜ¹ã´óÑ§Éúµ³ÃÇÏ²°®¡£
»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ´îÔØµÄÈñÁú9 7940H´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃZEN4¼Ü¹¹£¬4nmÖÆ³Ì£¬¾ß±¸8ºË16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ5.2GHz£¬Èý¼¶»º´æ16MB£¬²¢Ö§³ÖAMD RYZEN AI¼¼Êõ£¬×ÛºÏÐÔÄÜÇ¿º·¡£Îª±£Ö¤³ÖÐøÎÈ¶¨µÄÊä³ö£¬»¹Åä±¸Ë«·çÉÈ+ÎåÈÈ¹Ü+ËÄ³ö·ç¿ÚµÄ±ù´¨É¢ÈÈÏµÍ³£¬ÓÐÐ§ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ£¬ÖúÁ¦Íæ¼Ò³ÖÐø¸ßÄÜÏíÊÜ¡£
ÏÔ¿¨·½Ãæ£¬´îÔØ RTX 4060 ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU£¬ÓµÓÐ 140W Âú¹¦ºÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£²ÉÓÃ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬ÔÚ×îÐÂDLSS 3¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓµÓÐ¸üÇ¿µÄ¹âÏß×·×ÙÐÔÄÜ£¬×î¸ß¿É´ï2±¶ÄÜºÄ±ÈÌáÉý¡£Í¬Ê±»¹Ö§³ÖË«ÏÔÈýÄ£ÏÔ¿¨ÈÈÇÐ»»£¬ÎÞÐèÖØÆô¼´¿ÉÇÐ»»ÖÁ²»Í¬Ä£Ê½£¬Âú×ã¸÷Àà³¡¾°Ê¹ÓÃÐèÇó¡£
ÎªÈÃÍæ¼ÒÃÇµÄÓÎÏ·ÌåÑé¸ü³Á½þ£¬»ªË¶ÌìÑ¡4 ÈñÁú°æÅä±¸ÁËÒ»¿é15.6Ó¢´ç2.5Kµç¾ºÆÁ£¬Ö§³Ö165HzË¢ÐÂÂÊ¡¢100%sRGB¸ßÉ«Óò¸²¸Ç¡¢G-SYNC·ÀËºÁÑ¼°DCµ÷¹â¼¼Êõ£¬ÏìÓ¦Ê±¼äµÍÖÁ3ms£¬ÔÙÅäºÏ¶Å±ÈÈ«¾°ÉùºÍË«ÑïÉùÆ÷£¬²»ÂÛÍæÓÎÏ·£¬»¹ÊÇ×·¾ç£¬¶¼ÄÜ´øÀ´²»´íµÄÊÓÌýÐ§¹û¡£
»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æÓµÓÐÈÕÊ´»ÒºÍÄ§»ÃÇàÁ½ÖÖÄêÇáÊ±ÉÐÅäÉ«£¬»úÉíºñ 22mm£¬½öÖØ2.1Kg£¬Íâ³öÐ¯´ø·Ç³£·½±ã¡£ÄÚÖÃ90Whµç³Ø£¬Ö§³Ö100W PD¿ì³ä£¬RJ45Ç§Õ×Íø¿Ú£¬HDMI2.1½Ó¿Ú£¬USB4£¬È«¹¦ÄÜType-C¿Ú£¬USB-A3.2µÈ¸÷ÖÖ½Ó¿ÚÒ²Ò»Ó¦¾ãÈ«¡£
Ä¿Ç°£¬»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ½öÐè7799Ôª¾ÍÄÜµ½ÊÖ£¬ÓÐÐèÒªµÄÍ¬Ñ§¸Ï½ô³å!
