AMD 锐龙7 7800X3D测试数据出炉，比前代快37.3%！

【天极网笔记本频道】今年年初，AMD在CES 2023上发布下一代X3D型号处理器，基于Zen 4架构打造，包含锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D在内三款处理器。前两款已于月28日晚上10点正式开售，价格为5299元和4499元，而锐龙7 7800X3D则会在4月6日上市，目前尚未公布国行价格。

最近，锐龙7 7800X3D的测试数据现身，这款处理器是Zen 4时代X3D型号中性能最低的一款。在去年发布首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D并尝到甜头后，AMD在年初的CES 2023中带来更多采用相同设计的X3D型号处理器。去年的锐龙7 5800X3D集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

5800X3D珠玉在前的表现令新一代锐龙7000X3D型号的具体表现备受期待，在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

而最新的测试数据表明，锐龙7 7800X3D相较前代性能提升更加夸张，达到37.5%，其395GOPS的成绩正好介于R7 7700X和7700之间。并且锐龙7 7800X3D与先前两款处理器不同，仅仅采用一个8核chiplet芯粒，只在一个芯粒上增加一层3D V-Cache，因此相比前两款处理器，存在一定的性能差距。

不过即使如此，锐龙7 7800X3D仍然在游戏性能方面拥有令人震撼的实际表现，同时在价格方面更加亲民，至少相较英特尔阵营更能让普通用户所接受。考虑到上半年游戏玩家蓬勃的玩家需求，除去更加高价的锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D，或许即将上市的这款锐龙7 7800X3D更符合玩家高性价比的需求。