ÇÀ¹ºÁ´½Ó£º
https://www.asus.com.cn/store/product-1204217138.html
ROGÄ§°Ô7 Plus
ROGÄ§°Ô7 PlusÆ¾½èÇ¿º·ÐÔÄÜ£¬×ÔÉÏÊÐÒÔÀ´¾ÍÊÕ»ñÁË¼«¸ßÈËÆø£¬³ÉÎª²»ÉÙÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄÊ×Ñ¡×°±¸¡£
ÐÂÒ»´úÇ¿Á¦ºËÐÄÓ²¼þÆ½Ì¨ÊÇROGÄ§°Ô7 PlusµÄÍ»³öÁÁµã¡£Æä´îÔØAMDÈñÁú9 7845HXÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃ¡°Zen 4¡±¼Ü¹¹´òÔì£¬5nmÏÈ½øÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ12´óºË24Ïß³Ì£¬µ¥ºËÖ÷ÆµÖÁ¸ß¿É´ï5.2GHz£¬»¹ÓÐ16GB DDR5Ë«Í¨µÀÄÚ´æ+1TB PCIe 4.0 SSD£¬Îª·¢ÉÕ¼¶ÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍÉî¶È×¨Òµ´´×÷ÕßÌá¹©×¿Ô½ÐÔÄÜ¡£
140WÂú¹¦ºÄ°æRTX4060¶ÀÏÔ£¬²ÉÓÃAda Lovelace¼Ü¹¹£¬4nm¹¤ÒÕ£¬´ó·ùÌáÉýÄÜºÄ±È¡£ÏÔ´æÒ²´ÓÉÏÒ»´ú 6G Éý¼¶ÖÁ 8GB£¬ÅäºÏ±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹2.0£¬ÈÃÄãËÁÒâ³©Íæ¸÷Àà3A´ó×÷¡£»¹ÓÐÈ«ÐÂDLSS3 ¼¼Êõ£¬½øÒ»²½ÌáÉý»ÃæÖ¡ÂÊ£¬´øÀ´·±¶ÓÎÏ·ÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹Ö§³ÖË«ÏÔÈýÄ£ÈÈÇÐ»»£¬¼æ¹ËÇ¿º·ÐÔÄÜÓë³¬³¤Ðøº½¡£
ROGÄ§°Ô7 Plus´îÔØ17.3Ó¢´ç2.5K·Ö±æÂÊ240Hz¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÈüÊÂ¼¶µç¾ºÆÁ£¬3ms¼²ËÙÏìÓ¦£¬ÈÃÄãÔÚÓÎÏ·ÖÐ×ÜÄÜ¿ìÈËÒ»²½£¬»¹Ö§³Ö100%DCI-P3×¨Òµ¹ãÉ«ÓòºÍDolby Vision¶Å±ÈÊÓ½ç£¬²»ÂÛÊÇÓÎÏ·»¹ÊÇ×¨Òµ´´×÷£¬¶¼ÄÜ»ñµÃÓÅÒìÉ«²Ê±íÏÖ¡£
Ä§°Ô7 PlusµÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÒ²Ê®·ÖìÅ¿á£¬³±¿áµç¾º×°¼×·ç£¬²»¶Ô³ÆµÄµãÕóÉè¼Æ£¬·Ç³£·ûºÏÄêÇáÈËµÄÉóÃÀÐèÇó¡£ÄÚÖÃ90Wh´óµç³Ø£¬Ö§³Ö100W PD ¿ì³ä£¬ËæÊ±ËæµØ¿ìËÙ»ØÑª¡£½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ÅäÓÐUSB 3.2 Type-C ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö DisplayPort 1.4 ÐÒé£¬HDMI 2.1 ´ø¿í¸ßÖÁ 48Gbps£¬Ö§³Ö4K 120Hz/8K 60Hz ³¬¸ßÇåÊÓÆµÊä³ö¡£
ROGÄ§°Ô7 PlusÓµÓÐ¼«ÖÂµÄÐÔÄÜ¡¢³ö²ÊµÄÑÕÖµÒÔ¼°³Á½þµÄ»Ãæ£¬Ãæ¶Ô×¨Òµ´´×÷Èí¼þ¡¢´óÐÍÓÎÏ·¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£Èç¹ûÄãÏëÔÚ¿ªÑ§¼¾¹ºÂòÒ»Ì¨¼«ÖÂÐÔÄÜµÄÓÎÏ·±¾£¬Ñ¡Ëü×¼Ã»´í!
ÇÀ¹ºµØÖ·£º
https://www.asus.com.cn/store/product-1113599005.html
ÁªÏëÕü¾ÈÕßY9000P
ÁªÏëÕü¾ÈÕßY9000PÒ²ÊÇÄ¿Ç°ÖÚ¶àÈÈÃÅÓÎÏ·±¾Ö®Ò»¡£Æä´îÔØµÚ13´ú¿áî£i9-13900HX´¦ÀíÆ÷ºÍGeForce RTX 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬130W+140W¡°Ë«Âú¹¦ºÄ¡±´øÀ´³öÉ«ÐÔÄÜÊÍ·Å£¬Í¬Ê±ËªÈÐProÉ¢ÈÈÏµÍ³5.0£¬±£Ö¤³¤Ê±¼äÎÈ¶¨Êä³ö²»½µÆµ¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬ÁªÏëÕü¾ÈÕßY9000P²ÉÓÃ16Ó¢´ç´óÆÁÉè¼Æ£¬ÓµÓÐ2.5K·Ö±æÂÊ£¬240HzË¢ÐÂÂÊ¡¢3ms¸ßËÙÏìÓ¦Ê±¼äµÈÌØÐÔ¡£Ðøº½·½Ãæ£¬ÄÚÖÃ80Wh µç³Ø£¬Ö§³Ö 140W µÄ type-C ±ã½Ý¿ì³äºÍ 100W PD ¿ì³ä£¬¿ìËÙ»ØÑª£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§°ÚÍÑÐøº½½¹ÂÇ¡£
¶ÔÓÚÏëÒªÇáËÉËæÐÄ£¬³©ÍæÓÎÏ·µÄÍ¬Ñ§ÃÇÀ´Ëµ£¬Õü¾ÈÕßY9000P2023Ò²ÊÇÒ»¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ£¬¸ß¶ËµÄÅäÖÃ+Ç¿º·µÄÐÔÄÜÎªÄã´øÀ´²»Í¬·²ÏìµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â